Shock and Awe ist ein Geisteszustand: Millionen Tote haben die US-Amerikaner nicht sicherer gemacht

von Philip Giraldi – http://www.theblogcat.de

Dass die Vereinigten Staaten gerne Ausdrücke wie „Shock and Awe“ oder „maximaler Druck“ verwenden, lässt eher vermuten, dass im Keller des Weißen Hauses ein Psychopath arbeitet, dessen Vollzeitjob es ist, sich markige Einzeiler auszudenken, um das schlechte Verhalten der Regierung irgendwie zu beschönigen. Die Ausdrücke sind an und für sich kaum etwas anderes als „scharfes Gerede“, aber sie dienen als Alternative dazu, im Klartext zugeben zu müssen, dass seit dem Beginn des Globalen Krieges gegen den Terror im Jahr 2001 Millionen von Menschen getötet worden sind.

„Millionen?“ könnte man skeptisch fragen.

Ja, Millionen, wenn man all jene einbezieht, die direkt oder indirekt durch die Kriege getötet wurden. Die direkten Opfer der Gewalt sind mindestens 157.000 in Afghanistan, 182.000 im Irak, 400.000 in Syrien und 25.000 in Libyen. Und wenn man ein paar Jahre zurückgehen will, starben in den Jahren 1964-1975 drei Millionen Vietnamesen, während in Korea 2,5 Millionen Zivilisten getötet wurden. Und selbst im „Guten Krieg“, dem 2. Weltkrieg, gab es unnötige Zwischenfälle, wie die Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki, die 105.000 Menschen töteten, die Brandbombenabwürfe auf Tokio, die weitere 97.000 Menschen töteten, und die Brandbombenabwürfe auf Hamburg und Dresden, die zusammen 45.000 Menschen töteten.

Seit 2001 wurden schätzungsweise zehn Millionen weitere Zivilisten aus ihren Häusern vertrieben, was zu Flüchtlingskrisen in Europa und Amerika führte, während Billionen von Dollar von den Genies im Pentagon und im Kongress verschwendet oder „fehlplatziert“ wurden. Und einige könnten vernünftigerweise argumentieren, dass die Gewalt, die überall auf der Welt stattfindet, auch in den USA verinnerlicht wurde, mit Massenmorden, die alle paar Tage in den Nachrichtenmedien auftauchen. Einige behaupten, dass sich die Vereinigten Staaten seit ihrer Gründung fast immer im Krieg befunden haben, was wahr ist. Aber es ist auch richtig, dass sich die Art der tödlichen Auseinandersetzung Amerikas mit dem Rest der Welt in den letzten zwanzig Jahren verändert hat. Die alten Kriege wurden geführt, um das Territorium und den Handel zu erweitern oder um Kolonien für den gleichen Zweck zu erwerben, d.h. sie dienten dazu, die eigene Macht und den eigenen Reichtum zu vergrößern. Seit dem 11. September werden die Kriege jedoch scheinbar ohne ein wirklich erkennbares Ziel geführt, während sie den Vereinigten Staaten gleichzeitig erhebliche Verluste an relativem Wohlstand und Macht zufügen.

Das grundsätzliche Problem ist, dass die Vereinigten Staaten von einer politischen und finanziellen Elite geführt werden, die sich völlig der radikalen Ansicht verschrieben hat, dass die Amerikaner eine „Manifest Destiny“ (offenkundiges Schicksal) haben, während sie gleichzeitig antidemokratische Staaten wie Saudi-Arabien und Israel an ihrer Brust nähren.

Zu der Elite, die für viele der Fehltritte der letzten zwanzig Jahre verantwortlich gemacht werden kann, gehören sowohl Liberale als auch Konservative, die alle aus dem einen oder anderen Grund die Mission Amerikas annehmen. So unterscheiden sich beispielsweise die Weltanschauungen der von Donald Trump ernannten Mike Pompeo und John Bolton kaum von denen des derzeitigen außenpolitischen Amtsinhabers Tony Blinken, da alle drei Männer glauben, dass die Anwendung von Gewalt die völlig akzeptable ultimative Antwort auf widerspenstige Nationen und Führer ist.

Blinken teilt genau die gleiche Eigenschaft mit Pompeo und Bolton, dass sie tatsächlich ein Gefühl der moralischen Überlegenheit ausstrahlen, während die Umsetzung dieser Politik zum sinnlosen Tod von Zehntausenden oder Hunderttausenden und sogar Millionen von Unschuldigen führt. Sie besetzen die „Tyrannen-Kanzel“, während sie scheinheilig zum Handeln in Bezug auf ihre „edle Sache“ aufrufen, um den Rest der Welt sowohl wie Amerika aussehen zu lassen, während sie sich gleichzeitig auf Washington um Richtung und Führung berufen.

Es ist keine Überraschung, dass Tony Blinken ein Protegé von Bill Clintons ehemaliger Außenministerin Madeleine Albright ist, die bekanntlich gackerte, dass „es das wert war“, als sie nach dem Tod von 500.000 irakischen Kindern aufgrund der von den USA erzwungenen Sanktionen für Lebensmittel und Medikamente gefragt wurde.