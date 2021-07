Darf der Präsident töten?

von Andrew P. Napolitano – http://www.antikrieg.com

Letztes Wochenende befahl Präsident Joseph R. Biden Jr. dem US-Militär, Ziele in Syrien und im Irak zu bombardieren, um „eine klare und unmissverständliche Abschreckungsbotschaft“ an den Iran zu senden. Es ist offenbar die Überzeugung der Biden-Administration – wie auch bei Bidens drei unmittelbaren Präsidentschaftsvorgängern -, dass die USA die moralische und rechtliche Autorität haben, jedes Ziel außerhalb der USA mit finanziellen oder politischen oder militärischen Verbindungen zum Iran zu zerstören.

Moralisch dürfen die USA nur defensiv oder zur Abwehr eines drohenden Angriffs Gewalt anwenden. Auf die Frage nach der rechtlichen Befugnis für einen offensiven Angriff erklärte ein Pentagon-Sprecher, dass sie in Artikel 2 der US-Verfassung zu finden sei. Doch dort steht sie nicht.

Regierungen lieben den Krieg. Der politische Philosoph Randolph Bourne, der sich ein Leben lang mit den Auswirkungen des Krieges beschäftigt hat, nannte ihn einmal in berühmter Weise und spöttisch „die Gesundheit des Staates“, weil er dazu neigt, die Menschen hinter der militärischen Macht der Kriegstreiber zu vereinen und es einfacher macht, Steuern zur Unterstützung der Truppen zu erheben. Er hält die Agenten der Regierung beschäftigt und ihre Gönner gut entschädigt. Daher der fast unwiderstehliche Drang moderner amerikanischer Präsidenten, das Militär einzusetzen, um den imperialen politischen Willen rund um den Globus durchzusetzen.

Darf der Präsident auf eigene Faust tödliche Raketen zu jedem beliebigen Ziel seiner Wahl schicken? Mit einem Wort: Nein.

Hier ist die Vorgeschichte.

Das Kernmerkmal der US-Verfassung ist die Gewaltenteilung. Der Kongress schreibt die Gesetze. Der Präsident vollstreckt die Gesetze. Die Judikative bestimmt, was die Gesetze und die Verfassung in einem bestimmten Sachverhalt bedeuten. Obwohl die drei Gewalten gleichberechtigt sind, hat jede der drei Gewalten in ihren verfassungsmäßigen Kernaufgaben Vorrang vor den beiden anderen, und jede ist verpflichtet, sich den beiden anderen in ihren Kernbereichen zu unterwerfen.

Zu den getrennten Gewalten gehören auch die Kriegsgewalten. Diese wurden auf dem Verfassungskonvent im Jahr 1787 heiß diskutiert. Die Föderalisten – die Leute mit der großen Regierung und der zentralen Planung – wollten, dass der Präsident in der Lage sein sollte, Truppen zu befehlen, nach seinem Ermessen zu kämpfen. Die Anti-Föderalisten – die kleinstaatlichen, freiheitsliebenden Leute – wollten kein stehendes Heer, da sie dessen Einsatz als Tötungsinstrument nach Lust und Laune des Präsidenten und als Belastung für die Staatskasse befürchteten.

Thomas Jefferson, der die Unabhängigkeitserklärung verfasste, die größtenteils aus einer Anklage gegen den imperialen Missbrauch des britischen Militärs durch König Georg III. besteht, argumentierte, dass ein Präsident, der sowohl Krieg führen – einseitig entscheiden kann, gegen wen er kämpft – als auch als Oberbefehlshaber Krieg führen kann, ein König und kein Präsident wäre.

Der Kompromiss war ein zweijähriges Militärbudget und die Trennung der Kriegsbefugnisse. Das Zweijahresbudget sollte sicherstellen, dass kein stehendes Heer länger als zwei Jahre bestehen konnte, danach sollten die Truppen nach Hause gehen oder neu autorisiert werden. Obwohl es zu Lebzeiten der Verfasser der Verfassung kein stehendes Heer gab, starb ihre Absicht mit dem Krieg zwischen den Staaten.

Der andere Teil des Kompromisses, den die Verfassungsschöpfer schufen, war die Trennung der Befugnisse zur Kriegsführung von den Befugnissen in der Kriegführung. So bestimmt Artikel 1 der Verfassung, dass nur der Kongress Krieg erklären kann, und Artikel 2, dass nur der Präsident ihn führen kann. Der Kongress kann keine Truppen befehligen, und der Präsident kann sie oder ihre tödlichen Instrumente nicht ohne eine Kriegserklärung des Kongresses zum Angriff schicken.

Doch im Laufe der Geschichte haben die Kongresse immer wieder weggeschaut, wenn Präsidenten das Militär angewiesen haben, Ziele anzugreifen, die entweder zivil waren oder sich in einem Land befanden, gegen das es keine Kriegserklärung von Seiten des Kongresses gab.

Präsident Harry Truman griff Tausende von japanischen Zivilisten an, gerade als der Zweite Weltkrieg zu Ende gehen sollte. Präsident Lyndon B. Johnson tötete Zehntausende von vietnamesischen Zivilisten. Präsident George W. Bush tötete Tausende von afghanischen Zivilisten. Präsident Barack Obama tötete Tausende in Libyen, und Präsident Donald Trump setzte das Militär ein, um einen iranischen General auf dem Weg zum Mittagessen im Irak zu töten, während sich die USA mit beiden Ländern im Krieg befanden. Trump bombardierte auch den Jemen als Gefallen für die saudische Regierung.

Bei all diesen verfassungswidrigen offensiven Angriffen schaute der Kongress weg.

Kann der Präsident effektiv die kriegsentscheidenden Befugnisse des Kongresses an sich reißen, weil er weiß, dass dieser immer wegschauen wird? Der Oberste Gerichtshof hat sich dazu nie direkt geäußert. Doch jedes Mal, wenn sich das Gericht dazu geäußert hat, ob der Kongress irgendwelche seiner Befugnisse an die anderen Zweige abgeben kann, hat das Gericht dagegen entschieden.

Die Gewaltenteilung wurde nicht aus Bequemlichkeit eingeführt, noch ist sie freiwillig. Anders ausgedrückt: Die Gewaltenteilung ist für die amerikanische Regierung von zentraler Bedeutung, weil sie ein Bollwerk gegen die Anhäufung von zu viel Macht in einem Zweig der Regierung ist und somit eine Beschränkung für Eingriffe in die persönliche Freiheit durch den dominierenden Zweig darstellt.

Wenn Mitglieder des Kongresses wegschauen, wenn Präsidenten entscheiden, gegen wen sie Krieg führen, schwächen sie die Verfassung, auf deren Einhaltung sie geschworen haben.

1973 verabschiedete der Kongress die War Powers Resolution gegen das Veto von Präsident Richard Nixon. Dieses Gesetz – über das der Oberste Gerichtshof nie entschieden hat – erlaubt es dem Präsidenten, ein Ziel auszuwählen und Truppen für zwei 90-tägige Zeiträume nach Ankündigung an den Kongress zu entsenden, in direkter Missachtung der Verfassung. Biden, der als Senator diesem Gesetz skeptisch gegenüberstand, hat sich nicht darauf berufen, als er letzte Woche in Syrien und im Irak angriff, weil er weiß, dass das Gesetz auf wackeligen verfassungsrechtlichen Füßen steht, genauso wackelig wie sein verallgemeinerter Artikel-2-Anspruch.

Artikel 2 begrenzt die militärische Rolle des Präsidenten auf den Befehl von Truppen in Kriegen, die der Kongress erklärt hat. Wenn man ihn zusammen mit Artikel 1 liest, ist es klar, dass dort, wo es keine Kriegserklärung gibt, kein Einsatz des Militärs möglich ist. Aber das setzt voraus, dass unsere Staatsdiener verfassungstreu sind – eine Annahme, von der wir leider wissen, dass wir uns nicht darauf verlassen können.

