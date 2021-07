Eine von der Türkei unterstützte Gruppierung in Afrin lässt nach brutaler Folter und einem finanziellen Lösegeld Gefangene von vor 3 Jahren frei

von Khaled Iskef

Lokale Quellen berichteten, dass die von der Türkei unterstützte „Militärpolizei“-Gruppierung zwei junge Männer freigelassen hat, die sie vor 3 Jahren im nördlichen Umland von Aleppo verhaftet hatte.

Die Quellen gaben an, dass die Gruppierung einen jungen Mann aus dem Bezirk „Sheikh Hadid“ in der Landschaft Afrin, nördlich von Aleppo, die unter der Kontrolle der türkischen Streitkräfte und der ihnen loyalen Gruppierungen steht, nach 3 Jahren Haft im „Al-Ra’i“-Gefängnis freigelassen und seine Familie gezwungen hat, eine Geldstrafe von 1.750/US-Dollar für seine Freilassung zu zahlen.

Die Quellen fügten hinzu, dass dieselbe Gruppierung einen anderen jungen Mann aus dem „Al-Ra’i“-Gefängnis entließ, der seit 2018 inhaftiert war. Der junge Mann war jedoch in den Gefängnissen der Ankara-treuen Gruppe schwerer psychischer und physischer Folter ausgesetzt, wodurch er die Fähigkeit zu sprechen verlor und sich sein psychischer Zustand nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis verschlechterte.

Die von der Türkei unterstützten Gruppierungen setzen ihre Übergriffe gegen Zivilisten in ihren Expansionsgebieten im nördlichen Umland von Aleppo fort. Sie nutzen Verhaftungen und erfundene Anklagen als Mittel, um Zivilisten unter Druck zu setzen und sie zur Zahlung von Lösegeld zu erpressen.

Internationale Menschenrechtsorganisationen haben bereits früher vor der Schwere der Verstöße der Gruppierungen gewarnt und forderten die türkische Regierung, die die Finanzierung und Unterstützung der Militanten beaufsichtigt, auf, deren Verstöße, die oft auf Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit hinauslaufen, zu beenden. Aber die türkische Regierung reagierte nicht auf diese Aufrufe und ließ den Splittergruppen die Freiheit, die Menschen zu verhaften, zu foltern und ihr Geld zu plündern.

Es muss darauf hingewiesen werden, dass die Bewohner von „Afrin“ unter den Verbrechen der Ankara-treuen Kämpfer leiden seit sie die Kontrolle über das Gebiet in 2018 nach heftigen Kämpfen mit den kurdischen Einheiten erhielten .

Ein russischer Beamter bestätigt die Rückführung aller russischen Kinder aus dem Lager „Al-Rouj“ im Umland von Hasakah.

Die Beauftragte für die Rechte der Kinder bei der russischen Präsidentschaft, Anna Kuznetsova, enthüllte Informationen über die Rückkehr aller russischen Kinder aus dem Roj-Lager in der nordöstlichen Umgebung von Hasakah, das unter der Kontrolle der SDF steht, in ihr Land.

„Die 14. Charge, die aus Syrien kam, beinhaltete russische Kinder, die sich in einem Lager befanden“, sagte Kusnezowa bei der gestrigen Ankunft des Flugzeugs des russischen Verteidigungsministeriums, das 23 russische Kinder aus Syrien zum Flughafen Chkalovsky bei Moskau brachte. Sie wies darauf hin, daß die jüngeren Kinder aus dem Gefängnis in der syrischen Hauptstadt gebracht wurden, wo sie von ihren Müttern begleitet wurden.

Kuznetsova fügte hinzu, dass es die Möglichkeit gibt, dass sich zwei russische Kinder im Lager Roj befinden, die in ihr Land zurückgebracht werden, wenn sie gefunden werden. Die Aufmerksamkeit Moskaus richtet sich jedoch auf das Lager Al-Hol. Dort wurden 106 Papiere für die russischen Kinder vorbereitet, die sich in dem Lager befinden, das ebenfalls unter der Kontrolle der SDF steht.

Dies geschah, nachdem eine russische Delegation unter der Leitung der stellvertretenden Beauftragten für die Rechte der Kinder bei der russischen Präsidentschaft, Larisa Nikolaevna 20 russische Jungen und Mädchen, von den SDF übernahm. Sie wurden im Lager Roj in der nordöstlichen Landschaft von Hasakah festgehalten, in dem auch Familien von ISIS-Kämpfern leben.

Die russische Regierung setzt ihre Bemühungen fort, ihre Bürger, insbesondere Kinder und Frauen, aus den Lagern in Syrien zurückzuholen. Dazu gehören auch die Familien von ISIS-Mitgliedern, die bei den Kämpfen getötet oder gefangen genommen wurden.

Auf der anderen Seite nehmen die Regierungen der westlichen Länder ihre Staatsbürger, die sich der Organisation in Syrien angeschlossen haben, nicht zurück. Sie sagen, dass sie eine Bedrohung für ihre Gemeinden darstellen, in dem Bemühen, sie in Syrien zu halten. Unterdessen warnt die SDF davor, dass die von ihr kontrollierten Lager und Gefängnisse, in denen sich ISIS-Kämpfer und ihre Familien aufhalten, zu neuen Brutstätten für einen Wiederaufstieg des ISIS werden. Zumal die Kinder, die in diesen Lagern aufwachsen, in einer Umgebung erzogen werden, die zu Extremismus, Gewalt und den Ideen der extremistischen Organisation anstiftet.