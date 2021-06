Iran: Die Wahl ist ein Erdrutschsieg für die Achse des Widerstands

von Sharhabeel – www-almayadeen-net

Bild: Der große Sieg bedeutet, daß die von der islamischen Republik angeführte Achse des Widerstands im Aufschwung ist.

Übersetzung LZ

Das Ergebnis der Präsidentenwahlen im Iran ist eine trotzige Botschaft an Amerika, daß das iranische Projekt das amerikanische übertreffen wird.

Das Rennen um die Präsidentschaft endete mit dem Sieg des Kandidaten Ibrahim Raisi für die Präsidentschaft der Islamischen Republik Iran mit einem starken Prozentsatz von mehr als 62 %, unter breitem Follow-up und Interesse von Beobachtern und offiziellen Kreisen in der Region. Den „Staat“ der israelischen Besatzung, der seinen Schock, seine Enttäuschung, seine Frustration und seine Besorgnis über diese Ergebnisse zum Ausdruck brachte, bezeichnete das Ergebnis als einen neuen Albtraum, der die Region befiel. Vor solchen Ergebnissen muss man innehalgten, um die Auswirkungen des Sieges von Präsident Raisi zu betrachten, insbesondere auf die Widerstandsachse, da es sich um ein wichtiges Ereignis handelt, das von großem iranischen Interesse ist.

Beobachter der Szene stellen seit der Bekanntgabe der Ergebnisse der iranischen Wahlen einen Zustand großer Zufriedenheit unter den Parteien der Widerstandsachse fest, die begannen, Präsident Raisi zu gratulieren, was von ebenso großer Bedeutung ist wie es ein klarer Beweis für die besondere revolutionäre Symbolik ist, die der Mann vertritt, und drückt die Stärkung der Revolution aus, bei der Iran und seine Regierung der Achse des Bösen in der Region gegenüberstehen, da dieser Sieg einen vernichtenden Sieg für die Achse des Widerstands und einen großen Niederlage für „Israel“ und seine Verbündeten ist. Es ist auch eine Botschaft des Trotzes des iranischen Volkes gegenüber Amerika.

Die Kräfte des Islamischen Widerstands, die Raisi zu seinem Sieg bei den Präsidentschaftswahlen gratulierten, betrachteten diesen Sieg als echten Wendepunkt, der sich positiv auf die zukünftigen Wege des Iran auswirken wird, und waren der Ansicht, dass während seiner Herrschaft eine radikale Transformation bevorsteht Als Nasrallah dem iranischen Präsidenten zu seinem Wahlsieg ein Glückwunschtelegramm schickte, forderte er ihn auf, die Widerstandsachse angesichts der israelischen Besatzung weiterhin zu unterstützen, und sagte ihm: „Sie waren Unterstützung der Widerstandsachse in allen Phasen Ihrer Konfrontation mit verschiedenen Verantwortlichkeiten. Heute blickt der gesamte Widerstand zu Ihnen auf und sieht in Ihnen eine uneinnehmbare Festung, einen sicheren Hafen und eine starke Unterstützung.“

Auch der Vorsitzende des Obersten Politischen Rates im Jemen gratulierte dem Präsidenten, indem er betonte, dass der Erfolg des Wahlprozesses in der Islamischen Republik Iran ein Sieg für die Prinzipien der islamischen Revolution und eine Konsolidierung der Option zur Bekämpfung der Zionistisch-amerikanisches Projekt darstellt.

Die Glückwünsche hörten hier nicht auf: Die Hamas mit ihrer Speerspitze gegen Israel sandte dem Präsidenten ein Glückwunschtelegramm, in dem sie ihre Hoffnung zum Ausdruck brachte, dass er zuerst der Islamischen Republik dienen und die ehrenhaften Positionen des Iran weiter stärken werde von Palästina, seinem Widerstand und seiner Sache, zusammen mit der Bewegung „Islamischer Dschihad“ in Palästina, die in ihren Glückwünschen dasselbe bekräftigte.

Ein großer Sieg bedeutet, dass die von der Islamischen Republik Iran angeführte Widerstandsachse im Aufschwung ist. Der Betrachter der Biografie und des Werdegangs des Mannes ist sich bewusst, dass der Iran heute in eine neue revolutionäre Ära eingetreten ist und im Umgang mit vielen bekannten politischen Zielen, insbesondere den Zielen der Widerstandsachse, die Oberhand haben wird. die als eine der wichtigsten Ziele der iranischen Führung und der „Quds Force“ gilt.

Diese Achse wird stärker und widerstandsfähiger werden angesichts von Herausforderungen und wird in Präsenz und Stärke in Koordination und Harmonie gestärkt, angefangen bei Teheran über den Jemen, den Irak, Syrien und den Libanon bis hin zum palästinensischen Widerstand angesichts aller Pläne und Verschwörungen, um eine Eindämmung Israels und die Beseitigung seines bösartigen Projekts in der Region zu erreichen.

Es gibt wichtige Fakten, die während der Amtszeit von Präsident Raisi vorliegen werden: Die iranische Außenpolitik ist standhaft und fest verankert in der Unterstützung der Bewegungen der gesamten Widerstandsachse, basierend auf einer soliden Basis von Raketenabwehrindustrien, Militärtechnologien und anderen geeigneten Mitteln eine zentrale Achse in der Region zu führen, die allen aktuellen Herausforderungen gewachsen ist.

Der Sieg von Ibrahim Raisi hat wichtige Botschaften, die wir gegenüber der Widerstandsachse im Allgemeinen und den Widerstandsbewegungen in Palästina im Besonderen, die ein wichtiger Teil dieser Achse sind, nicht vernachlässigen dürfen:

1- Die Rolle der Widerstandsachse wird gemäß einer tiefgreifenden strategischen Vision erweitert, deren Hauptziel die Beseitigung des zionistischen Projekts und seiner Ambitionen in der Region sowie die Abwehr ausländischer Verschwörungen auf der gesamten Achse sein wird.

2- Raisi wird die iranische Unterstützung für alle Achsenmächte im Allgemeinen und für die Widerstandskräfte in Palästina im Besonderen erhöhen, um diesen Fraktionen einen großen Sieg über den zionistischen Feind zu ermöglichen.

3- Stärkung und Ausbau der Beziehungen zwischen allen Parteien der Widerstandsachse auf eine Weise, die die Integration einer soliden Achse herstellt, in der Damaskus ein wesentlicher Bestandteil ist, und die die Rückkehr der Beziehungen zwischen Hamas und Syrien zu ihrem früheren Niveau, da dies ein wichtiges Ziel der Widerstandsachse ist, das erreicht werden muss, ganz zu schweigen von den Herausforderungen, denen sie gegenübersteht, zumal der Iran in diesem Zusammenhang große Fortschritte gemacht hat.

Meine Einschätzung der Szene ist, dass ein großer Sieg eine neue integrierte revolutionäre Ära einläuten und die Position des Iran als wichtiges Land in der Region stärken wird. Eine Ära, deren Titel die Stärke und Dominanz der vom Iran angeführten Widerstandsachse ist, die den Krebs der zionistischen Besetzung des Landes Palästina beseitigen und zur Befreiung Jerusalems und der Al-Aqsa-Moschee führen wird In dieser Zeit und nach der Schlacht um das „Schwert von Jerusalem“ ist die Fähigkeit der Widerstandsachse zur Kontrolle in Szene zu setzen, und sein Versäumnis, den Verlauf der Situation mit Reaktionen zu bewältigen, was ein Beweis für Weisheit, Stärke und Macht, und es ist das, was Israel am meisten beunruhigt, dessen Projekt angesichts der Stärkung von Kräften und seiner Achse, die durch den Widerstand und die Auferlegung von Gleichungen, die uns dem Sieg näher bringen, erreicht wurde, zu bröckeln und sich zurückzuziehen begonnen hat.

https://www.almayadeen.net/articles/article/1489772/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%88%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%82-%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9