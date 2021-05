Hat der „Bürgerkrieg“ in Israel wirklich gerade begonnen?

von Thierry Meyssan – http://www.voltairenet.org

Bild: Der Iran ist ein Beschützer Israels seit Kaiser Cyrus, der die Juden von Babylon befreite. Die Islamische Republik, die den Staat Israel immer wieder verurteilt, hat ihn nie angegriffen.

Die ganze Welt sieht zu, wie es zu neuen Zusammenstößen zwischen Israel und den Palästinensern kommt. Sie bleibt vollkommen ohne Reaktion vor dem Blut, das auf beiden Seiten fließt. Der Ablauf der Ereignisse zeigt, dass ausländische Mächte, die USA, der Iran und die Türkei, hier Öl ins Feuer gießen. Dieser Konflikt unterscheidet sich jedoch von den seit 73 Jahren andauernden Kriegen, da in Israel ein möglicher Bürgerkriegsanfang zu beobachten ist. Es stellt sich also die Frage, ob es sich um einen spontanen Brand handelt oder ob er auch absichtlich verursacht wurde.

Internationaler Tag von Jerusalem

Der 7. Mai 2021, der vierte Freitag des Ramadan, war der traditionelle Internationale Jerusalem-Tag, der von Imam Ruhollah Khomeini ins Leben gerufen wurde. Sein Nachfolger, der Führer Ali Chamenei, hielt eine Rede, um Jerusalem (den dritten heiligen Ort des Islam) wieder in den Mittelpunkt der internationalen Beziehungen zu rücken; eine Frage, die für die islamische Welt ohnehin von zentraler Bedeutung ist [1].

Der Iran erkennt das Massaker an den europäischen Juden durch die Nazis an. Er ist der Ansicht, dass die Europäer Israel geschaffen haben, um die überlebenden Juden loszuwerden (was falsch ist, wie die Affäre der Exodus beweist), indem sie ein Land stahlen, das ihnen nicht gehörte, und den Palästinensern den Preis für ihr Verbrechen aufbürdeten. Die Europäer hätten damit gezeigt, wie wenig sie die Menschenrechte würdigen. Die Kapitalisten und Kommunisten zeigten dann ihr wahres Gesicht. Iran hat den Staat Israel nie anerkannt, weder zu Zeiten des Schahs Reza Pahlevi noch seit der Islamischen Republik. Ayatollah Ali Khamenei prophezeite, dass Israel vor 2040 verschwinden wird, nicht wegen des Iran, sondern wegen seiner „eigenen Arroganz“.

Herr Khamenei sagte, Israel werde fallen, wenn sich die islamische Nation vereinigte. Er feierte die Märtyrer dieser Sache, das heißt sowohl die sunnitische Muslimbruderschaft als auch seine eigenen schiitischen Jünger, angefangen mit Scheich Ahmed Jassin und General Qassem Soleimani. Im Gegensatz dazu hat er den „Deal des Jahrhunderts“ und die „Abraham-Abkommen“ von Präsident Donald Trump und die Normalisierung der Beziehungen zwischen einigen muslimischen Ländern und Israel angeprangert. Schließlich erinnerte der Führer an seinen Vorschlag bei den Vereinten Nationen, ein Referendum abzuhalten, damit alle Bewohner Palästinas, unabhängig von ihrer Religion, und die ins Ausland geflüchteten Palästinenser (einschließlich derjenigen aus Lateinamerika, Australien und anderen Ländern) ihre gemeinsame Zukunft bestimmen können.

Die Entscheidungen des Obersten Gerichtshofs Israels sind höchst politisch.

Geplante Vertreibung der Palästinenser aus dem Stadtteil Scheich Dscharrah

Während des gesamten Ramadan und besonders seit der Rede von Ayatollah Ali Khamenei war in Jerusalem eine starke Spannung wegen einer möglichen Vertreibung von vier palästinensischen Familien aus dem Stadtteil Scheich Dscharrah zu spüren [2]. Seit 1948 vertreibt Israel die Palästinenser, ein Haus nach dem anderen, im Namen der Gesetze der osmanischen Besatzung, die von den Briten und dem gegenwärtigen Regime beibehalten werden. Diese Strategie sollte dazu führen, dass die Palästinenser in einen kleinen Stadtteil Ostjerusalems, Kfar Aqab, der bereits durch eine Betonmauer vom Rest der Stadt isoliert ist, zurückgedrängt werden. Im konkreten Fall dieser vier palästinensischen Familien stützen sich die Gerichte jedoch auf ein israelisches Gesetz, das gegen die Vereinbarung verstößt, die vor 65 Jahren zwischen Jordanien (damals Verwalter dieses Teils der Stadt) und den Vereinten Nationen getroffen wurde.

Es besteht kein Zweifel an den künftigen Entscheidungen der israelischen Rechtsprechung, da dieser Staat 1967 unter Verstoß gegen die Resolutionen der Vereinten Nationen einseitig Jerusalem zu seiner „ewigen und unteilbaren Hauptstadt“ erklärt hat.

Bereits am Freitagabend des 7. Mai, fanden Zusammenstöße auf der Esplanade der Moscheen (Tempelberg nach israelischer Terminologie) statt. Sie waren noch härter als die von 2017. Am Samstag kam es auch im Westjordanland (von der PLO regiert) und an der Grenze zum Gazastreifen (der von der Muslimbruderschaft der Hamas regiert wird) zu Zusammenstößen. Die israelischen Verteidigungskräfte (Tsahal) haben die Massen mit Tränengas und Gummigeschossen zerstreut. Als brandstiftende Luftballons gestartet wurden und die Hamas eine Rakete auf Israel abfeuerte, reagierte Tsahal mit der Zerstörung eines Militärpostens der Muslimbruderschaft im südlichen Gazastreifen. Die Hamas rief dann die Palästinenser auf, die Promenade bis zum Ende des Ramadan am Donnerstag, dem 13. Mai, zu besetzen.

Der israelische Oberste Gerichtshof hat die für Montag, den 10., geplante Anhörung über die Ausweisung der vier palästinensischen Familien von Scheich Dscharrah auf unbestimmte Zeit verschoben. In seiner Sonntagsbotschaft rief Papst Franziskus zum Ende der Gewalt in Jerusalem auf: „Gewalt erzeugt nur Gewalt. Lassen Sie uns diese Zusammenstöße stoppen „, sagte er. Saudi-Arabien, Bahrain, Ägypten, die Emirate, Iran, Jordanien, Marokko, Pakistan, Sudan, Tunesien, die Türkei haben das Verhalten Israels verurteilt und zur Deeskalation aufgerufen. Das Quartett (Russland, EU, USA, UNO) hat in einer Erklärung mit „ernster Sorge die mögliche Verdrängung palästinensischer Familien aus ihren Häusern, in denen sie seit Generationen gelebt haben (…) und seine Ablehnung einseitiger Aktionen, die nur zu einer Eskalation in einem bereits angespannten Umfeld führen“, zum Ausdruck gebracht [3].

In seiner Rede, die von Al-Aqsa ausgestrahlt wurde, kündigte Ismael Haniyye an, dass die Hamas Israel angreifen werde, bis sie aufhört, die Territorien sukzessive zu reduzieren.

Auf dem Weg zu einem militärischen Konflikt

Die Ereignisse haben sich plötzlich in Krieg verwandelt, da die Hamas ab Montagabend, dem 10., gegen Israel Raketen abfeuerte. Tsahal reagierte, indem es Gaza mit Flugzeugen und Hubschraubern bombardierte, also mit 10-mal mehr tödlichen Mitteln.

Alle bewaffneten palästinensischen Gruppierungen zogen rasch in den Krieg mit Ausnahme der Palästinensischen Autonomiebehörde, die im Gegenteil Volksdemonstrationen im Westjordanland unterdrückte.

Die Palästinenser sind der Demokratie und der Republik beraubt. Niemand weiß, was sie denken. Seit 15 Jahren wurde keine Wahl mehr abgehalten. Die im Mai geplanten wurden von der Palästinensischen Autonomiebehörde abgesagt, nachdem Israel sich dagegen ausgesprochen hatte, dass sie auch in Ost-Jerusalem stattfinden würden.

Am Dienstag, den 11. Mai, hielt der Hamas-Führer Ismael Haniyye eine Fernsehansprache, in der er die Jerusalem-Frage mit der Gaza-Frage in Verbindung brachte. Er stellte Al-Quods (Jerusalem) als das Herz der palästinensischen Nation dar. Er verurteilte die Vertreibung aus Scheich Dscharrah, aber vor allem stellte er die Zusammenstöße auf dem Vorplatz der Moscheen als jüdische Angriffe auf die Al-Aqsa Moschee dar. Was aber nicht stimmt: Die israelische Polizei ist in die Moschee eingedrungen und hat Tränengas abgefeuert, und verfolgte Demonstranten, die zu Recht die Ausweisung der vier Familien aus Scheich Dscharrah in Frage stellten. Diese Rede hat die Israelis überrascht. Die Hamas tritt nicht mehr auf, um sich Israel symbolisch zu widersetzen, sondern als eine Kraft, die hofft, das Ende des allmählichen palästinensischen Bodengewinns durchzusetzen.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan prangert seit Jahren Israels Landgewinne in Palästina an. Seine Intervention, um Israel eine Lektion zu erteilen, könnte vom Pentagon inspiriert worden sein. Sie würde die Türkei retten und den Zorn der USA auf den hebräischen Staat ablenken.

Es ist Krieg

Am Dienstagabend hat Tsahal den 12-stöckigen Al-Shuruk-Turm im Zentrum von Gaza mit bunkerbrechenden Bomben zerstört. Er beherbergte unter anderem den Hamas-Fernsehsender Al-Aqsa. Das war Israels Antwort auf die Botschaft von Haniyye. Die Hamas (unterstützt von der Türkei und Katar) und der Islamische Dschihad (unterstützt vom Iran) haben mit einem Raketenhagel auf Tel Aviv, aber auch auf Ashdod, Aschkelon und an der Grenze zu Jerusalem geantwortet.

Die vorsätzliche Zerstörung eines Fernsehsenders ist ein Kriegsverbrechen. Der Internationale Strafgerichtshof, der sich für die in den palästinensischen Gebieten begangenen Verbrechen zuständig erklärt hat, wurde daher damit beauftragt.

Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen trat zweimal per Telefonkonferenz und unter Ausschluss der Öffentlichkeit zusammen. Die Vereinigten Staaten lehnten zu diesem Zeitpunkt jegliche offizielle Erklärung ab und versicherten, dass die Ausweisung palästinensischer Familien von Ost-Jerusalem eine „innere Angelegenheit Israels“ sei, was alle anderen Mitglieder des Rates bestreiten.

Die Arabische Liga hat ihrerseits erklärt, dass dieser Fall nichts mit einem Immobilienstreit zu tun habe und dass nur diejenigen, die ein gutes Gedächtnis haben, sich nicht irren.

Russland hat ein sofortiges Treffen des Nahost-Quartetts (UNO, Russland, EU, USA) gefordert.

Vier Mitglieder des Sicherheitsrats gaben in Ermangelung einer Stellungnahme des Rates eine Erklärung ab: Frankreich, Estland, Irland und Norwegen riefen Israel auf, „die Siedlungs-, Abriss- und Vertreibungsaktivitäten, einschließlich in Ost-Jerusalem, einzustellen“.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan, der die Hamas mit Waffen beliefert, verurteilte die Untätigkeit des Sicherheitsrates und rief dazu auf, „Israel eine Lektion zu erteilen“.

Zum ersten Mal kam es in gemischten Städten (Muslime, Christen und Juden) zu Zusammenstößen, insbesondere in der Arbeiterstadt Lod, wo ein junger israelischer muslimischer Familienvater von bewaffneten jüdischen Landsleuten gelyncht wurde. Präsident Reuven Rivlin hat ein antimuslimisches „Pogrom“ angeprangert. Premierminister Benjamin Netanjahu hat dieses Verbrechen scharf verurteilt und den Ausnahmezustand in Lod ausgerufen. Bei der Trauerfeier für das Opfer fanden in 18 gemischten Städten Guerillaszenen statt. Man spricht nun nicht mehr nur von einem Krieg zwischen Israelis und Palästinensern, sondern auch von einem möglichen Bürgerkrieg in Israel zwischen Juden und Nichtjuden (Goïm).

Die USA haben die Kontakte mit Israel intensiviert, um eine Deeskalation zu fordern, ohne Erfolg. Es scheint, dass Washington sich anschicke, mit Iran, gegen die Warnung von Tel Aviv, offiziell Kontakt aufzunehmen – nach der Wahl seines nächsten Präsidenten und der Unterzeichnung eines neuen Atomabkommens -, der nicht mehr Druck auf Israel ausüben wird. In der Hoffnung, etwas zu erreichen, lehnten die Vereinigten Staaten eine dritte Sitzung des Sicherheitsrates per Telekonferenz ab, um ihnen Zeit zu geben. Gemäß der Ratsverordnung hat die rotierende Präsidentschaft China, in diesem Monat, die Befugnis, eine Präsenzkonferenz durchzusetzen, aber Peking hat sich der Stimme enthalten.

Ein israelischer Muslim wird in Lod von jüdischen Israelis gelyncht, live im Fernsehen.

Analyse des Konflikts

Alle unparteiischen Beobachter sind sich darin einig, dass die israelische Siedlungs-, Abbruch- und Vertreibungspolitik gegen das Völkerrecht und die Resolutionen der Vereinten Nationen verstößt. Es handelt sich in Wirklichkeit um eine territoriale Eroberung, nicht über den militärischen Weg, sondern durch die Anwendung von gefälschten Rechtsvorschriften.

Benjamin Netanjahu, Sohn des Privatsekretärs des Gründers der Revisionistischen Partei Vladimir Schabotinsky, verkörpert das Projekt eines Großen Israel vom Nil bis zum Euphrat (Eretz Israel). Er beruft sich auf eine Art jüdischen Suprematismus. Er hat zwar nicht mehr die Mehrheit in seinem Land, ist aber immer noch Premierminister.

Alle sind sich darin einig, dass wahllose Raketenabschüsse auf Siedlungen Kriegsverbrechen gegen die Zivilbevölkerung sind.

Die Hamas stellt die Kolonisierung Palästinas nicht in Frage, im Gegensatz zur Fatah, sondern nur die Tatsache, dass Juden ein muslimisches Land regieren. Er beruft sich auf eine Art muslimischen Suprematismus. Im Übrigen wurde diese „palästinensische Sektion der Muslimbruderschaft“ (wie ihre Flagge noch vor kurzem sagte) von Scheich Ahmed Jassin mit Israels Hilfe gegründet, um die Fatah von Jassir Arafat zu schwächen.

Wenn es nun klar ist, dass Likud und Hamas sich auf Ideologien eines anderen Zeitalters berufen und kriminelle Praktiken haben, gibt es immer noch keine Aussicht auf Frieden, die es beiden Seiten erlaubt, zusammenzuleben.

Alle Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, mit Ausnahme von Israel, erkennen das „unveräußerliche Recht“ der Palästinenser an, nicht um die Häuser wieder aufzusuchen, aus denen sie 1948 vertrieben wurden, sondern als vollwertige Bürger in ihr Land zurückzukehren. Damit sind sie alle theoretisch gegen die „Zweistaatenlösung“, die der Westen seit 2007 unterstützt. Durch die Unterstützung dieses Widerspruchs hat sich der Westen für die Fortdauer des Konflikts verantwortlich gemacht.

Die aktuellen Zusammenstöße finden alle in Palästina im geographischen Sinne (d.h. sowohl in den Staaten Israel als auch Palästina) statt. Aber sie dürfen nicht vergessen lassen, dass die palästinensische Führung in der Vergangenheit ihre Ansprüche auf ihr Land aufgegeben hat, um Jordanien („Schwarzer September“) und dann den Libanon („Bürgerkrieg“) zu erobern. Dabei haben sie weitere Verbrechen begangen und sich disqualifiziert.

Die einzige Lösung des Konflikts ist der binationale Staat, der am Ende des Zweiten Weltkriegs von den Vereinten Nationen geplant wurde. Dieser würde die von Israel praktizierte Apartheid beenden, wie der US-Präsident Jimmy Carter es vor 15 Jahren schrieb [4], und das Recht der Palästinenser auf Rückkehr garantieren. Außer, dass es heute keine Israelis und Palästinenser gibt, die in der Lage sind, die Rolle von Frederik de Klerk und Nelson Mandela zu spielen. Im Übrigen wird diese Lösung durch die soeben in den gemischten Städten Israels stattfindenden Zusammenstöße zwischen den Volksgruppen immer schwieriger.

Colonel Ralph Peters, der diese Karte des US-Generalstabs 2005 veröffentlichte, schrieb am 12. September 2001: „Wäre eine friedliche Lösung der Konflikte im Nahen Osten für die USA überhaupt von Vorteil? Israel, das nicht mehr von den USA als letzter Verteidiger abhängig ist, könnte eine besorgniserregende Unabhängigkeit zeigen “ ({Parameters} Nr. 31).

Erläuternde Hypothese

Es ist schwer zu glauben, dass der Lauf der Zeit allein die Zusammenstöße zwischen den Volksgruppen erklärt. Israelis und Palästinenser streben eine friedliche Koexistenz an, zumindest jene, die weder im Likud noch in der Hamas aktiv sind. Ich stelle also eine Hypothese auf, für die Region, die von den US-Strategen „Erweiterter Mittlerer Osten“ genannt wird.

Der Vorfall vom 14. Mai in Jaffa, als Randalierer einen Molotow-Cocktail in ein arabisches Haus warfen und einen 12-Jährigen schwer verbrannten, macht stutzig. Er hat etwa hundert anti-jüdische Aktionen in der Stadt provoziert, die selbst anti-arabische Aktionen ausgelöst haben. Der Polizei zufolge handelte es sich bei dem ursprünglichen Vorfall jedoch nicht um extremistische Juden, sondern um zwei Araber. Daher stellt sich die Frage: Waren es Idioten, die sich mit dem Haus geirrt und ihr eigenes Lager angegriffen haben, oder Söldner, die einen Angriff unter falscher Flagge begangen haben?

Seit dem 11. September 2001 (mit Ausnahme der Trump-Zeit) setzt das Pentagon die Doktrin Rumsfeld/Cebrowski um. Es geht darum, die US-Armee den Anforderungen des Finanzkapitalismus und der Globalisierung des Handels anzupassen. Zunächst hat sich der US-Generalstab zum Ziel gesetzt, alle staatlichen Strukturen in dieser Region mit Ausnahme der israelischen, libanesischen und jordanischen Strukturen zu zerstören, damit dort multinationale Unternehmen die natürlichen Ressourcen ausbeuten können, ohne dort auf politische Hindernisse zu stoßen. So haben wir nacheinander diese Zerstörung in Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien und im Jemen erlebt. All diese Kriege wurden uns als „Revolutionen“ verkauft, aber keiner von ihnen war es. Sie sollten einige Wochen dauern, aber keiner endete (der „endlose Krieg“). Sie werden uns also jetzt als „Bürgerkriege“ verkauft. Seit zwei Jahren ist derselbe Prozess im Libanon im Gang, diesmal aber ohne direkten Einsatz von Waffen. Die 2005 veröffentlichte Karte des US-Generalstabs wurde daher geändert. Es ist daher legitim, dass man die Ausdehnung dieser Pest auf Israel vermutet.

Admiral Arthur Cebrowski zufolge besteht die Hauptschwierigkeit bei der Umsetzung seiner Lehre darin, den Brand einzudämmen. Deshalb hat er die Region des „Erweiterten Nahen Ostens“ nicht auf der Grundlage ihrer Ressourcen, sondern der Kultur ihrer Bewohner entworfen. War es daher möglich, alle Staaten dieser Region, unabhängig davon, ob ihre Regierungen Freunde oder Feinde sind, in die Luft zu sprengen, ohne das geographische Palästina zu berühren?

Diese Hypothese ist in zwei Varianten denkbar: in der ersten ist die Kontamination von Israel das Werk der von ihrer Leidenschaft getriebenen Völker, in der zweiten ist es ein Wille des Pentagon. Wie dem auch sei, wenn die kommenden Ereignisse in den nächsten Monaten diese Hypothese bestätigen sollten, ändert das, was jetzt geschieht, die Art des Konflikts und verlängert ihn bis ins Unendliche.

Das Pentagon hatte sich gegen die Außenpolitik von Präsident Trump ausgesprochen. Generäle haben sich sogar gerühmt, ihn getäuscht zu haben und den Abzug der US-Truppen aus Syrien zum Scheitern verurteilt zu haben. Sie haben nicht akzeptiert, dass dieses Land ihnen entgleitet und unter den Schutz Russlands fällt. Sie haben im Libanon die Rumsfeld/Cebrowski-Doktrin gegen Präsident Trumps Meinung übernommen. Sie spielten mit internen Rivalitäten, während sie sich enthielten, ihre Truppen offen einzusetzen. In den Vereinigten Staaten ist die Demokratische Partei dabei, antiisraelisch zu werden, unter dem Einfluss der Abgeordneten der Fraktion von Rashida Tlaib, Ilhan Omar, Cori Bush, Ayanna Pressley und Alexandria Ocasio-Cortez. Das Pentagon, das Israel seit 2001 als einen Verbündeten betrachtet, der für seinen Geschmack zu unabhängig geworden ist, würde seine Rache in dessen Zerstörung finden.

Innerhalb weniger Tage und besonders seit der israelischen Bombardierung der Büros von Associated Press in Gaza ist die US-Presse von pro-israelisch auf pro-palästinensisch übergegangen; Eine so plötzliche Wende macht nachdenklich.