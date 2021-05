Das Endspiel des Zionismus hat begonnen

von Philip Weiss – https://popularresistance.org

Foto oben: Ashraf Amra/APA.

Übersetzung LZ

Letzte Woche brachte die Londoner Zeitung Guardian ihre Scham über eine ihrer schlimmsten Fehleinschätzungen zum Ausdruck: dass sie 1917 die Balfour-Deklaration unterstützte und dazu beitrug, das imperiale Dokument, das den Juden das „Recht“ zusprach, sich in Palästina eine Heimat zu schaffen. Diese Gegenerklärung wurde von Israel-Anhängern mit Wut aufgenommen.

Und das war auch berechtigt, denn sie stellt einen weiteren Schlag gegen die Legitimität des Zionismus im Westen dar. Überall um uns herum hören wir heute diese Schläge gegen das zentrale Glaubensbekenntnis Israels: das angebliche Recht eines jüdischen Kollektivs auf nationale Selbstbestimmung in einem von anderen Menschen bevölkerten Land.

Ich werde Sie an einige dieser Schläge erinnern: Human Rights Watch hat einen Bericht herausgegeben, der besagt, dass Israel sich des Verbrechens der „Apartheid und Verfolgung“ gegenüber seinen palästinensischen Untertanen schuldig gemacht hat und dass Millionen von Palästinensern das Recht haben, in die Häuser zurückzukehren, aus denen sie 1948 vertrieben wurden. Die führende Menschenrechtsgruppe in Israel, B’Tselem, sagte, Israel sei ein „Apartheid-Regime“ mit „jüdischer Vorherrschaft“ vom Fluss bis zum Meer. Die Carnegie Endowment hat Amerika aufgefordert, Druck für gleiche Rechte für alle im Land auszuüben, und eine Autorin dieses Berichts, Zaha Hassan, greift die Feststellung „Apartheid“ auf. Ein führender jüdischer Schriftsteller (mit AIPAC in seinem Lebenslauf), Peter Beinart, hat sich im letzten Jahr gründlich festgelegt und fordert ein Ende des Zweistaatenmodells und gleiche Rechte für alle zwischen Fluss und Meer, und in der heutigen Times sagt Beinart, dass palästinensische Flüchtlinge „es verdienen, nach Hause zurückzukehren.“

Die Bewegung für soziale Gerechtigkeit, die die Vereinigten Staaten im letzten Jahr erschüttert hat, prallt gegen die Tür des Apartheid-Israel, das natürlich politisch nur noch rechter wird. Auf der J-Street-Konferenz im letzten Monat plädierte Isaac Herzog, der Leiter der Jewish Agency, an die jungen amerikanischen Juden, ihren Staat, den jüdischen Staat, nicht aufzugeben. Aber diese Preisgabe findet vor unseren Augen statt. Man kann nicht gegen den weißen Nationalismus in den Vereinigten Staaten sein und den jüdischen Nationalismus in Israel unterstützen. Israels effektivster Propagandist in den Vereinigten Staaten während der letzten 20 Jahre, Jeffrey Goldberg, hat aus dem Hotel Zionismus ausgecheckt. Er ist nirgendwo zu sehen, während Israel den Gazastreifen zum dritten oder vierten oder 500. mal bombardiert.

Natürlich sind die Schlagzeilen die größte Quelle der Delegitimierung: Israels eigenes brutales Verhalten. Gestern drohte Benny Gantz, der ehemalige General, der früher damit prahlte, Gaza in die Steinzeit zurückzubomben, in einer Kampagne zum Premierminister zu werden, Gaza noch Schlimmeres anzutun, in einer Videobotschaft, die 2 Millionen Menschen unter Belagerung für ihre eigene Zerstörung verantwortlich macht. „Das ist es, das ist es, was Israel ist. Stolz droht es mit (noch schlimmerem) Mord. Und schiebt dann leichtfertig alle Verantwortung dafür auf seine Opfer ab“, schreibt ein Verbündeter.

Bedenken Sie, dass dieser Gantz einst die Hoffnung der amerikanischen liberalen Zionisten war, Israel vor Netanyahu zu retten.

Und der aktuelle Favorit der liberalen Zionisten, Yair Lapid, wird, wenn er hilft, die nächste Regierung zu bilden, überhaupt nicht von der Gantz-Linie abweichen. Ja, das ist es, was Israel ist. Wenn Sie die i24-Nachrichten verfolgen, werden Sie einen jüdischen Israeli nach dem anderen sehen, der massive Gewalt gegen Gaza rechtfertigt, weil die Menschen dort es gewagt haben, sich ihrer Gefangenschaft zu widersetzen – seit 13 Jahren, ohne Bewegungsfreiheit, und ihre Fischerboote werden beschossen, und Abwasser ist in ihrer Wasserversorgung.

Die einfache Wahrheit von Israels Existenz ist, dass es nie eine Antwort auf sein verfassungsmäßiges Kernproblem gefunden hat: Es ist ein „jüdischer Staat“, obwohl die Hälfte der Bevölkerung, die es regiert, nicht jüdisch ist. Seine Antwort auf dieses Problem war nie eine größere Freiheit für die Palästinenser, sie war immer Gewalt. Ethnische Säuberung. Erschießen der Flüchtlinge, die zurückkehren wollten. Sie hinter Stacheldraht und Schlimmerem zu stecken. Bombardierung ihre Wohnhäuser. Verbrennung ihrer Olivenbäume.

Und Israels Führer und seine Apologeten in den Vereinigten Staaten haben sich bemüht, das Problem zu beseitigen, indem sie das Thema wechselten. Das Problem ist nicht das, was Israel den Palästinensern antut, sondern der islamische Terrorismus, oder der Wunsch des Irans, Israel zu zerstören, oder irgendeine andere Fiktion. In letzter Zeit konnten sie ihre Behauptung aufrechterhalten, dass das palästinensische Problem verschwinden wird, indem sie mehrere diplomatische/bestechliche Abkommen mit arabischen Nachbarn unterzeichneten, die bereit waren, die Rechte der Palästinenser zu übersehen, um eine Audienz in Washington zu bekommen.

Diese Lügen bröckeln in aller Deutlichkeit. Wir alle sind Zeugen eines weiteren gewalttätigen Angriffs Israels auf seine palästinensischen Bürger und Untertanen, ein weiterer Beweis für Israels Versagen, den Palästinensern Rechte zu geben. Die Gewalt begann mit tapferen Protesten gegen die fortgesetzte ethnische Säuberung Jerusalems. Und heute ist das einzige, was Israels Gewalt gegen Gaza verzögert, dass Palästinenser, die Bürger Israels sind, sich in Solidarität mit den anderen Palästinensern erhoben haben, und so fürchtet Israel einen „Bürgerkrieg“.

Israel hat ein Rendezvous mit der Demokratie. Auf i24 News bringen israelische Reporter den „Schock“ zum Ausdruck, dass dieser Krieg, anstatt Israel zu vereinen, die fundamentale Ungerechtigkeit in dieser Gesellschaft offenlegt.

Zerbröckeln in Sichtweite? Wir sind Zeugen des Endes der Oslo-Täuschung, wie Mustafa Barghouti erklärte, und die amerikanischen Unterstützer/Verteidiger Israels werden gezwungen, sich endlich ihrem Kernproblem zu stellen. Peter Beinart ist ein echter Führer gewesen; und er erkennt an, dass es Apartheid ist. Eric Alterman sagt, es ist Apartheid. Nicholas Kristof, ein Verfechter der Menschenrechte, hebt heute in der New York Times die jüngsten Apartheid-Befunde hervor und akzeptiert den Begriff geradezu.

Kristof spiegelt die neue demokratische Normalität wider: Er sagt, dass US-Hilfe nicht für „Bombardierungen von Palästinensern“ verwendet werden sollte. Es ist klar, dass die Konditionierung der Milliarden, die wir nach Israel schicken – was John Whitbeck „Tribut“ nennt – der nächste Schritt im liberalen demokratischen Diskurs in den USA ist. Und BDS wird mit Sicherheit folgen.

Sogar rechtsgerichtete Unterstützer werden der Selbstverteidigungslüge müde. Der Neocon Max Boot gesteht, dass es nicht um den Iran geht, sondern um eine expansionistische israelische Regierung, die die Palästinenser aus ihren Häusern vertreibt: „Israels fortgesetzter Landraub in Ost-Jerusalem + Westbank“.

Während Yaacov Lozowick, der Autor und ehemalige Archivar des Staates Israel, sagt, Israel müsse sich seiner Verfassungsfrage stellen:

Hier ist eine Idee, die wir seit 74 Jahren nicht mehr ausprobiert haben: ein jüdischer Parteiführer tritt auf und verkündet, dass er, falls er die Wahl gewinnt, sich zuerst und nicht erst im Nachhinein darum bemühen wird, eine Regierung zu bilden, der auch Vertreter der arabischen Bürger angehören werden; ihr Ziel wird sein, dass sie sich als gleichberechtigte Bürger in ihrem Land fühlen.

Aber die Nachricht ist, dass die israelische Regierung nur noch rechter werden wird.

In der globalen Diskussion gibt es kein Zurück mehr. Der Zionismus hat eine Apartheid-Herrschaft in einem Staat geschaffen; das US-Establishment beginnt endlich, dies anzuerkennen. Der palästinensische Widerstand hat nie aufgehört. Letztlich gibt es nur eine Antwort auf diesen Widerstand: gleiche Rechte. Diese Wahrheiten werden für alle außenstehenden Beobachter dank des Kampfes um ein paar Häuser im besetzten Ost-Jerusalem immer klarer. Genau wie Ali Abunimah es gesagt hat, treten wir in die letzte Phase der zionistischen Geschichte ein. Sie hat ihren Lauf genommen, wir sind im Endspiel.