Es ist Aggression, wenn „sie“ es tun, aber Verteidigung, wenn „wir“ es noch schlimmer treiben

von Alan MacLeod – http://www.antikrieg.com

Aggression wird in der internationalen Politik gemeinhin als die Anwendung von Waffengewalt gegen einen anderen souveränen Staat definiert, die nicht durch Selbstverteidigung oder internationale Autorität gerechtfertigt ist. Jeder Staat, der in der außenpolitischen oder internationalen Berichterstattung als aggressiv bezeichnet wird, ist daher fast per Definition im Unrecht.

Es ist ein Wort, das sich leicht auf die Vereinigten Staaten anwenden lässt, die allein zwischen 1946 und 2000 81 ausländische Interventionen gestartet haben. Im 21. Jahrhundert haben die Vereinigten Staaten die souveränen Staaten Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien, Pakistan, Jemen und Somalia angegriffen, überfallen oder besetzt.

Trotz dieser US-Bilanz reservieren die westlichen Konzernmedien das Wort „Aggression“ überwiegend für offizielle Feindstaaten – ob es nun gerechtfertigt ist oder nicht. Im Gegensatz dazu wird das Verhalten der USA fast nie als aggressiv eingestuft, was den Lesern ein irreführendes Bild von der Welt vermittelt.

Hill: Nur eine ernsthafte Antwort wird Irans wachsende Aggression umkehren – The Hill (10/3/19)

Der vielleicht bemerkenswerteste internationale aggressive Akt der letzten Zeit war die Ermordung des iranischen Generals und politischen Führers Qassem Soleimani durch die Trump-Administration im vergangenen Jahr. Dennoch schaffte es die Washington Post (1/4/20) in ihrem langen und detaillierten Bericht über das Ereignis, den Iran als den Aggressor darzustellen. Die USA hätten lediglich „diesen Moment gewählt, um eine Operation gegen den Führer der iranischen Quds-Truppe zu erkunden, nachdem sie monatelang die iranische Aggression im Persischen Golf toleriert hatten“, so die Post.

Es gab auch Raum für hochrangige US-Vertreter, fälschlicherweise zu behaupten, Soleimani sei dabei gewesen, einen „unmittelbar bevorstehenden“ Angriff auf Hunderte von Amerikanern auszuführen. Tatsächlich war er zu Friedensgesprächen im Irak, die ein Ende des Krieges zwischen den Staaten der Region herbeiführen sollten. Der irakische Premierminister enthüllte, dass er Soleimani persönlich eingeladen und um den Segen Washingtons gebeten hatte, ihn zu empfangen, und diesen auch erhielt. Stattdessen nutzte Trump diese Information, um ihn zu töten.

Monatelang waren die Medien mit Geschichten überschwemmt worden, die auf den Verlautbarungen von US-Vertretern beruhten, dass eine iranische Aggression unmittelbar bevorstehe (z. B. Yahoo! News, 1.2.19; Reuters, 4.12.19; New York Times, 23.11.19; Washington Post, 22.6.19). The Hill (10/3/19) gab einem General im Ruhestand Raum, um zu fordern, dass wir uns „verteidigen“ müssen, indem wir einen „ernsthaften Gegenschlag“ gegen den Iran ausführen, der „unsere Entschlossenheit mit aggressiven Aktionen testet.“

New York Times: ‚Are We Getting Invaded?‘ (‚Werden wir überfallen?‘): US-Boot konfrontiert russische Aggression in der Nähe von Alaska

New York Times (11/12/20)

Russland ist ein weiteres Land, das ständig als aggressiv dargestellt wird. Die New York Times (12.11.20) beschrieb das Zusammentreffen eines US-Fischerbootes mit der russischen Marine vor der Küste Kamtschatkas als typisch russische Aggression, komplett mit der Schlagzeile „Are We Getting Invaded?“ Die Military Times (26.6.20) befürchtete, dass jede Reduzierung der US-Truppen in Deutschland „die russische Aggression ermutigen“ könnte. Und eine Schlagzeile des Hill (14.11.19) behauptete: „Putins Aggression entlarvt Russlands Niedergang.“ Im gleichen Satz, in dem ein Bericht veröffentlicht wurde, der eine Erweiterung der NATO befürwortet, um es direkt mit China aufzunehmen, warnte das Wall Street Journal (12.1.20) vor „russischer Aggression.“ Es genügt zu sagen, dass die Aufrüstung für einen interkontinentalen Krieg gegen eine andere Atommacht nicht als westliche Kriegstreiberei dargestellt wurde.

Andere feindliche Staaten wie China (New York Times, 6.10.20; CNBC, 3.8.20; Forbes, 26.3.21), Nordkorea (Atlantic, 23.11.10; CNN, 9.8.17; Associated Press, 8.3.21) und Venezuela (Wall Street Journal, 18.11.05; Fox News, 10.3.14; Daily Express, 30.9.19) werden ebenfalls routinemäßig der „Aggression“ bezichtigt oder angeprangert.

Konzernmedien stellen sogar die Aktionen der Taliban im eigenen Land gegen westliche Besatzungstruppen als „Aggression“ dar (Guardian, 26.7.06; CBS News, 27.11.13; Reuters, 26.3.21). Die New York Times (24.11.20) sorgte sich kürzlich um die „Aggression der Taliban auf dem Schlachtfeld“, während sie die USA – ein Land, das 2001 in Afghanistan einmarschierte und noch immer nicht abgezogen ist – als angeblich dem „Friedensprozess“ verpflichtet darstellte.

Selbst als die USA Geschwader von Atombombern von North Dakota in den Iran und zurück flogen und jedes Mal den Abwurf von Atombomben auf das Land simulierten, haben die Medien dies als „defensiven Schritt“ (Politico, 30.12.20) dargestellt, der die „iranische Aggression“ (Defense One, 27.1.20) stoppen soll, indem er „den Iran davon abhält, amerikanische Soldaten in der Region anzugreifen“ (New York Times, 30.12.20).

Forbes: Taiwan Tripwire (Stolperdraht): Eine neue Rolle für die US-Armee bei der Abschreckung chinesischer Aggression

Forbes (26.3.21)

Im Februar befahl Präsident Joe Biden einen Luftangriff auf ein syrisches Dorf gegen das, von dem das Weiße Haus behauptete, es seien vom Iran unterstützte Kräfte. Das Verteidigungsministerium bestand absurderweise darauf, dass der Angriff zur „Deeskalation“ der Situation gedacht war, eine Behauptung, die in den Konzernmedien bedauerlicherweise unkritisch wiederholt wurde, wobei Politico (2/25/21) schrieb, dass „der Angriff defensiver Natur war“ und eine Reaktion auf frühere Angriffe auf US-Truppen im Irak. Unnötig zu sagen, dass die Legitimität der amerikanischen Soldaten, die im gesamten Nahen Osten stationiert sind, nicht in Frage gestellt wurde.

Dass die USA per Definition immer defensiv und nie aggressiv agieren, ist so etwas wie ein ehernes Gesetz des Journalismus. Der US-Angriff auf Südostasien ist wohl das schlimmste internationale Verbrechen seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, das allein etwa 3,8 Millionen Vietnamesen das Leben kostete. Dennoch konnten Edward Herman und Noam Chomsky (Extra!, 12/87) in ihrer bahnbrechenden Studie über die Medien Manufacturing Consent („Zustimmung herstellen“) keine einzige Erwähnung eines „Angriffs“ der USA auf Vietnam finden. Stattdessen wurde der Krieg gemeinhin als „Verteidigung“ Südvietnams gegen den kommunistischen Norden dargestellt.

Selbst Jahrzehnte später werden die US-Aktionen in Vietnam noch oft als „Verteidigung“ bezeichnet (z.B. Wall Street Journal, 29.4.05; Christian Science Monitor, 22.1.07; Politico, 10.10.15; Foreign Policy, 27.9.17). In einer Autopsie des Konflikts aus dem Jahr 2018 mit der Überschrift „What Went Wrong in Vietnam“ (Was in Vietnam falsch gelaufen ist) schrieb der New Yorker-Mitarbeiter Louis Menand (26.2.18), dass „unsere Politik darin bestand, Südvietnam in die Lage zu versetzen, sich selbst zu verteidigen“, während die USA „zu verhindern versuchten, dass Vietnam ein kommunistischer Staat wird.“ „Millionen starben in diesem Kampf“, fügt er hinzu, als ob die Urheber der Gewalt unbekannt wären.

Ähnlich war es mit der US-Invasion in Grenada 1983, die als Verteidigung gegen „sowjetische und kubanische Aggression in der westlichen Hemisphäre“ dargestellt wurde (San Diego Union-Tribune, 26.10.83).

US Nachrichten: Putin willigt in Treffen mit Biden ein, während der Westen versucht, die russische Aggression zu deeskalieren

US-Nachrichten (26.4.21)

In der New York Times wurden im letzten Jahr nur dreimal die Begriffe „amerikanische Aggression“ oder „US-Aggression“ verwendet. Alle kamen aus dem Munde chinesischer Offizieller und in Geschichten, die sich auf vermeintlich aggressive chinesische Aktionen konzentrierten. Zum Beispiel stellte die Times (26.6.20) am Ende eines langen Artikels, der davor warnte, wie China „seine territorialen Ansprüche aggressiv durchsetzt“, vom Himalaya bis zum Südchinesischen Meer, in Absatz 28 fest, dass Pekings Priorität darin besteht, „das zu konfrontieren, was es als amerikanische Aggression in Chinas Nachbarschaft betrachtet.“ Inzwischen wird in zwei Artikeln (5.10.20, 23.10.20) erwähnt, dass die chinesische Desinformation den Koreakrieg als „Krieg zum Widerstand gegen die amerikanische Aggression und zur Unterstützung Koreas“ bezeichnet. Aber diese wurden von der Times als „viszerale“ und „kämpferische“ „Propaganda“ abgeschrieben.

Wenn der Begriff „amerikanische Aggression“ überhaupt in anderen führenden Publikationen auftaucht, dann meist nur in Anführungszeichen oder im Munde von Gruppen, die in den Konzernmedien seit langem verteufelt werden, wie die Houthi-Rebellen im Jemen (Washington Post, 2.5.21), die syrische Regierung von Bashar al-Assad (Associated Press, 2.6.21) oder Saddam Husseins Generäle (CNN, 3.3.03).

Das Konzept der US-Kriegsführung wird in der Konzernpresse einfach nicht ernsthaft diskutiert, was zu der Schlussfolgerung führt, dass das Wort „Aggression“ im Neusprech wenig mehr bedeutet als „Handlungen, die wir nicht mögen, die von feindlichen Staaten ausgeführt werden.“

erschienen am 30. April 2021 auf > FAIR – FAIRNESS & ACCURACY IN REPORTING > Artikel

http://www.antikrieg.com/aktuell/2021_05_05_esistaggression.htm