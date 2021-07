Al-Shishani kommentiert die Forderung von Al-Nusra, Idlib zu verlassen und „Junud al-Sham“ aufzulösen.

von Khaled Iskef

Bild: Abu Muslim al-Shishani

Übersetzung LZ

Der extremistische Dschihadist Abu Muslim al-Shishani, der Anführer der Junud al-Sham-Fraktion, gab eine Erklärung ab, in der er die Versuche der Jabhat al-Nusra kommentierte, ihn und seine Fraktion aus dem Gouvernement Idlib zu entfernen.

Al-Shishani sagte in seiner Erklärung, er habe eine Vorladung vom Sicherheitsapparat der Al-Nusra erhalten. Dort wurde er über die Notwendigkeit informiert, die Fraktion aufzulösen und Idlib zu verlassen, wobei er feststellte, dass Al-Nusra ihm keinen eindeutigen Grund zur Rechtfertigung seiner Forderung genannt hat, und wies darauf hin, dass sie das Gebiet kontrolliert und versucht, alle bestehenden Fraktionen ihrer Autorität zu unterwerfen.

Al-Shishani war der Ansicht, dass die Fraktion Junud al-Sham absichtlich ins Visier genommen wurde. Trotz der Anwesenheit anderer Fraktionen, die nicht unter der Kontrolle von Al-Nusra in dem Gebiet sind, wie Ahrar al-Sham, Faylaq al-Sham, Ansar al-Tawhid und sogar die Turkistan Islamic Party, fragt er sich nach dem Grund, der Al-Nusra dazu veranlasst, seine Fraktion aufzufordern, Idlib zu verlassen.

Und als Antwort auf die Erklärung von Al-Nusra, in der Junud al-Sham beschuldigt wurde, an bewaffneten Raubüberfällen im Umland von Idlib beteiligt zu sein, leugnete Al-Shishani die Existenz jeglicher Beziehung zwischen seiner Fraktion und den Raubbanden und betonte, dass die Kämpfer seiner Fraktion keinerlei Diebstählen begehen.

In der Erklärung wurde zwar nicht geklärt, ob Schischani der Forderung von Al-Nusra nachgeben und Idlib verlassen würde, allerdings drückte Al-Shishani sein Erstaunen darüber aus, daß er gebeten wurde, die Region zu verlassen, wohl wissend, dass er international gesucht wird.

Es ist bemerkenswert, dass der „Tschetschene“, dessen richtiger Name Murad Margoshvili ist, aus den tschetschenischen Stämmen in Georgien stammt. Er kam mit Chargen von Dschihadisten nach Syrien, die über die Türkei einreisten und sich den extremistischen Organisationen anschlossen. Im Jahr 2014 wurde er auf den Listen des US-Außenministeriums als einer der Anführer von dschihadistischen Gruppen eingestuft. Das bestätigte, dass er eine Basis für ausländische Kämpfer in Syrien aufbaute.

Es ist bemerkenswert, dass „Al-Nusra“ versucht, seine vollständige Hegemonie über Idlib durchzusetzen und alle anderen Fraktionen zu entfernen, einschließlich der extremistischen Fraktionen, die zu einem früheren Zeitpunkt ihre Verbündeten waren, mit dem Ziel, die Macht über die Region zu monopolisieren und ihr Schicksal zu kontrollieren.