Die CIA und der Hass als Waffe in den sozialen Netzen

Niemand, der sich in den Netzwerken denen widersetzt, die ihre Zahler verteidigen, entgeht der Wut der Lohnhasser. Zu diesem Zweck kennt die CIA-Kasse keine Grenzen, ebenso wenig wie die hündische Moral und die lumpige Ethik ihrer Söldner

Die Political Action Group (GAP), die Teil des Center for Special Activities ist, einer Abteilung der US Central Intelligence Agency (CIA), führt unter anderem auf Big Data basierende Analysen durch, verarbeitet Profile der Themen von Interesse und verfertigt Aktionspläne, die an die Internet Task Force gesendet werden, die mit deren Ausführung betraut ist.

Mittels Big Data werden Informationen erhalten, die für subversive Arbeit verwendet werden können, die es ermöglichen, die Kräfte besser zu organisieren, um sie zur Erfüllung eines bestimmten Ziels zu mobilisieren und – vor allem – durch die Mikrosegmentierung des Publikums auf eine besondere und spezifische Weise die Besorgnisse jeder Nachbarschaft, jeder Familie, jeder Person zu handhaben.

Die Analysten des Feindes können dank der Informationen, die die Nutzer selbst in den Netzwerken hochladen, Modelle erstellen, mit denen verborgene Eigenschaften vorhergesagt werden können, darunter politische Präferenzen, sexuelle Orientierung, wie viel Vertrauen Sie in die Menschen haben, mit denen Sie in Verbindung stehen, wie stark diese Beziehungen sind.

Im Februar 2018 wurde unter Anleitung des ehemaligen Präsidenten Donald Trump die sogenannte Internet Task Force for Cuba, auch bekannt als Internet Operational Group for Subversion in Cuba eingerichtet, die der GAP unterstellt ist, also der CIA.

Sie ist es, die für die Anwerbung der sogenannten Netz-Zentren zuständig ist, die die Kampagnen gegen Kuba durchführen, indem sie Spezialisten rekrutieren, die wiederum Dutzende von Cyberkriminellen um sich versammeln. Sie haben auch die Aufgabe, unter anderem die Aktionen der konterrevolutionären Plattformen und Medien zu koordinieren und Mitarbeiter auf der Insel zu suchen.

Im Cyberspace gibt es auch ein schmutziges Exemplar, das von vielen gefürchtet wird: den „Hater“ (Hasser). Der aus dem Englischen importierte Begriff bezieht sich auf Personen, die sich der Belästigung anderer über soziale Netzwerke widmen.

Sie nutzen die körperlichen Merkmale ihrer Opfer, die sexuelle Orientierung, die Rasse, die Ideologie oder die Religion, um ihre Schikane-Attacken auszuführen. Sie nutzen den Schmerz, die Ängste und die Unsicherheit derer, die ihre Behauptungen ernst nehmen.

Einige handeln nur aus Spaß, Groll oder Neid, aber es gibt andere, die wahrhaftige Söldner sind, Leute, die angeheuert wurden, um diskreditierende Kampagnen oder Attentate auf Charaktere auszuführen. Deshalb werden sie Cyberkriminelle genannt.

Die gleichsame Ermordung des Charakters, der Staatsbürgerschaft oder des Ansehen, wie sie auch in den Handbüchern der psychologischen Kriegsführung verschiedener Behörden und Dienste der Welt erwähnt wird, ist Teil der Methoden, mit denen die US-Spezialdienste die Gegner des Imperiums zerstören.

Der Cyberkriminelle versucht, die der Aggression unterworfene Person wehrlos zu machen, sie glauben zu machen, dass sie die Situation nicht unter Kontrolle habe, sich in nutzlosen Abwehrmechanismen zu verschleißen, sich zu erschöpfen und zu isolieren und sich so weit wie möglich von seinen Quälgeistern zu entfernen. Ziel ist es, das Opfer dazu zu bringen, sich öffentlich zu rechtfertigen und Autozensur zu üben, was die Angriffe jedoch nicht unbedingt beendet, sondern sie sogar verstärken kann.

Sie machen Gebrauch vom wiederholten Senden offensiver und beleidigender Botschaften, die sehr einschüchternd sind, an ein bestimmtes Individuum, einschließlich der Androhung von Schaden, die die Person um ihre eigene Sicherheit fürchten lässt. Sie verbreiten Gerüchte über jemanden, um seinen Ruf zu brechen. Sie manipulieren digitales Material, Fotos, aufgezeichnete Gespräche, E-Mails, stehlen Passwörter, um falsche Identität vorzutäuschen. Sie verbreiten falsche Nachrichten und grausamen „Tratsch“ über ihre Opfer. Sie führen wirtschaftliche Erpressungen durch … Nichts, wie entmenschlicht es auch sein mag, hält die Lohnempfänger der CIA auf.

Wenn mehrere Belästiger an der Cyberschikane teilnehmen, wird die Aktion als Mobbing bezeichnet und ist Teil der Strategie gegen kubanische Internetnutzer, insbesondere gegen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. Hunderte von Trollen, digitalen Killern und Cyber-Söldnern, die alle von der CIA ausgebildet und bezahlt wurden, nehmen an den Angriffen teil, die, perfekt geplant, auf Drehbüchern basieren, die in US-amerikanischen Laboratorien für psychologische Kriegsführung erstellt wurden, die für die Task Force arbeiten.

Revolutionäre Führer, Journalisten, Künstler, Musiker und Persönlichkeiten aus verschiedenen Bereichen des sozialen, kulturellen und politischen Lebens des Landes waren bereits intensiven Angriffen dieser Art ausgesetzt.

