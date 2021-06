Peru: Demokratische Mobilisierung vs. Putsch

von Jorge Pizarro – https://cooptv.wordpress.com

Nach der erfolgreichen nationalen Mobilisierung vom Samstag, dem 19. Juni, mit der Teilnahme der regionalen Delegationen in Lima, die gekommen sind, um „genug!“ zu den Verzögerungsmanövern zur Proklamation von Pedro Castillo als Präsident durch die Fujimori-Ultrarechte und ihre Medien zu sagen, haben sich die sozialen und politischen Organisationen am Montag, dem 21. Juni, in den Räumlichkeiten der Telefongewerkschaft versammelt und die Nationale Front für Demokratie und Regierungsführung gebildet.

Sie fordern die Proklamation von Professor Pedro Castillo zum Präsidenten der Republik; es kommen Organisationen, Institutionen, politische Parteien zusammen, die sich danach sehnen, der Verschleppung, der Korruption, dem Rassismus und der totalen Ausgrenzung entgegenzutreten. Sie schlagen eine demokratische Mobilisierung am Samstag, den 26. Juni vor und gleichzeitig einen Bürgerstreik am 6. Juli – dem Tag des Lehrers – für den Fall, dass die JNE den virtuellen Präsidenten erst am Vortag proklamiert.

Inzwischen sind auf der anderen Seite die erbärmlichsten Charaktere der letzten Jahrzehnte aufgetaucht, von pensionierten Militärs, die den Unterwerfungsakt an Vladimiro Montesinos unterschrieben und nicht den Adel hatten, der Korruption entgegenzutreten, sondern zu Komplizen und Garanten eines mafiösen Staates und sogar eines Narco-Staates wurden. Die Putschisten von heute sind diejenigen, die beim Putsch im November 2020 gescheitert sind, als sie auf die Bicentennial-Generation schossen und Inti und Bryan töteten.

Die Putschisten und antidemokratischen De-facto-Mächte sind diejenigen, gegen die wegen Geldwäsche ermittelt wird und die seit Jahrzehnten an der Plünderung unserer natürlichen Ressourcen beteiligt sind. Die extreme Dekadenz zeigt sich an der Gruppe El Comercio, die sich in den 90er Jahren der Fujimori-Diktatur entgegenstellte und nun zum Komplizen wird und die Aktiva und Passiva der Putschisten übernimmt; es sind ihre eigenen Interessen mit Graña y Montero, Latam, den Kohlenwasserstofffirmen und der monopolistischen Konzentration der Medien, die sie zum philo-faschistischen Staatsstreich führen.

Die Geburt der Front für Demokratie und Regierungsführung bedeutet, das soziale Gefüge zu artikulieren, alle Kräfte zu vereinen, deren einziges Ziel es ist, dazu beizutragen, den Wandel zu schmieden, um der Pandemie zu begegnen, die wirtschaftliche Reaktivierung mit Arbeit, die Wiedergewinnung unserer natürlichen Ressourcen, den Kampf gegen die Korruption, sowie den Weg für eine Verfassungsänderung zu öffnen.

Der Nationale Koordinator der Erdgasnutzer, eine Institution mit rechtlicher Anerkennung, die Teil der Front ist, hält das Banner der Verstaatlichung des Erdgases hoch und ruft für Sonntag, den 10. Juli, zur ersten Nationalversammlung unter dem Namen „Manuel Dammert Ego Aguire“ auf, zu der Verónika Mendoza, Humberto Campodónico und Pedro Castillo eingeladen sind. Fest für den Wandel in der Demokratie und die Patria Hermosa.

