Die Ermordung des haitianischen Präsidenten

von Ted Snider – http://www.antikrieg.com

Jovenal Moïse, der Präsident von Haiti, wurde am Mittwoch in seinem Haus von Männern ermordet, die offenbar mit schweren Kalibern bewaffnet waren. Es ist noch nicht klar, wer die Männer sind. Interimspremierminister Claude Joseph sagt, dass die Männer Englisch oder Spanisch sprachen, gab aber keine weiteren Details bekannt. Der Miami Herald berichtet, dass die Bewaffneten fälschlicherweise behaupteten, von der U.S. Drug Enforcement Administration zu sein, und sagt, dass Quellen sagen, dass einer der Bewaffneten Englisch mit einem amerikanischen Akzent sprach. Das Außenministerium hat die Behauptungen über die Beteiligung der DEA als „absolut falsch“ bezeichnet. Der haitianische Botschafter in den USA hat die Attentäter als „Söldner“ bezeichnet. Die Operation scheint gut trainiert und ausgeklügelt gewesen zu sein.

Der enorm unpopuläre Moïse hatte sich seit letztem Februar illegal an der Macht gehalten und wurde immer autoritärer. Die Amtszeit des von den USA unterstützten Präsidenten war zu Ende, aber er hatte versucht, sich ein weiteres Jahr an der Macht zu halten, mit der Behauptung, dass sie ihm geschuldet sei, weil Streitigkeiten über die Wahl 2018 seine Amtszeit verkürzten. Obwohl die haitianische Justiz seine Behauptung widerlegt hat, hat sich das US-Außenministerium hinter ihn gestellt. Der Sprecher des Außenministeriums, Ned Price, sagte bei einem Pressebriefing, dass „ein neu gewählter Präsident die Nachfolge von Präsident Moïse antreten sollte, wenn seine Amtszeit am 7. Februar 2022 endet.“

Die Situation in Haiti wird immer verwirrender, da die Proteste und die Gewalt auf den Straßen zunehmen, und damit auch die amerikanische Reaktion.

Es gibt zwei Themen in Haiti. Das eine ist ein Referendum über eine neue Verfassung, der vorgeworfen wird, sie solle die Macht des Präsidenten festigen. Die von Moïse vorgeschlagene Verfassung würde den Senat abschaffen, den Premierminister durch einen vom Präsidenten ernannten Vizepräsidenten ersetzen und dem Präsidenten die Kontrolle über alle Ministerien geben. Der Präsident würde auch die Macht haben, den Wahlrat zu ernennen, der die Wahlen organisiert. Der Präsident würde auch Immunität für Verbrechen und Korruption erhalten, die er als Präsident begangen hat. Der andere entscheidende Punkt ist die verschobene Wahl. Die Vereinigten Staaten von Amerika unterstützen die Wahl, aber nicht das Referendum.

Das Referendum wurde international kritisiert, weil es nicht „inklusiv, partizipativ oder transparent“ war und weil es „verfassungswidrig und illegal“ war.

Die US-Unterstützung für die Wahl ist eher verwirrend. Obwohl die Unterstützung von Wahlen wie das Gegenteil eines Putsches oder einer Intervention erscheint, wurde die Unterstützung der Biden-Administration für die Wahl als das Gegenteil gesehen.

Der Sprecher des Außenministeriums, Ned Price, besteht darauf, dass „die für den Herbst dieses Jahres angesetzten Präsidentschaftswahlen notwendig sind.“ Wie kann Wahlunterstützung antidemokratische Putschunterstützung sein? Demokratische Mitglieder des Kongresses erklären in einem Brief an Außenminister Antony Blinken: „Während Wahlen in naher Zukunft eindeutig notwendig sein werden, um die demokratische Ordnung wiederherzustellen, bleiben wir tief besorgt, dass jeder Wahlprozess, der unter der gegenwärtigen Regierung abgehalten wird, nicht frei, fair oder glaubwürdig sein wird. …“ Die Unterstützung der Wahlen in Haiti war die Unterstützung von Moïses Versuch, sich an der Macht zu halten.

Nichtsdestotrotz setzte Biden die Unterstützung der Trump-Administration für Moïse fort und unterstützte die Wahl weiterhin.

Amerika und seine Verbündeten haben eine lange Geschichte von Putschen und Einmischungen, die dazu geführt haben, dass Haiti um Stabilität kämpfen musste. Haitis demokratische Wünsche wurden lange Zeit von den USA im Keim erstickt, und das haitianische Volk hatte nie viel Mitspracherecht, wen es an der Spitze seines Landes haben wollte. Als 1959 eine kleine Gruppe von Haitianern versuchte, den grausamen, von den Vereinigten Staaten von Amerika unterstützten Diktator „Papa Doc“ Duvalier zu stürzen, half das US-Militär, das in Haiti war, um Duvaliers brutale Truppen auszubilden, nicht nur, die Rebellen ausfindig zu machen, sondern beteiligte sich auch an den Kämpfen, die sie niederschlugen.

Ein Vierteljahrhundert später, als das haitianische Volk Jean-Bertrand Aristide an die Macht wählen wollte, finanzierte die CIA mit der Genehmigung von Präsident Reagan Kandidaten, die sich ihm entgegenstellten, so William Blum in Killing Hope. Als das Volk von Haiti die amerikanischen Hindernisse überwand und Aristide wählte, schalteten die Vereinigten Staaten von Amerika, manchmal mit Hilfe von Kanada und Frankreich, ihn aus, und zwar zweimal!

Der CIA-Experte John Prados sagt, dass der „Chef-Schläger“ unter den Gruppen von Schlägern und Milizen hinter dem Putsch ein CIA-Agent war. Tim Weiner, der Autor von Legacy of Ashes: The History of the CIA, stimmt dem zu. Weiner sagt, dass mehrere der Anführer der Junta, die Aristide stürzte, „seit Jahren auf der Gehaltsliste der CIA standen.“

In all der Verwirrung ist unklar, wer nun die Macht in Haiti übernehmen wird und was passieren wird.

erschienen am 8. Juli 2021 auf > Antiwar.com > Artikel

http://www.antikrieg.com/aktuell/2021_07_08_dieermordung.htm