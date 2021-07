Es ist Zeit für einen polnisch-russischen „Nichtangriffspakt“ in Belarus und der Ukraine

von Andreas Korybko – http://oneworld.press

Polens jüngstes Misstrauen gegenüber amerikanischen und deutschen strategischen Motiven nach der Aufhebung der meisten Nord Stream II-Sanktionen durch die USA, dem Biden-Putin-Gipfel im letzten Monat, und Berlins Unterstützung für den wiedererstarkten Versuch des ehemaligen Premierministers Tusk, die Regierungspartei des Landes zu stürzen, bringt der mitteleuropäischen Führungsmacht in eine nachteilige Position, schafft aber auch unerwartet die Möglichkeit, einen informellen „Nichtangriffspakt“ mit Russland auszuhandeln, damit Warschau seine Aufmerksamkeit darauf lenken kann, die neu entdeckten Bedrohungen zu vereiteln, die seine nominellen Verbündeten für seine Souveränität darstellen.

Hintergrundinformationen

Polen steckt nach den jüngsten Schritten seiner nominellen amerikanischen und deutschen Verbündeten in einer sprichwörtlichen Zwickmühle. Die Aufhebung der meisten Nord Stream II-Sanktionen durch die USA, das Biden-Putin-Gipfeltreffen im letzten Monat und die Unterstützung Berlins für den wiedererstarkten Versuch des ehemaligen Premierministers Tusk, die Regierungspartei des Landes zu stürzen, haben ernsthafte Zweifel an ihren strategischen Motiven geweckt. Es bringt die mitteleuropäische Führungsmacht auch in eine nachteilige Position, nachdem sie ihre Außenpolitik unverantwortlich in der Erwartung formuliert hat, dass der ehemalige US-Präsident Trump seine Wiederwahl gewinnen und die europäische Geopolitik weiterhin in einer Weise umgestalten würde, die eng mit den polnischen Interessen übereinstimmt. Ich habe darüber in den letzten Monaten in den folgenden Beiträgen berichtet, die unerschrockene Leser lesen sollten, um auf dem Laufenden zu sein, was in diesem dynamischen Theater des Neuen Kalten Krieges passiert ist:

Um es kurz zu machen: Polen glaubt, dass die USA es hintergangen haben, indem sie einen Deal mit Russland auf seine vermeintlichen Kosten bezüglich Nord Stream II abgeschlossen haben. Es ist auch besorgt, dass dies Deutschland ermutigen wird, mit seiner regionalen Farbrevolution-Kampagne der Unterstützung liberal-globalistischer Oppositionskräfte gegen ihre konservativ-nationalistischen Regierungen in Mittel- und Osteuropa (MOE) fortzufahren, wie es derzeit an seiner eigenen Heimatfront mit Tusk und in Ungarn geschieht, wenn es um die wachsende antichinesische Bewegung dort geht. Gleichzeitig manipulieren die USA und Deutschland weiterhin meisterhaft Polens „negativen Nationalismus“ gegenüber Russland, um die polnische Führung davon zu überzeugen, dass Russland eine militärische Bedrohung für die Souveränität des Landes darstellt, obwohl Artikel 5 der NATO ein solches Worst-Case-Szenario praktisch unmöglich macht.

Polens Belagerungsmentalität

Unter Druck aus allen Richtungen, auch wenn der russische ein Phantasieprodukt der koordinierten Infokriegskampagne der USA und Deutschlands ist, um von ihrem laufenden Versuch eines Regimewechsels in Warschau abzulenken, kehrt die historische „Belagerungsmentalität“ der polnischen Führung zurück. Sie sieht überall Feinde, sowohl innerhalb als auch außerhalb ihrer Grenzen, und fürchtet, dass sie wieder einmal ihre Souveränität verlieren könnte, wenn sich nicht bald etwas ändert. Die größte Bedrohung für Polen geht zwar von den USA und Deutschland aus, nicht von Russland, aber Polen wurde dazu gedrängt, als deren Vorhut für die Einmischung in Weißrussland und der Ukraine zu fungieren. Die polnische Führung glaubt, dass es in ihrem nationalen Interesse liegt, die Anti-Regierungs-Bewegung in Weißrussland zu unterstützen und gleichzeitig die Regierung in der Ukraine nach der Farbenrevolution zu stärken, um beide Länder in die „Drei-Meere-Initiative“ (3SI) einzubinden.

Polen ist die letzte Hoffnung der MOEs

Wie auch immer man zu diesem Ziel stehen mag, es ist wohl zweitrangig gegenüber dem Schutz der polnischen Souveränität vor den neu entdeckten Bedrohungen, die die nominellen Verbündeten USA und Deutschland für sie darstellen. Sollte die Regierungspartei bei den nächsten Wahlen durch „demokratische“ Mittel stürzen, weil der laufende Versuch der Farbrevolution die Wahrnehmung der Wähler erfolgreich umgestaltet hat (und es sei daran erinnert, dass sie erst letztes Jahr mit einem hauchdünnen Vorsprung gewonnen hat), dann wird die anschließend von Deutschland kontrollierte und von Tusk geführte Stellvertreterregierung in Polen wahrscheinlich ihre Mission aufgeben, die MOE-Staaten unter ihrer ideologischen Führung durch die 3SI zu versammeln, um sich der „Föderalisierung Europas“ entgegenzustellen. Ungarn ist die ideologische Keimzelle dieser Bewegung, aber Polen hat inzwischen die Führung übernommen und sie aufgrund seines größeren Einflusses zu einer regionalen Kraft gemacht, mit der man rechnen muss.

Man kann daher sagen, dass Polens regierende konservativ-nationalistische Partei die letzte Hoffnung ist, die die MOE-Nationen haben, um ihre Souveränität angesichts des erneuten Versuchs Deutschlands, Europa zu übernehmen, auf irgendeine sinnvolle Weise zu bewahren, wenn auch diesmal ohne einen Schuss abzufeuern, sondern durch den Einsatz wirtschaftlicher, finanzieller, institutioneller und hybrider Kriegsmittel. Dementsprechend muss sie der farbigen Revolution zu Hause entgegenwirken, zusammen mit der Ausweitung der TSI in ganz MOE. Im Moment ist seine Aufmerksamkeit jedoch abgelenkt, nachdem es zugestimmt hat, die Bulldogge der USA und Deutschlands in Belarus und der Ukraine zu werden. Polen kann nicht alle diese postmodernen Kriege auf einmal führen und muss daher einen Durchbruch an einer von ihnen vorbereiten, um sich auf die wichtigeren Fronten zu konzentrieren, die gerade beschrieben wurden. In diesem Sinne sollte es ernsthaft die Möglichkeit eines „Nichtangriffspaktes“ mit Russland prüfen.

Patriotischer Pragmatismus

Der graue Kardinal Kaczynski ist vielleicht das politisch russophobste Individuum der heutigen Welt, getrieben von purem Hass auf den historischen Nachbarn seines Landes, nachdem er trotz aller gegenteiligen Beweise aufrichtig glaubte, dass Moskau eine geheime Hand im Flugzeugabsturz von 2010 hatte, bei dem sein Zwillingsbruder, der zu dieser Zeit Polens Präsident war, ums Leben kam. Nichtsdestotrotz ist er eher ein polnischer Patriot als ein politischer Russophobiker, wenn es hart auf hart kommt, was viel über seine nationalistischen Ideale aussagt, unabhängig davon, ob Beobachter mit der damit verbundenen Politik im In- und Ausland einverstanden sind, die von dieser Vision beeinflusst wurde. Mit der von Deutschland unterstützten Rückkehr Tusks in die polnische Politik sieht sich Kaczynski der bisher größten Bedrohung seiner De-facto-Herrschaft gegenüber. Er könnte sogar erkannt haben, dass die sogenannte „russische Bedrohung“, die von seinen eigenen Nationalisten, Deutschland und den USA aufgebauscht wurde, nur eine Ablenkung war.

Auf dem Weg zu einem polnisch-russischen „Nichtangriffspakt“

Polen war zwar an der ukrainischen Front in seinem regionalen hybriden Krieg gegen Russland in den sich historisch überschneidenden „Einflusssphären“ erfolgreich, hat aber an der belarussischen Front bisher versagt. Die Situation ist derzeit festgefahren: Die Ukraine bleibt gefährlich dysfunktional, unterentwickelt und instabil, obwohl sie jetzt wieder unter Polens hegemonialer Herrschaft steht, während Weißrussland immer noch überlebt, aber mit einer erhöhten Abhängigkeit von russischer Unterstützung, nachdem es im letzten Jahr mehrere Wellen von Versuchen einer farbigen Revolution abgewehrt hat. Es ist äußerst unwahrscheinlich, dass Polen den Status quo in beiden Ländern ändern kann, egal wie viel Mühe und Ressourcen es weiterhin in diese miteinander verbundenen Operationen steckt. Anstatt seine wertvolle Zeit mit dem Versuch zu verschwenden, Russland im Osten „einzudämmen“, sollte es alles darauf ausrichten, Deutschland innerhalb Polens selbst zu bekämpfen.

Es ist unklar, wie die Bedingungen eines informellen polnisch-russischen „Nichtangriffspaktes“ in Weißrussland und der Ukraine aussehen würden, aber er könnte nach dem Vorbild des viel größeren Paktes gestaltet werden, den die USA und Russland nach dem Biden-Putin-Gipfel im letzten Monat ebenfalls informell auszuhandeln versuchen. Das Wichtigste ist, dass ihre gegenseitigen Bedrohungseinschätzungen, die von ihrem Misstrauen gegenüber den strategischen Motiven des jeweils anderen beeinflusst sind, allmählich abnehmen, so dass eine so genannte „neue Normalität“ für eine verantwortungsvollere Regulierung ihres regionalen Wettbewerbs eintreten kann. Im besten Fall könnten beide Länder „Zeit gewinnen“, um sich auf dringendere Prioritäten zu konzentrieren, die sich darauf beziehen, dass Polen sich gegen den kürzlich intensivierten Angriff Deutschlands im Rahmen des Hybridkriegs verteidigt, während Russland sich darauf konzentriert, seinen eurasischen „Balanceakt“ durch den „Ummah Pivot“ neu zu kalibrieren.

Abschließende Überlegungen

Polen muss um jeden Preis die Versuche Deutschlands vereiteln, seine Regierungspartei durch Tusk bei den nächsten Wahlen „demokratisch“ zu stürzen. Ein Scheitern würde das Ende der konservativ-nationalistischen Träume in MOE bedeuten und diese Länder für immer auf deutsche Vasallen reduzieren. Die einzige Hoffnung, die sie haben, ist die polnisch geführte 3SI, die unter einer von Deutschland unterstützten Stellvertreterregierung aufgegeben werden würde. Berlin würde in der Folge seine hegemonialen Tentakel überall in ihren Gesellschaften ausbreiten und jede noch verbliebene patriotische Kraft ersticken, was es ihnen unmöglich machen würde, Deutschlands dritten Versuch, Europa zu übernehmen, jemals rückgängig zu machen. Im Gegensatz zu Trump unterstützt Biden dieses Ergebnis aus ideologischen Gründen als befreundeter Liberal-Globalist, aber wenn Polen diese gemeinsame Regimewechsel-Operation überlebt, dann könnten die konservativ-nationalistischen MOEs endlich eine Gegenoffensive starten, um Europa zu retten.

