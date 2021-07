Wir sollten COVID wie das Norovirus behandeln – nicht wie die Grippe

von Sarah Pitt – https://theconversation.com

Übersetzung LZ

Da die COVID-Symptome – Fieber, Husten, Schmerzen – den Grippesymptomen ähneln, ist es verlockend, die beiden zu vergleichen. In der Tat sagte der neue britische Gesundheitsminister Sajid Javid kürzlich: „Wir werden lernen müssen, die Existenz von Covid zu akzeptieren und Wege zu finden, damit umzugehen – so wie wir es bereits mit der Grippe tun.“

Aber haben wir uns die falsche Krankheit ausgesucht, um COVID-19 damit zu vergleichen? Außerhalb einer Pandemie akzeptieren wir, dass die saisonale Grippe eine Infektion ist, die jeder bekommen kann. Wir impfen nur diejenigen, die besonders anfällig für Komplikationen sind, und behandeln Menschen mit schweren Nebenwirkungen, wie zum Beispiel Lungenentzündung. Ansonsten lassen wir die Menschen einfach in Ruhe. Weltweit sterben jedes Jahr etwa 400.000 Menschen an einer Grippeerkrankung.

Wir müssen zwar einen Weg finden, mit COVID-19 zu leben, aber die Zahlen deuten darauf hin, dass wir noch weit davon entfernt sind, die Krankheit auf die gleiche Weise behandeln zu können. Seit Anfang 2020 gab es weltweit über 180 Millionen Fälle, und mindestens 4 Millionen Menschen sind an der Krankheit gestorben. Hinzu kommt, dass wir noch nicht sicher sind, wie lange COVID wirklich wirkt, aber anhaltende Symptome sind häufig, wobei einer von zehn Menschen noch 12 Wochen nach seiner Infektion krank ist. Derzeit ist die gesundheitliche Auswirkung von COVID-19 auf die Bevölkerung viel größer als die einer Grippe.

Wir wissen auch, dass COVID-19 ansteckender ist. Wir können uns dessen sicher sein, weil die Maßnahmen zur Bekämpfung von COVID-19 in den letzten 18 Monaten die Grippefälle auf fast null reduziert haben, aber offensichtlich nicht so effektiv waren, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. In der südlichen Hemisphäre gingen die Fälle während des Winters Mitte 2020 gegen Null und in Europa und Nordamerika zwischen November 2020 und März 2021 erneut gegen Null. Selbst in Ländern mit hohen COVID-19-Raten, wie Südafrika und Großbritannien, wurden im Winter kaum Grippefälle registriert.

All dies deutet darauf hin, dass der Einsatz von Methoden, die typischerweise zur Bekämpfung der Grippe eingesetzt werden, bei COVID-19 eine ganz andere Wirkung haben wird. COVID-19 wie eine Grippe zu behandeln, wird zu viel mehr Fällen und Todesfällen führen, und zu viel mehr anhaltenden Erkrankungen, als in einer typischen Grippesaison zu beobachten sind.

Ein weiterer Vergleich

Natürlich teilt SARS-CoV-2 – das Virus, das COVID-19 verursacht – einige Eigenschaften mit Grippeviren, was Vergleiche verlockend macht. Etwa 20 % der Menschen haben überhaupt keine Symptome, wenn sie mit SARS-CoV-2 infiziert sind, und viele Menschen, die mit einem Grippevirus infiziert sind, werden auch nicht krank. Beide Viren sind anfällig für viele Mutationen. Und bei beiden Krankheiten haben ältere Menschen und Menschen mit geschwächtem Immunsystem ein höheres Risiko, schwer zu erkranken als gesunde junge Erwachsene, wobei sich Infektionen in Pflegeheimen, Krankenstationen und Schulen schnell ausbreiten.

Viele dieser Eigenschaften teilt aber auch ein anderer Keim: das Norovirus. Auch er kann bei manchen Menschen asymptomatisch verlaufen und mutiert schnell – es wurden verschiedene Norovirus-Stämme gefunden, die während einer Saison in ein und demselben Krankenhaus zirkulierten. Tatsächlich verändert sich das Norovirus während seiner Ausbreitung manchmal so stark, dass Standard-Testkits die weiterentwickelten Versionen nicht erkennen können.

Die meisten Menschen mit symptomatischen Norovirus-Infektionen haben Durchfall, aber einige erleben auch heftiges Erbrechen. Dadurch entsteht ein Aerosol voller Viren, das sich in jedem Raum ausbreitet und auf Oberflächen zurückbleibt, wo es darauf wartet, dass andere es aufnehmen, wie es bei Atemwegsviren der Fall ist. COVID-19 verursacht bei einigen Patienten auch Durchfall. Die Grippe ist nicht die einzige Viruserkrankung, mit der COVID-19 verglichen werden kann.

Auch zwischen SARS-CoV-2 und Norovirus gibt es viele Unterschiede, warum also der Vergleich? Nun, da Impfstoffe und andere Kontrollmaßnahmen das Virus unter Kontrolle bringen, werden sich immer mehr Teile der Welt den anderen anschließen, in denen Lockdowns aufgehoben wurden, soziale Distanzierungsregeln gelockert wurden und es sicher ist, das Haus zu verlassen, ohne eine Maske zu tragen. Aber wir müssen noch jahrelang mit Ausbrüchen von COVID-19 rechnen und müssen Pläne haben, um mit ihnen umzugehen, wenn sie auftreten.

Mit dem, was wir über diese Viren wissen, sollten diese Pläne zur Kontrolle von SARS-CoV-2 eher das Vorgehen gegen das Norovirus als dasjenige gegen Grippe betrachten. Beim Norovirus halten wir Menschen mit der Infektion von anderen fern. Wir bitten Eltern, deren Kinder Symptome haben, sie von der Schule fernzuhalten. Und in Krankenhäusern und Pflegeheimen werden Patienten mit Norovirus getrennt von anderen gepflegt, das Personal verwendet PSA zum Schutz und Oberflächen werden gründlich gereinigt. Der Umgang mit COVID-19 sollte in Zukunft mehr auf diese Weise erfolgen. Es sollte eher einem Leben mit dem Norovirus als mit der Grippe ähneln.

In der Zwischenzeit haben wir während der Pandemie einige gute Hygienegewohnheiten entwickelt, wie z. B. etwas häufigeres Händewaschen und besseres Lüften von Gebäuden. Diejenigen, die eine Maske tragen können, sollten darüber nachdenken, diese in geschlossenen Räumen und in öffentlichen Verkehrsmitteln aufzusetzen. Diese einfachen Maßnahmen sollten helfen, die Ausbreitung vieler Viruserkrankungen zu stoppen – ob gegen Grippe, Norovirus oder COVID-19 – bevor größere Eingriffe nötig werden.

Sarah Pitt

Hauptdozentin, Mikrobiologie und Biomedizinische Wissenschaftspraxis, Fellow des Instituts für Biomedizinische Wissenschaft, Universität Brighton

Offenlegungserklärung

Sarah Pitt arbeitet nicht für ein Unternehmen oder eine Organisation, das/die von diesem Artikel profitieren könnte, ist nicht beratend tätig, besitzt keine Anteile an einem solchen Unternehmen oder erhält keine finanziellen Mittel von diesem Unternehmen oder dieser Organisation und hat keine relevanten Verbindungen über ihre akademische Anstellung hinaus offengelegt.

https://theconversation.com/we-should-treat-covid-like-norovirus-not-the-flu-164021