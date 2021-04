Die Privatisierung der Gewalt: die rechten Mobster in Jerusalem sind ein Arm des Staates

von Amira Hass – http://www.tlaxcala-int.org

Bild: Ben Gvir

Betrachtet die Krawallmacher in Jerusalem nicht als exzentrische Haredi-Nationalisten, als einen Mob, der nichts mit uns, den zivilisierten Israelis, zu tun hätte

„Wenn Sie die Rufe ‚Möge Euer Dorf niederbrennen‘ hören, repräsentiert das Sie?“, fragte Suleiman Masswadeh, ein Reporter der Kan Public Broadcasting Corporation, eine junge Frau, die an den Krawallen von Lehava – einer rechtsradikalen, anti-arabischen Organisation – in der Jerusalemer Innenstadt am Donnerstag teilnahm. Sie trug einen „Kahane hatte Recht“-Aufkleber auf der Brust und antwortete: „Nicht auf diese Weise. Ich sage nicht, dass es niedergebrannt werden soll, sondern dass ihr das Dorf verlassen sollt und wir darin leben werden“. Das ist eine Antwort, die unsere Geschichte kurz und bündig zusammenfasst: es ist unnötig, alles niederzubrennen, es reicht, die Palästinenser zu vertreiben und dann ihre Häuser zu bewohnen.

Die Leute von Lehava sind nicht allein in diesem Kampf. Fast zu Beginn des heiligen Monats Ramadan, am 12. April, sorgte die israelische Polizei für eine Provokation, als sie den Platz am Damaskustor als Sitz- und Versammlungsort für Jerusalems junge Männer sperrte, mit der pathetischen Ausrede, den Zugang für die Massen der Anbeter zu erleichtern. Und doch wurde ein solcher Schritt nicht vor der Zeit des Coronavirus unternommen, als die Zahl der Betenden weitaus größer war.

Warum also jetzt? Ob die Provokation nun das Ergebnis von Dummheit war oder ein bewusster Versuch, die Atmosphäre des Zusammenseins zu zerstören, die für diese Tage des Ramadan typisch ist – sie sollte in einem allgemeineren Kontext gesehen werden, wie Yudith Oppenheimer und Aviv Tatarsky von Ir Amim, einer NGO, die sich auf Israels Politik in Jerusalem konzentriert, auf der Website Siha Mekomit (Local Call, die hebräische Version der Website +972) schreiben: „Diejenigen, die verfolgen, was in den letzten zwei Jahren in Jerusalem passiert ist, werden eine direkte Verbindung zwischen den unaufhörlichen Polizeischikanen in [dem Ost-jerusalemer Stadtteil] Isawiyah und den Ereignissen der letzten Tage am Damaskustor erkennen.

„Was beide gemeinsam haben, ist, ein Gebiet ins Visier zu nehmen, in dem es aktives palästinensisches Leben gibt, das Eindringen in dieses Gebiet mit großen Polizeikräften und unablässigen Versuchen, Reibungen zu verursachen, während einer Periode, deren Ende nicht in Sicht ist.

„Warum hat die israelische Polizei ausgerechnet hier eine Ausgangssperre verhängt?“, fragen Oppenheimer und Tatarsky und antworten: „Die implizite Botschaft ist: Ihr wollt einen Feiertag? Schön, beachtet ihn in eurem eigenen Haus, hinter Mauern und Türen. Die Festtagslichter sind wie jedes Jahr über dem Damaskustor zu sehen, aber der Stadtplatz ist leer, ramponiert und blutend, und die Stadtverwaltung, die die Lichter aufgehängt hat, schweigt. Die Polizei schafft „Beweise“ durch ständige Reibereien mit den palästinensischen Bewohnern. Am Ende tauchen, wenn nicht mit Gewalt, dann mit noch mehr Gewalt, die verstörenden Bilder auf, die wiederum die zusätzliche Gewaltanwendung und die weitere Verdrängung der palästinensischen Bewohner aus ihrem öffentlichen Raum rechtfertigen“.

Genauso wie es einen Zusammenhang zwischen den Polizeischikanen in Isawiyah und am Damaskustor gibt, gibt es einen Zusammenhang zwischen den rechten Spektakeln des Hasses und der Selbstherrlichkeit in der Jerusalemer Innenstadt und der Altstadt – und den Angriffen der Siedler im gesamten Westjordanland (ein weiterer wurde zum Zeitpunkt des Schreibens dieses Artikels am Samstag gemeldet: Israelis, die den Außenposten von Havat Ma’on verlassen haben, griffen Bauern aus dem Dorf Al-Tawani an, die ihr Land bearbeiteten. Ersten Berichten zufolge wurden zwei Palästinenser und zwei Aktivisten der israelisch-palästinensischen Anti-Besatzungsgruppe Ta’ayush, die sie begleiteten, verwundet).

Lehava und die leidenschaftlichen jungen Leute, die ihrem Aufruf folgen, gehören zu den privatisierten Zweigen der Regierung, der Jerusalemer Stadtverwaltung und der Polizei, die ihre Politik umsetzen, Palästinenser aus dem öffentlichen Raum verschwinden zu lassen – so wie die Hooligans auf den Hügeln ein weiterer privatisierter Arm zur Umsetzung der Regierungspolitik sind, Palästinenser in dicht besiedelte Enklaven zu pferchen und den größten Teil des Gebiets der Westbank zu übernehmen.

Landraubende rechte NGOs mit religiöser und messianischer Patina wie Regavim, Amana, Elad, Ateret Cohanim und Ad Kan sind weitere Nichtregierungszweige, die mit ihren beeindruckenden finanziellen Mitteln Rückenwind für die staatlichen Institutionen und deren konsequente zionistische Politik darstellen. Ihr Mutterschiff ist die Gush-Emunim-Bewegung und ihre Inkarnation als als Regionalrat von Yesha (Judäa und Samaria, zionistische Benennung der Westbank).

Individuelle, ungezügelte und messianische Gewalt – der seit Jahrzehnten mit einem blinden und einem zwinkernden Auge der Strafverfolgungsbehörden begegnet wird – ist ein wesentlicher Bestandteil der Kriegstreiberei des jüdischsten Landes der Welt. Auf seine demokratische Art und Weise (nämlich mit der Unterstützung der meisten seiner Juden) arbeitet dieser jüdische Staat an der Auslöschung der palästinensischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in diesem Land.

Der Appetit dieser Krawallmacher, der ultranationalistischen Rechten in Jerusalem und den südlichen Hebron-Hügeln, wächst mit jedem Gerichtsurteil, das die Übernahme eines palästinensischen Viertels wie Scheikh Jarrah und Silwan durch eine rechte NGO erlaubt, mit jedem nicht untersuchten Angriff auf einen palästinensischen Bauern auf seinem eigenen Land durch Israelis, die aus Havat Ma’on oder Yitzhar kommen, mit jeder Genehmigung, die es der Zivilverwaltung erlaubt, palästinensisches Land als Staatsland zu deklarieren und einer Siedlung oder einem angrenzenden Außenposten zuzuweisen.

Das „Verschwinden“ der Palästinenser aus dem öffentlichen Raum und das Eindrängen in Enklaven könnte sich als Vorspiel zu einer weiteren Massenvertreibung von Palästinensern aus dem Land erweisen. Dieses Verbrechen gegen die Menschlichkeit wurde in der Vergangenheit von einem religiösen Juden wie Meir Kahane und einem säkularen Juden wie Rehavam Ze’evi befürwortet, und wird nun von ihren Nachfolgern, den Hardalim (Haredi-Nationalisten) Itamar Ben-Gvir und Bezalel Smotrich, in verschiedenen Gestalten wiederholt.

Betrachtet die Krawallmacher in Jerusalem nicht nur als einige exzentrische Hardalim und Haredim, als einen Pöbel, der nichts mit uns zu tun hat, den zivilisierten Israelis, die mit gutem Geschmack und guten Manieren angeblich die Rechtsstaatlichkeit hochhalten. Die Randalierer werden stärker und vermehren sich, weil Israelis, die sich als „anständige“ Zentristen betrachten (und Parteien wie Arbeit, Kahol Lavan und Yesh Atid unterstützen), mit diesen verabscheuungswürdigen Handlungen der israelischen Regierungen und ihrer privatisierten und verstärkten Satelliten in Frieden gelebt haben und leben.

Vielleicht, wenn die Freunde dieses Landes – Europa und die USA – Israel wegen seiner Politik warnen und Sanktionen gegen es verhängen, wird die israelische „Mitte“ aufwachen und aufhören zu schweigen, gleichgültig zu sein, an der Seitenlinie zu bleiben oder diese Politik aktiv zu unterstützen.

http://www.tlaxcala-int.org/article.asp?reference=31490