Nur wenige hätten erwartet, dass einer von Amerikas Top-Verbündeten überall auf der Welt so ernsthaft mit seinem Schirmherrn nicht übereinstimmen würde, aber genau das ist passiert, nachdem polnische Beamte öffentlich tiefe Besorgnis über die jüngste Neukalibrierung der Beziehungen der USA zu Russland geäußert haben, was Beobachter dazu veranlasst, sich zu fragen, wie weit alles gehen wird und zu welchen ultimativen Zielen.

Polen wird weithin als einer der besten Verbündeten Amerikas in der Welt angesehen, und das aus gutem Grund, wenn man bedenkt, dass es seit dem Ende des Kommunismus 1989 mit nur einer einzigen Ausnahme im Gleichschritt mit seinem Patron marschiert ist. Das war der „Reset“ mit Russland in der Obama-Ära, den Polen als Verrat seiner nationalen Sicherheitsinteressen ansah, auch wenn diese Politik letztlich scheiterte. Die Geschichte wiederholt sich jedoch erneut, nachdem polnische Beamte öffentlich tiefe Besorgnis über die jüngste Neukalibrierung der Beziehungen der Biden-Administration zu Russland geäußert haben, von der einige befürchten, dass sie für die nationale Sicherheit ihres Landes noch verheerender sein könnte als Obamas Pläne, die Art des US-Raketenabwehrschildes in diesem geostrategisch positionierten mittel- und osteuropäischen Land (MOE) zu ändern.

Polen wurde von der Entscheidung der Biden-Administration überrascht, die meisten Sanktionen gegen Nord Stream II im letzten Monat aufzuheben. Verschiedene Beamte bezeichneten diesen Schritt als „Bedrohung“ für die Energiesicherheit und sogar als „Gasbombe unter der europäischen Integration“. Premierminister Morawiecki verurteilte in einem Exklusivinterview, das er kürzlich Newsweek gab, sehr laut das, was er als „180-Grad-Wende der US-Politik“ gegenüber Russland bezeichnete, woraufhin sein Außenminister tiefes „Bedauern“ über Bidens Weigerung äußerte, sich vor seinem Gipfeltreffen mit Präsident Putin mit den Führern der MOE-Länder zu treffen. Das Endergebnis ist, dass sich Polen derzeit in einer sehr ernsten geostrategischen Zwangslage befindet, nachdem es sprichwörtlich alle Eier in den Korb von Trumps Wiederwahl gelegt hat. Dies war der Höhepunkt einer Reihe kontraproduktiver politischer Berechnungen, auf die ich Anfang des Monats eingegangen bin.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Polens geradezu pathologische Ausprägung des „negativen Nationalismus“ gegenüber Russland dafür verantwortlich war, dass es seit 2013 obsessiv alles tat, um den Großmachtnachbarn in der umstrittenen „Einflusssphäre“ zwischen ihnen in Belarus und der Ukraine zu verdrängen. Das hat die Beziehungen zu Russland absolut ruiniert und es Polen daher unmöglich gemacht, die Gelegenheit zum „Ausgleich“ zwischen Ost und West zu nutzen, um von beiden Nachbarn bessere Angebote zu erhalten. Stattdessen hat es sich eifrig den regionalen strategischen Plänen der USA unterworfen, nur um in den letzten Wochen von Biden den Teppich unter den Füßen weggezogen zu bekommen, als Amerika wieder einmal seine eigenen Interessen auf Kosten Polens verfolgte. In meiner jüngsten Analyse für den Russian International Affairs Council (RIAC) prognostiziere ich die größeren Konsequenzen für Eurasien.

Es ist auch erwähnenswert, dass die konservativ-nationalistische Weltsicht der polnischen Führung das ideologische Gegenteil der liberal-globalistischen der gegenwärtigen Amerikaner ist, ein Punkt, der in Morawieckis Interview weiter betont wurde, in dem er sich ein „Europa der Heimatländer“ anstelle der „Vereinigten Staaten von Europa“ vorstellte, für die die USA heutzutage eher eintreten. Obwohl dies einen RT-Mitarbeiter dazu veranlasste, sich zu fragen, ob ein „Polexit“ irgendwann später in diesem Jahrzehnt bevorstehen könnte, wenn der ideologische Widerspruch zwischen Warschau und dem EU-Führer Berlin nicht bald genug aufgelöst wird, ist es höchst unwahrscheinlich, dass so etwas jemals passieren wird, da der CEE-Führer immens vom freien Waren-, Dienstleistungs- und Personenverkehr des Blocks profitiert. Viel wahrscheinlicher ist es, dass Polen versuchen wird, seine „Drei-Meere-Initiative“ weniger als Ergänzung zum europäischen Projekt zu sehen, wie Morawiecki gegenüber Newsweek erklärte, sondern eher als einen organisationsinternen ideologischen Konkurrenten.

Es ist zu früh, um zu sagen, ob das passieren wird, aber es ist bereits unbestreitbar, dass Polen auf der europäischen Bühne plötzlich viel isolierter geworden ist, sowohl wegen seiner bewusst kontraproduktiven Politik gegenüber Russland als auch wegen der führenden Mitglieder des Blocks wie Deutschland, die die pragmatische Neukalibrierung der Beziehungen der USA zu Moskau unterstützen. Morawiecki erwähnte in dem bereits zitierten Interview auch, dass er zwar über den wachsenden Einfluss Chinas besorgt ist, aber dennoch „glaubt, dass Wettbewerb gut ist und dass ein gewisser Wettbewerb, der aus China kommt – nicht die Art, die subventioniert wird oder wo es Preisdumping oder industrielle Produktion durch Sklavenarbeit gibt, aber außerhalb dieser Missbräuche ist der Wettbewerb nicht schlecht für uns. Und wir sind offen für die chinesischen Investitionen, die unsere nachrichtendienstlichen Wettbewerbskapazitäten und unsere Fähigkeiten zur Verteidigung gegenüber ihren Angriffen stärken.“ Dies deutet auf einen möglichen wirtschaftlichen Schwenk in Richtung China hin, wenn die Beziehungen zu den USA nicht wiederhergestellt werden können.

Dennoch werden die USA Polen wahrscheinlich niemals aufgeben und damit die Möglichkeit eröffnen, dass sie sich wirtschaftlich an die Volksrepublik annähern. Biden wird wahrscheinlich die kürzlich verstärkte Militärpräsenz seines Landes in Polen beibehalten oder zumindest dafür sorgen, dass eine robuste NATO-Präsenz bestehen bleibt, um der polnischen Führung symbolisch zu versichern, dass die USA sie nicht „an Russland verkauft“ haben, wie sie zunehmend befürchten. Gleichzeitig könnte jedoch der amerikanische Druck auf Polen zunehmen, auch durch eine verdeckte US-Unterstützung für den deutschen Hybridkrieg gegen Polen, bei dem Berlin in den letzten Jahren eine rollende farbige Revolution unterstützt hat, die darauf abzielt, die konservativ-nationalistische Regierung des Ziellandes durch liberal-globalistische Marionetten zu ersetzen.

Da eine Verbesserung der Beziehungen zu Russland politisch unmöglich ist, vor allem angesichts der jüngsten so genannten „Spionageskandale“ (von denen einer wohl die paranoide Verfolgung eines echten Menschenrechtsaktivisten ist), ist die einzige realistische politische Option für Polen im Falle einer Verschlechterung der Beziehungen zu Amerika (oder zumindest wachsendem Misstrauen und damit verbundenem Argwohn gegenüber den großstrategischen Motiven des „Verbündeten“ gegenüber Russland), sich auf die Beschleunigung des umfassenden Ausbaus der Beziehungen zu China zu konzentrieren. Polen ist aufgrund seiner enormen Bevölkerungszahl, seiner starken Wirtschaft und seiner geostrategischen Lage bereits Chinas Top-Partner in Mittel- und Osteuropa, so dass es für Warschau prinzipiell nicht schwierig wäre, mit Peking strategisch zu kooperieren, wenn der politische Wille vorhanden ist.

Es sollte auch nicht vergessen werden, dass China Pionierarbeit beim Bau einer Hochgeschwindigkeits-Eisenbahnlinie von der ungarischen Hauptstadt Budapest zum griechischen Hafen Piräus leistet, die sich bis zum Ende des Jahrzehnts sogar bis nach Warschau und Helsinki ausdehnen könnte, so dass die Volksrepublik sicherlich ein Interesse daran hat, mehr strategische Partnerschaften in MOE zu pflegen, insbesondere mit Polen. Wenn Polen bereits glaubt (ob zu Recht oder zu Unrecht), dass die USA es „an Russland verkauft haben“ und dass Washington sogar bald mehr von seinem verdeckten Gewicht hinter Berlins laufenden Hybridkrieg werfen könnte, dann hätte Warschau nicht wirklich etwas zu verlieren, wenn es zumindest damit beginnen würde, diesen politischen Vorschlag ernsthaft zu prüfen.

