Britische Think Tanks diskutieren über das Schwarze Meer und mehr

von Yunus Soner – https://cooptv.wordpress.com

Das Schwarze Meer sticht zunehmend als eine der globalen Spannungsregionen hervor. Nach der farbigen Revolution in der Ukraine und der Übergabe der Krim an die Russische Föderation hat die NATO beschlossen, ihre Präsenz seit 2014 im Schwarzen Meer zu verstärken. Die britische Regierung erklärte in ihrer Integrierten Überprüfung das Schwarze Meer zu einem der Hauptfelder für verstärkte militärische und politische Interventionen.https://unitedworldint.com/17111-british-government-starts-preparations-for-major-armed-conflict/embed/#?secret=vtfJ6Ypfd2

2021 wurden mit Defender Europe21 und Sea Breeze21 zwei große NATO-Militärübungen durchgeführt, die groß angelegte Militäroperationen gegen die Russische Föderation ausführten.

Die Spannungen erreichten einen neuen Höhepunkt, als das britische Marineschiff Defender in die Küstengewässer der Krim einfuhr, ein Schritt, den die Russische Föderation als Verletzung der territorialen Integrität wertete und mit Warnschüssen auf das Schiff reagierte.https://unitedworldint.com/19420-nato-aggression-british-arms-sales-and-the-hms-defender-incident/embed/#?secret=c8xcwxcIv9

Inzwischen diskutieren wichtige und einflussreiche britische Think Tanks die Ereignisse und Strategien Großbritanniens in Bezug auf das Schwarze Meer.

Der Council of Geostrategy, zu dem unter anderem Andrew Bowie, der stellvertretende Vorsitzende der regierenden Konservativen Partei, gehört, stellt folgende Frage:

“ Großbritannien: Osteuropas neuer Garant? “

In einem am 8. Juli veröffentlichten Artikel vergleichen die Autoren Richard Whitman und James Rogers die Politik des Vereinigten Königreichs mit der der europäischen und kommen zu dem Schluss: „Die britische Position zu Russland steht daher deutlich im Gegensatz zum Ansatz der französischen und deutschen Regierungen“, wo letztere Positionen, die „auf der Fantasie zusammengewachsen sind, dass die Beziehungen zum Kreml ‚normalisiert‘ werden können“.

Grafik: Rat für Geostrategie

Daher, so argumentieren die Autoren, könnte „die Garantenrolle Großbritanniens in Osteuropa noch zunehmen“. Sie verweisen auf eine erhöhte Militärpräsenz des Vereinigten Königreichs in Osteuropa, da das Land die verstärkte Vorwärtspräsenz der NATO (EFP) mit den meisten Truppen versorgt, die NATO-Polizeimissionen Baltic Air unterstützt und durch die Operation ORBITAL eine fortgeschrittene Verteidigungskooperation mit der Ukraine verfolgt.

Die Autoren weisen darauf hin, dass die Biden-Regierung „Kompromisse in Osteuropa im Austausch für russische Unterstützung gegenüber der VR China akzeptieren“ könnte, schlussfolgern die Autoren:

„Großbritannien sollte sich darauf vorbereiten, sich weiter in Richtung des östlichen Mittelmeerraums und der Schwarzmeerregion sowie der Ostsee als dem neuen Dreh- und Angelpunkt der europäischen Sicherheit zu ’neigen‘. Russland draußen zu halten und andere große europäische Länder daran zu hindern, Russland einzuladen, ist der Schlüssel zum europäischen Frieden im 21. Jahrhundert.“

Ein weiterer Artikel von Mark Galeotti, der am 14. Juni veröffentlicht wurde, befasst sich mit der Mission der HMS Defender im Schwarzen Meer – bevor sich der Vorfall um die Krim ereignete. Laut Galeotti hat der britische Zerstörer – „stark genug, um nicht ignoriert zu werden, nicht genug, um eine Bedrohung zu sein“ – eine wichtige Mission:

„HMS Defender (…) drängt Moskaus Bemühungen, Großbritannien als Randmacht zu positionieren, zurück. Es behauptet Großbritanniens anhaltenden Status als unabhängiger, globaler Akteur. Es trägt dazu bei, die Sicherheit in der Schwarzmeerregion zusammen mit den USA und – in bedauerlicherweise geringerem Maße – der Europäischen Union (EU) zu gewährleisten. Durch die Konfrontation russischer Versuche, den exklusiven Zugang zu Teilen des Schwarzen Meeres weit von seinem rechtmäßigen Territorium zu beanspruchen, stößt es schließlich gegen die verderbliche „Gesetzgebung“ zurück, die versucht, internationale Regeln zum nationalen Vorteil zu pervertieren.“

Die Kontrolle und Herrschaft über das Schwarze Meer

beunruhigt Maryna Vorotnyuk in ihrem am 24. Juni veröffentlichten Artikel des Royal United Service Institute (RUSI). Die Königin selbst unterstützt die RUSI, der Duke of Kent und mehrere britische Regierungsstellen finanzieren die Institution. Die RUSI erhält auch einen finanziellen Beitrag vom S Department of State, der Regierung von Katar und der Europäischen Kommission.

Vorotnyuk prangert an, dass das russische Verteidigungsministerium „mehrere Gebiete des Schwarzen Meeres bis Oktober 2021 für ausländische Militär- und andere staatliche Schiffe gesperrt“ erklärt hat. Mit der „Militarisierung“ der Krim „hat Russland eine einseitige Kontrolle über das Schwarze Meer und das Asowsche Meer eingeführt und seine Fähigkeiten zur Machtprojektion im östlichen Mittelmeer verstärkt“, so der Autor.

Sie kritisiert zudem die divergierenden Positionen der NATO-Anrainerstaaten Rumänien, Bulgarien und Türkei zum Schwarzen Meer und die „Lücke“ zwischen den NATO-Streitkräften in der Ostsee und im Schwarzen Meer und schließlich das Zögern des Bündnisses beim Fortschreiten Mitgliedschaft.

Zusammenfassend fordert der Autor die NATO implizit auf, ihre Präsenz im Schwarzen Meer zu verstärken, um die russische Souveränität über die Krim und die Region in Frage zu stellen.

In Bezug auf die Beherrschung des Schwarzen Meeres und den Vorfall mit dem Defender, der berühmte und einflussreiche

Chatham House kritisiert MOD

Der Autor, Keir Giles, verurteilt in einem am 24. Juni veröffentlichten Artikel die Ablehnung des Vorfalls durch das Ministerium und stellt fest: „Die Glaubwürdigkeit der britischen Streitkräfte beruht auf einer ehrlichen und wahrheitsgetreuen Berichterstattung über ihre Aktivitäten; so zu tun, als würde nichts passieren, obwohl es offensichtlich ist, ist eine Gewohnheit, die sein Verteidigungsministerium wirklich den Russen überlassen sollte“.

Giles fügt hinzu, dass „der Ausdruck ‚unschuldige Passage‘“ – die britische Entschuldigung für den Kurs des Verteidigers, „wird in den nächsten Tagen viel zu hören sein werden, sich auf das Recht bezieht, die Hoheitsgewässer eines anderen Staates zu durchqueren, egal welcher Staat es ist .“https://unitedworldint.com/15617-chatham-house-targets-china-india-turkey-russia-and-saudi-arabia-at-the-same-time/embed/#?secret=mo69J6Jeqg

Das Chatham House hat bereits einen Bericht „Global Britain“ veröffentlicht, der sich neben der Türkei und China richtet, und am 13. Mai einen weiteren Bericht mit dem Titel „Mythen und Missverständnisse in der Debatte über Russland“.

Dies zielt auf ideologische Argumente ab, die ein friedliches Zusammenleben mit Russland und den Kreisen, die es verteidigen, begünstigen.

Es überrascht nicht, dass der Bericht der Ukraine und dem Schwarzen Meer Aufmerksamkeit widmet, auf die „NATO-Sicherheitsprogramme ausgeweitet werden sollten“, einschließlich der Vorwärtspräsenz in Bulgarien, Ungarn und Rumänien und des neuen Programms für verbesserte Chancen für die Ukraine. (Seite 11)

Wie der Rat für Geostrategie kritisiert das Chatham House auch das Fehlen einer „substanziellen Ausweitung der europäischen Sanktionen als Reaktion auf die russische Gefangennahme von drei ukrainischen Marineschiffen am Eingang zum Asowschen Meer im Jahr 2018“. (82)

Der Bericht behauptet auch, dass Russland die Krim als „Basis für Militäroperationen in Syrien“ nutzt und dass es Anzeichen dafür gibt, dass die nukleare Infrastruktur aus der Sowjetzeit wiederhergestellt wird“ (82).

Als Reaktion darauf schlägt das Chatham House neben der Förderung der NATO-Präsenz und der Zusammenarbeit mit der Ukraine die Stärkung des Sanktionsregimes und die Aufnahme der Ukraine in das PESCO-Programm der EU vor.

Eine ähnliche Kritik an der EU äußerte Nigel Gould-Davies vom International Institute of Strategic Studies (IISS) in einem Artikel mit dem Titel „Europa braucht dringend einen geopolitischen Zweck“, der am 9. April veröffentlicht wurde.

In Bezug auf die Situation in der Ukraine, den Nord Stream und den Sputnik-Impfstoff kommt Gould-Davies zu dem Schluss:

„Russlands Truppenaufbau an der Grenze zur Ukraine ist nicht nur eine Herausforderung für die Ukraine. Es markiert auch die jüngste Phase einer Druckkampagne auf die EU. Die Schwächen und Widersprüche der Reaktion der EU haben Russland ermutigt, sich jetzt einer strengeren Prüfung zu stellen. Dies ist ein gefährlicher Moment für Europa und das transatlantische Bündnis.“https://unitedworldint.com/18273-uk-france-tensions-fishing-rights-and-more/embed/#?secret=0irIxvnwJu

Aus dieser Perspektive wird die provokative Politik im Schwarzen Meer daher zu einer Methode, um die transatlantische Einheit gegenüber eurasischen Gegnern aufrechtzuerhalten.

Der europäische Kontinent ist möglicherweise „von der angloamerikanischen Welt getrennt“

„Das Risiko besteht jetzt darin, dass eine russische Großoffensive gegen die Ukraine den Kontinent von der angloamerikanischen Welt spaltet“, schrieb Gould-Davies während des russischen Militäraufmarsches im Osten der Ukraine.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass britische Think Tanks das Schwarze Meer weiterhin als Hauptschauplatz für Druck auf Russland betrachten und die wachsende Meinungsverschiedenheit mit der Europäischen Union, insbesondere Deutschland und Frankreich, anerkennen.

Das IISS erörtert in einem anderen Bericht auch moderne russische Raketensysteme und die britische Reaktion darauf und hebt hervor, dass „die jüngsten Ankündigungen des Vereinigten Königreichs bezüglich der Umgestaltung seiner Streitkräfte Pläne zur Aufrüstung und Aufstockung der Bestände der Luftverteidigungsraketen des Sea Viper- Gebiets umfassten, die mit UK-Zerstörer vom Typ 45“. Der HMS Defender ist ein solcher Typ-45-Zerstörer.

Yunus Soner, Politologe, ehemaliger stellvertretender Vorsitzender der Vatan-Partei (Türkei) Soner hat unter anderem an diplomatischen Besuchen in China, Syrien, Iran, Ägypten, Russland, Venezuela, Kuba und Mexiko teilgenommen. Er führte Treffen mit Präsident Bashar Al Assad (Syrien), Präsident Mahmoud Ahmadinejad (Iran), Präsident Andres Manuel Lopez Obrador (Mexiko), Manuel Zelaya (Honduras) sowie Außenministern, Finanzministern und Parlamentsvertretern verschiedener Länder. Er hat zu den türkisch-russischen, türkisch-syrischen, türkisch-chinesischen und türkisch-ägyptischen Beziehungen sowie zu Lateinamerika gearbeitet. Soner war an verschiedenen internationalen Medienkanälen beteiligt, darunter Russia Today und Sputnik (Russland), CGTN (China), Press TV (Iran), Syrian TV, El Mayaddin (Libanon) und Telesur (Venezuela) sowie türkische Medien.

https://unitedworldint.com

https://cooptv.wordpress.com/2021/07/10/britische-think-tanks-diskutieren-uber-das-schwarze-meer-und-mehr-unitedworldint-com/