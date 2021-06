Die nächste Runde des „Astana“-Prozesses zu Syrien

von Khaled Iskef

Übersetzung LZ

General „Yaroslav Moskalik„, der stellvertretende Leiter der Main Operations Directorate of the General Staff of the Russian Forces, gab das Datum der nächsten Runde der „Astana“-Gespräche über Syrien bekannt.

Während seiner Teilnahme an der internationalen Konferenz „Moskau“ sagte Moskalik, dass Russland aktiv an der Lösung der syrischen Krise im Rahmen des „Astana“-Prozesses arbeitet, und wies darauf hin, dass das nächste Treffen zwischen dem 6. und 8. Juli in der kasachischen Hauptstadt „Nur-Sultan“ stattfinden wird, die früher „Astana“ genannt wurde.

Weiter sagte der Sekretär des russischen Sicherheitsrates, „Nikolai Patrushev„, daß einige Länder die Auffassung hätten: „Es ist nicht notwendig, mit Russland zu kooperieren, um den Terrorismus in Syrien zu bekämpfen, und Anstrengungen unternommen haben, um die russische Aufgabe zu erschweren.“

Mitte Februar fand in der russischen Stadt Sotschi die 15. Runde der Astana-Gespräche statt, nachdem die Gespräche des Verfassungsausschusses in Genf ins Stocken geraten waren, für die noch kein Termin für eine neue Runde vereinbart worden ist.

Der politische Prozeß stockt weiterhin angesichts der internationalen Spaltung über die syrische Krise, aber der jüngste Gipfel, der die russischen Präsidenten „Vladimir Putin“ und den amerikanischen „Joe Biden“ zusammenbrachte, brachte eine Art Annäherung der Ansichten über das syrische Thema, wie der stellvertretende russische Ministerpräsident Juri Borissow sagte. Während seines Besuchs in Damaskus gab er an, dass er den syrischen Präsidenten „Bashar al-Assad“ über diese Annäherung informiert habe.

Es ist bemerkenswert, dass der Sondergesandte für Syrien, „Geir Pedersen„, zuvor das Scheitern der politischen Lösung in der Syrien-Krise verkündet hatte und zur Vereinheitlichung der internationalen diplomatischen Bemühungen um eine Einigung zur Beendigung des Konflikts aufrief.

Das Sicherheitschaos und erneute Attentate im Lager „Al-Hol“.

Im östlichen Umland von Hasaka, die unter der Kontrolle der „SDF“ steht, in Anbetracht von zwei neuen Vorfällen in dem Lager in den letzten zwei Tagen.

Eine lokale Quelle sagte dem „Syria Documentation Center“, dass eine russische Frau aus den Familien der „ISIS“-Organisation, die im „Al-Hol“-Lager festgehalten wurde, einem Attentatsversuch durch extremistische, der Organisation treu ergebene Frauen ausgesetzt war.

Die Quelle fügte hinzu, dass die 36-jährige Russin „Elena Alexander“ in der „Migrantinnenabteilung“ im „Al-Hol“-Lager mit scharfen Gegenständen angegriffen wurde, sie aber wie durch ein Wunder dem Tod entkam, da sie zur Behandlung in eine medizinische Einrichtung im Lager gebracht wurde.

Der Vorfall ereignete sich, nachdem Unbekannte gestern einen irakischen Flüchtling im Lager ermordet hatten, nachdem er noch Stunden vor der Tat Morddrohungen erhalten hatte.

Die Quelle gab an, dass Unbekannte während der von den „SDF“ verhängten Ausgangssperre innerhalb des Lagers mit einer Schalldämpferpistole das Feuer auf den irakischen Flüchtling „Bassam al-Muhammadi“ eröffneten, nachdem „Al-Muhammadi“ von Unbekannten Drohungen durch Flugblätter erhalten hatte, die vor seinem Zelt platziert waren und ihn vor dem Tod warnten. Unter dem Vorwurf, die Frauen der Organisation für die „SDF“ anzuzeigen.

Die beiden Vorfälle ereigneten sich, nachdem die „SDF“ vor einigen Tagen die Verhaftung von 4 Irakern im Lager bekannt gegeben hatten, die sie als ISIS-Mitglieder bezeichneten und ihnen vorwarfen, für die Durchführung der Attentate in al-Hol verantwortlich zu sein.

Die Bewohner des Lagers leiden ständig unter einem Zustand von Sicherheitschaos und Chaos, der ihr Leben bedroht, inmitten der völligen Unfähigkeit der „SDF“, die Attentate zu stoppen und Stabilität innerhalb des Lagers herzustellen.

Die türkischen Streitkräfte setzen die Eskalation nördlich von „Manbij“ fort und 6 ihrer Kämpfer wurden bei Zusammenstößen mit „SDF“ getötet.

Die türkischen Streitkräfte und ihre loyalen Stellvertreter setzten ihre militärische Eskalation in der Gegend von „Manbij“ im nordöstlichen Umland von Aleppo fort, die unter der Kontrolle der „SDF“ steht.

Eine Quelle vor Ort gab an, dass die türkischen Streitkräfte, die auf dem Stützpunkt „Qirata“ stationiert sind, zivile Häuser im Dorf „Tokhar al-Kabir“ in der nordöstlichen Landschaft von „Manbidsch“ mit Mörsergranaten beschossen haben, zusätzlich zum Beschuss des Dorfes „Al-Hoshariya“ mit schweren Waffen.

Das türkische Bombardement zielte auch auf das Dorf „Awn al-Dadat“ mit einer Reihe von Granaten, was zu umfangreichen materiellen Schäden in den bombardierten Gebieten führte und eine Reihe von Familien dazu veranlasste, ihre Häuser zu verlassen und in das Zentrum der Stadt „Manbidsch“ angesichts der anhaltenden türkischen militärischen Eskalation auf die Dörfer auf dem Lande der Region zu gehen.

Die Quelle wies darauf hin, dass es zu Zusammenstößen zwischen den türkischen Streitkräften und den ihnen loyalen Fraktionen einerseits und den Kämpfern des „Manbij Military Council“ der „SDF“ andererseits kam, wobei die Konfrontationen zur Tötung von / 6 / der Kämpfer der „Ankara-Fraktionen“ führten.

Die türkischen Streitkräfte eskalierten ihre militärischen Bewegungen auf den Achsen von „Manbij“ und seinem Umland vor ein paar Tagen, inmitten des gegenseitigen Beschusses zwischen ihnen und den „SDF“ Militanten, die in der Gegend stationiert sind, ohne dass es zu Landgewinnen gekommen wäre.

Die türkischen Streitkräfte verletzen weiterhin die Waffenstillstandsvereinbarung unter dem Vorwand der Anwesenheit von „SDF“ Militanten als Quelle der Bedrohung für sie. Sie versuchen, ihre Bereiche der Kontrolle und des Einflusses im Norden von Syrien zu erweitern, nachdem sie die Kontrolle über viele Bereiche im Umland von Aleppo, Raqqa und Hasaka nach Kämpfen mit „SDF“ verloren hatten. Letztere zog sich als Folge ihrer Niederlage zurück Diese Gebiete sind jetzt in den Händen der türkischen Streitkräfte.