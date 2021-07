Jabhat al-Nusra verhaftet Zivilisten unter dem Vorwurf der Verbindung zum syrischen Staat und der Durchführung von Bombenanschlägen.

von Khaled Iskef

Bild: Al-Nusra Chef Jolani

In den vergangenen zwei Tagen haben die Patrouillen von Jabhat al-Nusra in Idlib eine Kampagne von Verhaftungen gestartet, die eine Reihe von Zivilisten unter dem Vorwurf der Verbindung zur syrischen Regierung zum Ziel hatten.

Lokale Quellen sagten, dass Al-Nusra-Kämpfer 3 Personen unter dem Vorwurf der Bildung einer Zelle, die mit dem syrischen Staat verbunden ist, festgenommen haben. Ihnen wurde vorgeworfen, im vergangenen Januar Bombenanschläge in der „Al-Jalaa“-Straße in der Stadt Idlib verübt zu haben, die auf ein Waffenlager abzielten und bei denen zwei Menschen getötet und weitere verwundet wurden.

Die Quellen fügten hinzu, dass die Gefangenen an einen unbekannten Ort gebracht wurden. Es wird befürchtet, dass sie in „Al-Nusra“-Gefängnissen hingerichtet werden, die immer wieder ähnliche Operationen durchgeführt haben. Sie wiesen darauf hin, dass die „Al-Nusra“-Kämpfer versuchen, ein Bild von sich zu präsentieren, dass sie die Sicherheit in der Region kontrollieren wollen und dass sie die Täter der Explosionen in Idlib aufspüren.

Die Quellen gaben an, dass „Al-Nusra“ weiterhin Zivilisten verhaftet und ihnen falsche Anschuldigungen auferlegt, mit dem Ziel, die Bevölkerung einzuschüchtern und weiterhin ihre Kontrolle über das Gebiet durchzusetzen. Es ist bemerkenswert, dass seit die „Al-Nusra-Front“ und ihre Verbündeten Idlib vor Jahren eingenommen haben, die Bevölkerung in einem Zustand der Angst lebt, des Sicherheitschaos, von häufigen Bombenanschlägen und systematischen Verhaftungskampagnen. Zusätzlich zu den bewaffneten Männern, die ziviles Eigentum plündern und Abgaben auferlegen, die die Bevölkerung belasten, leiden sie unter schwierigen Lebensbedingungen.