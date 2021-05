Kubanischer Präsident wird an Treffen des Obersten Eurasischen Wirtschaftsrates teilnehmen

von http://de.granma.cu

Bild: Endrys Correa Vaillant

Der Erste Sekretär des Zentralkomitees der Partei und Präsident der Republik, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, wird an der Sitzung des Obersten Eurasischen Wirtschaftsrates teilnehmen, die morgen im Videokonferenzformat stattfindet.

Laut der Website des Außenministeriums nahm Kuba am 11. Dezember 2020 zum ersten Mal an einer solchen Veranstaltung teil, als es den Beobachterstatus in dem regionalen Block erhielt. Bei dieser Gelegenheit bekräftigte Díaz-Canel die Verpflichtung des Archipels, die Wirtschafts-, Handels- und Kooperationsbeziehungen mit der Union und ihren Mitgliedsstaaten zu entwickeln, mit denen wir durch traditionelle Bande der Freundschaft und Solidarität verbunden sind.

Der Oberste Eurasische Wirtschaftsrat ist das höchste Gremium der Union. Er setzt sich aus den Staatschefs der Mitgliedsstaaten zusammen und tagt mindestens einmal im Jahr. In seinen Arbeitssitzungen werden grundsätzliche Fragen der Tätigkeit der Organisation erörtert und die Strategie, Richtungen und Perspektiven für die Entwicklung der Integration skizziert.

