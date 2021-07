Von den Streiks der Werkvertragsarbeiter:innen in der Öl- und Gasindustrie im Iran

von Nima Sabouri – http://www.xn--untergrund-blttle-2qb.ch

Bild: Das vom Streik betroffene Gasfeld South Pars in der iranischen Provinz Bushehr. / Fars News Agency – Hossein Mersadi (CC BY 4.0 cropped)

Einige Merkmale der aktuellen Streiks der LWA in Öl- und Gasindustrie

In diesen Tagen sind ein grosser Teil der Leih- und Werkvertragsarbeiter*innen (ab jetzt LWA) der iranischen Öl- und Gasindustrie im Streik.

Die Verschärfung des Neoliberalismus2 wurde mit der strukturellen Ineffizienz und Korruption des Staats, den massiven Kosten der steigenden Militarisierung sowie den internationalen Wirtschaftssanktionen kombiniert, um zusammen zu einer tiefgehenden Krise zu führen. Das Ergebnis der Ausweitung und Vertiefung dieser Krise in den letzten Jahren waren akute Armut und die enorme Klassenkluft, welche sich in einer 40-prozentigen Inflation und dem Einkommensrückgang von mehr als der Hälfte der Bevölkerung des Landes3 unterhalb der Armutsgrenze spiegelt.

Im Zusammenhang mit der Krise und als eine Antwort darauf gab es schon einige Massen-Aufstände, von denen die Aufstände von Jan. 2018 und Nov. 2019 die grössten und bekanntesten sind. Als Ergebnis dieser krisenhaften Situation bleibt den Arbeiter*innen (denjenigen, die für Monate nicht bezahlt wurden; die durch Privatisierung der Betriebe und Intensivierung der Wirtschaftskrise entlassen wurden; oder die wegen der extrem niedrigen Löhne die täglichen Lebenskosten nicht aufbringen können, etc.) keine andere Wahl4, als an den Protesten und Streiks teilzunehmen oder sie mitzuorganisieren.

Deshalb stellt sich die Frage, ob (und wie) sich die derzeitigen Streiks der LWA in der Öl- und Gasindustrie von den üblichen Protesten der Arbeiter*innen im Land unterscheiden. Dieser Text versucht diese Frage zu beantworten. Durch Antwort auf diese Frage werden dann einige Eigenschaften des allgemeinen Zustands der Arbeiter*innen weltweit in den zeitgenössischen kapitalistischen Verhältnissen dargestellt. Auf diese Weise versucht der Text, die Frage aufzuzeigen, welche Implikationen diese Situation für die Neudefinition und Wiederbelebung der Klassenpolitik sowie der potentiellen historischen Subjektivität der Arbeiter*innen-Klasse in der heutigen Welt hat.

1. Einige Merkmale der aktuellen Streiks der LWA in Öl- und Gasindustrie

Die Unterschiede zwischen den aktuellen Streiks und dem üblichen Verlauf von Protesten und Arbeitsstreiks (im Iran) lassen sich theoretisch in zwei Ebenen einteilen, eine wirtschaftliche und eine politische. In der Tat sind die beiden Ebenen jedoch stark miteinander verflochten. Denn der innere Zusammenhang von Politik und Wirtschaft im kapitalistischen System spiegelt sich am besten in den Gesellschaften des globalen Südens wider. Sowie auch im Iran vertritt der Staat als exklusiver Akteur auf der politischen Bühne mit Hilfe seines massiven Repressionsapparats auf ganz direkte Weise die Interessen der Kapitalbesitzer und der herrschenden ökonomischen Oligarchie. Mit dieser Anmerkung werden einige der Merkmale der aktuellen Streiks aufgelistet:

1.1) Die Arbeitsbedingungen der LWA in Öl- und Gasindustrie im Iran sind sehr schlecht und bitter. Räumlich arbeiten die meisten im Süden und Südwesten (Öl- und Gasfelder) des Landes bei unerträglicher Hitze und mit den wenigsten Sicherheits-, Gesundheits- und Sozialeinrichtungen. Diese ölreichen (aber benachteiligten) Gebiete liegen meist weit entfernt von Grossstädten, während die Familien vieler Arbeiter*innen sehr weit weg wohnen. Unter diesen Bedingungen müssen die LWA 24 Tage im Monat arbeiten und haben nur sechs Tage frei zum Heimfahren, um ihre Familien zu besuchen5.

Während dieser 24 Tage arbeiten sie tagsüber viele Stunden und verbringen die Nächte in überfüllten Schlafsälen mit minimaler Wohnausstattung. Auf der anderen Seite sind ihre Löhne aufgrund des überausbeuterischen Charakters der Vertragsarbeit sehr niedrig, ohne auf die minimalen Arbeitsrechte und Schutzgesetze Anspruch zu haben6. Aus diesem Grund missbraucht der Arbeitgeber sie ohne jede Verantwortung auf härteste Weise, ohne sich auch nur um die Bereitstellung minimaler Sicherheitseinrichtungen zum Schutz des Lebens der Arbeiter*innen während der Arbeit kümmern zu müssen.

Der geringste Protest, sogar eine Beschwerde der Arbeiter*innen, endet mit ihrer Entlassung, entweder wegen Einseitigkeit und Fragilität des Arbeitsvertrags oder wegen der hohen Arbeitslosigkeit im Land. Viele dieser Arbeiter*innen verwenden den Begriff „moderne Sklaverei“, um ihre Arbeitsbedingungen zu beschreiben. Wie man in China gesehen hat (oder noch sieht), findet diese moderne Sklaverei in den sogenannten „freien Wirtschaftszonen“ statt, wo der Staat den „Superausbeutungs“-Prozess zur Zufriedenheit in- und ausländischer Kapitalinvestoren legitimiert hat. Das heisst deutlich, dass in diesen Bereichen kein anderes Gesetz als das Kapitalrecht herrscht. Somit kann man die jüngsten Streiks als kollektive Proteste gegen die weit verbreitete Prävalenz der modernen Sklaverei betrachten.

1.2) Obwohl im Iran kein Tag ohne mehrere Proteste und Streiks vergeht, sind diese Proteste/Streiks, aufgrund des langjährigen Verbots der Gründung unabhängiger Arbeiterorganisationen und der Unterdrückung jeglicher Versuche, meist sporadisch (in einzelnen Betrieben). Dieses Merkmal vereinfacht sowohl ihre Repression und reduziert ihre Erfolgschancen sowie ihre indirekten politischen Einflüsse. In diesem Zusammenhang ist das Kennzeichen der aktuellen Öl- und Gasstreiks ihr betriebsübergreifender Charakter bzw. die bemerkenswerte Koordination der Arbeiter*innen in getrennten Produktionseinheiten. Bis heute haben sich die ersten Streiks auf mehr als 80 Unternehmen aus dem Öl-, Gas- und Raffineriesektor ausgeweitet, und eine beträchtliche Anzahl von Arbeiter*innen in anderen Produktions- und Dienstleistungssektoren hat sich ebenfalls mit diesen Streiks solidarisiert oder einige haben eigene Streiks begonnen (z.B. Lkw-Fahrer, LWA der anderen Industriebereichen7, wie z.B. in manchen Kraftwerken).

1.3) Die Sicherheitsüberwachung und Repressionansätze aller Arbeitsplätze sowie die übliche Unterdrückung von Organisierungsversuchen und Protesten der Arbeiter*innen sind im Iran ganz üblich. Jedoch sind solche Ansätze im Bereich der Öl- und Gasindustrie besonders verschärft durchgesetzt8. Denn dieser Bereich ist die wichtigste Wirtschaftsader des Staats, deshalb muss sie durch Sondermassnahmen kontrolliert und gesichert werden. Zumal den Herrschern der Islamischen Republik (als Usurpatoren der Revolution von 1979) bewusst ist, dass der landesweite Arbeiterstreik in der Ölindustrie im Herbst 1978 den wackeligen Fundamenten der Schah-Herrschaft den letzten Schlag versetzte.

Trotz alledem hat die Ausbeutungsintensität und Lebens- und Arbeitsprekarität der LWA in Öl- und Gasindustrie heute ein solches Niveau erreicht, dass die Durchführung besonderer Sicherheitsmassnahmen in diesem Bereich die Vorbereitung und Durchführung dieser Grossstreiks nicht verhindern konnte. Ein brillantes Merkmal dieser Veranstaltung war also die geheime Vorbereitung und Koordination der Streiks, ohne jegliche legale Organisation und unter Bedingungen sehr strenger Sicherheitskontrollen und Repressionen.

1.4) Die Arbeiter*innen, die den Hauptteil der gegenwärtigen Streiks in der Öl- und Gasindustrie ausmachen, sind keine offiziellen Arbeiter*innen dieses Bereiches mit unbefristete Verträgen; sondern Leiharbeiter*innen, Werkvertragsarbeiter*innen und Zeitarbeiter*innen. Diese Arbeiter*innen haben keine Verträge mit einem gemeinsamen Arbeitgeber, sondern mit Hunderten von verschiedenen Auftragnehmer-Firmen.

Ihr Einkommen, ihre Leistungen und gesetzlichen Ansprüche sind viel niedriger als die von offiziell Beschäftigten im gleichen Arbeitsbereich; Und ihre Arbeitsbedingungen (wie bereits erwähnt) sind viel schlechter als bei ihren offiziellen Kolleg*innen. Aber es gibt noch viel mehr davon (siehe Anhang 2). Auf der anderen Seite haben die Vertreter der offiziellen Arbeiter*innen bei ihren früheren Protesten zur Erhöhung ihrer Monatsgehälter die Forderungen der LWA nicht aufgenommen. Darüber hinaus haben sie kürzlich durch eine Erklärung ihre Distanzierung von den jüngsten Streiks der LWA angekündigt.

In der Erklärung drückten sie natürlich ihr Mitgefühl für die sehr schwierigen Arbeitsbedingungen von den LWA aus; aber daneben behaupteten sie, dass Streiks und Arbeitsniederlegungen kein guter Weg seien, die Forderungen der Arbeiter*innen durchzusetzen. So fanden die koordinierten Streiks der LWA in einer Situation statt, in der es eine offensichtliche und abschreckende Spaltung im Körper der Arbeiter*innen der Ölindustrie gibt. Wir wissen, dass heute eine der üblichen Formen der Aufteilung der Arbeiter*innen darin besteht, sie mit verschiedenen Arten von Arbeitsverträgen in einem bestimmten Arbeitsumfeld oder einem bestimmten Arbeitsbereich zu beschäftigen (siehe Tabelle 1 für Informationen über die Verteilung der Arbeiter*innen nach Arbeitsverträgen in der Öl- und Gasindustrie im Iran).

Im Gegenteil zu den Vertretern der offiziellen Arbeiter*innen haben die LWA in ihren Streiks ihr Klassenengagement und Intelligenz gezeigt, indem sie auch die Forderungen ihrer offiziellen Kolleg*innen aufgenommen und sie und andere Arbeiter*innen damit zur Solidarität aufgerufen haben. Es bleibt abzuwarten, inwieweit ihre Initiative die bestehenden Spaltungen und Zweifel überbrücken kann, um das Niveau des Klassenkampfes zu erhöhen.

1.5) Wie wir wissen, verfolgt die weit verbreitete Prävalenz von Leiharbeit, Werkvertragsarbeit und Zeitarbeit im Zeitalter des Neoliberalismus auf der ganzen Welt (einschliesslich im Iran und in Deutschland) mehrere Ziele, von denen die wichtigsten sind: Reduzierung der Arbeitslöhne; Konzessionen an Arbeitgeber durch den Entzug der Arbeitsrechte und des Rechtsschutzes der Arbeiter*innen, Arbeitsflexibilisierung; und Vermeidung der räumlichen Konzentration und der zeitlichen Kontinuität der Arbeitstätigkeiten, die wiederum zur Zerstreuung der Arbeiter*innen führt.

Die Auferlegung dieser Situation konfrontiert die Arbeiter*innen mit der Arbeits- und Lebensprekarität und der Existenzbedrohung, während ihnen sowohl der Rechtsschutz als auch die Möglichkeiten zum kollektiven Widerstand geraubt wird. Im Iran beispielsweise sind heute über 90 % der Arbeiter*innen in befristeten Arbeitsverträgen beschäftigt9, wobei ein Grossteil davon Leiharbeiter*innen und Werkvertragsarbeiter*innen sind. Eine unmittelbare und wichtige Folge dieser Situation ist die Zunahme der extremen Zurückhaltungstendenz bei den LWA, da ihre Entfernung von Entlassung und Arbeitslosigkeit sehr kurz ist. Die massiven Streiks der LWA in Öl- und Gasindustrie erfordern deshalb ein hohes Niveau von Mut und Opferbereitschaft, die wiederum ein hohes Niveau von Klassenentschlossenheit und -bewusstsein erfordern10.

1.6) Die aktuellen Streiks der LWA in Öl- und Gasindustrie sind aus mindestens drei Gründen von unmittelbarer politischer Bedeutung:

A) Diese Streiks begannen genau einen Tag nach der Präsidentschaftswahl, die mit weitreichendem Boykott der iranischen Bevölkerung einherging. In diesem Sinne war der Beginn dieser Streiks tatsächlich ein Aufruf, den Kampf gegen das Regime auf einer weiteren Ebene jenseits der symbolischen Kämpfe fortzusetzen; Mit anderen Worten, diese Streiks zeigten das wahre Feld für die Vorbereitung wirksamer Kämpfe gegen die herrschende polit-wirtschaftliche Ordnung;

B) Mit der Durchführung der jüngsten Wahl-Shows hat der iranische Staat einen klaren und entscheidenden Schritt zur endgültigen Homogenisierung der Machtstruktur getan, deren Hauptzweck darin besteht, sich auf die Konfrontation mit der Ausbreitung von Widerständen und Kämpfen sowie auf die künftigen Aufstände der Unterdrückten vorzubereiten11, da die Verschärfung der aktuellen Krise nur eine solche Zukunftsperspektive anbietet. Sollten vor diesem Hintergrund die jüngsten Streiks trotz der aktuellen Sabotage, Drohungen und Repressionen durch beauftragte Firmen, Konzerne und den Staat12 fortgesetzt werden (und nicht durch Streiks anderer Arbeiter*innen sowie durch allgemeine politische Proteste unterstützt werden), werden sie höchstwahrscheinlich vollständig unterdrückt;

C) Mit der Verschärfung der wirtschaftspolitischen Krisen im Iran und der Unfähigkeit und Fragilität des Staats13 wird die Frage der Befreiung von der totalitären und neoliberalen Diktatur im Iran für die Mehrheit der Iraner*innen immer bedrückender. Die herausfordernden Fragen dazu sind jedoch, welche Möglichkeiten diesen Übergang ermöglichen; zu welcher Richtung es führen wird und welche politischen Subjekte diesen „Befreiungsprozess“ durchführen können/werden. Ihre Antworten werden nur durch die historischen Praxen bestimmt. In diesem Sinne eröffnen die jüngsten Streiks in Gas- und Ölindustrie neue Perspektiven und Fahrpläne, um diese Fragen (emanzipatorischer) zu beantworten.