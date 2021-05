Lawrow erinnerte die Welt an die Wichtigkeit des legitimen Multilateralismus

von Andrew Korybko – http://oneworld.press

Übersetzung LZ

Der russische Außenminister Sergej Lawrow erinnerte in seiner jüngsten virtuellen Rede vor der UNO die Welt an die Bedeutung des legitimen Multilateralismus und verurteilte scharf die aggressiven Bemühungen des Westens, allen anderen ihre sogenannten „Regeln“ aufzuzwingen, obwohl deren Standards der UN-Charta widersprechen.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow ist der wohl renommierteste Diplomat der jüngeren Vergangenheit. Es lohnt sich also, diesem Weltklasse-Profi zuzuhören, wann immer er sich an die internationale Gemeinschaft wendet. Anfang dieses Monats hielt er eine virtuelle Rede vor der UNO, in der er alle an die Bedeutung des legitimen Multilateralismus erinnerte und die aggressiven Bemühungen des Westens, allen anderen ihre so genannten „Regeln“ aufzuzwingen, scharf verurteilte, obwohl deren Standards im Widerspruch zur UN-Charta stehen. Was folgt, ist eine Zusammenfassung seiner Rede in Stichpunkten, die seine Hauptpunkte paraphrasiert und sie mit seinen tatsächlichen Worten untermauert, die er zu diesen Zwecken sagte. Der Artikel wird dann mit einigen allgemeinen Beobachtungen über die große strategische Vision der russischen Außenpolitik in der entstehenden multipolaren Weltordnung schließen.

* Die COVID-19-Krise ist unvorhersehbar, aber die Massenimpfung verbessert allmählich die Situation

„Es ist schwierig, die langfristigen oder verzögerten Folgen der Krise vorherzusagen, obwohl wir dank des massiven Einsatzes von Impfstoffen gegen das Coronavirus einige positive Trends erkennen können.“

* COVID-19 brach zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt aus, als die Nachkriegsordnung bereits auf dem Prüfstand stand

„Die Pandemie brach in einer Welt aus, die bereits alles andere als perfekt war. In den letzten Jahren haben wir wachsende internationale Spannungen erlebt, ebenso wie eskalierende regionale Konflikte und grenzüberschreitende Herausforderungen und Bedrohungen. Die gesamte Architektur der Global Governance, die nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffen wurde, steht auf dem Prüfstand.“

* Dennoch müssen die Vereinten Nationen die Plattform für das Management der entstehenden Weltordnung bleiben

„Die Vereinten Nationen müssen als zentrale Plattform für die Koordinierung der Bemühungen dienen: Sie sind das Rückgrat der modernen Weltordnung, in der alle unabhängigen Staaten vertreten sind. Heute werden ihre einzigartige Legitimität und ihre einzigartigen Fähigkeiten besonders gebraucht.“

* Der Westen geht gegen die Geschichte an, indem er versucht, den Prozess der Bildung einer polyzentrischen Welt umzukehren

„In der Erkenntnis, dass es unmöglich ist, anderen Staaten im Rahmen der UNO ihre unilateralen oder Blockprioritäten aufzuzwingen, haben die führenden westlichen Länder versucht, den Prozess der Bildung einer polyzentrischen Welt umzukehren und den Lauf der Geschichte zu verlangsamen.“

* Geschlossene, nicht-inklusive Formate charakterisieren das neue westliche Modell der internationalen Beziehungen

„Das Ziel des Westens ist es, den kollektiven Bemühungen aller Mitglieder der Weltgemeinschaft andere Regeln entgegenzusetzen, die in geschlossenen, nicht-inklusiven Formaten entwickelt und dann allen anderen aufgezwungen werden.“

* Der US-amerikanische „Gipfel für Demokratie“ & die deutsch-französische „Allianz für Multilateralismus“ sind einige Beispiele

„Die bekannte Idee, einen Gipfel für Demokratie einzuberufen, die von der US-Regierung vorgeschlagen wurde, geht in die gleiche Richtung… Eine andere Initiative mit dem Ziel einer globalen Führung, die die UNO umgeht, ist die französische und deutsche Idee, eine Allianz für Multilateralismus zu schaffen.“

* Die USA wollen einen neuen ideologischen Club, während die EU sich anmaßt, ihren eigenen Exzeptionalismus zu deklarieren

„Die Gründung eines neuen Clubs, der auf Interessen basiert und eindeutig ideologischer Natur ist, hat das Potenzial, die internationalen Spannungen weiter anzuheizen und die Trennlinien in einer Welt zu vertiefen, die mehr denn je eine einigende Agenda braucht… Die EU hält sich nicht für anmaßend und erklärt ihren eigenen Exzeptionalismus, trotz all ihrer Beschwörungen von Gleichheit und Brüderlichkeit.“

* Bei all seinem Gerede über Demokratie entzieht sich der Westen jeder echten Diskussion mit Russland

„Sobald wir unseren westlichen Kollegen vorschlagen, den aktuellen Stand der Demokratie nicht nur innerhalb der Staaten, sondern auf der internationalen Bühne zu diskutieren, verlieren sie übrigens das Interesse an dem Gespräch.“

* Multilateralismus ist nur ein Mittel für den Westen, um seine vermeintliche Überlegenheit anderen aufzudrängen

„Das offenbart auch die wahre Einstellung des Westens zum Multilateralismus und zur UNO, die sie nicht als universelles Format zur Entwicklung von für alle akzeptablen Lösungen betrachten, sondern im Kontext ihres Überlegenheitsanspruchs gegenüber allen anderen, die akzeptieren müssen, was von ihnen verlangt wird.“

* Unilaterale westliche Sanktionen sind diktatorisch und totalitär

„Ein weiteres Beispiel für die vom Westen eingeführten diktatorischen Methoden ist die Praxis der Verhängung einseitiger Sanktionen ohne jede internationale und rechtliche Grundlage, mit dem einzigen Ziel, ‚unerwünschte Regime‘ zu bestrafen oder Konkurrenten aus dem Weg zu räumen … Wir halten solche Bemühungen, Totalitarismus in globalen Angelegenheiten durchzusetzen, für inakzeptabel, sehen sie aber immer häufiger von unseren westlichen Kollegen, vor allem den Vereinigten Staaten, der Europäischen Union und anderen Verbündeten, die alle Prinzipien der Demokratie und des Multilateralismus auf der globalen Bühne ablehnen.“

*Es ist daher ironisch, dass der Westen Russland und China beschuldigt, die „regelbasierte Ordnung“ zu untergraben

„Es ist auffällig, dass westliche Führer, während sie offen das Völkerrecht untergraben, nicht zögern, zu argumentieren, dass die Hauptaufgabe der Weltpolitik darin bestehen sollte, den Versuchen Russlands und Chinas entgegenzuwirken, ‚die regelbasierte Ordnung zu verändern‘.“

* Die mittelalterlichen und kolonialen Gewohnheiten des Westens sind überholte Haltungen einer vergangenen Ära

„Ich bin überzeugt, dass es an der Zeit ist, mittelalterliche und koloniale Gewohnheiten abzulegen und die Realität der heutigen vernetzten und interdependenten Welt anzuerkennen.“

* Präsident Putins Vorschlag eines Gipfeltreffens der UN-Sicherheitsratsmitglieder würde die internationalen Beziehungen erheblich stabilisieren

„Die ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrats sind aufgerufen, eine Schlüsselrolle bei der Förderung eines offenen und direkten Dialogs über die dringendsten Probleme unserer Zeit zu spielen. Nach der UN-Charta tragen sie eine besondere Verantwortung für die Aufrechterhaltung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit. Der russische Präsident Wladimir Putin hat vorgeschlagen, ein Gipfeltreffen mit den Führern der fünf ständigen Mitglieder einzuberufen. Wir hoffen, diese Idee in die Tat umzusetzen, sobald sich die Seuchenlage in der Welt stabilisiert hat.“

Weltkrieg C, der das gesamte Spektrum paradigmenverändernder Prozesse umfasst, die durch die unkoordinierten Versuche der Welt, COVID-19 einzudämmen, katalysiert wurden, wütet auch über 15 Monate nach seinem Beginn noch in den internationalen Beziehungen. Ein elementares Verständnis der Chaostheorie, die lehrt, dass die Anfangsbedingungen den Verlauf und das Ergebnis komplexer Prozesse wie diesem überproportional beeinflussen, kann bei der Vorhersage dessen helfen, was als nächstes kommen könnte. Wie Lawrow in seiner virtuellen Rede vor der UNO überzeugend artikulierte, versuchte der Westen, dieses Chaos auszunutzen, um polyzentrische Prozesse in den Internationalen Beziehungen umzukehren, um sich auf unbestimmte Zeit an seine schwindende unipolare Hegemonie zu klammern. Es ist unklar, ob der Westen damit Erfolg haben wird, aber es besteht kein Zweifel daran, dass Russland und China alles daran setzen werden, sie zu stoppen, um eine gerechtere Weltordnung für alle zu gewährleisten.

http://oneworld.press/?module=articles&action=view&id=2043