Kompletter Funkverkehr veröffentlicht: Ryanair-Piloten haben selbst entschieden, in Minsk zu landen

Das weißrussische Verkehrsministerium hat den gesamten Funkverkehr zwischen Fluglotsen und den Ryanair-Piloten veröffentlicht. Das Transkript zeigt eindeutig, dass es keinen Druck oder Zwang für die Umkehr nach Minsk gegeben hat. Und die MiG-29 wird gar nicht erwähnt.

Wie schon berichtet, hat das weißrussische Verkehrsministerium den Funkverkehr freigegeben, allerdings war die Seite des Ministeriums unmittelbar danach offline. Inzwischen ist die Seite, wenn auch instabil, wieder erreichbar und ich konnte den kompletten Funkverkehr inzwischen der Ryanair-Crew und den weißrussischen Fluglotsen kopieren, die Seite finden Sie hier.

Der Funkverkehr zeigt eindeutig, dass die Fluglotsen eine Landung in Minks empfohlen haben, dass die Piloten die endgültige Entscheidung aber selbst getroffen haben. Ob die westlichen Medien darüber wohl berichten werden?

Ich habe das Transkript auf Deutsch übersetzt und da ich ein wenig von der Fliegerei verstehe, habe ich Erklärungen beigefügt, um die Abkürzungen auch für Laien verständlich zu machen. Anschließend folgt auch noch der Originaltext auf Englisch.

Pilot: 09:28:58 Minsk, Guten Tag, RYR 1TZ, FL390 im Anflug auf SOMAT

(Anm.: 09.28.58 ist die Uhrzeit, die gezeigt wird, wenn das Gespräch nach einer Pause fortgesetzt wird. RYR 1TZ ist das Rufzeichen der Ryanair-Maschine. FL390 ist die Flughöhe von 39.000 Fuß. SOMAT ist ein Wegpunkt. Das ist eine Standard-Meldung, mit der ein Flugzeug sich in einem neuen Luftraum bei den Lotsen meldet. Damit hat die Ryanair-Crew sich bei den weißrussischen Fluglotsen gemeldet, als sie in ihren Luftraum eingeflogen ist, es ist also der Beginn des Funkverkehrs zwischen Minsk und dem Flugzeug)

ATC: 09:29:04 RYR 1TZ, Minsk Kontrolle, Guten Tag, Radarkontakt.

ATC: 09:30:49 RYR 1TZ, Minsk

Pilot: Ja, fahren Sie fort.

ATC: RYR 1TZ zu Ihrer Information, wir haben Informationen von Spezialdiensten, dass Sie eine Bombe an Bord haben und diese über Vilnius aktiviert werden kann.

Pilot: 1TZ Standby.

Pilot. 09:31:17: Ok RYR 1TZ könnten Sie die Nachricht wiederholen?

ATC: RYR 1TZ, ich wiederhole, wir haben Informationen von Spezialdiensten, dass Sie eine Bombe an Bord haben. Diese Bombe kann über Vilnius aktiviert werden.

Pilot: Verstanden, Standby.

ATC: 09:31:42: RYR 1TZ aus Sicherheitsgründen empfehlen wir Ihnen, auf UMMS zu landen. (Anm.: UMMS ist der Flughafen Minsk)

Pilot: Ok…das…ist…verstanden geben Sie uns bitte eine Alternative.

Pilot:09:32:59: RYR 1TZ

ATC: RYR 1TZ

Pilot: Die bomb….direct Nachricht, woher kam sie? Woher hatten Sie die Information darüber?

ATC: RYR 1TZ Standby bitte.

ATC: 09:33:42: RYR 1TZ

Pilot: Ich höre.

ATC: RYR 1TZ Das Flughafen-Sicherheitspersonal informiert uns, dass sie eine E-Mail erhalten haben.

Pilot: Roger, vom Vilnius Airport Sicherheitsdienst oder von Griechenland?

ATC: RYR 1TZ diese E-Mail wurde an mehrere Flughäfen weitergeleitet.

Pilot: Roger, Standby.

Pilot:09:34:49: Radar, RYR 1TZ.

ATC: RYR 1TZ.

Pilot: Könnten Sie uns die Frequenz für die Firma (unverständlich) geben, damit wir in der Lage sind, (unverständlich).

(Anm.: Mit Firma ist company gemeint, es bedeutet, dass die Piloten Kontakt zu Ryanair aufnehmen wollten)

ATC: RYR 1TZ sagen Sie noch einmal, welche Frequenz Sie brauchen.

Pilot: Wir müssen nur mit dem Betrieb der Firma quawk, wenn es irgendeine Frequenz dafür gibt (unverständlich).

ATC. Brauchen Sie die Betriebsfrequenz von RYR?

Pilot: Das ist korrekt 1TZ.

ATC: Standby bitte.

ATC: RYR 1TZ ,Standby bitte

Pilot: Standby.

Pilot:09:39:30: RYR 1TZ Irgendwelche Anzeigen?

ATC: RYR 1TZ Standby, warte auf die Information.

Pilot: Könnten Sie noch einmal sagen, dass ich den Flughafen anrufen soll, zu dem die Behörden …(unverständlich) umleiten wollen.

ATC: RYR 1TZ Ich höre Sie DREI, sagen Sie es bitte noch einmal.

Pilot:09:39:57: Radar, RYR 1TZ .

ATC: RYR 1TZ ,Go.

Pilot: Können Sie noch einmal den IATA-Code des Flughafens sagen, zu dem die Behörden uns empfohlen haben, umzuleiten?

ATC: RYR 1TZ Roger, standby bitte.

Pilot: OK, ich gebe Ihnen (unverständlich) können Sie noch einmal den IATA-Code des Flughafens sagen, zu dem die Behörden uns empfohlen haben, umzuleiten?

ATC: RYR 1TZ Standby.

Pilot: Standby, Roger.

ATC :09:41:00: RYR 1TZ .

Pilot: Ich höre.

ATC: IATA-Code ist MSQ.

Pilot: Können Sie das bitte wiederholen.

ATC: IATA-Code MSQ.

Pilot: MSQ, danke.

Pilot: 09:41:58: RYR 1TZ Nochmals, diese Empfehlung, nach Minsk umzuleiten, woher kam sie? Kam sie von den Behörden des Abflugflughafens oder des Ankunftsflughafens?

ATC: RYR 1TZ das ist unsere Empfehlung.

Pilot: können Sie das wiederholen?

ATC: RYR 1TZ, das sind unsere Empfehlungen.

Pilot: unverständlich.

Pilot: Haben Sie gesagt, dass das Ihre Empfehlung ist?

ATC: RYR 1TZ , Charlie-Charlie.

ATC: 09.42.49: RYR 1TZ wir haben die Groundstuff Frequenz für Vilnius 131.750

(Anm.: Offenbar hatte die Ryanair-Crew in diesem Moment auch Kontakt zum Flughafen Vilnius, es wäre interessant, wenn auch das Gespräch veröffentlicht wird)

Pilot. 131.75 und wir haben Kontakt…(unverständlich).

ATC: 09:44:38: RYR 1TZ bitte um Mitteilung Ihrer Entscheidung?

Pilot: Radar ,RYR 1TZ

ATC:RYR 1TZ teilen Sie bitte Ihre Entscheidung mit.

Pilot; 09:44:52: Ich brauche eine Antwort auf die Frage, was der Code des (unverständlich) grün, gelb oder rot ist.

ATC: Standby.

ATC:09:45:09 RYR 1TZ sie sagen, der Code ist rot.

Pilot: Verstanden, in diesem Fall bitten wir um Halten der aktuellen Position.

ATC: RYR 1TZ Roger, halten Sie Ihre Position, halten Sie FL390 Kurs nach eigenem Ermessen.

(Anm.: Spätestens hier wird deutlich, dass die Piloten zwar eine Empfehlung von den weißrussischen Fluglotsen erhalten haben, aber frei entscheiden konnten, was sie tun. „Richtung nach Ihrem Ermessen“ bedeutet, dass die Ryanair-Crew fliegen konnte, wohin sie wollte und sogar die vorgesehenen Flugwege verlassen durfte, nur die Flughöhe war festgelegt, aber die Ryanair-Crew hat um keine Änderung der Flughöhe gebeten. Änderungen der Flughöhe müssen aus Sicherheitsgründen immer mit den Fluglotsen abgesprochen werden.)

Pilot: Ok, wir halten nach eigenem Ermessen an der gegenwärtigen Position und bleiben bei FL390 RYR 1TZ.

(Anm.: Die Piloten haben knapp zwei Minuten nachgedacht und sich vielleicht mit Vilnius beraten, bevor sie den Notfall erklärt und selbst um Umleitung nach Minsk gebeten haben. Die Erklärung des Notfalls ist eine Formalie, die dafür sorgt, dass das Flugzeug bei den Fluglotsen aller höchste Priorität bekommt, vor ihm wird der Luftraum freigemacht und andere landende Flugzeuge werden in Warteschleifen gehalten.)

Pilot:09:47:12: RYR 1TZ wir deklarieren einen Notfall MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY RYR 1TZ. unsere Absichten wären, zum Flughafen Minsk umzuleiten

ATC: RYR 1TZ MAYDAY, Roger. Standby für Vektoren.

Pilot: Standby RYR 1TZ .

Pilot: 09:48:10 RYR 1TZ erbitte Sinkflug auf 10000 Fuß.

ATC: RYR 1TZ , Sinkflug auf FL100.

Pilot: Sinkflug (unverständlich) RYR 1TZ .

ATC: RYR 1TZ von gegenwärtiger Position freigegeben direkt zu Punkt KOLOS: Kilo Oscar Lima Oskar Sierra.

Pilot: Direkt nach KOLOS RYR 1TZ.

ATC:09:50:15 RYR 1TZ wie hören Sie mich?

Pilot: Ich höre Sie 5 RYR 1TZ .

ATC: Verstanden.

ATC:09:50:24: RYR 1TZ brauchen Sie irgendwelche Flugplatzdetails und Wetterinformationen?

Pilot : Wir können (unverständlich) ATIS von Minsk …genug. (Anm.: ATIS ist eine automatische Station, die Piloten Informationen über den Flughafen gibt, die sie zur Landung brauchen)

ATC: RYR 1TZ brauchen Sie ATIS Frequenz?

Pilot: Wir haben sie: Es ist 128.850, 1 TZ.

ATC:09:51:50: RYR 1TZ

Pilot: 1TZ, fahren Sie fort.

ATC: RYR 1TZ KOLOS 2H Ankunft, RW in Gebrauch 31R und wenn Sie Vektoren benötigen, informieren Sie uns.

(Anm.: Das sind Informationen für den Landeanflug, RW bedeutet Runway, also Landebahn, 31R ist die zugewiesene Landebahn, es handelt sich dabei um die rechte der beiden auf 310 Grad, also etwa Nordwest, ausgerichteten Landebahnen)

Pilot: Ok, KOLOS… könnten Sie die (unverständlich) sagen.

ATC: KOLOS 2H Ankunft.

Pilot: KOLOS 2H Ankunft, RW 31R, RYR 1TZ

ATC: Und die ATIS-Frequenz ist 128.850

Pilot: 28.85.

ATC:09:52:29: RYR 1TZ und informieren Sie die Passagiere an Bord und ob gefährliche Güter an Bord sind.

Pilot: Keine gefährlichen Güter, Standby … und wir brauchen 130 zum Ausweichen.

Lotse: 09:53:00 RYR 1TZ drehen Sie auf Steuerkurs 130 zum Ausweichen.

ATC: RYR 1TZ Roger Steuerkurs 130 Wetterbericht.

Pilot: WILCO.

Lotse :09:54:45: RYR 1TZ 133 Personen an Bord.

ATC: Personen an Bord 133, verstanden, danke.

ATC:09:55:33: RYR 1TZ wenn bereit, melden Sie geschätzte Ankunftszeit.

Pilot: 09:56:48: RYR 1TZ erbitten Sinkflug auf 9000 Fuß.

ATC: RYR 1TZ sinken Sie auf FL90.

Pilot: Sinken auf FL90, RYR 1TZ .

ATC: 09:57:12: RYR 1TZ kontaktiert jetzt Minsk-Anflug auf 125,9.

Pilot: 125.9, RYR 1TZ

(Anm: Hier wird vom Fluglotsen für den Reiseflug umgeschaltet auf die Fluglotsen des Flughafens Minsk für den Landeanflug)

Pilot: 09:57:22 Anflug, Hallo, RTZ sinkt auf FL 90, Kurs 130

ATC: RYR 1TZ Minsk Anflug, Guten Tag, erwarten Sie Vektoren für ILS RW 31R sinken Sie auf 6000 Fuß QNH 1010

Pilot: 6000 Fuß QNH 1010 Vektoren für ILS 31R, RYR 1TZ

ATC: RYR 1TZ drehen Sie nach links Richtung 070

Pilot: Steuerkurs 090 RYR 1TZ

Pilot: (unverständlich) Bestätige ILS 31R

ATC: RYR 1TZ Bestätige ILS-Anflug RW 31R

Pilot: 31R danke

ATC: RYR 1TZ brauchen Sie irgendwelche Dateninformationen über Minsk 2?

Pilot: Standby

Pilot: RYR 1TZ bitte um Kurs 060 (unverständlich) zur Vermeidung

ATC: RYR 1TZ Drehen Sie auf 060

Pilot: 060 Grad (unverständlich)

Pilot: Zur Korrektur könnte es sein (unverständlich) 1TZ

ATC: 1TZ Verstanden

Pilot: RYR 1TZ fordert jetzt Steuerkurs 040 zum Ausweichen für 20 Meilen an vielleicht (unverständlich) 1TZ

ATC: RYR 1TZ Steuerkurs 040

Pilot: Steuerkurs 040 RYR 1TZ (unverständlich) 1TZ

Pilot: RYR 1TZ fordert Steuerkurs 030 zum Ausweichen für 10 Meilen an

ATC: RYR 1TZ Steuerkurs 030

Pilot: Steuerkurs 030 RYR 1TZ

ATC: 10:01:14 RYR 1TZ, benötigen Sie Unterstützung bei der Ankunft?

Pilot: Negativ RYR 1TZ

ATC: RYR 1TZ Verstanden

Pilot: 10:02:46 RYR 1TZ sind Sie sich der Art unserer (unverständlich) Dringlichkeit bewusst

ATC: RYR 1TZ ja, wir haben Informationen

Pilot: Roger (unverständlich) Standort (unverständlich) das Flugzeug sollte auf dem Flughafen (unverständlich) geparkt sein um dieses Ereignis durchzuführen

ATC: 10:03:15 RYR 1TZ sagen Sie bitte nochmals Ihre Nachricht

Pilot: RYR 1TZ Haben Sie (unverständlich) eine Art zivilen Bereich auf dem Flughafen, wo das Flugzeug bei solchen Ereignissen geparkt werden kann?

ATC: RYR 1TZ ja wir haben einen speziellen Bereich

Pilot: Verstanden RYR 1TZ in diesem Fall wird keine weitere Unterstützung benötigt

ATC: RYR 1TZ Roger

Pilot: 10:04:14 RYR 1TZ Anfrage

ATC: Fahren Sie fort

Pilot: Wollte nur wissen, ob unsere Firma über diesen Fall informiert wurde, über dieses Ereignis

ATC: RYR 1TZ Standby

Pilot: RYR 1TZ (unverständlich) beendet, wir sind bereit für den Anflug

ATC: RYR 1TZ Roger drehen nach rechts Richtung 080

Pilot: 080 Grad RYR 1TZ

ATC: RYR 1TZ wir werden versuchen, während 5 Minuten Informationen an Ihre Firma weiterzugeben

ATC: 10:06:45 RYR 1TZ Sinken auf Höhe 4000 Fuß

Pilot: Sinkflug auf 4000 Fuß RYR 1TZ

Pilot: RYR 1TZ Bestätige QNH

ATC: RYR 1TZ QNH 1009

Pilot: 1009 QNH RYR 1TZ

ATC: RYR 1TZ drehen Sie nach links auf Steuerkurs 050 und sinken Sie auf Höhe 3000 Fuß

Pilot: Links Steuerkurs 050 Sinkflug auf 3000 Fuß RYR 1TZ

ATC: 10:10:23 RYR 1TZ drehen Sie nach links 010 Freigabe für ILS Approach RW 31R melden Sie Kontakt mit dem Localizer

Pilot: Drehen links auf 010 Freigabe für ILS 31R melden Localizer RYR 1TZ

ATC: 10:11:21 RYR 1TZ Sie haben soeben den Final passiert

ATC: 10:12:26 RYR 1TZ haben Sie Kontakt zum Localizer?

Pilot: Bestätigt

ATC: RYR 1TZ kontaktierten Sie den Tower auf 130,4

Pilot: 130,4 RYR 1TZ

(Anm.: Das war die Landung, das Flugzeug schaltet nun zum Rollen auf die Parkposition um auf den Funk des Flughafens)

Man kann festhalten, dass die weißrussischen Fluglotsen zwar eine Landung in Minsk empfohlen haben, aber sie haben sie nicht erzwungen. Von „Luftpiraterie“ oder „Staatsterrorismus“ kann kaum die Rede sein, ganz offensichtlich haben die Piloten die Entscheidung für die Landung in Minsk selbst getroffen und anscheinend mit Vilnius Rücksprache gehalten. Von der MiG-29, die laut westlichen Medien die Kursänderung erzwungen haben soll, ist ebenfalls nicht die Rede.

Der Vollständigkeit halber folgt nun der Text auf Englisch, wie ich ihn von der Seite des weißrussischen Verkehrsministeriums kopiert habe.

Pilot: 09:28:58 Minsk, Good day, RYR 1TZ, FL390 approaching SOMAT

ATC:09:29:04 RYR 1TZ, Minsk Control, good afternoon, radar contact.

ATC: 09:30:49 RYR 1TZ, Minsk

Pilot: Yes, go ahead.

ATC: RYR 1TZ for your information, we have information from special services that you have bomb on board and it can be activated over Vilnius.

Pilot: 1TZ Standby.

Pilot. 09:31:17: Ok RYR 1TZ could you repeat the message?

ATC: RYR 1TZ, I say again we have information from special services that you have bomb on board. That bomb can be activated over Vilnius.

Pilot: Roger that, standby.

ATC: 09:31:42: RYR 1TZ for security reason we recommend you to land at UMMS.

Pilot: Ok…that..it..understood give us alternate please.

Pilot:09:32:59: RYR 1TZ

ATC: RYR 1TZ

Pilot: The bomb….direct message, where did it come from? Where did you have information about it from?

ATC: RYR 1TZ stanby please.

ATC: 09:33:42: RYR 1TZ

Pilot: Go ahead.

ATC: RYR 1TZ airport security stuff informed they received e-mail.

Pilot: Roger, Vilnius airport security stuff or from Greece?

ATC: RYR 1TZ this e-mail was shared to several airports.

Pilot: Roger, standby.

Pilot:09:34:49: Radar, RYR 1TZ.

ATC: RYR 1TZ.

Pilot: Could you give us frequency for (unreadable) company so that we would be able to (unreadable).

ATC: RYR 1TZ say again what frequency do you need.

Pilot: We just need to quawk with the operation of the company, if there any frequency for that (unreadable).

ATC. Do you need RYR operation frequency?

Pilot: That is correct 1TZ.

ATC: Standby please.

ATC: RYR 1TZ ,Standby please

Pilot: Standing-by.

Pilot:09:39:30: RYR 1TZ Any adverts?

ATC: RYR 1TZ Standby, waiting for the information.

Pilot: Could you say again that I have to call for the airport that authorities …(unreadable) to divert to..

ATC: RYR 1TZ I read you THREE, say again please.

Pilot:09:39:57: Radar, RYR 1TZ .

ATC : RYR 1TZ ,Go.

Pilot: Can you say again the IATA code of the airport that authorities recommended us to divert to?

ATC: RYR 1TZ roger, standby please.

Pilot: OK, I give you (unreadable) can you say again IATA code of the airport that authorities have recommended us to divert to?

ATC: RYR 1TZ Standby.

Pilot: Standby, Roger.

ATC :09:41:00: RYR 1TZ .

Pilot: Go ahead.

ATC: IATA code is MSQ.

Pilot: can you say again please.

ATC:IATA code MSQ.

Pilot: MSQ, thanks.

Pilot: 09:41:58: RYR 1TZ Again, this recommendation to divert to Minsk where did it come from?Where did it come from?Company? Did it come from departure airport authorities or arrival airport authorities?

ATC: RYR 1TZ this is our recommendations.

Pilot: can you say again?

ATC: RYR 1TZ this is our recommendations.

Pilot : unreadable.

Pilot:Did you say that your recommendation?

ATC: RYR 1TZ , Charlie-Charlie.

ATC: 09.42.49: RYR 1TZ we have ground stuff frequency for Vilnius 131.750

Pilot. 131.75 and we have contact…(unreadable).

ATC:09:44:38 RYR 1TZ advise your decision please?

Pilot: Radar ,RYR 1TZ

ATC:RYR 1TZ advise your decision please.

Pilot; 09:44:52: I need answer the question what is the code of the (unreadable) green, yellow or amber red.

ATC: Standby.

ATC:09:45:09 RYR 1TZ they say code is red.

Pilot: Roger that, in that case we request holding at present position.

ATC: RYR 1TZ Roger, hold over your position, mantain FL390 turns at own discretion.

Pilot; Ok holding at our discretion at present position mantaining FL390 RYR 1TZ.

Pilot:09:47:12: RYR 1TZ we are declaring an emergency MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY RYR 1TZ. our intentions would be to divert to Minsk airport

ATC: RYR 1TZ MAYDAY, Roger.Standby for vectors.

Pilot: Standby RYR 1TZ .

Pilot: 09:48:10 RYR 1TZ request descent to 10000 feet.

ATC: RYR 1TZ , descend FL100.

Pilot: descend (unreadable) RYR 1TZ .

ATC:RYR 1TZ from present position cleared direct point KOLOS : Kilo Oscar Lima Oskar Sierra.

Pilot: Direct to KOLOS RYR 1TZ.

ATC:09:50:15 RYR 1TZ how do you read me?

Pilot: I read you 5 RYR 1TZ .

ATC: Roger.

ATC:09:50:24: RYR 1TZ do you need any aerodrome details and weather information?

Pilot : We can (unreadable )ATIS from Minsk …enough.

ATC: RYR 1TZ do you need ATIS frequency?

Pilot: We got it.09:It is 128.850, 1 TZ.

ATC:09:51:50: RYR 1TZ

Pilot: 1TZ , go ahead.

ATC: RYR 1TZ KOLOS 2H arrival, RW in use 31R and if you need vectors advise.

Pilot: Ok, KOLOS.. could you say the (unreadable).

ATC: KOLOS 2H arrival.

Pilot: KOLOS 2H arrival, RW 31R, RYR 1TZ

ATC: And ATIS frequency is 128.850

Pilot: 28.85.

ATC:09:52:29: RYR 1TZ and advise passengers on board and if any dangerous goods on board.

Pilot: No dangerous goods, standby…and we need 130 to avoid.

Pilot:09:53:00 RYR 1TZ turning heading 130 to avoid.

ATC: RYR 1TZ roger heading 130 report clear of weather.

Pilot: WILCO.

Pilot :09:54:45: RYR 1TZ persons on board is 133.

ATC: Persons on board 133 copied thank you.

ATC:09:55:33 RYR 1TZ when ready report estimating time of arrival.

Pilot: 09:56:48: RYR 1TZ request descend 9000 feet.

ATC: RYR 1TZ descend FL90.

Pilot. Descend FL90, RYR 1TZ .

ATC: 09:57:12: RYR 1TZ now contact Minsk approach on 125.9.

Pilot: 125.9, RYR 1TZ

Pilot: 09:57:22 Approach, Hallo, RTZ descending to FL 90 on the heading 130

ATC: RYR1TZ Minsk Approach good day expect vectoring for ILS RW 31R descend to altitude 6000 feet QNH 1010

Pilot: 6000 feet QNH 1010 vectors for ILS 31R, RYR1TZ

ATC: RYR1TZ turn left heading 070

Pilot: Heading 090 RYR1TZ

Pilot: (unreadable) Confirm ILS 31R

ATC: RYR1TZ Affirm ILS Approach RW 31R

Pilot: 31R thanks

ATC: RYR1TZ do you need any data information about Minsk 2?

Pilot: Stand by

Pilot: RYR1TZ request heading 060 (unreadable) turn to avoid

ATC: RYR1TZ cleared heading 060

Pilot: 060 degrees (unreadable)

Pilot: To correction that’s may be (unreadable) 1TZ

ATC: 1TZ Roger

Pilot: RYR1TZ actually request heading 040 for avoid for 20 miles may be (unreadable) 1TZ

ATC: RYR1TZ heading 040

Pilot: Heading 040 RYR1TZ (unreadable) 1TZ

Pilot: RYR1TZ request heading 030 to avoid for 10 miles

ATC: RYR1TZ heading 030

Pilot: Heading 030 RYR1TZ

ATC: 10:01:14 RYR1TZ do you need any assistance upon arrival?

Pilot: Negative RYR1TZ

ATC: RYR1TZ Roger

Pilot: 10:02:46 RYR1TZ are you aware of nature of our (unreadable) urgenty

ATC: RYR1TZ yes we have information

Pilot: Roger (unreadable) location (unreadable) the aircraft should be parked on in the airport (unreadable) doing this event

ATC: 10:03:15 RYR1TZ say again your message please

Pilot: RYR1TZ Do you have (unreadable) a nature the civic area in the airport where the aircraft should be parked on in this kind of event?

ATC: RYR1TZ yes we have special area

Pilot: Roger that RYR1TZ in this case no other assistance needed

ATC: RYR1TZ roger

Pilot: 10:04:14 RYR1TZ request

ATC: Go ahead

Pilot: Just wanted to know if our company was informed about about this case about this event

ATC: RYR1TZ stand by

Pilot: RYR1TZ (unreadable) сomplete and now we are ready to commence approach

ATC: RYR1TZ Roger turn right heading 080

Pilot: 080 degrees RYR1TZ

ATC: RYR1TZ we will try to pass information to your company during 5 minutes

ATC: 10:06:45 RYR1TZ descend to altitude 4000 feet

Pilot: Descending 4000 feet RYR1TZ

Pilot: RYR1TZ Confirm QNH

ATC: RYR1TZ QNH 1009

Pilot: 1009 QNH RYR1TZ

ATC: RYR1TZ turn left heading 050 descend to altitude 3000 feet

Pilot: Left heading 050 descending 3000 feet RYR1TZ

ATC: 10:10:23 RYR1TZ turn left heading 010 cleared ILS Approach RW 31R report establish localizer

Pilot: Turn left heading 010 cleared ILS 31R report establish RYR1TZ

ATC: 10:11:21 RYR1TZ you’ve just passed the final

ATC: 10:12:26 RYR1TZ do you have contact localizer?

Pilot: Affirm

ATC: RYR1TZ contact Tower 130,4

Pilot: 130,4 RYR1TZ