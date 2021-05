Pardon, liebes CO2….

von Albert Köhler M.Sc.

…vergib uns, dass wir Dir Unrecht tun wenn wir seit einem halben Jahrhundert glauben, du würdest es so heiß werden lassen, dass wir verbrennen .werden.

Aber das ist nur eine irrsinnige Phantasie, egal wer es sagt. Wenn wir all die unnötigen teuren „Klimaschutz“ Massnahmen wie geplant zu Ende führen, wird die Temperatur um ein paar Tausendstel Grad C sinken. Grossartig! Unmessbar. Das Kohlendioxid ist kein Klimagas, es ist das Molekül des Lebens. Es bringt den Pflanzen den Kohlenstoff für die Kohlehydrate die uns ernähren. Und es bringt uns den Sauerstoff zum Atmen. Der gesamte Sauerstoffgehalt der Atmosphäre kommt nur aus dem Kohlendioxid. Wenn wir es vernichten, wird es nicht kühler, wir werden ersticken. Das ist eine unbestreitbare, sichere und natürliche Wahrheit, die es angesichts des völlig aussichtslosen, unendlich sinnlosen Kampfes gegen das CO 2 zu beachten gilt.

Jeder Euro den wir für seine Vernichtung zum Fenster hinauswerfen, ist eine Sünde wider das irdische Leben. Wir sind nur von einer Ideologie abgerichtete Individuen wie Tiere in der Manege. Einer lebensfeindlichen Ideologie sollen wir unerhörte Opfer bringen, für den sinnlosen Glauben an eine Hypothese, die bis heute nicht bewiesen ist. Dass auch unsere Politiker deren Opfer wurden, ist eine politische Schmach, eine Erklärung von Unfähigkeit, die es noch niemals gab.

Für die erwähnte Hypothese wurde keine Energiebilanz erstellt, eine Grundbedingung jeden physikalischen Experiments. Wenn die Energiebilanz nicht stimmt, ist die Behauptung falsch. An ihr würde man leicht feststellen, dass der Mensch nie die Energien aufbringen kann um das Wetter zu ändern. Ein einziger tropischer Wirbelsturm setzt die Energie um, die dem Verbrauch elektrischer Energie der Menschheit eines ganzen Jahres entspricht. Jedes einzelne der 7000 Gewitter pro Tag hat die Energie der Hiroshima-Bombe. So schwach ist der Mensch, so überheblich die Klima-Ideologie! Das CO 2 -Molekül kann schon wegen seiner atomaren Konstruktion den Infrarot Strahlungs-Haushalt nicht spürbar beeinflussen. Seine ureigene eben beschriebene Aufgabe in der Natur jedoch erfüllt es mit Bravour. Nehmen Sie sich das mit Genugtuung zu Herzen, verehrte Mitbürger. Es macht uns frei und wieder zu normalen, das Leben lieben wollende Menschen, die auch unsere so schöne komfortable Technik bedenkenlos nutzen dürfen.

Liebe Leser, ich kann Sie aber beruhigen. Die Natur ist so klug vorzusorgen, dass das Kohlendioxid nicht lebensbedrohend knapp wird. Der riesige, unerschöpfliche Vorrat davon in den Meeren wird die Biosphäre gut versorgen. Wenn die CO 2 Konzentration abnähme, würde per Konzentrationsdiffusion genau so viel davon in die Atmosphäre zurück kommen wie nötig. Alle Klimaschutznahmen wären vergebens! Die Natur, das Leben, werden immer siegen. Dem Himmel sei Dank!