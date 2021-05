Die Algorithmus-Manipulation durch Silicon Valley ist der einzige Grund, warum die Mainstreammedien noch leben

von Caitlin Johnstone – http://www.theblogcat.de

Was also ist schief gelaufen? Niemand kauft mehr Zeitungen, und die Zuschauerzahlen für Fernsehen und Radio schwinden. Wie ist es möglich, dass dieselben imperialistischen oligarchischen Institutionen immer noch kontrollieren, wie die meisten Menschen über ihre Welt denken?

„Wenn wir uns mit Informationen beschäftigen, wollen wir sicherstellen, dass die Quellen, die wir empfehlen, verlässliche Nachrichten, medizinische Wissenschaft und so weiter sind. Und wir haben auch eine Kategorie mit eher grenzwertigen Inhalten geschaffen, wo wir manchmal Leute sehen, die sich Inhalte ansehen, die von geringerer Qualität und grenzwertig sind. Wir wollen also darauf achten, dass wir das nicht zu sehr empfehlen. Das ist also ein Inhalt, der auf der Plattform verbleibt, aber nicht von uns empfohlen wird. Und so haben sich unsere Algorithmen definitiv weiterentwickelt, was den Umgang mit all diesen verschiedenen Inhaltstypen angeht.“

Der progressive Kommentator Kyle Kulinski hat ein gutes Video, das auf Wojcickis Kommentare reagiert, wo er sagt, er glaube, dass sein (völlig harmloser) Kanal in der „Borderline“ Kategorie eingestuft wurde, weil seine Views und neue Abonnenten plötzlich einen dramatischen und unerklärlichen Abturz erlebten. Kulinski berichtet, dass er über Nacht von zehntausenden neuen Abonnenten pro Monat auf vielleicht eintausend fiel.

„Die Leute sind zu YouTube gegangen, um dem Mainstream-Unsinn zu entkommen, den sie in den Kabelnachrichten und im Fernsehen sehen, und jetzt will YouTube einfach zu Kabelnachrichten und Fernsehen werden“, sagt Kulinski. „Die Leute kommen hierher, um dem zu entkommen, und man will ihnen das Zeug aufzwingen, dem sie entkommen wollen, wie CNN und MSNBC und Fox News.“

Es ist nicht sonderlich überraschend, wenn Susan Wojcicki auf dem Weltwirtschaftsforum dem CEO einer neokonservativen Publikation gesteht, die Medien des Oligarchen-Imperiums zu fördern.

https://washingtonbabylon.com/hack-list-2017-the-atlantics-vile-history-of-elite-and-neocon-propaganda/

Sie kommt aus dem gleichen elitären Imperiumsmanagement-Hintergrund wie all die Imperiumsmanager, die von ihren plutokratischen Eigentümern an die Spitze der Mainstream-Medien gesetzt wurden. Sie ging nach Harvard, nachdem sie als Kind buchstäblich auf dem Campus der Stanford University aufgewachsen war. Ihre Schwester Anne ist die Gründerin der Gentest-Firma 23andMe und war mit dem Google-Mitbegründer Sergey Brin verheiratet.

Google selbst verwendet auch Algorithmen, um Imperiumsmedien in seinen Suchen künstlich zu erhöhen. Im Jahr 2017 begann die World Socialist Website (WSWS) zu dokumentieren, dass sie, zusammen mit anderen linken und Anti-Kriegs-Medien, plötzlich einen dramatischen Rückgang des Traffics in der Google-Suche erlebt hatte. Im Jahr 2019 bestätigte das Wall Street Journal die Behauptungen der WSWS und berichtete: „Obwohl Google öffentlich bestreitet, dies zu tun, führt es schwarze Listen, um bestimmte Webseiten zu entfernen oder zu verhindern, dass andere in bestimmten Arten von Ergebnissen auftauchen.“ Im Jahr 2020 gab der CEO der Google-Muttergesellschaft Alphabet bei einer Senatsanhörung zu, WSWS zu zensieren, als Antwort auf die Andeutung eines Senators, dass Google nur rechtsgerichtete Inhalte zensiert.

Google ist übrigens seit seinen Anfängen finanziell mit den US-Geheimdiensten verflochten, als es Forschungsgelder von der CIA und der NSA erhielt. Es schüttet massive Mengen an Geld in Bundes-Lobbying und DC Think Tanks, hat eine kuschelige Beziehung mit der NSA, und war von Anfang an ein Vertragspartner der Militär-Geheimdienste.