„Heute sind wir Nazis“ sagt ein Mitglied einer israelisch-jüdischen Extremistengruppe

von Ali Abunimah und Tamara Nassar – https://popularresistance.org/

Übersetzung LZ

Israelische jüdische Extremisten benutzten Instant-Messaging-Dienste, um bewaffnete Milizen für Angriffe auf palästinensische Bürger Israels zu organisieren.

Sprachnachrichten, Texte und andere Kommunikationen deuten darauf hin, dass sie Angriffe in Städten koordinierten, in denen Palästinenser in unmittelbarer Nähe zu Juden leben – einschließlich Haifa, Bat Yam und Tiberias im Norden, und Ramla und Lydd – Lod auf Hebräisch – im Zentrum, bis hin zu Beersheba im Süden Israels.

Siedler aus rein jüdischen Siedlungen im besetzten Westjordanland schlossen sich ebenfalls den koordinierten Angriffen an, mit dem offensichtlichen Wissen und Einverständnis israelischer Beamter.

Sie kommunizierten über WhatsApp und Telegram sowie über Facebook-Gruppen.

In vielen Fällen gaben die extremistischen Organisatoren an, dass sie sich entweder auf die aktive oder passive Unterstützung der israelischen Behörden verlassen haben.

Die israelischen Forschungsorganisationen Fake Reporter und HaBloc fingen Nachrichten von einigen dieser Gruppen ab und meldeten der israelischen Polizei, was sie fanden, als „tickende Zeitbombe“.

„Es ist schmerzlich zu wissen, dass trotz unserer Versuche nur sehr wenig getan wurde“, sagte Fake Reporter.

„Niemand in den Behörden konnte behaupten, dass sie es nicht wussten“, sagte HaBloc.

„Wir sind Nazis“

In Screenshots aus den Gruppen, die von Fake Reporter gepostet wurden, sprachen die Mitglieder über Waffentypen und machten Pläne, wo sie sich treffen wollten, um Palästinenser anzugreifen und Moscheen niederzubrennen. Sie äußerten heftigen Rassismus und hetzten gegen Palästinenser.

Die Nachrichten wurden im Zusammenhang mit den jüngsten Angriffen extremistischer jüdischer Israelis auf Palästinenser, ihre Häuser und Geschäfte veröffentlicht, als Israel in der letzten Woche seine Angriffe auf die besetzte Westbank und den Gazastreifen eskalierte.

„Wir sind heute keine Juden mehr“, schrieb ein Nutzer in einer Telegram-Gruppe mit dem Titel „Leute aus Holon, Bat Yam und Rishon Lezion gehen raus, um Krieg zu bringen.“

„Heute sind wir Nazis.“

Diese Städte sind Vororte südlich von Tel Aviv.

Videos, die von HaBloc gepostet und offenbar am 12. und 13. Mai gefilmt wurden, zeigen Menschen in oder auf dem Weg nach Bat Yam, von denen einige „Tod den Arabern“ skandieren.

Am 12. Mai zerrte ein großer Mob von jüdischen Israelis einen Palästinenser aus seinem Auto und schlug ihn brutal zusammen, während der Angriff live im Fernsehen übertragen wurde.

Das Opfer, Said Musa, wurde schwer verletzt, bevor er zur medizinischen Behandlung abtransportiert wurde. „Sie fragten, ob ich ein Araber sei, ich dachte, sie bräuchten Hilfe und ich sagte: ‚Ja, wie kann ich helfen?'“ erzählte Musa einem israelischen Journalisten.

In einer WhatsApp-Gruppe mit dem Titel „Tod den Arabern in Haifa – Kriegsgruppe“ wurden die Teilnehmer angewiesen, israelische Flaggen mitzubringen und sich maskiert am Eingang der Altstadt von Akko zu treffen.

In einer anderen WhatsApp-Gruppe mit dem Titel „Fucking the Arabs, Afula Branch, Death to the Arabs“ mit 165 Mitgliedern, postete einer ein Bild von einer Harpune.

Er schrieb auch: „Molotow-Cocktails, das ist die Waffe für heute.“

In einem Video, das in der gleichen Gruppe gepostet wurde, sagen zwei maskierte Männer, von denen einer zwei massive Messer in der Hand hält: „Messerstiche in den Kopf, Terror heute.“

In einer anderen Nachricht in einer Gruppe für La Familia-Mitglieder ruft eine Person dazu auf, eine Moschee in Lydd anzuzünden.

La Familia ist der berüchtigte Fanclub von Beitar Jerusalem, dem Fußballverein, der letztes Jahr teilweise von einem Mitglied der königlichen Familie von Abu Dhabi gekauft wurde, und dessen Fans für ihre antipalästinensischen Ausschreitungen berüchtigt sind, die gewöhnlich von Sprechchören wie „Tod den Arabern“ begleitet werden.

Polizei „wird uns den Rücken stärken“

Adalah, eine Gruppe, die sich für die Rechte der Palästinenser in Israel einsetzt, erhielt Sprachnachrichten und interne Kommunikation zwischen jüdischen Extremisten, die Angriffe gegen Palästinenser koordinieren.

Alle von Adalah veröffentlichten Sprachnotizen datieren auf den 13. Mai, eine Nacht, die viele Beobachter als Pogrom bezeichneten.

„Die Polizei wird nichts gegen uns unternehmen, sie wird uns unterstützen und ein Auge zudrücken“, sagt ein Israeli in einer Sprachnachricht an andere rechtsextreme jüdische Aktivisten.

„Die Regeln sind alle außer Kraft. Alles steht in Flammen“, sagt eine Person.

„Geht raus mit Waffen, geht raus mit Gott weiß was“, sagt ein anderer.

„Diese Jungs aus Yitzhar, sie sind bereits angekommen, sechs Busse sind angekommen“, sagt jemand in einer anderen Sprachnotiz.

Yitzhar ist eine Siedlung, die auf Hunderten von Hektar Land gebaut wurde, das Urif und anderen palästinensischen Dörfern im besetzten Westjordanland gestohlen wurde.

Es ist die Heimat einiger der gewalttätigsten Siedler, die häufig Palästinenser sowie deren Vieh, Obstgärten und Eigentum angreifen.

„Sechs Busse sind 380 Menschen, 380 Menschen, alle mit Waffen. Alle mit Masken“, fügt er hinzu.

„Jeder einzelne von ihnen, bro, will Araber töten, bro. They want to kill Arabs.“

Das High-Follow-Up-Komitee für arabische Bürger Israels, sagte, dass „die Strafverfolgungsbehörden diese Gruppen gut kennen“ und „es scheint, dass sie die israelisch-jüdischen Selbstjustiz- und Siedlergruppen abschirmen.“

Das High-Follow-Up-Komitee, das sich aus gewählten Vertretern, Parteiführern und Gemeindeleitern zusammensetzt, ist de facto das repräsentative Gremium der palästinensischen Bürger Israels.

Billigung durch Behörden

Es gibt zusätzliche Beweise dafür, dass die israelischen Behörden von der vorsätzlichen Gewalt des Mobs wussten und sie sogar unterstützten.

Ein Video, das am 12. Mai von israelischen Journalisten in Umlauf gebracht wurde, zeigt den stellvertretenden Bürgermeister von Lydd, Yossi Harush, wie er mehreren prominenten Abgeordneten mitteilt, dass Hunderte von Siedlern auf dem Weg aus dem Westjordanland seien, um jüdische Häuser zu „schützen“.

„Ich würde jedem arabischen Bewohner empfehlen, sein Haus nicht zu verlassen“, sagt Harush.

Er sagte, die Siedler würden sich „freiwillig“ melden, um „bei der Sicherheit zu helfen“.

Ein Video, das Adalah erhalten hat, zeigt ein Dutzend geparkte Autos mit Menschen um sie herum, während ein Mann auf Hebräisch spricht.

„Das sind Leute aus Judäa und Samaria“, sagt er und bezieht sich auf den Namen, den Israel dem besetzten Westjordanland gibt.

„Kurzläufige M-16-Gewehre, wer kommen will, um den Staat zu schützen, ist willkommen“, sagt er.

„Heute brechen wir ihnen alle Knochen.“

Adalah sagte, sie ergreife rechtliche Schritte als Reaktion auf das Versagen der israelischen Behörden, diese ultranationalistischen Mobs von Angriffen auf Palästinenser abzuhalten.

Israelis und Nutzer sozialer Medien posteten auch Screenshots von Telegram- und WhatsApp-Nachrichten, die ähnliche Aufwiegelungen und Taktiken zeigen.

Die israelische Menschenrechtsgruppe B’Tselem sagte, dass Siedlergruppen, einschließlich der rechtsextremen Organisation Regavim und einer anderen mit dem Namen My Israel, bewaffnete Milizen bildeten, um am 13. Mai in gemischte Städte innerhalb Israels zu gehen.

My Israel rief „bewaffnete Militärveteranen“, „Besitzer von gepanzerten Fahrzeugen“ und „Absolventen von Kampfoffizierskursen“ auf, sich zusammenzuschließen. Ultranationalistische Mobs machten ihre Drohungen wahr, als sie in der letzten Woche Städte überfielen, Geschäfte in palästinensischem Besitz zerstörten, palästinensische Häuser markierten und palästinensische Bürger auf der Straße angriffen.

Tote und Verletzte

Palästinensische Bürger Israels haben in Solidarität mit den Palästinensern in Gaza und dem besetzten Westjordanland auf den Straßen protestiert.

Es gab Berichte über Palästinenser, die eine Synagoge in Lydd in Brand setzten und Israelis angriffen, darunter auch Polizisten und Soldaten.

Am Montag starb der 56-jährige Yigal Yehoshua, ein jüdischer Mann, an einer Kopfverletzung, die er angeblich erlitten hatte, als ein Ziegelstein während der Unruhen von Palästinensern in Lydd am Dienstag zuvor auf sein Auto geworfen wurde.

Der Imam der Stadt, Sheikh Yusef al-Bazz, sagte, Yehoshua sei von jüdischen Israelis angegriffen worden, die ihn für einen Araber hielten.

Es bleibt unklar, wer Yehoshuas tödliche Verletzung verursacht hat.

In der Nacht, bevor Yehoshua verletzt wurde, wurde Moussa Hassouna, ein palästinensischer Bürger Israels, von jüdischen Bewohnern in Lydd erschossen, die „Selbstverteidigung“ behaupteten, nach The Times of Israel.

Die Zeitung sagte, eine erste Untersuchung habe ergeben, „dass Hassouna Dutzende von Metern von den jüdischen Verdächtigen entfernt stand, als er erschossen wurde.“

Die israelischen Behörden verhafteten vier jüdische Verdächtige und ließen sie dann wieder frei.

Und in Jaffa erlitt ein 12-jähriger palästinensischer Junge schwere Verbrennungen, als auf das Haus seiner Familie ein Brandanschlag verübt wurde. Auch seine 10-jährige Schwester erlitt bei dem Angriff weniger schwere Verletzungen.

Sicherheitskameras sollen vor dem Anschlag zwei vermummte Männer in einer nahe gelegenen Gasse gezeigt haben.

Die Polizei hat einen arabischen Verdächtigen festgenommen. Aber laut Haaretz fällt es dem Vater der Kinder „schwer zu glauben, dass die Person, die seine Familie angegriffen hat, ein Araber war, und dass er von der Polizei falsch identifiziert wurde.“

Dies liegt daran, dass das Haus der Familie für den Ramadan mit Halbmonden geschmückt war – obwohl die Lichter an den Dekorationen nicht funktionierten.

In einer Rede am 15. Mai rief der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu Juden und palästinensische Bürger Israels auf, sich der Gewalt zu enthalten. Doch seine Sprache spiegelte den systematischen Rassismus des israelischen Staates wider.

„Wir werden nicht zulassen, dass unsere jüdischen Bürger gelyncht werden oder in Angst vor mörderischen arabischen Banden leben müssen“, erklärte Netanjahu, während er die jüdischen Bürger lediglich ermahnte, „das Gesetz nicht in die eigenen Hände zu nehmen und unschuldige Araber anzugreifen oder einen unschuldigen Araber zu lynchen.“

Das Ausmaß der israelisch-jüdischen Gewalt verharmlosend, behauptete Netanyahu, dass „es einen solchen Fall gab.“

Adalah sagte, dass Netanjahu „weiterhin betont, dass die israelische Polizei, die brutale Gewalt gegen palästinensische Bürger anwendet, volle politische Rückendeckung für ihre Aktionen erhält.“

Palästinensische Bürger Israels sind die Überlebenden und deren Nachkommen der Nakba, der ethnischen Säuberung Palästinas durch zionistische Milizen vor und nach der Gründung Israels im Jahr 1948.

Anders als Millionen von Palästinensern im besetzten Westjordanland und im Gazastreifen haben sie einige staatsbürgerliche Rechte, wie das Wahlrecht. Aber sie sind einer tief verwurzelten Diskriminierung ausgesetzt, die in Dutzenden von Gesetzen verankert ist.

„Die Rechtsstaatlichkeit hat keinen Wert, soweit es die Palästinenser betrifft“ im gesamten historischen Palästina, fügte Adalah hinzu.

B’Tselem erklärte Anfang des Jahres, dass „jüdische Vorherrschaft“ Israels „einziges organisierendes Prinzip“ sei.

„Die palästinensischen Bürger haben kollektiv Angst um ihr Leben“, erklärte das Hohe Folgekomitee für arabische Bürger Israels am Sonntag in einem Aufruf an die internationale Gemeinschaft, einzugreifen, um sie vor „sowohl staatlichen als auch privaten Akteuren“ zu schützen.