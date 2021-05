„IRREGULÄRER KRIEG“ UND MAFIA IN DER TÜRKEI

von Cenk Agcabay – http://freiesicht.org

Die Geschichte des 1954 erschienenen Films „On the Waterfront“ ist der Kampf von Arbeitern gegen Mafiaorganisationen, die versuchen, die wachsende Hafenarbeiterbewegung in den USA zu unterdrücken. Marlon Brando spielt in dem Film ein Bandenmitglied, das zunächst versucht, die Hafenarbeiter mit Gewalt zu unterdrücken. Im Laufe der Zeit erfährt die Figur jedoch eine Wandlung und schließt sich dem Kampf an der Seite der Hafenarbeiter an. Das Drehbuch für den Film wurde auf der Grundlage tatsächlicher Ereignisse jener Zeit geschrieben, die sich in einer Reihe von Artikeln in einer Tageszeitung widerspiegeln. Wie bekannt ist, spielten Mafiagruppen eine wesentliche Rolle bei der Unterdrückung des Kampfes der Arbeiterklasse in den USA. Der Staatsapparat in den USA verfügte zu jener Zeit über aktive Geheimdienste, Polizei und Militär, um die wachsende Bewegung der Arbeiterklasse zu unterdrücken. Dennoch waren Mafiagruppen, eine damals sehr mächtige Kraft, an Operationen zur Unterdrückung der Arbeiterklasse als integraler oder ergänzender Teil der staatlichen Kräfte beteiligt.

Außerdem ist dies nicht spezifisch für Amerika, sondern weit verbreitet in vielen anderen Ländern. Auch hier war es üblich, Mafiagruppen sowohl als Stoßtrupp bei Operationen zur Unterdrückung revolutionärer Volksbewegungen als auch als Finanzierungsquelle durch den Drogen- und Waffenhandel einzusetzen. Der US-Imperialismus nutzte diese Methode effektiv bei der Unterdrückung der revolutionären Volksbewegungen, die sich in Lateinamerika entwickelten, als er dem Kommunismus weltweit den Krieg erklärte. Die liberale Demokratie der USA schloss den Einsatz von Mafiagruppen auf diese Weise nach innen und außen nicht aus, denn der Staatsapparat war eine Klassenmacht, die im Kern die Interessen der Bourgeoisie vertrat. Sein primäres Motiv war daher der Schutz und die Ausweitung der Interessen der Bourgeoisie mit dem einen oder anderen Mittel. Dies konnte durch Soldaten und Polizei, aber auch durch die Mafia geschehen. Außerdem: Hatte der Kapitalismus nicht schon mit der Piraterie begonnen?

Es ist bekannt, dass das Wort Reeder (armateur) im Französischen sowohl den Befrachter als auch den Seeräuber oder Kapitän des Piratenschiffs bedeutet. Der Wirtschaftshistoriker Werner Sombart, der sich mit den Geburts- und Entwicklungsprozessen des Kapitalismus in Europa beschäftigt, erklärt den Grund für die binären Bedeutungen des Wortes: „Die Leute, die im XVI. Jahrhundert Schiffe nach Afrika oder Amerika schickten, waren sowohl das eine als auch das andere. „1 Sie betrieben also sowohl Seetransport als auch Piraterie. So sehr, dass, in den Worten des britischen Historikers Niall Ferguson, der britische Kapitalismus mit dem „Stehlen von Gold“ begann.2 Während britische Piraten spanische Schiffe überfielen, die Gold und Silber von Amerika nach Europa transportierten, wurden diese Aktionen als „individuelle Initiativen“ dargestellt. Der Löwenanteil der Beute floss vereinbarungsgemäß an den britischen Palast. Dies wurde „autorisierte Piraterie“ genannt. “ Zugelassene Piraten“ konnten nach ihren erfolgreichen Feldzügen vom Palast den Titel eines Sir erhalten. In einigen Fällen konnten sie als Gouverneure und Richter in den neu eroberten Kolonien eingesetzt werden.

Wie man sieht, waren die Piraten, die man als die Mafiagruppen jener Zeit bezeichnen kann, entscheidende Akteure in der „irregulären“ Kriegsführung auf den Meeren und waren integraler oder ergänzender Bestandteil der offiziellen königlichen Seestreitkräfte jener Zeit. Sie trugen maßgeblich zu den anfänglichen Akkumulationsprozessen des Kapitals bei. Als die Herrscher Englands nicht die Macht hatten, einen „regulären“ Krieg gegen Spanien zu führen, hatten sie mit „irregulären“ Methoden der Kriegsführung gearbeitet.

„Irregulärer“ Krieg in der Türkei

Die Geschichte des „irregulären“ Krieges in der Türkei reicht bis zur NATO-Mitgliedschaft der Türkei. Nachdem der amerikanische Imperialismus den Krieg gegen den Kommunismus begonnen hatte, gewann die Bildung von kriminellen Organisationen auf NATO-Basis in der NATO-Mitgliedschaft der Türkei an Dynamik. Die NATO, die die Polizei und die Armee gegen die sich in der Türkei entwickelnden antiimperialistischen und sozialistischen Bewegungen reorganisierte, organisierte auch illegal faschistische und religiöse Organisationen. Unter dem Protektorat der NATO entwickelten sich in den 60er und 70er Jahren schnell rassistisch-faschistische und politisch islamistische Organisationen. In den 70er Jahren organisierten die von der NATO geführten faschistischen Grauen Wölfe, die mit einem hohen Maß an Gewalt gegen die sich entwickelnden Arbeiter- und Bauernbewegungen vorgingen, Angriffe, bei denen Tausende von Menschen getötet wurden. Der Gründungsanführer der faschistischen Grauen Wölfe war Alpaslan Turkes, der erste türkische Offizier, der in der NATO diente. Nach seiner Pensionierung wurde er zum Chef der faschistischen Organisation und befahl große Massaker. Während des weltweiten Krieges gegen den Kommunismus gewannen die faschistischen Grauen Wölfe mit starker Unterstützung der USA und der NATO einen großen Einflussbereich in der Politik. Sie erlangten wichtige Positionen in der staatlichen Organisation in der Türkei.

„Irreguläre Kriegsführung“ ist eine Militärdoktrin, die in den imperialistischen NATO-Zentren für den Krieg gegen den Kommunismus entwickelt wurde. Eines der wichtigen Werke, das in diesem Zusammenhang von David Galula geschrieben wurde, trägt den Titel „Counterinsurgency Warfare: Theorie und Praxis“. Es wurde übersetzt und 1965 vom Generalstab in der Türkei veröffentlicht. In dem Buch, das von einer der zentralen Institutionen des Landes herausgegeben wurde, heißt es: „Die Untergrundelemente einer irregulären Truppe haben in der Regel keinen rechtlichen Status.“ Diese „Untergrundelemente“ sind ein organischer Teil des Krieges des Staates gegen die revolutionären Volksbewegungen, aber sie sind durch keinen rechtlichen Rahmen eingeschränkt.1 Daher haben sie unbegrenzte Freiheit, Verbrechen gegen das Volk zu begehen.

Irregulärer Krieg in der AKP-Ära

Mit den Ereignissen in der Türkei in den letzten Wochen hat sich die politische Krise rapide verschärft. Sedat Peker, einer der führenden Köpfe der faschistischen Grauen Wölfe und einer Mafiaorganisation, flüchtete in die Vereinigten Arabischen Emirate. Hier veröffentlichte Peker Videos, in denen er sich über den Staat, die Mafia und die politischen Verhältnisse in der Türkei auslässt. Diese Videos wurden von Millionen von Social-Media-Nutzern angesehen und geteilt.

Der „irreguläre Krieg“, der in den 1960er und 70er Jahren gegen die revolutionären Volksbewegungen in der Türkei geführt wurde, hat sich seit den 1980er Jahren dem Kampf des kurdischen Volkes für seine demokratisch-politischen Rechte zugewandt. In diesem Zusammenhang wurden außergerichtliche Hinrichtungen und Folter in den 1990er Jahren zu den üblichen Praktiken des „irregulären Krieges“ und halten bis heute an. So sehr, dass der Innenminister des türkischen Staates, Süleyman Soylu, als Sedat Peker in den von ihm veröffentlichten Videos seine tiefen Beziehungen zum Staat offenlegte, antwortete: „Organisierte kriminelle Organisationen sind einer der wichtigsten Apparate des irregulären Krieges.“

Pekers Enthüllungskampagne hat ihren Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Dieses Land, in dem die türkische Regierung in den letzten Jahren die schwierigsten Konflikte hatte, wird in der Region wie eine US-Provinz geführt. Eine von dort aus geführte Kampagne, die in der Türkei politische Erschütterungen auslöst, kann nicht ohne die Zustimmung des „Kolonialgouverneurs“ der Provinz fortgesetzt werden. Das bedeutet, dass ein politischer Wille in Aktion getreten ist, der darauf abzielt, die bestehende Bündniskonfiguration von Tayyip Erdogan zu demontieren und die Bedingungen für eine neue politische Machtbildung zu schaffen.

Als Tayyip Erdogan vor fast zwei Jahrzehnten an die Macht kam, versprach er, entschieden gegen kriminelle Organisationen zu kämpfen, die sich im Staat eingenistet haben. Pekers Enthüllungen zeigen, dass Tayyip Erdogan und die Regierung der Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung (AKP) eine enge Beziehung zu diesen Organisationen entwickelt und eine enge Partnerschaft gegen die Kämpfe der Arbeiter und unterdrückten Völker aufgebaut haben. Die Geständnisse von Sedat Peker sind von entscheidender Bedeutung, sowohl was die Aufdeckung des Ausmaßes des staatlichen Schutzes für Mafia-Organisationen angeht, als auch in Bezug auf die Aufklärung einiger nicht identifizierter politischer Morde, die in den 90er Jahren in der Türkei begangen wurden.

Der Wunsch der türkischen Bourgeoisie, einen größeren Anteil am Markt des Nahen Ostens und deren Energieressourcen zu erhalten, ist seit 15 Jahren die Hauptmotivation der von der AKP-Regierung umgesetzten Außenpolitik. In diesem Prozess ging die Strategie der „irregulären Kriegsführung“ des Staates über seine Grenzen hinaus und erstreckte sich von Syrien bis Libyen. Dschihadistische Banden und faschistische Graue Wölfe wurden vom türkischen Staat im Rahmen des „irregulären Krieges“ in Syrien angesiedelt und verübten Massaker in Syrien. Zu dieser Zeit wurde einer der festen Verbündeten des Staates, Sedat Peker, der diesen in Syrien kämpfenden Kräften Waffen und Militärfahrzeuge schenkte, in der Presse gelobt.

Enthüllungen des Mafia-Bosses

Als Folge des Mietstreits zwischen diesen Akteuren verließ Sedat Peker die Türkei und begab sich auf eine Reise, die in den Vereinigten Arabischen Emiraten endete. Eine entscheidende Information, die Peker in seinen Videos gab, betraf die Ermordung von Ugur Mumcu, einem der bekanntesten Journalisten der Türkei, durch eine in seinem Auto platzierte Bombe im Jahr 1993. Ugur Mumcu hatte in seinen Büchern und Schriften die Mafiagruppen in der Türkei und ihre Beziehungen zu den Sicherheitsorganisationen des türkischen Staates und der CIA nachgezeichnet. Von den Tätern dieses Bombenanschlags im Jahr 1993 wurde keine Spur gefunden und bestraft. Peker hat erklärt, dass dieser Mord von autorisierten Mitarbeitern des Kommandos für Spezialkräfte der türkischen Streitkräfte ausgeführt wurde.

Peker machte auch wichtige Aussagen zu einem anderen politischen Attentat, das in Zypern verübt wurde. Der Journalist Kutlu Adali, der sich zeitlebens auf Zypern für ein friedliches Zusammenleben des türkischen und griechischen Volkes in einem gemeinsamen Staat mit gleichen Rechten eingesetzt hatte, starb 1996 nach einem Anschlag. Sedat Peker gab an, dass Kutlu Adali bei einer Operation unter dem Kommando von Korkut Eken, einem der Kommandeure der türkischen Spezialeinsatzkräfte, getötet wurde. Der wesentlichste Beweis für Pekers Behauptung ist eine Reise, die Korkut Eken zu dieser Zeit mit Pekers Bruder Atilla Peker nach Zypern unternahm. Nach Sedat Pekers Aussage wurde sein Bruder Atilla Peker in der Türkei verhaftet. In seiner Aussage gab Atilla Peker an, dass sie zusammen mit Korkut Eken nach Zypern gefahren sind und dass Eken Äußerungen über Kutlu Adali wie „Verräter“, „er wird Zypern an die Griechen verkaufen“ verwendet hat. In Beantwortung der Fragen der Journalisten gab Korkut Eken zu, dass er mit Atilla Peker nach Zypern fuhr. Als Kommandeur der Spezialeinheiten ließ er Fragen über seine Gründe für die Reise mit einem Mafiaführer unbeantwortet.

Peker behauptete auch, dass AKP-Politiker, die Tayyip Erdogan nahe stehen, am Kokainhandel mit Südamerika beteiligt sind. All diese Aussagen führten zu einer Debatte innerhalb der AKP und vertieften die anhaltende politische Krise in der Türkei. Einige Stimmen innerhalb der AKP begannen sich zu äußern und brachen die Verbindung zum Verbündeten der AKP, der faschistischen Partei der Nationalistischen Bewegung der Grauen Wölfe (MHP). Tayyip Erdogan gab mit seinen Äußerungen die Botschaft, dass er entschlossen ist, das Bündnis fortzusetzen. Diese Aussagen Erdogans bedeuten die Akzeptanz der Verbindung des Staates mit mafiösen Organisationen von höchster Ebene. Da die staatlichen Institutionen unter der Kontrolle der AKP und der faschistischen Grauen Wölfe stehen, hat kein Staatsanwalt nach diesen entscheidenden Aussagen irgendwelche rechtlichen Schritte eingeleitet. Die AKP-MHP-Regierung, die sich vollständig in ein kriminelles Imperium verwandelt hat, benutzt Drohungen und Erpressungswaffen, um aufkommende Kritik zu unterdrücken.

Es ist eine weit verbreitete Meinung, dass Sedat Peker bald neue Aussagen direkt über Tayyip Erdogan und seine Familie machen könnte. Millionen von Menschen warten auf diese Enthüllungen. Wenn diese Enthüllungen geschehen, wird die Tiefe der politischen Krise zunehmen. Ebenso werden der Druck und die gewaltsamen Praktiken der AKP-MHP-Regierung gegen die widerständige Bevölkerung zunehmen. Es wird erwartet, dass Peker die geheimen Aktivitäten der AKP-MHP-Regierung in Syrien und Libyen aufdecken wird. Peker hatte dies in einem seiner Videos angedeutet. Wichtig ist die Rolle von Tayyip Erdogan im zehnjährigen schmutzigen Krieg in Syrien. Die Enthüllungen finden in den Vereinigten Arabischen Emiraten statt, und es ist nicht einfach für die VAE, eine solche Affäre ohne die Erlaubnis ihres Chefs, der Vereinigten Staaten, zu veranstalten. In diesem Zusammenhang kann man erwähnen, dass die Enthüllungen von Peker zu einer geostrategischen Waffe in den Händen der USA geworden sind. Die Vereinigten Staaten haben die Veröffentlichung dieser Videos nicht verhindert. Vermutlich zielen sie mit diesen Videos darauf ab, Tayyip Erdoğan zu bedrängen. Durch den Druck soll Erdoğan in eine politische Position gedrängt werden, die mit der Politik der USA im Nahen Osten, am Schwarzen Meer und im Kaukasus besser vereinbar ist.

Übersetzung

Cenk Agcabay

Er lebt seit zehn Jahren als politischer Flüchtling in der Schweiz. Er arbeitete als Verleger, Redakteur und Journalist. Er hat viele Bücher und Kapitel über Weltpolitik, türkische politische Geschichte und die marxistische Theorie verfasst. Derzeit arbeitet er an einem Buch über die politische Geschichte des modernen Nahen Ostens.