Nach dem längsten Tag wirft die längste Nacht des Grauens immer noch Schatten auf Europa

von Finian Cunningham – http://www.antikrieg.com

Der faschistische Schatten aus der längsten Nacht der Operation Barbarossa spukt noch immer in Europa. Das ist unfassbar irritierend.

Diese Woche jährt sich der Überfall der Nazis auf die Sowjetunion zum 8o. Mal. Was folgte, war eine lange Nacht des Grauens, in der der Zweite Weltkrieg eskalierte und zig Millionen Menschenleben auslöschte.

Die Operation Barbarossa wurde am 22. Juni 1941 gestartet, wenige Stunden vor der Sommersonnenwende – dem längsten Tag des Jahres auf der Nordhalbkugel. Die Invasion umfasste 3,3 Millionen Truppen des Nazi-Reiches, die auf einer Frontlinie von fast 3.000 Kilometern eingesetzt wurden. Es soll die größte Invasionsstreitmacht der Militärgeschichte gewesen sein.

Nazi-Deutschland befand sich nach der Eroberung Polens im September 1939 bereits im Krieg mit Großbritannien und Frankreich. Doch was in der Offensive gegen die Sowjetunion folgte, war die Endlösung des nationalsozialistischen Völkermordes, die auf Hochtouren lief.

Unter den regulären Wehrmachtstruppen befanden sich SS-Todesschwadronen, deren infernalische Auftrag von der Naziführung die Vernichtung von Juden, Slawen und Bolschewiken war. In den nächsten zweieinhalb Jahren, bevor die Rote Armee Nazi-Deutschland zurückschlug und schließlich besiegte, sollten bis zu 27 Millionen Sowjetbürger durch Gewalt und Entbehrungen sterben.

Viele der Opfer kamen bei groß angelegten Massakern ums Leben oder wurden in Vernichtungslager gezwungen, von denen die meisten auf polnischem Gebiet errichtet wurden. Die berüchtigtsten waren Auschwitz, Treblinka, Belzec, Chelmno, Sobibor und Majdanek, wo Gaskammern und Krematorien Millionen von Menschenleben vernichteten.

Bei einer Gedenkveranstaltung in Berlin sprach Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier feierlich über den Krieg der Nazis gegen die Sowjetunion und bezeichnete dessen Schrecken als „mörderische Barbarei“.

„Vom ersten Tag an war der deutsche Feldzug getrieben von Hass, von Antisemitismus und Antibolschewismus, von rassistischem Wahn gegen die slawischen und asiatischen Völker der Sowjetunion“, sagte Steinmeier.

„Diejenigen, die diesen Krieg führten, töteten auf jede erdenkliche Weise, mit beispielloser Brutalität und Grausamkeit“, fügte er hinzu. „Es war deutsche Barbarei, sie kostete Millionen von Menschenleben und verwüstete den Kontinent.“

Eine wichtige Korrektur zu diesen Bemerkungen ist, dass es nicht nur „deutsche Barbarei“ war. Die Mordmaschinerie der Nazis wurde von anderen europäischen Kräften unterstützt, unter anderem von Kollaborateuren aus der Ukraine, Polen, Rumänien, Ungarn sowie aus den baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen. Das war faschistische Barbarei.

Der deutsche Steinmeier kommentierte weiter: „Nur wer lernt, die Spuren der Vergangenheit in der Gegenwart zu lesen, wird zu einer Zukunft beitragen können, die Kriege vermeidet, Tyrannei ablehnt und ein friedliches Zusammenleben in Freiheit ermöglicht.“

Und genau das ist es, was beunruhigend ist. Viele Politiker in ganz Europa und in den Vereinigten Staaten scheinen unfähig zu sein, „die Spuren der Vergangenheit in der Gegenwart“ zu lesen, um Kriege zu vermeiden und ein friedliches Zusammenleben zu ermöglichen.

Die unerbittliche Ausweitung der NATO-Streitkräfte an den Grenzen Russlands geht unvermindert und mit verdrehter Rationalisierung weiter. Wie der russische Präsident Wladimir Putin in einem Artikel, der diese Woche in deutschen Medien zum 80. Jahrestag der Operation Barbarossa veröffentlicht wurde, betonte, bedroht die rücksichtslose Expansion der NATO direkt die Sicherheit in Europa.

Das US-geführte NATO-Bündnis hat auf seinem Jahresgipfel in der vergangenen Woche in Brüssel Russland wiederholt als „Bedrohung für die Sicherheit Europas“ beschimpft. Die Vorwürfe stellen die Realität auf den Kopf. Es ist die offensive Haltung der NATO gegenüber Russland, die die strategische Stabilität gefährdet.

Wie Putin feststellte, wurde mit dem Ende des Kalten Krieges zwischen dem Westen und der Sowjetunion vor drei Jahrzehnten eine Gelegenheit für Europa verpasst, Sicherheitsstrukturen mit Russlands Partnerschaft zu entwickeln. Unter der Führung der Vereinigten Staaten wurde die NATO zu einer Rekrutierungsagentur gegen Moskau. Konfrontation statt Kooperation. Bedauerlicherweise gibt es kaum Anzeichen dafür, dass sich diese Dynamik ändert, ungeachtet der Appelle Russlands für vernünftigere Beziehungen.

Der 30 Mitglieder umfassenden Allianz gehören inzwischen europäische Staaten an, deren Politiker eine rabiate Russophobie an den Tag legen. Unter dem bösartigen Einfluss ultranationalistischer polnischer und baltischer Parteien hat sich ein beunruhigender Revisionismus bezüglich des Zweiten Weltkriegs oder des Großen Vaterländischen Krieges, wie er in Russland genannt wird, entwickelt, bei dem die Verbrechen Nazideutschlands in verächtlicher Weise mit denen der Sowjetunion gleichgesetzt werden.

Die Polarisierung Europas ist eine bewusste Politik der NATO, die zu extremen Spannungen zwischen den USA und ihren Verbündeten auf der einen und Russland auf der anderen Seite geführt hat. Die Benennung der Ukraine und Georgiens, beides ehemalige Sowjetrepubliken, für eine zukünftige Mitgliedschaft in der NATO ist eine kalkulierte Provokation gegenüber Russland. Dieser Schritt könnte dazu führen, dass amerikanische ballistische Raketen an Russlands Grenze installiert werden, und zwar von einem Militärbündnis, das Russland als eine Bedrohung für Europa definiert.

Bei der jüngsten Gedenkveranstaltung, die Bundespräsident Steinmeier leitete, um die Welt an den schlimmsten Schrecken der modernen Geschichte zu erinnern, ist zu bedauern, dass der ukrainische Botschafter sich weigerte, teilzunehmen. Die Veranstaltung fand im Deutsch-Russischen Museum in Berlin statt. Es war der Ort, an dem Nazi-Deutschland am 8. Mai 1945 vor Vertretern der Sowjetunion, der Vereinigten Staaten und Großbritanniens die bedingungslose Kapitulation unterzeichnete. (Das Datum war der 9. Mai Moskauer Zeit.)

Der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk lehnte die Einladung ab, weil er sagte, der Veranstaltungsort sei „ein Affront“ und zu sehr auf Russlands Leiden ausgerichtet.

Dies geschieht, während die von der NATO unterstützten ukrainischen Streitkräfte unter der Kontrolle eines Regimes in Kiew, das Nazi-Kollaborateure verherrlicht, die ethnisch russische Bevölkerung in der Ostukraine in einem Krieg beschießen, der seit über sieben Jahren andauert.

Das Kiewer Regime wurde durch einen von den USA und Europa unterstützten Staatsstreich gegen einen gewählten Präsidenten im Februar 2014 an die Macht gebracht. Das Regime wird in seiner antirussischen Aggression durch finanzielle und militärische Unterstützung aus Washington und Brüssel ermutigt.

Es ist in der Tat beunruhigend, dass selbst dann, wenn führende Politiker wie der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier feierlich und weise über die Schrecken des Krieges zu sprechen scheinen, immer noch ein erstaunlicher Mangel an Bewusstsein für die Gefahr eines Krieges besteht, wie er sich in der Politik Washingtons und seiner NATO-Verbündeten zeigt. Ist es wirklich mangelndes Bewusstsein oder etwas Zynischeres?

erschienen am 22. Juni 2021 auf > Strategic Culture Foundation > Artikel

http://www.antikrieg.com/aktuell/2021_06_27_nachdemlaengsten.htm