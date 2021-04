Drei Tote bei Angriff auf iranischen Tanker vor Syriens Küste

von Jason Ditz – http://www.antikrieg.com

Angriff vermutlich durch eine Drohne im libanesischen Luftraum erfolgt

Am Samstag wurde ein iranischer Tanker vor der syrischen Küste angegriffen, der erste Angriff dieser Art seit Jahren. Drei Iraner, darunter zwei Besatzungsmitglieder, wurden dabei getötet, wie berichtet wurde.

Es tauchen immer noch Details auf, aber der Verdacht richtete sich sofort auf Israel, das immer wieder iranische Ziele in und rund um Syrien angreift. Ein früherer Bericht hatte angedeutet, dass die Israelis in der Vergangenheit einige Schiffe mit iranischem Treibstoff angegriffen hatten.

Dieser Treibstofftanker befand sich in der Nähe des Hafens, und es wird angenommen, dass er von einer Drohne oder einer Rakete angegriffen wurde, die vom libanesischen Luftraum aus abgefeuert wurde. Dies deutet wiederum auf einen israelischen Angriff hin, da Israel dazu neigt, den libanesischen Luftraum ungestraft zu nutzen.

Vor dem Krieg war Syrien autark auf dem Gebiet von Öl und Kraftstoff, aber Produktion und Transport haben zu kämpfen, und jetzt sind sie stark auf Importe angewiesen, um die Wirtschaft zu betreiben. Da die USA versuchen, Syrien daran zu hindern, irgendetwas zu kaufen, und versuchen, den Iran davon abzuhalten, irgendetwas zu verkaufen, ist es nur natürlich, dass dies ein wichtiger Handelspartner für sie sein würde.

Die Vereinigten Staaten von Amerika haben bereits in der Vergangenheit versucht, iranische Exporte zu stoppen, indem sie einige Tankschiffe beschlagnahmten. Dies ist das erste Mal, dass eines unter Beschuss gekommen ist, was sicherlich mehr im Sinne dessen ist, was Israel tun würde.

erschienen am 24. April 2021 auf > Antiwar.com > Artikel

