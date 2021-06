Wird die rechte peruanische Demagogin Keiko Fujimori das Land niederbrennen, bevor sie eine Niederlage akzeptiert?

von Daniel Espinosa – https://thegrayzone.com – https://cooptv.wordpress.com

Trotz einer Welle antikommunistischer Propaganda und mysteriöser „terroristischer“ Massaker hat der linke Lehrer Pedro Castillo bei den Präsidentschaftswahlen in Peru triumphiert. Doch sein rechter Rivale will die Ergebnisse nicht akzeptieren.

Keiko Fujimori, die politische Erbin des inhaftierten peruanischen ehemaligen Diktators Alberto Fujimori, scheint ihre dritte Wahl in Folge verloren zu haben. Diesmal wurde sie von Pedro Castillo besiegt, einem linken Lehrer aus den ländlichen Anden, der in einer absichtlich verzögerten Umfrage nur knapp führt . Angesichts einer möglichen 30-jährigen Haftstrafe für eine Reihe von Korruptionsvorwürfen fordert Keiko nun Hunderttausende von bereits als gültig erachteten Stimmzetteln heraus.

In einem Schritt, der der jüngsten Niederlage des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump und der anschließenden Ablehnung des Wahlergebnisses ähnelt, strebt Fujimori einen Hattrick an: Sie hat bei den beiden letzten Wahlen nach der Niederlage „Betrug“ genannt, beide Male ohne Erfolg.

Auf Keikos Seite stehen diesmal nur eine kleine Vorstadt-Elite, eine Konzentration von Firmen, die von der El Comercio-Gruppe kontrolliert werden, und mehrere ultrakonservative Publikationen. Sie versucht jedoch, die Massen mit einem ebenso unverantwortlichen wie gefährlichen Schritt auf die Straße zu drängen – und der deutliche Anklänge daran trägt, dass Trump seine Fanatiker aufhetzt, das US-Kapitol zu stürmen.

Bisher hat das peruanische Militär sein Mandat als nicht beratendes Gremium respektiert und es vermieden, sich in den politischen Kampf einzumischen. Sogar die Organisation Amerikanischer Staaten und Human Rights Watch, zwei Gremien, die sich normalerweise auf die Seite rechter Kandidaten in Lateinamerika stellen, haben Fujimoris Betrugsvorwurf offen zurückgewiesen und eine schnelle Lösung ihrer schwachen Beschwerden gefordert. Internationale Beobachter sind sich ihrerseits einig, dass die Umfrage sauber war.

Fujimori kontrollierte den Kongress von 2016 bis 2020 fest und prägte Jahre politischer Turbulenzen, was viele als bittere Rache dafür ansahen, dass sie die Präsidentschaft im Jahr 2016 nicht gewonnen hatte, als sie eine hart umkämpfte zweite Runde gegen den mittlerweile berüchtigten Pedro Pablo Kukzcynski verlor lebt jetzt wegen Bestechung unter Hausarrest.

In den letzten Jahren einer Kongressperiode, in der ihre Partei, die hochdisziplinierte Fuerza Popular, eine komfortable Mehrheit und viele Verbündete genoss, leitete Keiko alles, von einem Amtsenthebungsvorstoß bis hin zu Maßnahmen, die von ihren mächtigen Unterstützern als wesentlich erachtet wurden.

Im Jahr 2018 blockierte ihre Partei beispielsweise ein Gesetz, das Verbraucher über den hohen Gehalt an gefährlichen Lebensmittelzusatzstoffen in vielen beliebten Snackprodukten informiert hätte und die Gewinnmargen eines Geschäftsmagnaten, Dionisio Romero Jr., aufs Spiel gesetzt hätte, der heimlich Millionen von Dollar gespendet hat Fujimoris vergangene Kampagnen. Er tat dies, indem er Keiko und ihren engen Beratern Rucksäcke mit Bargeld brachte.

Aber die Jahre der politischen Kontrolle brachten auch Enthüllungen über Odebrecht und illegale Finanzhilfen wie die oben erwähnte ans Licht: Millionen von Dollar des brasilianischen Konzerns, der an Lava Jato und der peruanischen Banken- und Unternehmenselite gebunden war, blieben unberücksichtigt oder wurden „ geschummelt “. in viele gefälschte und kleinere Unterstützer aufgeteilt und das Geld in kleinere und legale Spendenbeträge aufgeteilt.

Die diesjährige Präsidentschaftswahl in Peru hätte vor wenigen Tagen enden sollen, da über 98% der Stimmen tabellarisch erfasst wurden. Aber Fujimoris Anklagen des Betrugs, die von der konservativen Presse und Teilen des politischen Establishments des Landes unaufrichtig als legitim akzeptiert wurden, haben Castillos Bestätigung als Präsident vollständig zum Stillstand gebracht . Heute wartet Peru auf eine Entscheidung, die „ Wochen dauern “ könnte und einen gefährlichen Anstieg sozialer Unruhen auf den Straßen riskiert .

Ein in Ungnade gefallenes Medienimperium treibt die kommunistische Apokalypse in Panik

Eine Angstkampagne gegen Lima, wo etwas weniger als ein Drittel der Peruaner lebt, hat die politische Polarisierung der peruanischen Gesellschaft in einem seit Jahrzehnten seltenen Ausmaß vorangetrieben.

Die Tat blieb jedoch nicht unbemerkt: Erst vor wenigen Tagen wurden ein Dutzend Journalisten entlassen oder zum Rücktritt vom wichtigsten Fernsehsender des Landes, America Television, ein Teil der El Comercio Group, gezwungen, was die Aufmerksamkeit der Aufsichtsbehörden und der Öffentlichkeit gleichermaßen. Die örtliche Institution für Ethik im Journalismus war alarmiert über die offensichtliche Verschlechterung der peruanischen Presse, in der mehr als 70 % der Nachrichten im Besitz und unter der Kontrolle des erwähnten Konzerns sind, und forderte eine Überprüfung der Art und Weise, wie Journalismus im Land betrieben wird , und betonte die Notwendigkeit einer Reform.

Die aggressive Propagandakampagne von Keiko warnte die Peruaner vor einer „kommunistischen“ Apokalypse, falls Pedro Castillo gewählt würde, was Panik unter der Ober- und Mittelschicht von Lima säte und irrationalen Hass hervorbrachte, der Freundschaften und Familien zerriss. Die Intensität der von El Comercio, den übrigen Mainstream-Medien und dem rechten Establishment propagierten Schreckensschrecken spiegelte die Paranoia der lokalen Aristokratie wider , eine Errungenschaft des psychologischen Krieges, die jedoch einen Sieg Castillos nicht verhindern konnte.

Mysteriöse und teure beleuchtete Reklametafeln tauchten plötzlich auf der belebtesten Straße von Lima auf und warnten die Öffentlichkeit davor, wie „der Sozialismus zum Kommunismus führt “, „Kommunismus ist Armut“ und die Notwendigkeit, „Freiheit und Demokratie zu verteidigen“. Die Verteidigung des Landes gegen das böse Gespenst des Kommunismus wurde gleichgesetzt mit der Wahl von Keiko Fujimori, die wie vor ihr Jair Bolsonaro im Nationaltrikot gekämpft hatte . So wie „Antiamerikanismus“ während des Kalten Krieges in den USA mit der Förderung des Sozialismus gleichgesetzt wurde, werden auch hier in Peru Linke weithin als „antiperuanisch“ dämonisiert.

Über die öffentlichkeitswirksame Panikmache auf der Straße hinaus drohten große Konzerne ihren Mitarbeitern mit dem Verlust ihres Arbeitsplatzes, wenn sie nicht für die Rechte stimmen würden, eine Einschüchterungskampagne, die in Peru und in den meisten Demokratien technisch illegal ist.

Die Hysterie in Keikos Basis hat einen Punkt erreicht, an dem viele nicht nur davon überzeugt sind, dass das Land nicht nur in die Hände einer stereotypen kommunistischen Diktatur fällt, sondern auch in die Hände des Leuchtenden Pfads, einer brutalen maoistischen Aufständischen Gruppe, die völlig besiegt wurde und größtenteils zerstört im Jahr 1992 unter der Präsidentschaft von Alberto Fujimori.

Ein höchst verdächtiges Massaker, das am 23. Mai im Dschungelort San Miguel del Ene stattfand, bei dem sechzehn Menschen ermordet wurden, darunter zwei Kinder, Wunden und Erinnerungen an die blutigen Jahre des Terrorismus, die Peru verwüsteten, wieder aufrissen.

Ein mysteriöses Massaker treibt Keikos antikommunistische Angstkampagne an

Der Angriff in San Miguel del Ene wurde sofort zu einer Narco-Terrorgruppe zugeschrieben , dass zersplittert aus dem Leuchtenden Pfad mehr als vor einem Jahrzehnte das Kokain Geschäft zu verfolgen. Aber die Militarizado Partido Comunista del Peru (MPCP), wie sich die Überreste des Leuchtenden Pfades heutzutage nennen, ist nicht bekannt für politische Angriffe wie das erwähnte Massaker.

Auf mysteriöse Weise wurden am Ort des Massakers Flugblätter mit einer ominösen Botschaft gefunden , die nur einem der Kandidaten im Rennen hätte zugute kommen können: „Stimme nicht für Keiko Fujimori…“.

Die Einschätzung des peruanischen Militärs, dass die verschwundenen Leuchtenden Pfade „definitiv“ für die Morde verantwortlich waren, trieb die öffentliche Angst in neue Höhen und trieb Keikos Popularität an. Doch das Militär hat nicht berücksichtigt, dass der Leuchtende Pfad und die MPCP erbitterte Feinde sind oder dass die Führung der ehemaligen Gruppe entweder schon lange tot ist oder im Gefängnis sitzt. Darüber hinaus lag die Untersuchung des Massakers vollständig in den Händen der Polizei – nicht der Armee.

Wie zu erwarten war, griff das pro-Keiko El Comercio Medienkonglomerat die Version der Morde der Armee auf, um die Schuld des Leuchtenden Pfads ipso facto zu ermitteln . Als unabhängige Reporter jedoch zum Tatort gingen, hörten sie Zeugenaussagen, die ernsthafte Fragen zur offiziellen Geschichte aufwarfen.

Stattdessen lieferte jeder Einheimische im Umkreis von hundert Meilen um San Miguel del Ene, dem Dorf, in dem sechzehn brutal ermordet wurden, Zeugnisse, die der offiziellen Version völlig widersprachen . Die Dorfbewohner sagten, sie kenne die Drogenterroristen gut und bezeichneten sie als „Cousins“ und „Onkel“, wenn sie ihre Städte betraten. Sie erklärten, dass die Tötung von Zivilisten auf diese Weise nicht nur den Drogenabhängigen die Arbeiter für ihre Kokafelder entziehen würde, sondern auch die Gefahr einer Entfremdung der Menschen von diesen Orten, von denen sie für Informationen, Dienstleistungen und Arbeitskräfte abhängig sind.

Neben vielen anderen Details, die von der Mainstream-Presse und den Behörden ignoriert wurden, sagten viele Zeugen der unabhängigen peruanischen Zeitung Hildebrandt en sus trece, dass kurz vor dem Angriff Telefon- und Stromanschlüsse unterbrochen wurden. Einheimische sagten, dass dies jedes Mal passiert, wenn das Militär eine Razzia gegen die Drogenhändler einleitet. Eine Überlebende beschrieb die Angreifer als „normale“ Menschen, die nicht wie Terroristen, Polizei oder Armee gekleidet waren.

Unmittelbar nach der Tötung flohen drei bis fünf Angreifer auf Motorrädern – einem Fahrzeug, das normalerweise nicht mit Drogenbanden in Verbindung gebracht wird – in Richtung eines Ortes namens Valle Esmeralda, wo eine Militärabteilung stationiert ist.

Wie erwartet, ignorierten die Zeitungen von El Comercios Pro-Keiko-Blattzeitungsimperium alle oben aufgeführten Zeugenaussagen.

Ist die Angst vor Castillo berechtigt?

Im ersten Wahlgang entschieden sich satte 70 % der Wähler weder für Pedro Castillo noch für Keiko Fujimori. Trotz dieser Tatsache versuchte keiner der Kandidaten bis zum Ende des Wahlkampfs, seinen Ton zu mäßigen, um eine breitere Wählerschaft anzusprechen.

Obwohl das Gerede über die Verstaatlichung von Bodenschätzen und Schlüsselindustrien für den konservativen rechten Flügel des Landes offensichtlich die rote Linie ist, war Castillo auch notorisch inkonsequent und sagte auf seiner Tour durch Peru bestimmten Zuschauern eine Sache und dann besorgte Fernsehkameras eine andere Behörden und oppositionelle Journalisten. Castillos wirtschaftliche Ausfälle während mehrerer Pressekonferenzen machten deutlich, dass er dringend PR-Unterstützung und ein sorgfältiges politisches Management benötigt.

Selbst nachdem Castillo seine Rhetorik abgeschwächt hatte, sagte nur ein kleiner Teil der unentschlossenen Wähler, dass sie erwägen würden, für ihn zu stimmen. Viele waren davon überzeugt, dass Vladimir Cerron, der bekennende marxistische Führer von Castillos Partei Peru Libre, hinter den Kulissen das Sagen hatte. Tatsächlich hat eines der Hauptthemen des rechten Propagandablitzes der letzten Wochen Cerron als die wahre Macht hinter Castillos Thron präsentiert.

Der Fokus auf Cerron war besonders schädlich, da ein Strafurteil gegen ihn kürzlich von einem notorisch skrupellosen Richter aufgehoben wurde. Die Entscheidung, die in den heißesten Tagen der Wahl ergangen war, erschien verdächtig und birgt nun die ernsthafte Gefahr, eine bereits explosive Situation zu entfachen, indem mehr Menschen gegen Cerrons Rückkehr zu politischem Einfluss auf die Straße geschickt werden.

Peru Libre besteht zum Teil aus Bildungssyndikalisten wie Castillo, unterhält aber auch lose Verbindungen zu MOVADEF, einer politischen Bewegung, die eine Amnestie für verurteilte Terroristen anstrebt. Seine Mitglieder beteiligen sich aktiv an verschiedenen Zweigen desselben öffentlichen Syndikats wie der linke Lehrer und De-facto-Präsident. Aus diesem Grund betrachten viele Bürger, die von der Angstmacherei der rechten Medien aufgenommen wurden, den Anstieg von Peru Libre als „terroristische Bedrohung“.

Die Anschuldigung ist jedoch schlichtweg unbegründet. In Wirklichkeit war Castillo ein “ Rondero „, der in den 1980er und frühen 1990er Jahren dabei half, von der peruanischen Regierung offiziell anerkannte bäuerliche Zivilmilizen zu führen, um kleine Städte in den Anden gegen die Terrorzellen des Leuchtenden Pfads zu verteidigen.

Tatsächlich fördern die stigmatisierten MOVADEF-Mitglieder keine Gewalt; stattdessen treten sie für politische Partizipation und Versöhnung zwischen vollständig rehabilitierten ehemaligen Terroristen und der breiten Bevölkerung ein.

Nach einer Flut antikommunistischer Propaganda, die darauf abzielt, die Geister der dunkelsten Tage des modernen Perus wiederzubeleben, und ohne eine unparteiische oder entfernt professionelle Presse, die dem entgegenwirkt, betritt das Land gefährliches Terrain. Die Geschichte scheint jedoch bereits geschrieben: Internationale Institutionen und sogar etablierte Einrichtungen lehnen Keikos ätzende Tricks ab und erkennen Pedro Castillo als nächsten Präsidenten Perus an.

https://thegrayzone.com/2021/06/12/peruvian-keiko-fujimori-burn-country-defeat/

https://cooptv.wordpress.com/2021/06/13/wird-die-rechte-peruanische-demagogin-keiko-fujimori-das-land-niederbrennen-bevor-sie-eine-niederlage-akzeptiert-von-daniel-espinosa-grayzone/