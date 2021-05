Bill Gates, die Bürde des weissen Mannes und das Impfstoffdebakel der Modi-Regierung

von Prabir Purkayastha, Peoples Dispatch – https://popularresistance.org

Übersetzung LZ

Die Inkompetenz der indischen Regierung ist in ihrem Umgang mit der aktuellen COVID-19-Krise deutlich sichtbar. An der Impfstofffront sieht es noch schlimmer aus. Ihr Glaube an die Ideologie des freien Marktkapitalismus ist, dass der Markt auf magische Weise alles produzieren wird, was wir brauchen. Aus diesem Grund hat sie den 7 öffentlichen Impfstoffherstellern (Down to Earth, 17. April 2021) jegliche Unterstützung entzogen und gab auch den Impfstoff des öffentlichen Sektors, Covaxin, der vom ICMR und dem National Institute of Virology entwickelt wurde, an eine private Firma, Bharat Biotech, auf exklusiver Basis. Sie glaubte auch, dass Serum Institute of India, ein weiteres Unternehmen des privaten Sektors und der größte Impfstoffhersteller der Welt, Impfstoffe in den erforderlichen Mengen ohne Aufträge oder Kapitalunterstützung herstellen würde. Oder dass die Regierung eingreifen müsste, um zu verhindern, dass Indiens neuer Quad-Verbündeter, die USA, die für die Impfstoffherstellung notwendigen Lieferungen stoppt.

Das ist der Grund, warum, obwohl Indien mindestens 20 Impfstoff- und 30 Biologikahersteller hat, die alle für die Impfstoffherstellung hätten genutzt werden können, nur zwei Impfstoffe produziert. Und das in einem Tempo, das für unseren Bedarf völlig unzureichend ist.

Indien hat eine lange Geschichte in der Entwicklung von Impfstoffen. Sie beginnt mit dem Haffkine Institut in Mumbai in den 1920er Jahren. Mit dem Patentgesetz von 1970 und dem Reverse Engineering von Medikamenten durch die CSIR-Labors wurde auch das Monopol der globalen multinationalen Konzerne gebrochen. Es ist dieser von der Linken erkämpfte Wandel, der dazu führte, dass Indien zum größten Generika-Lieferanten von Medikamenten und Impfstoffen der Welt und zur globalen Apotheke der Armen wurde.

Bill Gates sprach kürzlich mit Sky TV in Großbritannien über den Vorschlag Indiens und Südafrikas in der WTO, den Schutz des geistigen Eigentums (IP) für COVID-19-Impfstoffe und Medikamente während der Pandemie aufzuheben. Er behauptete, dass geistiges Eigentum nicht das Problem sei und „einen Impfstoff … in eine Fabrik in Indien zu bringen, … kann überhaupt nur wegen unserer Zuschüsse und unserer Expertise geschehen.“ Mit anderen Worten: Ohne den weißen Mann, der kommt und uns sagt, wie man Impfstoffe herstellt, und ohne sein Geld, können wir keine Impfstoffe herstellen.

Dies ist ein Aufguss der AIDS-Debatte, bei der die westlichen Regierungen und ihre Industrie – Big Pharma – argumentierten, dass die Entwicklung generischer AIDS-Medikamente zu minderwertigen Medikamenten und zum Diebstahl westlichen geistigen Eigentums führen würde. Bill Gates, der sein Vermögen auf dem geistigen Eigentum von Microsoft aufgebaut hat, ist der führende Verteidiger des geistigen Eigentums in der Welt. Mit seinem neu gefundenen Heiligenschein des großen Philanthropen führt er den Angriff von Big Pharma gegen die Schwächung von Patenten auf der globalen Bühne an. Die Rolle der Bill and Melinda Gates Foundation, einem wichtigen Geldgeber der WHO, besteht auch darin, jeden Schritt der WHO zu verwässern, Patente und Wissen während der Pandemie zu teilen.

Indische Unternehmen sind, wie die folgende Tabelle zeigt, die größten Impfstoffhersteller der Welt, gemessen am Volumen der bestehenden Impfstoffe. Der Anteil der globalen MNC’s oder Big Pharma’s ist viel größer, wenn es um Geld geht. Zum Beispiel (WHO’s Market Report 2020, Abbildung 3.1), GSK mit 11% des globalen Marktes nach Volumen, generiert 40% des Marktes nach Wert, während Serum Institute mit 28% des Marktes nach Volumen nur 3% des Marktes nach Wert hat! Ihre patentgeschützten Impfstoffe mit Monopolpreisen erzielen viel höhere Preise. Dies ist das Modell, das Bill Gates und seinesgleichen verkaufen. Lasst Big Pharma das große Geld machen, auch wenn es die ärmeren Länder in den Ruin treibt. Das westliche philanthropische Geld von Gates und Buffet wird der armen dritten Welt „helfen“, einige Impfstoffe zu bekommen, wenn auch langsam. Solange sie den Ton angeben dürfen.

Der Ansatz der Modi-Regierung in Bezug auf Impfstoffe basiert auf der zentralen Säule der RSS [Rashtriya Swayamsevak Sangh, die ideologische Mutter der regierenden Bharatiya Janata Party] Ideologie: Die Aufgabe des Staates ist es nur, dem Großkapital zu helfen. Alles andere, einschließlich Planung, ist „Sozialismus“. Im Fall der Impfstoffe bedeutet dies, dass kein Versuch unternommen wurde, die Unternehmen – sowohl den öffentlichen als auch den privaten Sektor – dazu zu bringen, gemeinsam zu planen, was für ein schnelles Impfprogramm erforderlich war; das Geld und die notwendige Versorgungskette einzubringen. Stattdessen wurde geglaubt, dass die private Pharmaindustrie Indiens all das alleine machen würde.

Sie vergaß, dass die indische Pharmaindustrie das Produkt der öffentlichen Wissenschaft war – der CSIR-Institutionen, des öffentlichen Sektors und nationalistischer Unternehmen wie Cipla. Sie alle sind aus der nationalen Bewegung hervorgegangen und haben Indiens Pharmaindustrie aufgebaut. Es sind das Haffkine-Institut unter der Leitung von Sahab Sokhey und das Zentrum für Zell- und Molekularbiologie (CCMB), das unter der Leitung von Dr. Pushpa Bhargava aufgebaut wurde, die zu Indiens Impfstoff- und Biologika-Kapazität führten. Auf dieser Basis ruht Indiens Produktionskapazität für Impfstoffe.

Nein, es sind nicht „niji“ (private) Unternehmen, die die Impfstoffkapazität in Indien aufgebaut haben, wie der Premierminister behauptet. Sie ritten auf dem Rücken der Wissenschaft und Technologie des öffentlichen Sektors, die im Land von den 50er bis zu den 90er Jahren aufgebaut wurde.

Um die gesamte in Frage kommende Bevölkerung – über 18 Jahre – zu impfen, würde Indien etwa 2 Milliarden Dosen des Impfstoffs benötigen. Um die Produktion dieser Menge zu planen, müssen wir neben Technologie und Kapital auch die komplexe Lieferkette einplanen, die für die Produktion notwendig ist. Diese reicht von den Rohstoffen bis zu den Zwischenprodukten wie Filter, Spezialbeutel etc. Das Serum Institute hat 37 solcher Artikel identifiziert, die derzeit von den USA unter dem Defence Production Act, 1950, einem Relikt aus dem US-Koreakrieg, mit einem Exportverbot belegt sind.

Nimmt man zusammen, was Serum Institute, Bharat Biotech, Biologic E, Haffkine Bio Pharmaceutical und die fünf anderen Unternehmen, die sich für die Herstellung von Sputnik V gemeldet haben, planen, so verfügt Indien bereits über eine jährliche Produktionskapazität von mehr als 3 Milliarden Dosen. Wenn man die unter der Modi-Regierung stillgelegten Anlagen des öffentlichen Sektors mit einbezieht, hätte Indien seine Produktionskapazität für Impfstoffe leicht auf 4 Milliarden Dosen erhöhen und die notwendigen 2 Milliarden Dosen und mehr in diesem Jahr produzieren können. Damit wäre es Indien möglich gewesen, seine Bevölkerung vollständig zu impfen und dennoch genug übrig zu haben, um seine Exportverpflichtungen zu erfüllen, auch für die Covax-Plattform der WHO. Was fehlt, ist eine Planungskommission, die diese Aufgabe planen könnte, und der politische Wille, sie voranzutreiben. Nicht eine nichtssagende Niti Ayog und eine inkompetente Regierung.

Stattdessen hat sich die Modi-Regierung nicht einmal die Mühe gemacht, dem Serum-Institut bis zum 11. Januar 2021 einen Auftrag zu erteilen, und das auch nur für mickrige 11 Millionen Dosen. Die nächste Bestellung von 120 Millionen Covishield- und Covaxin-Dosen wurde erst in der dritten Märzwoche aufgegeben, als die Zahl der Fälle eine tägliche Belastung von etwa 40.000 erreicht hatte und Indien sich bereits in der tödlichen zweiten Welle befand. Es glaubte an die Magie des kapitalistischen Marktes, der all seine Probleme lösen würde, ohne dass die Regierung etwas dafür tun müsste.

Indien und Südafrika haben in der WTO gefordert, dass die Regeln für geistiges Eigentum während der Pandemie außer Kraft gesetzt werden und Wissen, einschließlich Patente und Know-how, ohne Einschränkungen weitergegeben werden sollte. Dieser Vorschlag wurde von der WHO unterstützt und findet bei den meisten Ländern in Asien, Afrika und Lateinamerika große Zustimmung. Die Verweigerer sind vorhersehbar die reichen Länder, die den globalen Impfstoffmarkt für ihre großen Pharmakonzerne schützen wollen. Unter dem Druck der Weltgemeinschaft und der schlechten Optik der USA, die Impfstoffe horten, hat sich die Biden-Administration schließlich dazu entschlossen, die Initiative Südafrikas und Indiens für eine vorübergehende Patentverzichtserklärung zu akzeptieren, nachdem sie diese in der WTO bis zu diesem Zeitpunkt blockiert hatte. Diese Ausnahmeregelung beschränkt sich jedoch nur auf Patente und nicht auf anderes damit verbundenes geistiges Eigentum, wie es der Vorschlag Südafrikas und Indiens vorsah. Dennoch ist es ein Sieg für die globale Gemeinschaft der öffentlichen Gesundheit, wenn auch nur ein erster Schritt.

Während am meisten darauf angewiesen istknow-how mit allen Unternehmen zu teilen, die in der Lage sind, Impfstoffe herzustellen, kann es erklären, warum es eine exklusive Lizenz an Bharat Biotech vergeben hat? Für die Herstellung eines Impfstoffs, der mit öffentlichen Geldern und in öffentlichen Einrichtungen wie dem ICMR und dem National Institute of Virology entwickelt wurde? Warum wird er nicht unter einer nicht-exklusiven Lizenz sowohl an indische als auch an Firmen in Ländern außerhalb Indiens weitergegeben? Stattdessen erhält das ICMR Lizenzgebühren von Bharat Biotech, wenn es sein Know-how exklusiv mit Bharat Biotech teilt. Nur unter öffentlichem Druck teilt das ICMR nun sein Know-how mit dem öffentlichen Unternehmen Haffkine Bio Pharmaceutical der Regierung von Maharashtra, während es Bharat Biotech eine 6-monatige Vorlaufzeit einräumt und auch finanzielle Unterstützung von der Zentralregierung erhält.

Modi hatte davon geträumt, dass Indien der Impfstoffarm der Quad sein würde. Er vergaß, dass es im Wettbewerb mit China eine Impfstoffproduktionsbasis braucht, die sowohl seinen Impfbedarf als auch externe Verpflichtungen erfüllen kann. China kann dies tun, weil es bereits mindestens 3 Impfstoffe von Sinopharm, Sinovac und Cansino entwickelt hat, die an andere lizenziert wurden. Deren Produktion wird jetzt hochgefahren und China ist jetzt der größte Lieferant für Länder in Asien, Afrika und Lateinamerika. Und schließlich hat China im Gegensatz zu Indien auch seine Pandemie unter Kontrolle.

Hier hat die Modi-Regierung versagt und schwer versagt. Eine inkompetente, eitle Führung, kombiniert mit dem RSS-Glauben an den magischen Kapitalismus hat zu der Katastrophe geführt, die wir jetzt erleben.