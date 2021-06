Sahra Wagenknecht wirft der Linken Fehler vor: Diskussionen um Lebensstilfragen stoßen Wähler ab

von https://de.rt.com

Die Spitzenkandidatin der nordrhein-westfälischen Linken für die Bundestagswahl, Sahra Wagenknecht, hat vor einem Fiasko für ihre Partei und auch für die SPD bei der Bundestagswahl Ende September gewarnt. Die ehemalige Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag sagte dem Tagesspiegel am Sonntag:

„Wenn SPD und Linke so weitermachen wie bisher, sieht es nicht gut aus.“

Sie bemängelte unter anderem, dass sich Funktionsträger der Linken an Debatten beteiligten, die die Kernwählerschaft vertreiben würden. Es müsse der Partei zu denken geben, dass sie seit dem Jahr 2019 mit Ausnahme von Thüringen nur Wahlniederlagen erlebt habe.

„Solange sich Teile der Partei an Diskussionen um Lebensstilfragen und Gendersprache beteiligen, also an Debatten, die viele Menschen als belehrend empfinden, werden sich viele abwenden.“