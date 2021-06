Die USA finanzieren Nichtregierungsorganisationen zur Einmischung in Kuba

http://de.granma.cu

Um der Subversion entgegenzutreten, verfügt Kuba neben seiner Verfassung über das Strafgesetzbuch und die Gesetze 80 und 88, die das Rechtssystem in Bezug auf die Verteidigung ergänzen

Das Mitglied des Politbüros des Zentralkomitees der Partei und kubanischer Außenminister Bruno Rodríguez Parrilla, prangerte erneut die Finanzierung der USA an, um die Ordnung in Kuba zu untergraben und damit die Revolution zu stürzen.

In seinem Twitter-Account sagte er, dass die Bundesregierung ohne die Zustimmung des amerikanischen Volkes Millionen von Steuergeldern für die Finanzierung von NGOs bereitstellt, die sich in die Angelegenheiten eines souveränen Staates einmischen und Destabilisierungskampagnen gegen Kuba fördern. Er begleitete seine Nachricht mit einem Link zu einem Beitrag des Blogs Cuba Money Project.

Dieser Blog hat einen Bericht vom 4. Januar 2021 veröffentlicht, in dem Steuerdokumente seit dem Jahr 2000 zusammengestellt werden. Sie zeigt auf, wie einige NGOs jedes Jahr auf verschiedene Finanzierungsquellen der US-Regierung angewiesen sind, Gelder untereinander aufteilen und manchmal Zuschüsse an nicht identifizierte „Unterempfänger“ weiterleiten. Dazu gehören auch die Hunderte von kubanischen Aktivisten, die Geld erhalten.

Das in Miami ansässige Directorio Democrático Cubano, Inc. gab nach einer im Februar 2021 erfolgten Prüfung im Jahr 2019 für Radioprogramme, humanitäre Hilfe, bürgerliche und andere Aktivitäten 1.050.270 US-Dollar aus. Zu ihren Zielen gehören Aktionen der Subversion der kubanischen Jugend auf kultureller Ebene.

Die Democracy Support Group, Inc. konzentrierte sich auf die Hilfe für angebliche „politische Gefangene“ und ihre Familien und erhielt nach einer Prüfung im April 2020 im Jahr 2019 856 907 US-Dollar, darunter 844 141 US-Dollar von Usaid, und lieferte 188 323 US-Dollar an einen nicht genannten Unterempfänger.

Andere NGOs sind das Center for a Free Cuba; Cubanet News Inc; Foundation for Human Rights in Cuba; International Institute on Race; Equality and Human Rights; und Outreach Aid to the Americas, Inc.

