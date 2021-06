Neoliberale Retrowelle

von

Bild: Wenn es einen „Experten“ gibt, der mit seinem Namen und seinem Gesicht für Sozialabbau im Sinne des Kapitals steht, dann ist er es: Peter Hartz (Foto: Alexander Kowalski / Wikimedia Commons / CC BY-SA 2.5

Deregulierung des Arbeitsmarkts und ein massiver Abbau des Sozialstaats – das waren die zentralen Ziele der Agenda-Politik in den 2000er Jahren. Droht den Lohnabhängigen in Deutschland nun unter den Bedingungen der aktuellen Krise eine Neuauflage dieser für sie so verheerenden Politik?

Das „Institut der deutschen Wirtschaft“ (IW) und die „Initiative neue soziale Marktwirtschaft“ (InsM) haben bereits stellvertretend für die Monopole deren Erwartungshaltung an die Politik formuliert. Nachdem sich in den letzten Wochen Kapitalverbände und ihnen nahe stehende Wirtschaftsinstitute für die Rente ab 69 stark gemacht haben, hat in der vergangenen Woche die berüchtigte „Initiative neue soziale Marktwirtschaft“ nachgelegt. Deren Geschäftsführer Hubertus Pellengahr hat das aktuelle Niveau der gesetzlichen Rente von 48 Prozent scharf attackiert. Hier beruft sich der Kapital-Lobbyist auf ein Gutachten des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW). Das aktuelle Rentenniveau von 48 Prozent würde im Jahr 2040 die Beitrags- und Steuerzahler voraussichtlich 64 Milliarden Euro zusätzlich kosten.

Durch welche Glaskugel die Autoren der Studie geschaut haben, bleibt ihr Geheimnis. Astrologie ersetzt bekanntlich nicht seriöse Wissenschaft. Letztere – insbesondere die Armutsforschung – hat eindrucksvoll belegt, dass selbst das aktuelle Rentenniveau nur einen Bruchteil der Lohnabhängigen vor Altersarmut schützt – auch nach Jahrzehnten der Erwerbsarbeit. Ziel der InsM ist aber bekanntlich nicht eine armutsfeste Rente, sondern niedrige Beitragssätze der Unternehmen und Marktanteile für private Versicherungskonzerne.

Nicht nur die gesetzliche Rente steht unter Beschuss. Geht es nach den Kapitalverbänden, soll auch der Arbeitsmarkt weiter dereguliert werden. Mit den Worten „Um die Lasten der Corona-Pandemie zu bewältigen, müsse statt Steuererhöhungsplänen und anderen Abgabenphantastereien das Wachstumspotenzial des Arbeitsmarktes genutzt werden“, meldete sich in der vergangenen Woche IW-Direktor Michael Hüther zu Wort. Deutlicher kann man nicht formulieren, dass die großen Konzerne und Banken nicht gewillt sind, sich an der Finanzierung der Kosten der Krise zu beteiligen.

Stattdessen wird verklausuliert die alte These „Sozial ist, was Arbeit schafft“ aus dem neoliberalen Giftschrank hervor geholt. Hierbei beruft sich Hüther auf eine Studie des eigenen Instituts. Deren zentrale These besagt, dass durch eine graduelle Erhöhung der Erwerbstätigenquote um 2,5 Prozentpunkte sowie der wöchentlichen Arbeitszeit auf das Niveau der Schweiz das preisbereinigte deutsche Bruttoinlandsprodukt nach zehn Jahren um bis zu acht Prozent steigen könnte. In der Schweiz liegt die Jahresarbeitszeit je Erwerbstätigen 11 Prozent höher als in der BRD. Dies macht die Dimension des geplanten Angriffs auf die Arbeitszeit deutlich. Würde man die schweizerische Wochenarbeitszeit und die Jahresarbeitswochen auf das deutsche Arbeitsmarktmodell übertragen, ergäbe dies ein Potenzial von 7,7 Milliarden Stunden oder 4,7 Millionen Vollzeitäquivalenten.

Nicht nur die aktuell eingeforderten Instrumente – Deregulierung des Arbeitsmarkts und Angriffe auf die Arbeitszeit als Stimulanz für Wirtschaftswachstum und Profitmaximierung – erinnern an die 2000er Jahre. Auch die Argumentationslinie erinnert fatal an die der Protagonisten der Agenda-Politik. Damals diente ein vermeintlicher Wettbewerbsnachteil der deutschen Wirtschaft gegenüber den schon in den 1980er Jahren deregulierten angelsächsischen Volkswirtschaften als Argument für die Politik hierzulande. In der aktuellen Debatte muss nun die Schweiz als Beispiel dafür herhalten, wie sogenannte „brachliegende Arbeitsmarktpotenziale“ gehoben werden könnten. Die Folgen der Wirtschafts- und Sozialpolitik der 2000er Jahre sind bekannt: Prekäre Beschäftigung und Sozialabbau für die einen, Profitmaximierung für die anderen. Es bedarf daher mehr als eines Kreuzes am Wahltag, um eine Agenda-Politik 2.0 zu verhindern.