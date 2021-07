Jemen: Biden nimmt Wahlkampfversprechen zurück, während die USA die neue saudische Offensive und die Versorgung von AQAP unterstützen

von Ahmed Abdulkareem – http://www.mintpressnews.com

Übersetzung LZ

Die USA haben Forderungen abgelehnt, die Bewaffnung Saudi-Arabiens inmitten seines verheerenden Krieges im Jemen einzustellen, und setzen nun verstärkt auf eine militärische Lösung, indem sie auf bewaffnete militante Gruppen zurückgreifen, die sie in Syrien, Libyen, Afghanistan und im Irak mit verheerender Wirkung eingesetzt haben.

AL-BAYDA, JEMEN – Präsident Joe Biden gab vielen Menschen ein Gefühl von vorsichtigem Optimismus, als er sich auf Wahlkampftour begab und versprach, den von den Saudis geführten Krieg gegen den Jemen schnell zu beenden. Die ölreiche Monarchie, die stark von den USA unterstützt wird, führt seit über sechs Jahren die wohl tödlichste Militärkampagne des letzten Jahrzehnts gegen das vergessene Land und fordert einen brutalen humanitären Tribut von der Zivilbevölkerung.

Biden ist es zu verdanken, dass er ein Team von Unterhändlern unter der Leitung von Tim Lenderking entsandt hat, um zu versuchen, eine Versöhnung zwischen den vielen Kriegsparteien des Konflikts zu vermitteln. Aber ohne den politischen Willen, sich gegen die saudische Monarchie und die verschiedenen amerikanischen Interessen, die von ihren Kriegen reichlich profitieren, durchzusetzen, hatte Lenderking wenig Aussicht auf Erfolg. Jetzt scheint es, dass das Königreich – wieder einmal ermutigt, bewaffnet und gedeckt von den Vereinigten Staaten – jeden Anschein von Versöhnung aufgegeben hat und seine brutalen Kriegsanstrengungen verdoppelt hat.

Ein durchbohrender Stern fällt auf die Erde

Letzte Woche begann die von den Saudis angeführte Koalition eine massive Militäroperation, die sie al-Najm al-Thaqib nennt, was aus dem Arabischen mit „Der durchbohrende Stern“ übersetzt werden kann. Die Operation zielt angeblich darauf ab, große Gebiete in der zentraljemenitischen Provinz al-Bayda zurückzuerobern, die von Ansar Allah nach einer Reihe langer und zermürbender Kämpfe mit Kämpfern von al-Qaida auf der Arabischen Halbinsel (AQAP) im letzten Herbst erobert wurde. AQAP hatte sich seit Jahrzehnten in der Provinz verschanzt und trotz konzertierter militärischer Bemühungen sowohl der saudischen Koalition als auch von mindestens vier aufeinanderfolgenden US-Administrationen – einschließlich Barack Obamas berüchtigtem Drohnenkrieg – irgendwie durchgehalten.

Am 28. August 2020 besiegten lokale Stammespartisanen, die von Ansar Allah unterstützt wurden, in einer einwöchigen Operation AQAP und unzählige extremistische Verbündete, darunter auch Elemente des IS. Dieser Sieg kam genau zu dem Zeitpunkt, als AQAP sich darauf vorbereitete, die jemenitischen Provinzen al-Bayda, Dhamar und Sana’a in einer Operation zu erobern, die darauf abzielte, die Szenarien zu wiederholen, die in Mosul im Irak und Raqqa in Syrien zu sehen waren, wo ISIS in der Lage war, ein sogenanntes Kalifat zu errichten und zu halten, das sich vom westlichen Irak bis in den Osten Syriens erstreckte.

In al-Bayda und den umliegenden Provinzen herrschte nach der Operation eine relative Ruhe, da die Bewohner ein Leben ohne das Joch der al-Qaida erlebten, manche zum ersten Mal in ihrem Leben. Jetzt befürchten einige dieser Bewohner, dass Saudi-Arabien, unterstützt von den USA, versucht, diese Gruppen in al-Bayda anzusiedeln, um sich gegen Ansar Allah abzusichern.

Saudische Jets haben in den letzten Wochen zahlreiche Luftangriffe auf al-Bayda geflogen und dabei tonnenweise Bomben abgeworfen, die von den Vereinigten Staaten hergestellt und geliefert wurden, und der AQAP einen potenziellen Weg zur Rückeroberung der Provinz eröffnet, da die Luftangriffe fast ausschließlich Ansar Allah und ihre lokalen Stammesverbündeten zum Ziel hatten.

Nach Angaben des gemeinnützigen Yemeni Executive Mine Action Center (YEMAC) wurden bei der Offensive Streubomben aus amerikanischer Produktion eingesetzt, die selbst das US-Militär aufgrund ihrer hohen Kollateralschäden nicht verwenden will, darunter die CBU-58, CBU-105, CBU-87, M26 und DPICM M77.

In einer Pressekonferenz zeigte YEMAC nicht explodierte amerikanische Bomben, die bei der Operation eingesetzt wurden, darunter die gleichen GBU-39 und GBU-31, die mit tödlicher Wirkung bei Israels jüngsten Angriffen auf Gaza eingesetzt wurden. YEMAC hielt die Pressekonferenz ab, nachdem eine nicht explodierte GBU-24 aus amerikanischer Produktion in einem Gebäude der Zivilverteidigung in Sana’a gefunden worden war.

Während es noch keine schlüssigen Beweise für eine direkte Koordination zwischen der saudischen Koalition und AQAP bei der Offensive gibt, begannen die AQAP-Kämpfer fast unmittelbar nach Beginn der saudischen Luftangriffe, von Süden her nach al-Bayda vorzustoßen. Die südlichen Dörfer al-Zaher und al-Sma’h – darunter die Gebiete Jumaima, Wafaa, Sharadeh, al-Sous, Shabakat Dhi Madahi, Akrama, Shawkan und andere – wurden bereits von al-Qaida zurückerobert, wie einige saudische staatlich finanzierte Medien berichten, die den Putsch als Sieg der saudisch geführten Koalition feierten.

Kein „sicherer Sieg“

Die Feierlichkeiten waren jedoch nur von kurzer Dauer, da Ansar Allah bereits damit begonnen hat, Gebiete zurückzuerobern, die sie im vergangenen August in einer Militäroperation erobert hat, die sie al-Nasr al-Mubin genannt hat, ein arabischer Ausdruck, der „Sicherer Sieg“ bedeutet. Bei dieser Operation wurden bereits die AQAP und mit Saudi-Arabien verbündete Kämpfer im al-Zahir-Direktorat besiegt sowie Dutzende von militärischen Einrichtungen in den Bezirken al-Dahaki und al-Soma`h und sogar Gebiete, die Ansar Allah während ihrer Offensive im August nicht von der AQAP erobern konnte, wie sie am Dienstag mitteilte.

Jemen Marib

Am Freitag veröffentlichte das Medienbüro des Operations Command Center der Houthis ein Video, das einige ihrer Siege in al-Bayda zeigt. Mehrere hochrangige AQAP-Kommandeure wurden bei den Kämpfen getötet oder gefangen genommen, darunter der berüchtigte Abu Dharr al-Tayabi, Tawfiq al-Farawi und Othman Ahmad Abdullah al-Mushdali. Ein Sprecher von Ansar Allah sagte:

Obwohl sie Mitglieder der Takfiri-Terrorgruppen al-Qaida auf der Arabischen Halbinsel (AQAP) und Daesh (IS) mobilisiert haben, hat Saudi [Arabien] versagt und bisher an allen Fronten nichts als Niederlagen geerntet. Die Koalition hat in al-Bayda schwere Schläge erhalten, obwohl sie al-Qaida und Daesh-Terroristen angeheuert hat.“

Aber Ansar Allah ist weit von einem entscheidenden Sieg entfernt. Heftige Kämpfe gehen in der Nähe der Provinz Lahj weiter, und Kampfflugzeuge der Koalition bombardieren weiterhin al-Bayda.

US-Kooperation mit einem Dschihadisten-Rekrutierer

Laut Mitgliedern der Houthi-Verhandlungsdelegation, die mit MintPress unter der Bedingung der Anonymität sprachen, wird die Eskalation in al-Bayda genutzt, um Ansar Allah unter Druck zu setzen, ihren Vormarsch auf die ölreiche Provinz Marib zu stoppen und sie zu zwingen, Bedingungen zu akzeptieren, die Saudi-Arabien und Lenderkings Gesandter der Ansar Allah als Vorbedingung für ein Friedensabkommen auferlegt haben.

Die Houthis ihrerseits haben versprochen, mit der Wiederaufnahme von Drohnen- und ballistischen Raketenangriffen auf saudische Öl- und Militärziele in den südlichen Provinzen des Königreichs Vergeltungsangriffe auszuführen, so Brigadegeneral Abed Al-Thor und General Aziz Rashid, die gegenüber MintPress erklärten, dass der militärische Druck auf das Königreich nach der jüngsten saudischen Eskalation nur noch erhöht werden wird.

Die Angriffe auf al-Bayda erfolgen nach einem Treffen zwischen dem von Saudi-Arabien unterstützten Vizepräsidenten des Jemen, Ali Mohsen al-Ahmar, und Vizeadmiral Brad Cooper, dem Kommandeur des U.S. Naval Forces Central Command und der U.S. 5th Fleet and Combined Maritime Forces. Cooper drängte auf den Austausch von Informationen und die Unterstützung bewaffneter militanter Gruppen unter dem Banner, die Bewaffnung der Houthis durch die iranische Regierung einzudämmen.

Al-Ahmar wurde mit verschiedenen extremistischen Gruppen im Jemen in Verbindung gebracht und, laut Reuters, „Die Muslimbruderschaft und andere sunnitische Islamisten gewannen an Stärke, insbesondere unter … al-Ahmar die eine Machtbasis in der Armee aufbauten. Dschihadistische Flüchtlinge gründeten Al-Qaida auf der Arabischen Halbinsel (AQAP).“ Einem Bericht der New York Times aus dem Jahr 2000 zufolge reiste al-Ahmar sogar „in den 1980er Jahren nach Afghanistan, um Osama bin Laden zu treffen, und half bei der Rekrutierung von Kämpfern aus der gesamten muslimischen Welt für den Kampf in Afghanistan.“

Die USA sind seit langem an der Ausbildung und Bewaffnung von Kämpfern im Jemen beteiligt, die sie als Absicherung gegen Ansar Allah sahen. Al-Ahmar hat die USA öffentlich dafür gelobt, dass sie mit ihm zusammenarbeiten, um das zu bekämpfen, was er „das iranische Projekt“ nennt.

Düstere Aussichten für den Frieden

Am 1. Juli sagte der Sprecher des US-Außenministeriums, Ned Price, dass die Vereinigten Staaten vom Vormarsch der Houthis in Marib „mehr als genervt“ seien. Er machte die Houthis für die humanitäre Situation im Jemen verantwortlich und behauptete, sie hätten es versäumt, mit den „anderen Parteien …, die aktiv am Frieden arbeiten“, zusammenzuarbeiten – eine Anspielung auf Saudi-Arabien und seine Verbündeten im Land.

Prices Äußerungen und die Kehrtwende der Biden-Administration in Bezug auf den Jemen haben bei Aktivisten, die sich für ein Ende des Krieges einsetzen, Fragen aufgeworfen, zumal die USA Forderungen nach einem Stopp der Bewaffnung Saudi-Arabiens inmitten einer verheerenden Zahl von Toten unter der Zivilbevölkerung weitgehend abgelehnt haben und nun ihr Engagement für eine militärische Lösung des Konflikts zu verdoppeln scheinen, indem sie auf ihre Gewohnheit zurückgreifen, bewaffnete militante Gruppen zu unterstützen, die sie mit verheerender Wirkung in Syrien, Libyen, Afghanistan und dem Irak eingesetzt haben.

„Die Biden-Administration hätte die Lieferung von Waffen und Training an die Kriegsparteien einstellen sollen, um sicherzustellen, dass der Krieg nicht weitergeht, und nicht die eine auf Kosten der anderen unterstützen, so sagen es Logik und Realität“, sagte Dala al-Matari, ein Aktivist der Kampagne Stop the Bombing of Yemen. Wie viele Jemeniten glaubt al-Matari, dass Präsident Biden seine scheinbare Opposition gegen den höchst umstrittenen Krieg als Trumpf benutzte, um seine Chancen bei den Präsidentschaftswahlen im letzten Jahr zu erhöhen.

Ansar Allah seinerseits hat die Biden-Administration unverblümt beschuldigt, den saudischen Streitkräften grünes Licht für den Angriff auf al-Bayda gegeben zu haben, damit sie al-Qaida und IS leichter mit Waffen und Geheimdienstinformationen versorgen können. Offizielle in Sana’a sagen, die Biden-Administration spiele mit dem Feuer, indem sie nicht nur Friedensbemühungen zerstöre, sondern auch al-Qaida wieder ansiedle und unterstütze, insbesondere inmitten eines Wiederauflebens der Taliban in Afghanistan.

Dhaif Allah al-Shami – der Sprecher der in Sana’a ansässigen jemenitischen Regierung, die gemeinsam von Ansar Allah und dem Allgemeinen Volkskongress, der größten politischen Partei des Landes, geführt wird – sagte dass die Vereinigten Staaten „die jüngste militärische Eskalation in al-Bayda betrieben“ hätten. Er beschuldigte die Biden-Administration, hinter dem Plan zu stecken, und erklärte: „Die Vereinigten Staaten, die fälschlicherweise und zu Unrecht behaupten, sich um den Frieden im Jemen zu kümmern, sind [derjenige], der die erbitterten Zusammenstöße im Bezirk al-Zahir in der Provinz anheizt.“

Generalmajor Nasser Al-Atif, Verteidigungsminister in der von Ansar Allah geführten Regierung, sagte am Montag in einer Erklärung:

„Wir haben eine neue Strategie, um der neuen saudischen Eskalation zu begegnen, die die Koalition einen hohen Preis kosten wird, wenn sie weiterhin terroristische Elemente unterstützen, und das ist etwas, was sie gut verstehen sollten. Saudi-Arabien und die Vereinigten Staaten behaupten, dass sie an Frieden, der Beendigung des Krieges und der Lösung der unmenschlichen Probleme interessiert sind, aber in Wirklichkeit reden sie das alles nur für den Medienkonsum und die Ausnutzung internationaler und regionaler Positionen.“

Ahmed AbdulKareem ist ein jemenitischer Journalist mit Sitz in Sana’a. Er berichtet über den Krieg im Jemen für MintPress News sowie für lokale jemenitische Medien.