Polens kontraproduktive Außenpolitik ist verantwortlich für seine gegenwärtige missliche Lage

von Andrew Korybko – http://oneworld.press

Übersetzung LZ

Polens kontraproduktive Außenpolitik, die so sehr von der Wiederwahl des ehemaligen US-Präsidenten Trump abhängt, die Beziehungen zu Russland ruiniert und sich offen gegen Moskaus Nord-Stream-II-Gaspipeline mit Deutschland stellt, ist verantwortlich für seine derzeitige missliche Lage, in der sich das führende mitteleuropäische Land nun in einer äußerst nachteiligen geopolitischen Position befindet.

Kein Land ist so verärgert wie Polen über US-Präsident Biden, der den Bau der Nord-Stream-II-Gaspipeline passiv und mit nur oberflächlichen Sanktionen zugelassen hat. Seine Vertreter haben das Projekt sowohl als Bedrohung für die Energiesicherheit als auch jüngst als „Gasbombe unter der europäischen Integration“ bezeichnet, weil Warschau glaubt, dass Moskau seinen westlichen Kunden willkürlich den Hahn zudrehen wird. Die eurasische Großmacht würde so etwas nie tun, da sie wohl genauso abhängig von ihren Kunden ist wie diese von Russland, wenn nicht sogar noch mehr, wenn man die unverhältnismäßige Haushaltsabhängigkeit von solchen Energieverkäufen bedenkt, derer sich Polen durchaus bewusst ist.

Was Warschau jedoch am meisten beunruhigt, ist, dass Moskau und Berlin miteinander „konspirieren“ könnten, um den geostrategischen mittel- und osteuropäischen Raum (MOE) gemeinsam zu „verwalten“, in dem Polen sich durch die von ihm geleitete „Drei-Meere-Initiative“ (3SI) und den Kern dieser Struktur, das „Lubliner Dreieck“, als regionale Führungsmacht sieht. Polen hatte bisher fast seine gesamte jüngste Außenpolitik auf die Wiederwahl des ehemaligen US-Präsidenten Trump gestützt, weil er Nord Stream II stoppen wollte, um Europa zum Kauf von teurerem US-LNG zu zwingen. Es schätzte auch seine Unterstützung für die 3SI, was Deutschland verärgerte, weil Berlin hartnäckig dagegen ist, dass Polen seine geopolitischen Muskeln in MOE spielen lässt.

In Verfolgung seines Ziels, Polen daran zu hindern, seinen historischen regionalen Hegemonialstatus wiederzuerlangen und ihn vielleicht sogar über seine frühere „Einflusssphäre“ hinaus auszuweiten, führt Deutschland einen andauernden hybriden Krieg gegen Polen, der darauf abzielt, seine konservativ-nationalistische Regierung zu stürzen. Auch die Biden-Administration scheint Polens aktuellen Behörden zumindest nicht wohlgesonnen, wenn nicht sogar aus einfachen ideologischen Gründen stillschweigend feindlich gesinnt zu sein. Nichtsdestotrotz schätzen sowohl Deutschland als auch die USA Polen dafür, dass es eine führende Rolle im Hybridkrieg des Westens gegen das benachbarte Weißrussland spielt, was sehr wichtige antirussische außenpolitische Ziele vorantreibt. Warschau tut dies nicht nur, um ihnen zu gefallen, sondern als Teil seiner hegemonialen Ambitionen durch die 3SI.

Das Problem für Polen ist, dass es bereits alle seine Brücken zu Russland abgebrochen hat, so dass es nicht in der Lage ist, ein realistisches Gleichgewicht mit Moskau gegen ein zunehmend feindseliges Berlin und vielleicht bald sogar ein ebenso feindseliges Washington zu finden, wobei sich die beiden letzteren als „Freinde“ verhalten, indem sie in der Öffentlichkeit meist „herzlich“ sind, aber hinter den Kulissen extrem feindlich. Deutschlands hybrider Krieg gegen Polen durch seine Unterstützung der liberal-globalistischen Color-Revolution-Opposition paart sich perfekt mit dem, was Polen als den sogenannten „Verrat“ der USA durch Nord Stream II ansieht, und Warschaus Verdacht auf Washingtons großstrategische Motive im Vorfeld des bevorstehenden Putin-Biden-Gipfels, um Polen in eine sehr nachteilige Position zu bringen.

Der „negative Nationalismus“ des Landes, der einen großen Teil seines zeitgenössischen Nationalismus allein um seine Differenzen (ob real, eingebildet oder übertrieben) mit Russland herum aufbaut, hat es für die strategischen Unzulänglichkeiten seiner früheren Politik blind gemacht und dazu geführt, dass Polen kontraproduktiv seine Brücken zu Moskau mit Leidenschaft verbrennt. Polen hat kürzlich seine militärische Zusammenarbeit mit der Türkei durch einen Kampfdrohnen-Deal verstärkt, was in Zukunft einige pragmatische Ausgleichsoptionen bieten könnte, wenn man Ankaras Probleme sowohl mit Berlin als auch mit Washington bedenkt, aber das westasiatische Land könnte Warschaus Balanceakt niemals so reparieren, wie es eine Annäherung an Moskau könnte. Letztere Option ist zwar aus den bereits erwähnten Gründen unwahrscheinlich, aber sie bleibt die optimalste.

Sollte Polen jemals den politischen Willen aufbringen können, sich nicht mehr in Russlands „nahes Ausland“ (Weißrussland & Ukraine) einzumischen, dann könnte theoretisch ein Durchbruch erzielt werden, aber das ist leider unrealistisch von dem Land zu erwarten, da es selbst davon überzeugt ist, dass seine nationale Sicherheit davon abhängt, russlandfreundlichen Kräften in den beiden Nachbarstaaten dazwischen zu begegnen. Polen als Staat ist durch seine Geschichte mit Russland einfach zu sehr psychologisch traumatisiert, um jemals den strategischen Absichten Moskaus zu trauen, was von Deutschland und den USA ausgenutzt wurde, um dieses führende MOE-Land auszunutzen, ohne dass seine Führer es überhaupt bemerkten, bis es zu spät war. Dies führt zum Worst-Case-Szenario aus seiner Perspektive.

Polen könnte nun mit der Aussicht konfrontiert werden, durch die Umstände zu einem pragmatischen Umgang mit Russland gezwungen zu werden, falls Biden bei seinem bevorstehenden Gipfel mit Präsident Putin Fortschritte beim Vorantreiben einer sogenannten „Neuen Entspannung“ macht. Moskau hätte in diesem Fall mehr Trümpfe in der Hand als Warschau, da letzteres sich angesichts der wahrgenommenen Folgen der bevorstehenden Fertigstellung von Nord Stream II nicht mehr so sehr auf die Unterstützung seiner regional destabilisierenden russophoben Außenpolitik durch Berlin oder Washington verlassen könnte. Gleichzeitig aber könnten Deutschland und die USA Polen weiterhin dazu drängen, sich in Russlands „nahes Ausland“ einzumischen, in der Hoffnung, dass Warschau, wenn etwas schief geht, an ihrer Stelle dafür geradestehen kann.

Im Klartext: Polen ist verdammt, wenn es das tut, und verdammt, wenn es das nicht tut, und dieses Dilemma verärgert seine Strategen. Sie haben riskant alles auf die Wiederwahl des ehemaligen US-Präsidenten Trump gesetzt, nur um ihre gesamte große Strategie plötzlich von Biden sabotieren zu lassen. Sie sind zu tief in ihre regionalen russophoben Destabilisierungsoperationen in Weißrussland und der Ukraine verstrickt, als dass sie sich jetzt zurückziehen könnten, zumindest ohne ihr Gesicht in der Bevölkerung zu verlieren, doch selbst eine pragmatische Neukalibrierung ihrer Politik könnte von ihren Bürgern als unter sogenanntem „geopolitischem Zwang“ durchgeführt angesehen werden, was die innenpolitische Unterstützung der Regierungspartei durch bestimmte nationalistische Kräfte verringern könnte. Obwohl die Regierungspartei immer noch recht populär ist, könnte ihre Koalition in Zukunft unter solchem ausländischen Druck zerbrechen.

Diese Überlegungen machen es sehr schwierig, die optimale Vorgehensweise für Polen vorzuschlagen, da es so oder so mit hohen Kosten verbunden sein könnte. Alles in allem wäre es jedoch objektiv am besten, wenn Polen die Optionen für eine beginnende Annäherung an Russland ausloten würde, und sei es auch nur um des Pragmatismus willen, und vielleicht nur versuchen würde, sich auf so genannte „Einsatzregeln“ für das „Management“ ihrer Konkurrenz in Belarus und der Ukraine zu einigen. Auf jeden Fall sollte Polen ernsthaft in Erwägung ziehen, die Initiative zu ergreifen und sich unabhängig von Deutschland oder den USA in Russland zu engagieren, da keiner der beiden die Zustimmung Polens zu dem gesucht hat, was sie kürzlich getan haben. Wenn Polen eine regionale Führungsrolle anstrebt, dann ist es an der Zeit, dass es anfängt, mehr wie ein Anführer und weniger wie ein Mitläufer zu handeln.

