von Gavin O’Reilly – https://popularresistance.org

Übersetzung LZ

In den letzten zwei Wochen hat die Welt mit unheilvollem Entsetzen zugesehen, wie die militärische Macht Israels, voll unterstützt von den USA und Großbritannien, einen unerbittlichen Angriff auf die Bürger des belagerten Gazastreifens geführt hat; Was zunächst als Proteste gegen die Vertreibung von sechs palästinensischen Familien aus dem Sheikh-Jarrah-Viertel in Ost-Jerusalem begann, und die anschließende Erstürmung der al-Asqa-Moschee durch die israelische Polizei am nächsten Tag, eskalierte bald zu einem vollwertigen militärischen Angriff auf den Gazastreifen, der bereits Vergleiche mit dem Krieg von 2014 gezogen hat, bei dem innerhalb von sieben Wochen mehr als 2.000 Palästinenser getötet wurden.

Obwohl die andauernde Gewalt weltweite Medienaufmerksamkeit erregt hat, was für Ereignisse im Nahen Osten ungewöhnlich ist, bleibt eine eklatante Doppelmoral in der Berichterstattung der Mainstream-Medien bestehen: das Fehlen von Rufen nach Sanktionen, Regimewechsel und einer „humanitären Intervention“, die von jedem Medienunternehmen herausposaunt werden würden, wenn Israel ein Land wäre, das sich den Zielen der US-NATO-Hegemonie widersetzt, wie zum Beispiel Libyen und Syrien.

Im Februar 2011, nach Muammar Gaddafis Entscheidung, eine „Gold-Dinar“-Währung anzustreben, die jede Abhängigkeit Tripolis vom US-Dollar beendet hätte, wurde von der damaligen US-Regierung unter Barack Obama und Joe Biden schnell eine Operation zum Regimewechsel eingeleitet, bei der salafistische Terroristen bewaffnet, finanziert und ausgebildet wurden, um die Libysch-Arabische Dschamarija zu stürzen.

Von den westlichen Konzernmedien als „Freiheitskämpfer“ und „Rebellen“ gepriesen, überrannten diese Gruppen bald das nordafrikanische Land; mit einer „humanitären Intervention“ und einer Flugverbotszone, die anschließend von der NATO im März 2011 als Reaktion auf angebliche „Menschenrechtsverletzungen“ durch Tripolis gestartet wurde; was schließlich zur Gefangennahme und brutalen Ermordung Gaddafis durch von den USA unterstützte Terrorgruppen im Oktober desselben Jahres führte, wobei seine einst blühende Nation in Trümmern lag und ein Jahrzehnt später immer noch in Aufruhr ist.

Ähnlich wie in Libyen wurde auch in Syrien im März 2011 ein Regimewechsel eingeleitet, diesmal als Reaktion auf Bashar al-Assads Weigerung von 2009, dem mit dem Westen verbündeten Katar zu erlauben, eine Pipeline durch sein Land zu bauen, und bei der auch die Bewaffnung salafistischer Terrorgruppen, die Assads säkulare Führung stürzen wollten, durch die Obama-Regierung an der Seite von David Camerons Tory-Regierung in Großbritannien erfolgte.

Im Gegensatz zu Tripolis hat Damaskus jedoch dem Ansturm der von der NATO unterstützten Terroristen in den letzten zehn Jahren erfolgreich widerstanden, wobei eine iranische Intervention im Jahr 2013 im Namen der Arabischen Republik und eine weitere russische Intervention im Jahr 2015, wiederum auf Ersuchen von Damaskus, beide eine Schlüsselrolle bei der Verteidigung der Nation im Nahen Osten spielten.

Der Zorn von Washingtons Neokons sollte jedoch bald wieder in Erscheinung treten, sowohl im Jahr 2017 und 2018, wenn zwei getrennte chemische Angriffe unter falscher Flagge zu Rufen aus den westlichen Konzernmedien, in voller Übereinstimmung mit dem militärisch-industriellen Komplex, für eine „humanitäre Intervention“ gegen Damaskus führten; Rufe, die fast zum Tragen kamen bei beiden Gelegenheiten, wenn die Trump-Administration Angriffe mit Marschflugkörper unternahm und Luftangriffe gegen die syrische Regierung. Sie stoppten kurz vor einer groß angelegten Intervention im Stil von Libyen, die leicht einen größeren Konflikt zwischen den Vereinigten Staaten und Russland ausgelöst haben könnte.

Wenn es um die dokumentierte Gewalt geht, die Israel dem Gazastreifen in den letzten zwei Wochen zugefügt hat, wurden von den westlichen Medien jedoch keine derartigen Rufe nach einer Flugverbotszone laut, die von der NATO über das von den Palästinensern gehaltene Gebiet verhängt werden sollte, um seine Bewohner zu schützen, oder nach Zerstörern der US-Marine, die Cruise Missiles in Richtung Tel Aviv abfeuern.

Da die Vereinigten Staaten seit ihrer Gründung 1948 ein wichtiger Verbündeter Israels sind, spielt die zionistische Lobby seit langem eine entscheidende Rolle bei der Steuerung der Außenpolitik Washingtons; die Lobbyarbeit für den Irak-Krieg wurde von Benjamin Netanjahu selbst im Vorfeld der US-geführten Invasion des arabischen Landes im Jahr 2003 geleistet – die israelische Beteiligung hat auch eine Schlüsselrolle beim Projekt des Regimewechsels in Syrien gespielt, wobei Damaskus ein langjähriger Gegner des zionistischen Staates ist.

Daher ist es diese langjährige Partnerschaft zwischen Tel Aviv und Washington, die die derzeitige Empörung der westlichen Medien über die israelischen Gräueltaten in Gaza auf nichts weiter als leere Rhetorik hinauslaufen lässt – eine weitaus andere Reaktion als die Rufe nach Sanktionen und militärischen Maßnahmen, die derzeit stattfinden würden, wenn Israel eine Nation wäre, die sich weigert, einen Kotau vor den imperialistischen Forderungen der US-NATO zu machen.