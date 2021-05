Syrien und Russland haben den Krieg gewonnen, aber Amerika legitimiert die fortgesetzte Plünderung

von Finian Cunningham – http://www.antikrieg.com

Das syrische Volk ist sich sehr wohl bewusst, dass es der westlichen Aggression weiterhin trotzen muss, wenn es den totalen Zusammenbruch vermeiden will, den die Amerikaner und ihre Komplizen in Afghanistan, Irak und Libyen angerichtet haben.

Der irische Friedensaktivist Dr. Declan Hayes erklärt, was bei den bevorstehenden Präsidentschaftswahlen in Syrien in diesem Monat auf dem Spiel steht. Er sagt voraus, dass der amtierende Präsident Bashar al-Assad die Wiederwahl gewinnen wird, weil er eine starke Unterstützung in der Bevölkerung hat, weil das syrische Volk diesen Widerstand als den besten Weg ansieht, den von den Amerikanern geführten verdeckten NATO-Krieg gegen sein Land abzuwehren. Der verdeckte Krieg für einen Regimewechsel wurde auf dem Schlachtfeld von der Syrischen Arabischen Armee und ihren Verbündeten, vor allem Russland, gewonnen. In weiten Teilen Syriens herrscht Frieden. Allerdings, wie Hayes erklärt, verstärken die Vereinigten Staaten von Amerika und die ausländischen Feinde Syriens die wirtschaftliche Kriegsführung durch Sanktionen und die Plünderung von Ressourcen. Das Ziel ist es, „Syrien aus dem Gleichgewicht zu bringen“. Die feindliche westliche Agenda gegenüber Syrien passt in ein größeres geopolitisches Bild der USA und ihrer Verbündeten, die versuchen, den Iran, Russland und China zu destabilisieren. Hayes weist darauf hin, dass das syrische Volk sich sehr wohl bewusst ist, dass es der westlichen Aggression beharrlich trotzen muss, wenn es den totalen Zusammenbruch vermeiden will, den die Amerikaner und ihre Komplizen Afghanistan, dem Irak und Libyen zugefügt haben.

Declan Hayes war Beobachter bei den Präsidentschaftswahlen 2014 in Homs.

Declan Hayes ist ein pensionierter britischer Universitätsdozent. Er ist während des zehnjährigen Krieges viele Male nach Syrien gereist, wo er die Realität der verdeckten terroristischen Aggression des Westens dokumentierte und dem Narrativ der westlichen Medien widersprach, die versuchten, die syrische Regierung zu dämonisieren, während sie illegal bewaffnete Kämpfer als „pro-demokratische Aktivisten“ lobten. Er war der einzige westliche Beobachter, der anwesend war, als die Syrische Arabische Armee im April 2014 die alte christliche Stadt Maaloula von den von der NATO unterstützten Kämpfern befreite. Hayes hat Besuche syrischer religiöser Führer in Irland ermöglicht, die auf öffentlichen Versammlungen erklärt haben, worum es in dem Krieg wirklich geht und wie westliche Regierungen versucht haben, konfessionelle Spaltungen in der syrischen Bevölkerung zu schüren. Hayes hat auch direkte humanitäre Hilfe aus Irland für Gemeinden in Syrien organisiert und lebensrettende medizinische Operationen für unzählige Kinder ermöglicht. Für seine Bemühungen wurde er in den britischen Konzernmedien als „Assad-Apologet“, als „gefährlicher Extremist“ und als „Putin-Apologet“ abgestempelt. Etiketten, die er als „Ehrenmedaillen“ betrachtet.

Interview

Frage: In der Arabischen Republik Syrien finden am 26. Mai Präsidentschaftswahlen statt. Zwei Kandidaten wurden jetzt offiziell bekannt gegeben, die die Wiederwahl des amtierenden Präsidenten Bashar Hafez al-Assad anfechten. Wer sind diese beiden Herausforderer und was sind ihre wichtigsten politischen Differenzen mit Präsident Assad?

Declan Hayes: Gegen Präsident Assad treten der ehemalige stellvertretende Kabinettsminister Abdullah Salloum Abdullah und Mahmoud Ahmad Mar’ai an, die beide nicht die Unterstützung der regierenden Baath-Partei haben, die in der syrischen Zivilgesellschaft verankert ist und mit der die westlichen Mächte vor Beginn der anhaltenden Krise kein großes Problem hatten, und die im Mittelpunkt der Wahl stehen wird. Es ist die Politik der Baath-Partei bezüglich der Krise und der Covid-19-Pandemie, die den Ausgang der Wahl bestimmen wird.

Was den fadenscheinigen Vorwurf angeht, Syrien sei ein Einparteienstaat, so ist das auch der amerikanische Bundesstaat Illinois seit den Tagen von Al Capone, aber die NATO-Militärallianz bombardiert ihn nicht.

Syrien ist in der Tat ein Mehrparteienstaat. Die Syrische Sozial-Nationalistische Partei (SSNP), die 1955-56 gründlich unterdrückt wurde, verbündete sich mit der Palästinensischen Befreiungsorganisation und der Libanesischen Kommunistischen Partei. Über 12.000 der „Adler des Wirbelwinds“, des bewaffneten Zweigs der SSNP, haben an der Seite der Syrischen Arabischen Armee gegen den Islamischen Staat (ISIS) und andere „dschihadistische“ Stellvertreter der NATO gekämpft. Sie haben also eine beachtliche politische Präsenz. Wie andere legitime Oppositionsparteien sind sie Patrioten und ziehen es vor, ihr Land zu retten, anstatt es stückweise an die Plünderer der NATO zu verscherbeln.

Hayes war Zeuge der Befreiung von Maaloula durch die syrische Armee im April 2014 von den von der NATO unterstützten Kämpfern.

Frage: Westliche Regierungen und Medien verunglimpfen die Wahlen in Syrien als nicht „frei und fair“. Wie sehen die syrischen Bürger die Wahlen in ihrem Land?

Declan Hayes: Weil westliche Regierungen und Medien die Angewohnheit haben, Wahlen, mit denen sie nicht einverstanden sind, zu verunglimpfen, sei es in Russland, Venezuela, Bolivien, Iran, Gaza, Libanon oder Syrien, haben sie in solchen Angelegenheiten keine Glaubwürdigkeit. Und die Menschen in Syrien sind sich der westlichen Heuchelei sehr wohl bewusst.

Frage: Präsident Assad scheint einen starken Rückhalt in der Bevölkerung zu haben. Ist diese Unterstützung darauf zurückzuführen, dass das syrische Volk ihn als mutigen und prinzipientreuen Führer während der letzten 10 Jahre des Krieges betrachtet?

Declan Hayes: Ich war Beobachter bei den Präsidentschaftswahlen 2014 und war erstaunt, als ich sah, wie die Wähler um 6 Uhr morgens in Damaskus Schlange standen, um zu wählen. Später an diesem Tag war ich in der alten Stadt Homs, die erst kürzlich von den Terroristen befreit worden war, die die BBC-Moderatoren Paul Conroy und die verstorbene Marie Colvin ihre Kriegsverbrechen beschönigen ließen, zu denen auch die rituelle Hinrichtung des niederländischen Jesuitenpaters Frans van der Lugt nur wenige Tage vor der Befreiung durch die Syrische Arabische Armee gehörte. Obwohl die Stadt kaum mehr als ein Trümmerhaufen ist, stand das Netzwerk zivilgesellschaftlicher Gruppen in Homs fest hinter ihren Befreiern, der Syrisch-Arabischen Armee und Bashar al-Assad, dem Kandidaten, der ihren Trotz und ihren Wunsch nach einem Leben in Frieden und Freiheit am besten verkörpert. Im Jahr 2014 gewann Assad mit über 88 Prozent der nationalen Stimmen.

Obwohl die Syrer durch die kriminellen Sanktionen der NATO und den ungerechten Krieg, den die NATO weiterhin gegen sie führt, unsagbar gelitten haben, haben sie keine andere Wahl, als ihren Präsidenten und ihre Armee zu unterstützen, bis sie ihre Freiheit von der NATO und ihren Satelliten wiedererlangen.

Die von der NATO favorisierten Kandidaten sind, wie sie es im Irak waren und wie sie es in Bolivien und Venezuela sind, bestenfalls Marionetten und Scharlatane, schlimmstenfalls gefährliche Kriegsverbrecher.

Frage: Westliche Regierungen beschuldigen Assad, ein „Kriegsverbrecher“ zu sein, der einen Bürgerkrieg gegen oppositionelle Gruppen geführt und damit Unheil über Syrien gebracht hat. Im Gegensatz dazu behauptet die syrische Regierung, dass die Nation einer ausländischen Aggression unterworfen wurde, angeführt von den Vereinigten Staaten von Amerika und anderen westlichen Mächten, die terroristische Stellvertreter für das kriminelle Ziel eines Regimewechsels eingesetzt haben. Wie erklären die meisten Menschen in Syrien die Katastrophe, die ihr Land in den letzten zehn Jahren heimgesucht hat? Teilen sie die Ansicht, dass die Katastrophe durch eine vom Ausland unterstützte Aggression angefacht wurde?

Declan Hayes: Um zu sehen, wie lächerlich solche Anschuldigungen gegen Präsident Assad sind, muss man sich nur daran erinnern, dass das Magazin The Economist Asma, seine Frau, als Warlord gebrandmarkt hat. Selbst wenn wir für einen Moment vergessen, dass Asma Assad eine Frau ist und daher kein Kriegsherr sein kann, hilft die Anklage gegen Syriens First Lady zu zeigen, wie lächerlich alle solchen Anschuldigungen sind. Die unabhängigen irischen Europaabgeordneten Mick Wallace und Clare Daly haben die Selbstmordattentate auf Kinder in Idlib und die Selbstmordattentate auf Kindergärten in Homs im irischen Parlament zur Sprache gebracht – Kriegsverbrechen, die von Inhabern irischer Pässe angezettelt und begangen wurden – und die irische Regierung und ihre EU-Aufseher haben sich geweigert, zu handeln. Diese ausländischen britischen, irischen, französischen und amerikanischen Dschihadisten sind immer wieder entlarvt worden, und statt zur Rechenschaft gezogen zu werden, werden sie in den britischen, irischen, französischen und amerikanischen Parlamenten gelobt, deren Mitglieder sich nicht um Kriegsverbrechen kümmern, sondern um die Sicherung ihres Anteils an der Beute. Die westliche kolonialistische Vergewaltigung des Fruchtbaren Gürtels (Libanon bis Iran) unterscheidet sich nicht von der westlich-kolonialistischen Vergewaltigung Afrikas im 19. Jahrhundert.

Das syrische Volk weiß das alles. Sie haben die Zeugnisse der sechs Millionen Binnenvertriebenen und ihrer eigenen Angehörigen gehört, die in der syrischen Armee gedient haben. Sie haben mit den Verstümmelten und den Gruppenvergewaltigten gesprochen, den Opfern, die der Westen zum Schweigen bringt, weil die Wahrheit nicht in das westliche Narrativ passt. Obwohl sie wissen, dass der Westen verantwortlich ist, können sie nicht mehr tun, als für Assad zu stimmen und damit für ihre Verteidiger, die Männer und Frauen der syrischen Armee.

Frage: Wie schlecht sind die sozioökonomischen Bedingungen in Syrien? Es gibt besorgniserregende Berichte über Engpässe bei Lebensmitteln, Treibstoff und elektrischem Strom.

Declan Hayes: Die Lage ist katastrophal. Die Elektrizitätsversorgung ist oft auf eine Stunde pro Tag reduziert. Lebensmittel sind knapp, da die Israelis und Amerikaner Handelsschiffe angreifen, um die Belagerung der syrischen Zivilbevölkerung zu erleichtern. Für einen Yankee-Dollar bekommt man derzeit 1.300 syrische Pfund, vor drei Jahren waren es noch 350. Der finanzielle Absturz ist darauf zurückzuführen, dass die wirtschaftliche Terrorkampagne der NATO nicht nur Syrien zerstört hat, sondern auch die Banken im Libanon, wo die meisten syrischen Reserven gelagert wurden. Die Syrer halten kaum durch, da der Westen und seine Hilfsorganisationen sie aushungern, ihre Ressourcen stehlen und ihnen Medikamente und Covid-19-Impfstoffe vorenthalten.

Frage: Sehen die meisten syrischen Bürger die wirtschaftlichen Nöte als Folge der westlichen Sanktionen? Hat die allgemeine Entbehrung die Syrer trotziger gegenüber der Einmischung von außen in ihr Land gemacht?

Declan Hayes: Es ist keine Frage, dass die die Schuld an der Zerstörung in Syrien ganz bei der NATO liegt, so wie sie auch an der Zerstörung in Libyen und im Irak schuld ist. Die Syrer haben die Wahl, hinter ihrer Armee zu stehen oder zu sehen, wie ihr Land an die gleiche Art von Sklavenhandel-Treibgut fällt, die die NATO in Libyen zu installieren half. Es ist, wie man so schön sagt, ein No-Brainer.

Frage: Wie ist die Sicherheitslage in den meisten Teilen Syriens jetzt? Es gibt Berichte über sporadische Terroranschläge. Haben die meisten Syrer das Gefühl, dass der Krieg vorbei ist?

Declan Hayes: Die syrische Armee und ihre Verbündeten haben den Krieg gewonnen, nicht zuletzt, weil der Krieg von Anfang an eine Lüge und eine Fälschung war. Das lässt sich an dem Frieden ablesen, der jetzt in Damaskus, Aleppo, Homs und anderen Städten und Dörfern in ganz Syrien herrscht. Auch in Idlib im Nordwesten würde Frieden herrschen, wäre da nicht die bösartige Intervention der USA und der Türkei. Die Anfälle von Terrorismus im Stil von ISIS in der syrischen Wüste ist eine direkte Folge der Absprache der USA mit ISIS, um sicherzustellen, dass Syrien aus dem Gleichgewicht bleibt.

Frage: Die westlichen Regierungen und Medien stellen die Syrische Arabische Armee als repressives Werkzeug des „Assad-Regimes“ dar. Wie sehen die Menschen in Syrien die Rolle der Armee in den vergangenen 10 Jahren des Krieges?

Declan Hayes: Die Syrische Arabische Armee ist die Retterin Syriens. Sie waren so sehr damit beschäftigt, die mehr als 500.000 ausländischen Terroristen zu bekämpfen, die die NATO nach Syrien geschickt hat, dass sie keine Zeit hatten, irgendjemanden zu unterdrücken, weder in der realen noch in der virtuellen Zeit. Die Idee ist so lächerlich wie die Behauptung, die britische Armee habe London während des Zweiten Weltkriegs unterdrückt.

Frage: Wie sehen die Syrer die Rolle Russlands und seine militärische Intervention zur Unterstützung des syrischen Staates?

Declan Hayes: Alle Syrer wissen, dass Russland Syrien davor bewahrt hat, das gleiche amerikanische Schicksal wie Libyen und Irak zu erleiden. Auch wenn einige Syrer Russland gegenüber dem Iran bevorzugen mögen oder umgekehrt, könnten solche Fragen wichtig sein, wenn Syrien in Frieden und frei von den ständigen Angriffen der NATO leben dürfte. Die Hoffnung muss sein, dass die Wiederwahl Assads diesen Tag näher bringt.

Frage: Es gibt glaubwürdige Berichte über US-Militärs, die LKW-Konvois mit gestohlenem Öl und Weizen aus dem östlichen Teil Syriens, den die Amerikaner besetzen, in den Irak fahren. Was ist der Zweck dieser Schmuggelware? Sieht das syrische Volk darin einen dreisten imperialistischen Diebstahl?

Declan Hayes: Das ist, wie der ehemalige US-Präsident Donald Trump in Bezug auf das syrische Öl offen zugegeben hat, nicht nur ein dreister imperialistischer krimineller Diebstahl, sondern eine Fortsetzung dessen, wie die Türkei alle syrischen Ländereien geplündert hat, die ihre terroristischen Stellvertreter kontrollierten. Die von den Türken unterstützten Militanten haben nicht nur ganze Fabriken in Aleppo gestohlen, sondern sie haben auch Eisenbahnschienen ausgerissen und gestohlen und, wie ich in der armenischen Stadt Kassab gesehen habe, haben sie sogar Kinderspielzeug und die Kupfergriffe der Türen gestohlen. Die Armenier mussten die Autos, in denen sie flohen, verkaufen, um Betten zum Schlafen und Stühle zum Sitzen zu bezahlen. Die Amerikaner erleichtern und legitimieren solche Plünderungen einfach.

Frage: Der frühere britische Botschafter in Syrien, Peter Ford, hat in einem Interview für diese Seite die westlichen Sanktionen als „Wirtschaftskrieg“ verurteilt. Er sagte, sie seien so hart wie die, die dem Irak auferlegt wurden, bevor die USA und das Vereinigte Königreich 2003 schließlich einen Krieg gegen den Irak begannen. Wie ist die Moral in der syrischen Bevölkerung und gibt es Befürchtungen, dass die westlichen Mächte versuchen könnten, einen totalen Krieg zu beginnen, da ihr verdeckter terroristischer Stellvertreterkrieg keinen Regimewechsel herbeigeführt hat?

Declan Hayes: Weil die syrische Armee und ihre tapferen Verbündeten die Linie gehalten haben, wird es keinen totalen Krieg geben. Vielmehr wird es eine Fortsetzung von Operationen niedriger Intensität geben, wie sie der berüchtigte britische SAS-„Pate“ General Sir Frank Kitson in seiner verdeckten Kriegsdoktrin formulierte. Damit verbunden wird eine zunehmende Eskalation von Russophobie, Schiaphobie und Sinophobie sein, um die Entschlossenheit von Syriens Verbündeten nicht nur entlang des Fruchtbaren Gürtels (Libanon bis Iran), sondern auch in Südrussland und Westchina zu schwächen.

erschienen am 11. Mai 2021 auf > Strategic Culture Foundation > Artikel

http://www.antikrieg.com/aktuell/2021_05_15_syrienundrussland.htm