Regimewechsel in Syrien noch auf der westlichen Agenda

„Die westlichen Mächte sind wie Hunde mit einem alten Knochen, wenn es um das Thema des angeblichen Einsatzes von Chemiewaffen in Syrien geht. Es ist kein Fleisch daran, aber sie fahren fort, daran zu nagen", sagt der ehemalige britische Botschafter in Syrien in einem Interview mit Finian Cunningham.

Die Vereinigten Staaten von Amerika, das Vereinigte Königreich und andere NATO-Mächte sind mit ihren verdeckten militärischen Bemühungen um einen Regimewechsel in Syrien gescheitert, was zu einem großen Teil dem prinzipienfesten Eingreifen Russlands zu verdanken ist, das seinen historischen arabischen Verbündeten verteidigt. Peter Ford, der ehemalige britische Botschafter in Syrien, behauptet jedoch, dass Regimewechsel für die westlichen Mächte und ihre kriminelle Agenda der Neugestaltung des Nahen Ostens nach ihren imperialen Ziele immer noch oberste Priorität ist. Im folgenden Interview erklärt Ford, wie sich die westliche Taktik nun auf die Intensivierung der wirtschaftlichen Kriegsführung verlagert hat, um die von Präsident Assad geführte syrische Regierung zu brechen. Dessen ungeachtet rechnet der ehemalige britische Gesandte damit, dass Assad bei den Präsidentschaftswahlen am 26. Mai von einer Nation, die der westlichen Aggression trotzt, mit überwältigender Mehrheit wiedergewählt werden wird.

Peter Ford ist ehemaliger britischer Botschafter in Syrien (2003-2006), der öffentlich den Stellvertreter-Terrorkrieg des Vereinigten Königreichs für einen Regimewechsel in der arabischen Nation angeprangert hat, zusammen mit anderen NATO-Komplizen. Er ist ein erfahrener Diplomat, der einen Abschluss in Arabistik von der Universität Oxford hat und als Gesandter in mehreren Ländern des Nahen Ostens tätig war. Ford hat den Zorn des britischen Establishments für seine unverblümte Wahrheitsfindung über ihre ruchlose Agenda in Syrien auf sich gezogen. Auf der anderen Seite hat er die Bewunderung vieler Menschen auf der ganzen Welt für seinen Mut und seine Integrität gewonnen. Er ist Empfänger des Serena Shim Award für kompromisslose Integrität im Journalismus.

Interview mit Ex-Botschafter Peter Ford

Frage: Was halten Sie von der Entscheidung der Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) von letzter Woche, Syrien die Mitgliedsrechte zu entziehen, basierend auf den Vorwürfen, dass die syrischen Regierungsstreitkräfte während des 10-jährigen Krieges wiederholt chemische Waffen eingesetzt haben? Es scheint, dass die OPCW von den Vereinigten Staaten von Amerika und ihren westlichen Verbündeten extrem politisiert worden ist. Sehen Sie, dass die westlichen Mächte die Mitgliedsstaaten stark unter Druck setzen, um OPCW-Sanktionen gegen Syrien zu erwirken?

Peter Ford: Die westlichen Mächte sind wie Hunde mit einem alten Knochen, wenn es um das Thema des angeblichen Einsatzes von Chemiewaffen in Syrien geht. Es ist kein Fleisch dran, aber sie nagen weiter daran herum. Und warum? Weil die Behauptung, dass „Assad sein eigenes Volk vergast“, ein Eckpfeiler der gesamten westlichen Propagandaerzählung über Syrien geworden ist. Ohne sie wäre es schwieriger, den grausamen Wirtschaftskrieg gegen Syrien zu rechtfertigen, der hauptsächlich durch Sanktionen geführt wird. Und da die militärischen Bemühungen um einen Regimewechsel gescheitert sind, ist die wirtschaftliche Kriegsführung nun die letzte Hoffnung für die westlichen Mächte, Syrien genug zu destabilisieren, um die Regierung zu stürzen. Damit diese Strategie funktioniert, sind die Westmächte mehr als bereit, die Glaubwürdigkeit der OPCW zu untergraben, indem sie ihre Fähigkeit missbrauchen, sie im syrischen Kontext zu manipulieren.

Frage: Die Exekutive der OPCW wurde entlarvt, indem sie ihre eigenen Berichte mit dem Ziel verzerrt hat, die syrische Regierung wegen angeblicher Chemiewaffenangriffe zu belasten. Glauben Sie, dass die OPCW in einen Hebel verwandelt wurde, der es den westlichen Mächten ermöglicht, Syrien zu schikanieren, weil diese Mächte von Russland und China daran gehindert wurden, den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen als Mechanismus für eine Aggression gegen Syrien zu nutzen?

Peter Ford: Die Vereinigten Staaten von Amerika und das Vereinigte Königreich haben nicht gezögert, die OPCW-Exekutive zu instrumentalisieren, um ihren Willen in Bezug auf Syrien durchzusetzen, indem sie Whistleblowing unterdrückten, selbst wenn die Fälle von Falschberichterstattung eklatant waren. Als ehemaliger Beamter der Vereinten Nationen kann ich sagen, dass internationale Organisationen fast durchweg von den USA und Großbritannien kontrolliert und benutzt werden, wobei der Sicherheitsrat glücklicherweise die Arena ist, in der sie nicht immer ihren eigenen Willen durchsetzen können. Das ärgert sie sehr und führt dazu, dass sie sogar noch weiter gehen und Organisationen wie die OPCW ausnutzen und abwerten.

Frage: Gibt es drei Monate nach dem Amtsantritt der neuen US-Regierung unter Präsident Joe Biden irgendeine erkennbare Veränderung in der Politik Washingtons gegenüber Syrien? Sie haben schon früher öffentlich erklärt, dass der ganze Krieg in Syrien eine Regimewechsel-Operation war, die von den USA, dem Vereinigten Königreich, Frankreich und anderen inszeniert wurde. Steht ein Regimewechsel in Syrien immer noch auf der Agenda der westlichen Mächte?

Peter Ford: Der Regimewechsel steht immer noch auf der Agenda. Er kann natürlich nicht offen angesprochen werden, aber wie sonst sollte man eine Politik beschreiben, die einen „Übergang“ unter Bedingungen anstrebt, die die Absetzung der gegenwärtigen Regierung garantieren würden? Zu diesen Bedingungen gehören manipulierte Wahlen und „Gerechtigkeit“ gegen „Kriegsverbrecher“. Die wirtschaftliche Kriegsführung ist so schwerwiegend wie alles, was gegen den Irak unternommen wurde, um Saddam zu stürzen. Es ist eine eklatante Täuschung, so zu tun, als ziele diese Politik nicht auf die Absetzung von Präsident Bashar al-Assad ab. Biden bringt keine Veränderung. Wenn überhaupt, dann verdoppelt er die Politik seines Vorgängers, ohne auch nur den Anschein zu erwecken, aus Syrien raus zu wollen, hält an den Sanktionen fest und behindert absichtlich den Wiederaufbau.

Frage: Die Vereinigten Staaten haben immer noch Truppen, die illegal Teile des östlichen Syriens in der Nähe der Ölfelder des Landes besetzen und dem syrischen Staat wichtige Ressourcen für den nationalen Wiederaufbau vorenthalten. Sie haben die amerikanischen Streitkräfte dort als eine Art „Stolperdraht“ bezeichnet. Könnten Sie dieses Konzept näher erläutern?

Peter Ford: Die US-Streitkräfte in den besetzten Teilen Syriens zählen rund tausend Mann. Die Syrische Arabische Armee könnte diese Kräfte und ihre kurdischen Verbündeten innerhalb weniger Tage überrennen. Was hält sie davon ab? Das sichere Wissen, dass jeder Vorstoß in Richtung der amerikanischen Streitkräfte massive Vergeltungsmaßnahmen der US-Luftwaffe auslösen würde, die von ihren Basen in der Region aus operiert. Die Funktion dieser US-Streitkräfte besteht also nicht darin, bei der „Ausrottung von ISIS-Terrorüberresten“ zu helfen, wie fälschlicherweise behauptet wird, sondern als Stolperdraht zu dienen und dadurch die syrischen Streitkräfte davon abzuhalten, Gebiete zurückzuerobern, die den Großteil der syrischen Öl- und Getreideressourcen enthalten. Die Verweigerung dieser Ressourcen ist der Schlüssel, um Syrien durch wirtschaftliche Kriegsführung in die Knie zu zwingen.

Frage: Könnte Biden die militärische Intervention in Syrien verstärken? Oder ist es wahrscheinlicher, dass die USA und ihre westlichen Verbündeten einen Wirtschaftskrieg durch Sanktionen gegen Syrien führen werden?

Peter Ford: Es muss als unwahrscheinlich gelten, dass die USA viele weitere Soldaten in das Land schicken würden, aber viele im Pentagon zerren an der Leine, um Syrien unter dem geringsten Vorwand zu bombardieren. Im Moment setzen die politischen Planer auf Wirtschaftssanktionen und begnügen sich damit, darauf zu warten, dass die syrische Regierung einknickt.

Frage: Was sind die strategischen Gründe für einen westlichen Regimewechsel in Syrien?

Peter Ford: Im Wesentlichen ist es ein Weg, um an Russland und den Iran heranzukommen. Ein kleines Gedankenexperiment beweist das. Stellen Sie sich vor, Assad wäre plötzlich bereit, die Russen und Iraner loszuwerden und die arabischen Mächte Amerikas zu vervollständigen, wenn er im Gegenzug an der Macht bleibt. Ägyptens Sadat tat etwas Ähnliches in den späten 1970er Jahren, es ist also nicht undenkbar, und Assad trank vor nicht allzu langer Zeit Tee mit der britischen Königin Elizabeth. Würden die USA dann nicht ohne zu zögern das ganze Geschwätz über Demokratie und Menschenrechte beiseite schieben?

Frage: Wie bedeutsam war das militärische Eingreifen Russlands in den Syrienkrieg im Oktober 2015?

Peter Ford: Es war ein Lebensretter. Den meisten Menschen ist nicht klar, wie nah ISIS und andere terroristische Stellvertreter daran waren, die Kontrolle über Damaskus zu erlangen. Natürlich geben die westlichen Mächte diese unangenehme Wahrheit nicht gerne zu.

Frage: Frankreichs ehemaliger Außenminister Roland Dumas bemerkte in einem Medieninterview im Jahr 2013, wie er privat von britischen Beamten mit einem Plan für einen Regimewechsel in Syrien zwei Jahre vor Ausbruch des Krieges im Jahr 2011 angesprochen wurde. Können Sie sich als ehemaliger britischer Botschafter in Syrien (2003-2006) daran erinnern, dass ein solcher Plan erwogen wurde?

Peter Ford: Die Planungen für einen Regimewechsel in Syrien begannen erst richtig, als die Folgen des Irak-Krieges wirklich sauer wurden und die USA / Großbritannien, anstatt sich selbst die Schuld zu geben, versuchten, die Schuld auf Syrien abzuwälzen. Sie beschleunigten sich, nachdem die Konservativen des Vereinigten Königreichs mit ihren antirussischen und anti-iranischen Obsessionen und ihrer Unterstützung für Israel im Jahr 2010 an die Macht kamen.

Frage: Ihre prinzipienfeste und unverblümte Kritik an der Verwicklung der britischen Regierung in den Syrienkrieg hat Ihnen weltweit viel Respekt eingebracht. Fühlen Sie sich durch das bösartige Verhalten des Vereinigten Königreichs in Syrien persönlich angegriffen?

Peter Ford: Ich schäme mich für die Handlungen meines Landes. Es ist wirklich ziemlich beschämend, dass wir dazu beigetragen haben, Millionen von Syrern Leid zuzufügen, während wir heuchlerisch behaupten, wir täten es zu ihrem eigenen Wohl.

Frage: Schließlich finden in Syrien am 26. Mai Präsidentschaftswahlen statt, bei denen Amtsinhaber Baschar al-Assad zur Wiederwahl antritt. Die westlichen Mächte verunglimpfen Syrien als ein „undemokratisches Regime“. Wie sehen Sie die politische Situation in Syrien? Ist es wahrscheinlich, dass Assad die Wiederwahl gewinnt?

Peter Ford: Natürlich wird Assad gewinnen und natürlich werden die westlichen Mächte versuchen, seinen Sieg zu verunglimpfen. Aber ich kann mit Sicherheit sagen, dass, wenn man der konservativen Partei im Vereinigten Königreich eine Garantie dafür geben könnte, bei den nächsten Parlamentswahlen auch nur annähernd das echte Niveau der Unterstützung für Assad zu erreichen, wenn auch teilweise widerwillig von einem kriegsmüden Volk, würden die Tories einem für einen solchen Wahlgewinn in die Hand beißen. Ein Großteil der gegenwärtigen westlichen Propagandaanstrengungen gegen Syrien zielt darauf ab, Assads Sieg zu verderben und ihm die Legitimität abzusprechen. Aber in Syrien selbst wird das Volk die Wahl als Besiegelung von zehn Jahren Kampf sehen, und Assad wird gestärkt in die nächste Phase des westlichen Krieges gegen Syrien gehen.

