In Kerala wird die Gegenwart von der Zukunft dominiert

von Vijay Prashad, Tricontinental: Institute for Social Research – https://popularresistance.org

Übersetzung LZ

Foto: Junaina Muhammed, Kapitän und Lehrerin, 2021.

Kerala, ein Bundesstaat der indischen Union mit 35 Millionen Einwohnern, hat die Linke Demokratische Front (LDF) wiedergewählt, um die Regierung für weitere fünf Jahre zu führen. Seit 1980 haben die Menschen in Kerala den Amtsinhaber abgewählt, um einen Wechsel zwischen der Linken und der Rechten zu erreichen. Dieses Jahr entschied sich das Volk, bei der Linken zu bleiben und dem Führer der Kommunistischen Partei Indiens (Marxisten), Pinarayi Vijayan, eine zweite Amtszeit als Ministerpräsident zu geben. Die Gesundheitsministerin K. K. Shailaja, im Volksmund als Lehrerin Shailaja bekannt, gewann ihre Wiederwahl mit einem rekordverdächtigen Ergebnis von über 60.000 Stimmen und lag damit weit vor ihrem engsten Konkurrenten.

Es ist klar, dass die Menschen die linke Regierung aus drei Gründen wiedergewählt haben:

Die effiziente und rationale Art und Weise, in der die LDF-Regierung die kaskadierenden Krisen des Zyklons Ockhi (2017), der Überschwemmungen (2018 und 2019) und der Viren (2018 Nipah und 2020-21 Coronavirus) bewältigt hat. Trotz dieser Krisen förderte die Regierung weiterhin die Bedürfnisse der Menschen und baute erschwingliche Häuser, qualitativ hochwertige öffentliche Schulen und die notwendige öffentliche Infrastruktur. Die Regierung und die linken Parteien kämpften für die Verteidigung der säkularen und föderalen Struktur Indiens gegen den wachsenden, erstickenden Neofaschismus der Bharatiya Janata Party (BJP) und ihres Führers Narendra Modi, der Indiens Premierminister ist.

Wenn in anderen Teilen der Welt die Gegenwart von der Vergangenheit dominiert wird, so wird in Kerala die Gegenwart von der Zukunft und von dem, was möglich ist, dominiert.

Am Sonntag eröffnete Ministerpräsident Vijayan seine Pressekonferenz nicht mit den Wahlergebnissen, sondern mit einem COVID-19-Update. Erst nachdem er die Menschen in Kerala über den aktuellen Stand der Pandemie im Bundesstaat informiert hatte, begrüßte er den „Sieg des Volkes“. Dieser Sieg, sagte er, „macht uns demütiger. Er fordert, dass wir uns mehr engagieren‘. Vom Zyklon 2017 bis zur Coronavirus-Pandemie begegnete der Chief Minister der Öffentlichkeit durch ruhige und rationale Pressekonferenzen während jeder der Krisen und bot wissenschaftlich fundierte Einschätzungen der Probleme und Hoffnung für Menschen, die angesichts der ihnen auferlegten Umstände verzweifelt waren.

Jeo Baby – der Malayalam-Filmregisseur, der den Kassenschlager The Great Indian Kitchen (2021) drehte – machte eine humorvolle und liebevolle Parodie auf die Pressekonferenz; letztes Jahr überspielte er seine Stimme in einem Facebook-Video, in dem er seinem vierjährigen Sohn sagte, er solle sich die Zähne putzen, bevor er seinen Morgentee trinke! Die Pressekonferenz am 2. Mai – nach Bekanntwerden des Wahlergebnisses – setzte diese Tradition der rationalen Ruhe fort.

Im Vergleich dazu war die Vorgehensweise des indischen Premierministers Narendra Modi krass, offen sichtbar für die Bevölkerung von Kerala. Am 28. Januar sprach Modi auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos, Schweiz, wo er verkündete, dass Indien COVID-19 besiegt habe. Prahlen war angesagt. ‚Es wäre nicht ratsam, Indiens Erfolg mit dem eines anderen Landes zu vergleichen‘, sagte Modi. ‚In einem Land, in dem 18 Prozent der Weltbevölkerung leben, hat dieses Land die Menschheit vor einer großen Katastrophe bewahrt, indem es Corona wirksam eindämmte‘. Am gleichen Tag sagte Modis Gesundheitsminister Dr. Harsh Vardhan: ‚Indien hat seine COVID-19-Kurve abgeflacht‘. Sicher ist, dass es an diesem Tag 18855 neu bestätigten Fälle gab. Vorsichtige Beobachter warnten, dass diese Zahlen niedriggerechnet erschienen und dass das Virus – wie auch neue Varianten davon – angesichts der mangelnden Vorsichtsmaßnahmen in der Gesellschaft sich sehr schnell wieder ausbreiten könnte.

Wenige Tage bevor Modi und Vardhan diese Kommentare abgaben, erlaubte Modis Parteifreund und Ministerpräsident von Uttarakhand Trivendra Singh Rawat 7 Millionen Menschen, die Kumbh Mela im April durchzuführen. Die Kumbh Mela ist eine Versammlung frommer Menschen zur Feier der Rotation des Jupiters (Brihaspati), die alle zwölf Jahre stattfinden soll. Mitten in einer Pandemie wurde die diesjährige Versammlung ein Jahr im Voraus genehmigt. Regierungsbeamte warnten Anfang April, dass der Kumbh und andere derartige Versammlungen die Übertragung des Virus anheizen könnten. Das Gesundheitsministerium sagte, dies sei „falsch und gefälscht“. Die Mela fand statt, ebenso wie Modis Massenkundgebungen für die Parlamentswahlen.

Modis Kommentar auf dem Weltwirtschaftsforum war sowohl herzlos als auch lächerlich. Am letzten Tag im April wurden in Indien täglich über 400.000 Fälle von COVID-19 bestätigt. Das gesamte Gesundheitssystem ist überfordert. Indiens Staatsausgaben für die Gesundheit sind außerordentlich niedrig, etwa 1,3 % des BIP im Jahr 2018. Ende 2020 gab die indische Regierung zu, dass auf 1.000 Inder 0,8 Ärzte und auf 1.000 Inder 1,7 Krankenschwestern kommen. Kein Land von Indiens Größe und Reichtum hat so wenig medizinisches Personal.

Es kommt noch schlimmer. Indien hat nur 5,3 Krankenhausbetten für je 10.000 Menschen, während China – zum Beispiel – 43,1 Betten für die gleiche Anzahl hat. Indien hat nur 2,3 Intensivbetten für 100.000 Menschen (im Vergleich zu 3,6 in China) und es hat nur 48.000 Beatmungsgeräte (China hatte 70.000 Beatmungsgeräte allein in Wuhan).

Die Schwäche der medizinischen Infrastruktur ist gänzlich auf die Privatisierung zurückzuführen, wo die Krankenhäuser des privaten Sektors ihr System nach dem Prinzip der maximalen Kapazität betreiben und nicht in der Lage sind, Spitzenlasten zu bewältigen. Die Optimierungstheorie erlaubt es dem System nicht, Spitzen zu bewältigen, da dies in normalen Zeiten bedeuten würde, dass die Krankenhäuser Überkapazitäten haben. Kein privater Sektor wird freiwillig überschüssige Betten oder überschüssige Beatmungsgeräte aufbauen. Das ist es, was bei einer Pandemie unweigerlich zur Krise führt. Niedrige Staatsausgaben für das Gesundheitswesen bedeuten niedrige Ausgaben für die medizinische Infrastruktur und niedrige Löhne für das medizinische Personal. Das ist eine schlechte Art, eine moderne Gesellschaft zu führen, sowohl in normalen als auch in außergewöhnlichen Zeiten.

Modis Partei – die BJP – hat bei dieser Wahl in Kerala entscheidend verloren (sie gewann keinen einzigen Sitz), ihr Bündnis verlor in Tamil Nadu (68 Millionen Einwohner) und in Westbengalen (91 Millionen Einwohner). Das Mandat in diesen Bundesstaaten ist eines gegen die Katastrophe, die durch ein marktgesteuertes medizinisches System und durch eine gefühllose, inkompetente Regierung geschaffen wurde. Es muss jedoch gesagt werden, dass dies nicht die Kerngebiete von Modis Unterstützerbasis sind. Diese befinden sich vor allem in Nord- und Ostindien und werden bei den Wahlen frühestens in einem Jahr getestet werden. Die Fortsetzung der Bauernrevolte, die im November 2020 begann, wird jedoch wahrscheinlich das Kräfteverhältnis in vielen dieser nord- und ostindischen Bundesstaaten, von Haryana bis Gujarat, verschieben.

Nichts spiegelt die grausame Inkompetenz der Regierung besser wider als die Situation der Impfstoffe. Indien produziert 60% der Impfstoffe der Welt. Doch – wie Tejal Kanitkar, Professor am National Institute of Advanced Studies, feststellte – wird Indien beim derzeitigen Tempo seine Impfkampagne nicht vor November 2022 abschließen. Dies ist eine verwirrende Situation. Kanitkar macht drei politische Vorschläge, die sinnvoll sind und sofort unterstützt werden sollten:

Großangelegte Beschaffung von Impfstoffen durch die indische Regierung zu regulierten Preisen. Ein transparentes Zuteilungsschema für die 28 indischen Bundesstaaten und 8 Unionsterritorien, das in Absprache mit Gesundheitsexperten und den Regierungen der Bundesstaaten den Bedarf und die Versorgungsrate ermittelt, um landesweite Verteilungsgerechtigkeit zu gewährleisten. Strategien der lokalen Regierungen, um die Aufnahme von Impfstoffen unter den arbeitenden Massen zu erhöhen, um einen gerechten Zugang über alle wirtschaftlichen Klassen hinweg zu gewährleisten.

Dies ist ein Programm, das nicht nur für Indien, sondern für den größten Teil der Welt Sinn macht.

Die Stimmung in Kerala ist jubelnd, und gefühlvolle Menschen in ganz Indien schauen auf die Art und Weise, wie die linke Regierung mit der Pandemie umgeht und die Agenda des Volkes vorantreibt. Ein junger Dichter, Jeevesh M., hat den Geist des Sieges eingefangen:

Hey Blume!

warum bist du so rot?

Die Wurzeln sind tief verzweigt,

und berühren die Basis.

Das war’s schon.

Wenige Tage vor der Wahl wurde die Gesundheitsministerin von Kerala, K. K. Shailaja, nach dem Stand der Pandemie gefragt. Ihre Worte schließen diesen Newsletter ab:

„Ich denke, es gibt zwei wichtige Lehren aus dieser Pandemie. Erstens, dass das Land eine ordentliche Planung und dezentralisierte Umsetzungsmechanismen braucht, um unser Gesundheitssystem zu verbessern. Und zweitens, dass es keinen Aufschub bei der Erhöhung der öffentlichen Investitionen in das Gesundheitswesen geben darf. Wir geben nur ein Prozent unseres BIP für den Gesundheitssektor aus; das sollte auf mindestens zehn Prozent erhöht werden. Länder wie Kuba investieren viel mehr in die Gesundheitsversorgung. Das kubanische Hausarztsystem hat mich beeinflusst, als wir hier in Kerala die Familiengesundheitszentren gegründet haben. Die Gesundheitsversorgung sollte universell sein, mit einigen Regelungen in den tertiären Gesundheitseinrichtungen. Es sollte mehr Investitionen in die Gesundheit auf der Primär-, Sekundär- und Tertiärstufe geben. Es sollte eine dezentralisierte Planung mit Regelungen geben. Kuba hat aufgrund seiner zentralisierten Planung und dezentralisierten Umsetzung viel erreicht. Ihr Gesundheitssystem ist menschenzentriert und patientenzentriert. Ihr egalitäres Konzept und ihre Dezentralisierung können hier nachgeahmt werden.“

Ich bin ein Linker. Auf die Gesundheitspolitik dieses Landes habe ich derzeit keinen Einfluss. Aber wenn die Linke jetzt im Zentrum an der Macht wäre, hätten wir das Gesundheitswesen und die Bildung verstaatlicht. Die Regierung sollte die Kontrolle über die Gesundheitsversorgung haben, damit jeder – ob arm oder reich – eine gerechte Behandlung erhält.