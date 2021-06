Die syrische Armee eliminierte 80 Kämpfer von „ISIS“ Operationen in der Wüste

von Khaled Iskef

Übersetzung LZ

Einheiten der syrischen Armee setzten ihre Operationen in der syrischen Badia fort und durchkämmten sie auf der Suche nach ISIS-Zellen in den Gebieten, die sich zwischen den Landstrichen von Homs, Hama und Raqqa erstrecken.

Eine Feldquelle enthüllte, dass die syrische Armee in der Lage war, 14 ISIS-Kämpfer während der Durchkämmungsoperationen in den Badlands von Hama und Homs zu eliminieren, was die Todesrate der Organisation durch die Hände der syrischen Armee seit letztem Samstag auf fast 80 Kämpfer brachte.

Die Quelle fügte hinzu, dass die gemeinsamen syrisch-russischen Angriffe mit Kampfflugzeugen auf ISIS-Standorte in Höhlen, in denen ISIS-Kämpfer versteckt hielten, durchgeführt wurden und fügte hinzu, dass etwa 60 Luftangriffe gestern gegen ISIS-Standorte in der Badia von Hama, Homs und das Gebiet getroffen wurden.

In Verbindung mit den Luftangriffen setzten die Einheiten der syrischen Armee ihre Durchkämmoperationen am Boden auf der Suche nach Verstecken von ISIS-Kämpfern fort, die sie für ihre Terroranschläge nutzen, während die syrische Armee sich darauf vorbereitet, mit der Durchkämmung des östlichen Palmyra-Gebirges in der Mitte der Badia zu beginnen, um die Präsenz von ISIS-Zellen zu beseitigen.

Die syrische Armee ist bestrebt, die Aktivitäten der ISIS-Kämpfer in der Badia zu beenden, die ein Sprungbrett für ihre terroristischen Operationen ist, und Quellen vor Ort hatten zuvor die Schließung der Nachschubwege für ISIS-Kämpfer bestätigt, die aus dem Gebiet „al-Tanf“ kommen, wo sich die US-Militärbasis befindet, die die Kämpfer mit Geld, Waffen und Anweisungen versorgt.

Es ist bemerkenswert, dass ISIS-Militante immer noch von Zeit zu Zeit terroristische Operationen durchführen, die auf Zivilisten und militärisches Personal in den Landstrichen von Hama, Homs und Raqqa abzielen, mit amerikanischer Unterstützung und Anleitung.