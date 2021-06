Bundeswehr der Zukunft: Eckpunkte für den Kalten Krieg 2.0

von Martin Kirsch – http://www.imi-online.de

Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer und Generalinspekteur Zorn haben am 18. Mai 2021 ihre „Eckpunkte für die Bundeswehr der Zukunft“ veröffentlicht.[1] Dabei handelt es sich um nichts weniger als die strategische Neuausrichtung der Bundeswehr und ihrer Führungsstrukturen. Oberste Prämisse ist die Bereitschaft zur sogenannten Landes- und Bündnisverteidigung. Die Bundeswehr soll an der Spitze schlanker und in der Breite schneller, flexibler, dezentraler, eigenverantwortlicher und damit einsatzbereiter werden. In einem Wort: kriegsbereit.

Als militärischer Arm „Deutschlands als sicherheitspolitischer Macht“[2] soll die Bundeswehr die Führung im Bereich der Bündnisverteidigung in Europa übernehmen – bereitstehen für Muskelspiele an der östlichen Bündnisgrenze und damit in der Konsequenz auch für das, was sich aktuell kaum jemand auszusprechen wagt; für die Option eines offenen Krieges der NATO mit Russland. Die Bundeswehr soll bereit gemacht werden für einen Kalten Krieg 2.0, der längst begonnen hat.

Inhaltsverzeichnis



Einleitung – 2

Reform? Reförmchen? Vorschläge zur strategischen Neuausrichtung! – 2

„Deutschland als sicherheitspolitische Macht” – 2

„Organisiere dich, wie du kämpfst“ – 4

Erhöhung der Einsatzbereitschaft – 5

Truppe und Material aus einer Hand – 5

Lauwarmer Krieg – 6

Forderungen ans Parlament – 7

Anmerkungen – 9

Gesamte Studie hier herunterladen.