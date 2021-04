Die COVID-19-Katastrophe in Indien nimmt weiter zu

von Vijay Prashad – http://www.counterpunch.org

Bild: Gwydion M. Williams – CC BY 2.0

Übersetzung LZ

Für Ashish Yechury (1986-2021), Journalist.

Es ist schwierig, den Einfluss von COVID-19 auf Indien überzubewerten. WhatsApp wimmelt von Nachrichten über diesen oder jenen Freund und Familienmitglied mit dem Virus, während es wütende Posts darüber gibt, wie die Zentralregierung ihre Bürger völlig im Stich gelassen hat. Diesem Krankenhaus gehen die Betten aus und jenes hat keinen Sauerstoff mehr, während Premierminister Narendra Modi und sein Kabinett sich nicht kümmern.

Dreizehn Monate nachdem die Weltgesundheitsorganisation (WHO) verkündet hat, dass sich die Welt inmitten einer Pandemie befindet, schaut die indische Regierung wie ein versteinertes Tier in die Scheinwerfer, unfähig, sich zu bewegen. Während andere Länder mit ihren Impfprogrammen weit fortgeschritten sind, lehnt sich die indische Regierung zurück und sieht zu, wie eine zweite oder dritte Welle die indische Bevölkerung schwer trifft.

Am 21. April 2021 registrierte das Land 315.000 Fälle innerhalb von 24 Stunden. Dies ist eine außerordentlich hohe Zahl. Bedenken Sie, dass in China, wo das Virus erstmals Ende 2019 nachgewiesen wurde, die Gesamtzahl der nachgewiesenen Fälle bei weniger als 100.000 liegt. Dieser Anstieg hat Fragen aufgeworfen: Handelt es sich um eine neue Variante, oder ist dies ein Ergebnis des Versagens, soziale Interaktionen zu managen (einschließlich der 3 Millionen Pilger, die sich bei der diesjährigen Kumbh Mela versammelten) und genügend Menschen zu impfen.

Im Kern geht es um das totale Versagen der indischen Regierung, angeführt von Premierminister Modi, diese Pandemie ernst zu nehmen.

Vernachlässigung

Ein Blick um die Welt zeigt, dass jene Regierungen, die die Warnungen der WHO missachteten, am schlimmsten von COVID-19 betroffen waren. Ab Januar 2020 hatte die WHO die Regierungen aufgefordert, auf grundlegende Hygieneregeln zu bestehen – Händewaschen, räumlicher Abstand, Tragen von Masken – und hatte dann später Tests auf COVID-19, Kontaktverfolgung und soziale Isolation vorgeschlagen. Die erste Gruppe von Empfehlungen erfordert keine immensen Ressourcen. Vietnams Regierung zum Beispiel nahm diese Empfehlungen sehr ernst und bremste die Ausbreitung der Krankheit sofort.

Die indische Regierung bewegte sich langsam, trotz der Hinweise auf die Gefährlichkeit der Krankheit. Bis zum 10. März 2020, bevor die WHO eine Pandemie erklärte, meldete die indische Regierung etwa 50 COVID-19-Fälle in Indien, wobei sich die Infektionen innerhalb von 14 Tagen verdoppelten. Die erste größere Maßnahme des indischen Premierministers war eine 14-stündige Janata-Ausgangssperre, die zwar dramatisch war, aber nicht mit den Empfehlungen der WHO übereinstimmte. Dieser rücksichtslose Lockdown mit einer Vorankündigung von vier Stunden schickte Hunderttausende von Arbeitern auf den Weg nach Hause, mittellos, einige starben am Wegesrand, viele trugen das Virus in ihre Städte und Dörfer. Premierminister Modi führte diesen Lockdown durch, ohne sich bei seinen eigenen Abteilungen zu erkundigen, deren Rat ihn vielleicht vor einem solch überstürzten und unnötigen Akt gewarnt hätte.

Premierminister Modi nahm die gesamte Pandemie auf die leichte Schulter. Er forderte die Menschen auf, Kerzen anzuzünden und auf Töpfe zu schlagen, um Lärm zu machen, um das Virus zu verscheuchen. Der Lockdown wurde immer wieder verlängert, aber es gab nichts Systematisches, keine nationale Politik, die man irgendwo auf den Webseiten der Regierung finden könnte. Im Mai und Juni 2020 wurde der Lockdown immer wieder verlängert, obwohl dies für die Millionen von Indern der Arbeiterklasse, die zur Arbeit gehen mussten, um von ihrem Tageslohn zu leben, bedeutungslos war. Ein Jahr nach Beginn der Pandemie gibt es jetzt 16 Millionen Menschen in Indien mit nachgewiesenen Infektionen, und 185.000 Menschen sind nachweislich an der Pandemie gestorben. Man muss Wörter wie „entdeckt“ und „bestätigt“ schreiben, weil die Mortalitätsdaten aus Indien während dieser Pandemie völlig unzuverlässig waren.

Folgen der Privatisierung

Die Folgen der Übergabe des Gesundheitswesens an den privaten Sektor und der Unterfinanzierung des öffentlichen Gesundheitswesens sind teuflisch. Seit Jahren fordern Befürworter der öffentlichen Gesundheitsversorgung, wie z.B. Jan Swasthya Abhiyan, mehr staatliche Ausgaben für die öffentliche Gesundheit und weniger Abhängigkeit von der profitorientierten Gesundheitsversorgung. Diese Forderungen stießen auf taube Ohren.

Indiens Regierungen haben sehr geringe Beträge für die Gesundheit ausgegeben – 3,5 Prozent des BIP im Jahr 2018, eine Zahl, die seit Jahrzehnten gleich geblieben ist. Indiens aktuelle Gesundheitsausgaben pro Kopf, gemessen an der Kaufkraftparität, lagen 2018 bei 275,13, was in etwa den Zahlen von Kiribati, Myanmar und Sierra Leone entspricht. Dies ist eine sehr niedrige Zahl für ein Land mit der Art von industrieller Kapazität und Reichtum Indiens.

Ende 2020 gab die indische Regierung zu, dass es 0,8 Ärzte auf 1.000 Inder und 1,7 Krankenschwestern auf 1.000 Inder gibt. Kein Land von Indiens Größe und Reichtum hat so wenig medizinisches Personal. Es kommt noch schlimmer. Indien hat nur 5,3 Betten für je 10.000 Menschen, während China – zum Beispiel – 43,1 Betten für die gleiche Anzahl hat. Indien hat nur 2,3 Intensivbetten für 100.000 Menschen (im Vergleich zu 3,6 in China) und es hat nur 48.000 Beatmungsgeräte (China hat 70.000 Beatmungsgeräte allein in Wuhan).

Die Schwäche der medizinischen Infrastruktur ist gänzlich auf die Privatisierung zurückzuführen, wo die Krankenhäuser des privaten Sektors ihr System nach dem Prinzip der maximalen Kapazität betreiben und nicht in der Lage sind, Spitzenlasten zu bewältigen. Die Optimierungstheorie erlaubt es dem System nicht, Spitzen zu bewältigen, da dies in normalen Zeiten bedeuten würde, dass die Krankenhäuser Überkapazitäten haben. Kein privater Sektor wird freiwillig überschüssige Betten oder überschüssige Beatmungsgeräte bereithalten. Das ist es, was bei einer Pandemie unweigerlich zur Krise führt.

Niedrige Gesundheitsausgaben bedeuten niedrige Ausgaben für die medizinische Infrastruktur und niedrige Löhne für das medizinische Personal. Das ist eine schlechte Art, eine moderne Gesellschaft zu führen.

Impfstoffe und Sauerstoff

Engpässe sind ein normales Problem in jeder Gesellschaft. Aber die Knappheit an grundlegenden medizinischen Gütern in Indien während der Pandemie war ein Skandal.

Indien ist seit langem als die „Apotheke der Welt“ bekannt, da die indische Pharmaindustrie sehr geschickt darin ist, eine Reihe von Generika nachzuproduzieren. Es ist der drittgrößte Hersteller der Pharmaindustrie. Auf Indien entfallen 60 Prozent der weltweiten Impfstoffproduktion, darunter 90 Prozent des von der WHO verwendeten Masernimpfstoffs, und Indien ist inzwischen der größte Produzent von Pillen für den US-Markt. Doch all dies hat während der Krise nicht geholfen.

Impfstoffe für COVID-19 sind für Inder nicht in dem erforderlichen Tempo verfügbar. Die Impfungen für Inder werden nicht vor November 2022 abgeschlossen sein. Die neue Politik der Regierung wird es den Impfstoffherstellern erlauben, die Preise zu erhöhen, aber nicht schnell genug zu produzieren, um den Bedarf zu decken (Indiens öffentliche Impfstofffabriken liegen brach). Eine schnelle Beschaffung im großen Stil ist nicht in Sicht. Es gibt auch nicht genügend medizinischen Sauerstoff, und die Versprechen, Kapazitäten aufzubauen, wurden von der Regierungspartei nicht eingehalten. Indiens Regierung hat Sauerstoff exportiert, selbst als klar wurde, dass die inländischen Reserven erschöpft sind (sie hat auch wertvolle Remdesivir-Injektionen exportiert).

Am 25. März 2020 sagte Modi, dass er dieses Mahabharat – diese epische Schlacht – gegen COVID-19 in 18 Tagen gewinnen würde. Jetzt, mehr als 56 Wochen nach diesem Versprechen, sieht Indien eher aus wie die blutgetränkten Felder von Kurukshetra, wo Tausende von Toten lagen, und der Krieg noch nicht einmal zur Halbzeit gelangt ist.

Dieser Artikel wurde von Globetrotter produziert.

Vijay Prashads jüngstes Buch ist No Free Left: The Futures of Indian Communism (Neu Delhi: LeftWord Books, 2015).