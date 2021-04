Die Blockade behindert die Produktion von Medikamenten für das kubanische Gesundheitswesen

von – http://de.granma.cu

Bild: Brücken der Liebe schlagen Entnommen aus Twitter

Die finanzielle Verfolgung, der die US-Regierung Kuba durch die Anwendung der Wirtschafts-, Handels- und Finanzblockade aussetzt, schränkt den Betrieb und die Entwicklung des nationalen Gesundheitssystems ein

Führungskräfte der Unternehmensgruppe der Biotechnologischen und Pharmazeutischen Industrie Kubas (BioCubaFarma) prangerten die Auswirkungen auf ihre Forschung und Produktion an, die durch die von der US-Regierung gegen Kuba verhängte Wirtschafts-, Finanz- und Handelsblockade verursacht werden.

Sie spezifizierten, dass die kriminelle Politik die Beschaffung von Rohstoffen, Ersatzteilen und Lieferungen beeinflusst, um Medikamente für das nationale Gesundheitswesen zu gewährleisten, sowie die Entwicklung von Forschungsprojekten.

Sie fügten hinzu, dass die Kosten für die zur Herstellung der Impfstoffkandidaten notwendigen Produktionsmittel gestiegen sind, da sie über Drittländer bezogen werden, während die üblichen Lieferanten sich aus Angst vor Repressalien gegen ihre Firmen aufgrund des völkermörderischen Blockadegesetzes geweigert haben, sie zu liefern.

Die Industrie wird jedes Jahr in Bezug auf Forschung, Herstellung und Vermarktung ihrer Produkte beeinträchtigt, und der akademische und wissenschaftliche Austausch ist begrenzt. So berichtete das kubanische Zentrum für Gentechnik und Biotechnologie gegenüber Prensa Latina, dass es beträchtliche Einnahmen verloren hat, weil es das Medikament Heberprot-p, das einzige seiner Art auf der Welt zur Behandlung von diabetischen Fußgeschwüren, nicht in die USA exportiert.

