Die deutsche Polizei griff am Freitag, den 18. Juni in Magdeburg die „Solidaritätskundgebung mit politischen Gefangenen“ an.

Als Grund für die Schikane der Exekutive wurde die Teilnahme der linken Musikband Grup Yorum genannt. Mit dutzenden Autos tauchten sie auf der Kundgebung und kündigten an, das Konzert ohne rechtliche Grundlage verbieten zu wollen, sobald die Bandmitglieder zu spielen beginnen würden. Grup Yorum beugte sich diesen Einschüchterungsversuchen allerdings nicht – die Veranstaltung startete wie geplant. Mit Beginn des Auftritts, begann die Polizei ihre Angriffe auf KundgebungsteilnerhmerInnen: etliche Personen wurden dabei verletzt, Trommeln beschlagnahmt und der Strom für das Mikrofon abgeschaltet.

Seit ihrer Gründung 1985 wird die sowohl in der Türkei wie auch in Westeuropa äußerst populäre linke, türkische Polit-Band Grup Yorum (die wir auch als KOMintern schon zu Gast hatten) vom türkischen Staat und den Machthabern in Ankara kriminalisiert, verfolgt und ihre Mitglieder verschleppt, inhaftiert, misshandelt und gefoltert. Im Hungerstreik gegen diese Willkür und staatlichen Terror verstarben zuletzt auch einige ihrer bekanntesten ProponentInnen und MusikerInnen.

Erneut erweist sich der deutsche Staat als willfähriger Erfüllungsgehilfe des AKP/MHP-Regimes. Wir erklären uns mit Grup Yorum solidarisch und verurteilen ihre Kriminalisierung im Handlangerdienst für Ankara.

Übersetzte Stellungnahme von Grup YORUM: