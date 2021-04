Die Produktion von biologischen Waffen ist nur den USA erlaubt

von Dr. Wolfgang Schacht

Die Vereinigten Staaten von Amerika (USA), wohl wissend, dass sie in der Welt die Stärksten, die Klügsten, die Gewissenlosesten und Skrupellosesten sind, produzieren tödlich wirkende Viren, Bakterien und Toxine für biologische Waffen. Sie können das, sie dürfen das und tun das, weil derartig gefährliche Tätigkeiten auf dem Territorium der USA nicht erlaubt sind, weil sie das Genfer Protokoll vom 17. Juni 1925 („Protokoll über das Verbot der Verwendung von erstickenden, giftigen oder ähnlichen Gasen sowie bakteriologischen Mitteln im Krieg‟) nicht unterschrieben haben und … weil keiner sich dagegen wehrt.

In den Dokumenten des Pentagon werden schockierende Fakten über Kriegsprogramme der USA mit biologischen Waffen genannt [1].

Amerikanische Militärwissenschaftler testen künstlich geschaffene Viren in mehr als 200 Laboren des Pentagons in 25 Ländern der Welt (Bild oben).

Die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) sind das einzige Land der Welt, das derartige biologische Labore in anderen Ländern besitzt und betreibt.

Besondere Schwerpunkte ihrer Tätigkeit liegen in den Ländern der ehemaligen Sowjetunion (Kasachstan, Usbekistan, Aserbaidschan, Georgien und Ukraine), im Nahen Osten, in Süd-Ost-Asien und Afrika. Allein in der Ukraine gibt es 15 derartige Labore. Eine beispiellose Gefahr für Europa und für die Ukraine selbst. Finanziert wird dieser Irrsinn von der

Militäragentur „Defense Threat Reduction Agency“ (DTRA) – Behörde des Verteidigungsministeriums der USA – mit einem Budget von ca. 3 Milliarden US-Dollar/Jahr.

In der Republik Georgien wurde von den USA ein modernes Zentrum für die Entwicklung von biologischen Waffen aufgebaut (Bild 2). Nicht zufällig wird es von den Georgiern „Labor des Todes‟ genannt. In diesem Labor wurden Dokumente gefunden, die beweisen, dass private US-Firmen (Hill, Battelle, Gilead, Metabiota) von höchsten Politikern Georgiens einen Freibrief für Menschenversuche haben. Zahlreiche Experimente mit Todesfällen sind inzwischen bekannt. Seit der Eröffnung des Lugar-Centers wird die Republik Georgien regelmäßig von Epidemien und Pandemien geplagt. Im Land sind Schwärme von exotischen Insekten aufgetaucht, mit denen die USA im Rahmen des Geheimprojektes „Insect Allies‟ intensiv arbeiten. Außerdem bestätigen Geheimdokumente den Verdacht, dass das Pentagon mit genetisch veränderten Pest-Viren experimentiert, um bestimmte „Menschenrassen‟ gezielt auszurotten. Eine neue Bedrohung der Menschheit steht bereits vor der Tür [2].

Bild 2

Das Lugar-Center in Georgien ist nur 17 km von der Vaziani Military Base der USA entfernt.

Das Labor mit einer biologischen Schutzstufe 3. Grades (Hochsicher-heitslabor) darf nur von Bürgern der USA betreten werden, die eine Berechtigung auf Einsicht in geheime Staatsunterlagen haben. Im Rahmen einer Regierungsvereinbarung mit Georgien (Vertrag von 2002) besitzen ihre Mitarbeiter sogar diplomatische Immunität, d.h. sie sind als Geheimagenten de facto von jeder Verantwortung für verbrecherische Handlungen befreit. Als Schwerpunkte ihrer Forschungstätigkeit werden Untersuchungen der Sibirischen Pest, der Hasen- oder Nagetierpest, verschiedener Viren (z.B. Krim-Kongo-Fieber) und die „Entwicklung von biologischen Material für künftige Experimente‟ genannt. Die Leiter der militärischen Programme der DTRA sind grundsätzlich Vertreter privater Unternehmen und deshalb dem Kongress der USA nicht rechenschaftspflichtig. Ohne Kontrolle umgehen sie jedes Gesetz [1]. Der diplomatische Status ihrer Geheimagenten ist ein internationaler Skandal!

Im Verlaufe der letzten Jahrzehnte leitet das Battelle-Institut das Labor für besonders geheime biologische Forschungsarbeiten (National Biodefense Analysis and Countermeasures Center – NBACC) in Fort Detrick, Staat Maryland (Bild 3). Die Grundlage dafür bildet ein Vertrag mit dem Departement für Nationale Sicherheit (DNS). Das NBACC schloss mit DNS zwei 10-Jahres-Verträge ab: 344 Mio. US-Dollar (2006 – 2016) und 20 Mio. US-Dollar (2015 – 2026). Im gleichen Institut wurde 2015 das CORONA-Virus der chinesischen Fledermaus „erfolgreich‟ modifiziert, damit es ohne einen tierischen Übertragungswirt direkt in menschliche Zellen eindringen kann [3].

Bild 3

Bild 4

Geheime Experimente im NBACC über den Einsatz von neuen Technologien für die gezielte Verteilung von biologischen Stäuben, die wissenschaftliche Bewertung des Einsatzes von Aerosol-Toxinen, die Bewertung der Giftigkeit von Melioidose (auch Pseudo-Rotz oder Whitmore’s Disease genannt) sind ebenfalls bekannt geworden (Bild 4). Die USA machen kein Geheimnis daraus.

Melioidose wurde in der Vergangenheit von den USA als mögliche biologische Waffe betrachtet. Die biologischen Labore beschäftigen sich außerdem mit der gentechnischen Manipulation verschiedener Krankheitserreger und ihrem Potential für den Einsatz in einem hybriden Krieg.

Die Firma Metabiota Inc. wurde vom Pentagon im Rahmen des Projektes DTRA auch während der EBOLA-Epidemie in Westafrika eingesetzt. Für die Entwicklung eines wirksamen Impfstoffes gegen EBOLA? Natürlich nicht! Diese Aufgabe wurde großzügig den Russen überlassen! Drei amerikanische Labore beschäftigten sich vor Ort mit der Kultivierung des Erregers. Wozu denn das? Für diese und viele andere Arbeiten erhielt Metabiota 3,1 Mio. US-Dollar (2012-2015).

Sogar mit Insekten als Träger verschiedener Krankheiten beabsichtigt das Pentagon seine Feinde zu liquidieren. Im Lugar-Center (Georgien) wurde deshalb von den Entomologie-Spezialisten eine moderne Fabrik für die Zucht solcher „Tierchen‟ gebaut! Über verbrecherische Versuche mit beißenden und stechenden „Fliegen“ berichten die Medien im Kaukasus (Bild 5).

Bild 5

Auf welches moralische Niveau müssen „Manager“ und „Wissen-schaftler“ sinken, um derart perverse Forschungsaufgaben zu formulieren, zu finanzieren, auszuarbeiten und … umzusetzen? Die Zielstellung lautet: maximale Vernichtung von Menschen in kürzester Zeit bei geringsten Aufwand und Kosten! Warum sind wir so empört und so entsetzt? Haben die Kolonialisten und Gründer der USA bei der Ausrottung der Ureinwohner (Indianer) in den Jahren von 1620 bis 1890 nicht ähnliche Zielstellungen gehabt und … realisiert? Mehr als 80% der Urbevölkerung von Amerika wurde erbarmungslos ausgerottet! Ist das kein Völkermord (Genozid)? Die Erfahrungen des amerikanischen Establishments auf diesem „Fachgebiet“ sind offensichtlich nach wie vor riesengroß. Wehe dem, der das vergisst!

Das Projekt „Sandfliege‟ begann im Jahre 2014. Zunächst nur in Georgien und im Kaukasus-Gebiet. Für die Tests wurden weibliche Sandmücken eingesetzt. Auf ihrer verzweifelten Suche nach Blut für ihre Brut fliegen sie von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Schwerpunkt der „Forschungen“ war nicht ihr grandioser Flug, sondern die Erfolgsquote der Übertragung von schweren Infektionen und Krankheiten (Leishmaniose). Zunächst fliegen sie nur in Tiflis (Hauptstadt von Georgien) – auch außerhalb ihrer Saison. Einige Monate später überfallen sie auch die Menschen im benachbarten Dagestan (Russland). Ihre Bisse verursachen schwere Entzündungen. Sie leben in der Kanalisation und erscheinen über die Abflussrohre das ganze Jahr (Bild 6).

Nach Aussage des Pentagons ist der Einsatz von entomologischen Biowaffen für die große Verbreitung von ansteckenden Krankheiten in einem hybriden Krieg sehr effektiv.

Die physische Vernichtung von 650.000 Gegnern kostet nur 29 Cent pro Opfer [1]!

Bild 6

In den USA, in einem abgegrenzten Gebiet des Bundesstaates Utah, werden in einem militärischen Objekt bioaktive Kampfstoffe produziert [4] und in einer speziellen Einrichtung getestet (Bild 7). Bild 8 zeigt welche Stoffe am 12. März 2012 produziert und getestet wurden.

Bild 7

Bild 8

Wir ersparen uns weitere Details zu diesen und anderen verbrecherischen Aktivitäten der USA. Auf folgende hoch aktuelle Entwicklungstendenzen biologischer Waffen sind wir jedoch verpflichtet hinzuweisen, weil sie auch uns im starken Maße betreffen:

Für die gezielte genetische Modifizierung und konkrete Einflussnahme auf die Gesundheit chinesischer und russischer Menschen sammelt das Pentagon ihre RNS und DNA, sowie biologisches Material von gesunden und krebskranken Patienten.

Für die gezielte genetische Modifizierung des „idealen“ Menschen aus der Sicht des Establishments der USA werden ihm ca. 50 künstlich geschaffene Chromosomen eingepflanzt. Ziel ist die Schaffung einer großen Masse von gefühllosen Idioten, die gehorsam arbeiten, … konsumieren und lachen.

Für die gezielte Vernichtung der VR China und der Russischen Föderation entwickeln die USA neue künstliche Gifte, Bakterien, Viren, Chromosomen und biologische Waffen, die mit modernster Technik zielgerichtet zum Einsatz kommen sollen.

Die aktuellen Ereignisse in der Welt, besonders in den USA und in der Ukraine beweisen, der globale Kapitalismus wird weltweit untergehen. Ob heute oder morgen – das ist im Grunde egal!

İVenceremos!

Мы победим!

Wir werden siegen!

