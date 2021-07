Sagt Hallo zu den Diplo-Taliban

von Pepe Escobar – http://www.theblogcat.de

Mohammad Suhail Shaheen ist der recht wortgewandte Sprecher des politischen Büros der Taliban. Er beharrt darauf, dass „die Übernahme Afghanistans mit militärischer Gewalt nicht unsere Politik ist. Unsere Politik ist es, eine politische Lösung für die afghanische Frage zu finden, die in Doha fortgesetzt wird.“ Unterm Strich: „Wir haben hier in Moskau noch einmal unser Engagement für eine politische Lösung bekräftigt.“

Die Taliban des Jahres 2021 haben wenig mit ihrer Inkarnation aus der Zeit vor dem Anti-Terror-Krieg 2001 gemein. Die Bewegung hat sich von einem überwiegend Ghilzai-paschtunischen Guerilla-Aufstand auf dem Land zu einem eher interethnischen Arrangement entwickelt, das Tadschiken, Usbeken und sogar schiitische Hazaras einschließt – eine Gruppe, die während der Taliban-Herrschaft von 1996 bis 2001 gnadenlos verfolgt wurde.

Verlässliche Zahlen sind äußerst schwer zu bekommen, aber 30 % der Taliban könnten heute Nicht-Paschtunen sein. Einer der Top-Kommandeure ist ethnisch Tadschike – und das erklärt den blitzschnellen „sanften“ Blitzkrieg im Norden Afghanistans über tadschikisches Gebiet.

Ich habe viele dieser geologisch spektakulären Orte in den frühen 2000er Jahren besucht. Die Bewohner, allesamt Cousins und Cousinen, die Dari sprechen, übergeben ihre Dörfer und Städte jetzt vertrauensvoll an die tadschikischen Taliban. Nur sehr wenige Paschtunen aus Kandahar oder Jalalabad sind daran beteiligt – wenn überhaupt. Das verdeutlicht das absolute Versagen der Zentralregierung in Kabul.

Diejenigen, die sich den Taliban nicht anschließen, desertieren einfach – so wie die Kabuler Truppen, die den Kontrollpunkt in der Nähe der Brücke über den Pyanj-Fluss abseits der Pamir-Autobahn besetzten; sie entkamen kampflos auf tadschikisches Territorium und fuhren tatsächlich auf der Pamir-Autobahn. Die Taliban hissten ihre Flagge an dieser entscheidenden Kreuzung, ohne einen Schuss abzugeben.

Der Chef der afghanischen Nationalarmee (ANA), General Wali Mohammad Ahmadza, frisch von Ghani in sein Amt berufen, macht ein tapferes Gesicht: Die Priorität der ANA sei es, die wichtigsten Städte zu schützen (so weit, so gut, denn die Taliban greifen sie nicht an), die Grenzübergänge (das läuft nicht so gut) und die Autobahnen (bisher gemischte Ergebnisse).

Dieses Interview mit Suhail Shaheen ist recht aufschlussreich – denn er sieht sich gezwungen zu betonen, dass „wir keinen Zugang zu den Medien haben“ und beklagt die „grundlose“ Flut von „Propaganda gegen uns“, was impliziert, dass westliche Medien zugeben sollten, dass sich die Taliban verändert haben.

Shaheen weist darauf hin, dass es nicht möglich ist, 150 Distrikte in nur sechs Wochen durch Kämpfe einzunehmen“, was damit zusammenhängt, dass die Sicherheitskräfte kein Vertrauen in die Kabuler Verwaltung haben.“ In allen Distrikten, die erobert wurden, schwört er, „kamen die Kräfte freiwillig zu den Taliban.“

Eine Rauchfahne steigt aus Häusern inmitten eines anhaltenden Gefechts am 7. Juli zwischen afghanischen Sicherheitskräften und Taliban-Kämpfern in der westlichen Stadt Qala-i- Naw, der Hauptstadt der Provinz Badghis. Die Taliban starteten ihren ersten größeren Angriff auf eine Provinzhauptstadt, seit das US-Militär mit dem endgültigen Abzug der Truppen aus dem Land begann.

Shaheen macht eine Aussage, die direkt von Ronald Reagan Mitte der 1980er Jahre stammen könnte: Die „Islamischen Emirate von Afghanistan sind die wahren Freiheitskämpfer“. Das könnte Gegenstand endloser Debatten in den Ländern des Islam werden.

Aber eine Tatsache ist unbestreitbar: Die Taliban halten sich an das Abkommen, das sie am 29. Februar 2020 mit den Amerikanern unterzeichnet haben. Und das impliziert einen totalen Ausstieg der Amerikaner: „Wenn sie sich nicht an ihre Verpflichtungen halten, haben wir eindeutig ein Recht auf Vergeltung.“

Shaheen denkt an die Zeit, „wenn eine islamische Regierung im Amt ist“, und besteht darauf, dass es „gute Beziehungen“ zu jeder Nation geben wird und Botschaften und Konsulate nicht angegriffen werden.

Das Ziel der Taliban ist klar: „die Besatzung zu beenden“. Und das bringt uns zu dem heiklen Gambit, dass türkische Truppen den Flughafen von Kabul „schützen“. Shaheen ist glasklar. „Keine NATO-Truppen – denn das bedeutet die Fortsetzung der Besatzung“, verkündet er. „Wenn wir ein unabhängiges islamisches Land haben, dann werden wir jedes Abkommen mit der Türkei unterzeichnen, das für beide Seiten vorteilhaft ist.“