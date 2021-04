Minsk: Putsch gescheitert, aber es ist zu früh, sich zu entspannen

von Rostislav Ishchenko – https://cooptv.wordpress.com

Man musste kein Experte auf dem Gebiet sein oder über exklusive Informationen verfügen, um zu verstehen, dass in Weißrussland etwas im Gange war. Die triviale Logik legte nahe (und ich habe darüber gesprochen und geschrieben), dass die amerikanische Operation gegen Russland, um irgendeine Hoffnung auf Erfolg zu haben, nicht auf einen Angriff der Ukraine auf den Donbass hätte beschränkt werden dürfen.

US-Amerikaner mögen nicht hochintelligent sein, aber (im Gegensatz zu ihren ukrainischen Untergebenen) wissen sie, wie man aus Erfahrung verallgemeinert.

Nun, die Erfahrung von 2014-15 zeigt, dass die AFU auch ohne die direkte Beteiligung regulärer russischer Einheiten (mit begrenzter Unterstützung durch die damals noch wenig an eine normale Armee erinnernden republikanischen Milizen mit Ausrüstung und „Urlaubern“) katastrophale Niederlagen in einem beneidenswerten Tempo erleidet. Da Moskau deutlich gemacht hat, dass es im Falle eines ukrainischen Angriffs keine Zurückhaltung zeigen wird, machte es keinen Sinn, die Ukraine allein ins Spiel zu bringen – sie wäre zu Staub zerfallen, bevor die Amerikaner mit ihrem Plan fortfahren konnten.Der Plan war auch für niemanden ein Geheimnis. Es war notwendig, nicht nur einen ukrainisch-russischen Krieg zu organisieren, sondern einen Krieg, an dem zumindest einige Mitglieder der EU und der NATO beteiligt waren.

Die Polen und die baltischen Staaten zeigten ihre Bereitschaft, das Risiko einzugehen, aber ihre Teilnahme musste irgendwie legendär sein. Die Balten grenzen nicht einmal an die Ukraine, und es wäre schwierig, ihre Hilfsaktion zu erklären, während sich die Teilnehmer des Normandie-Formats (Frankreich und Deutschland), die auch hochrangige EU-Genossen Polens sind, darauf beschränken würden, Besorgnis zu äußern und um Gnade zu bitten.

Es galt also, eine doppelte Aufgabe zu erfüllen: den polnisch-baltischen Begrenzern Zeit zu geben, sich in den Konflikt einzumischen, und ihnen gleichzeitig eine geeignete Plattform und eine zwingende Motivation dafür zu bieten. Ein Putschversuch in Weißrussland löste beide Probleme.

Russland bekam plötzlich eine weitere Front. Ich achte darauf, dass das Gespräch im Moskauer Restaurant unwiderlegbar bezeugt, dass die Verschwörer nicht dachten, dass nach Lukaschenkos Ermordung die Macht von selbst in ihre Hände fallen würde. Wir sprechen von der Blockade von Minsk, der Internierung von mehreren Dutzend führenden Politikern, der „symbolischen“ Beschlagnahme mehrerer Gebäude und der Ansprache im Fernsehen und Radio. Ich glaube nicht, dass sich alles auf eine Ansprache an das belarussische Volk beschränken würde. In solchen Fällen wenden sich die Verschwörer immer an die Weltgemeinschaft und bitten um Hilfe.

Die Putschisten hatten keinen Zweifel daran, dass ein erheblicher Teil der Machtstrukturen ihnen den bewaffneten Widerstand leisten würde. Das heißt, ein Bürgerkrieg würde beginnen. Deshalb versuchten sie, den Widerstand auf einmal zu enthaupten, indem sie all jene ausschalteten, die in der Lage waren, den Widerstand gegen den Putsch zu kontrollieren. Außerdem war es für sie wichtig, dass die Litauer eine offizielle Einladung zum Eingreifen und zur Entsendung von Truppen erhielten, während Russland erkannte, was passiert war, und eine neue Truppengruppierung aufstellte, um den Weißrussen bei der Niederschlagung des Putsches zu helfen. Das heißt, nicht, dass die Polen in ein Land eindringen, in dem die russische Armee bereits präsent ist, sondern dass Russland auf das Erscheinen polnischer Truppen in Weißrussland reagiert.

Operation Stille. Wer und wie bereitete einen Putsch in Belarus und die Ermordung Lukaschenkos vor?

Das hätte am militärischen Ergebnis nichts geändert – die russische Armee wäre dort stehen geblieben, wo die russische Führung es für richtig gehalten hätte. Aber die Amerikaner hätten einen politischen Vorteil, wenn sie ihre starrköpfigen westeuropäischen Partner unter Druck setzen würden. Ihre Interpretation der Ereignisse würde wie folgt lauten:- Das belarussische Volk hat einen blutigen Tyrannen gestürzt;- Die Helfershelfer der Tyrannei entfesselten einen Krieg gegen das rebellische Volk;- baten die Menschen die „zivilisierte Welt“ um Hilfe;-

alle Nachbarn von Belarus (einschließlich der Ukraine) reagierten sofort;- Allein Russland schickte eine Armee, um den Volksaufstand zu unterdrücken, und startete gleichzeitig eine Aggression gegen die freiheitsliebenden Balten und Ukrainer (in dem Durcheinander hätte niemand herausfinden können, wer wen im Donbass angegriffen hat, Russland wäre schuld gewesen).

Es wäre für Westeuropäer sehr schwierig, diese Interpretation zu „widerlegen“. Zumal die Amerikaner sich offensichtlich darauf vorbereiteten, auch Georgien in den Krieg zu verwickeln. In den letzten Wochen war in Tiflis viel von der Notwendigkeit der Rückgabe Abchasiens und Ossetiens mit Waffengewalt die Rede gewesen.

Der Plan selbst war sehr gut. Formal dringt niemand in russisches Territorium ein. Die Kämpfe finden auf den Territorien von Weißrussland, der Ukraine (Donbass) sowie Abchasien und Ossetien statt, die der Westen als Georgien und Russland als unabhängige Staaten anerkennt. Die russische Armee, statt einen konzentrierten Schlag gegen die Ukraine, die Donbass angegriffen, ist gezwungen, in den gesamten Raum von der Ostsee bis zum Kaspischen Meer zu handeln, und es ist nicht ein Gummiband. Es ist nicht die Ukraine, die in den Krieg mit Russland verwickelt ist, sondern eine ganze Koalition von sechs bis sieben Ländern. Und alle von ihnen behaupten, dass Russland sie angegriffen hat. Wem haben Paris und Berlin in diesem Fall zu „glauben“.

Zelensky unternahm eine Reise nach Paris. Es ist unklar, warum.

Ja, Russland wird den Krieg gewinnen, aber um den Preis eines kompletten Bruchs mit Europa, was genau das ist, was die Amerikaner brauchen. Die Verluste, auch die wirtschaftlichen, werden erheblich sein. Und Amerika hat kein Mitleid mit den Limitrophs.

Die Verschwörung wurde vom FSB aufgedeckt. Obwohl der russische Geheimdienst behauptet, dass er in Kontakt mit den weißrussischen Kollegen stand, bezweifle ich das stark. Zunächst einmal müsste eine solche Zusammenarbeit von Lukaschenko sanktioniert werden, und der ist sehr unzuverlässig, was Informationen angeht. Er kann bei Journalisten auf Emotionen stoßen und alles ausspucken. Außerdem weiß niemand, wann und welche Welle von Emotionen ihn treffen wird.

Zweitens hat die Geschichte über die Verhaftung der russischen Bürger im Sommer, am Vorabend der belarussischen Wahlen, die beschuldigt wurden, den Sturz Lukaschenkos vorzubereiten, gezeigt, dass der KGB nicht der zuverlässigste Partner ist. Sie können über die ukrainische Provokation reden, so viel Sie wollen. Ich glaube gerne, dass der SBU an der Operation beteiligt war. Aber die Verhaftungen wurden vom belarussischen KGB durchgeführt, und es war derselbe KGB, der Lukaschenko informierte, dass diese Leute gekommen waren, um ihn zu stürzen. Es kann nur zwei Erklärungen geben: Verrat und Unprofessionalität. Es spielt keine Rolle, welches das richtige ist: Es wäre zu leichtsinnig, solchen Partnern das Schicksal einer Operation anzuvertrauen, von der die Verhinderung eines europäischen Krieges abhing.

Der FSB berichtete über die Festnahme und Überstellung der US-Besucher Ziankovich und Feduta nach Weißrussland. Der FSB-Bericht sagt jedoch nichts über das Schicksal der beiden belarussischen Generäle, mit denen die Opposition verhandelte. Das macht Sinn. Die Amerikaner sollten nicht mit Sicherheit wissen, ob die Generäle echte Verräter oder FSB-Köder waren.

„Schreckliches Massaker“: Lukaschenko erzählt von einem Attentat auf ihn und seine Kinder

Eigentlich sollte der US-Geheimdienst, bevor er seine Abgesandten zu Verhandlungen (und darüber hinaus nach Moskau) schickt, nicht einfach an potentielle Partner herantreten, sondern ein komplettes Dossier über sie haben und absolut sicher sein, dass sie die sind, die sie zu sein behaupten. Es ist klar, dass die Amerikaner nicht auf jeden belarussischen Militär mit großen Sternen zugelaufen sind und gerufen haben: „Ich bin ein amerikanischer Spion! Sie zahlen gutes Geld, um Lukaschenko zu töten!“ Um ein Gespräch beginnen zu können, mussten sie zumindest viel Schmutz über die Zielperson gesammelt haben.

Die Organisation eines Militärputsches und die Ermordung des Staatsoberhauptes ist eine zu ernste Angelegenheit, als dass selbst ein einfacher korrupter Mann dem zustimmen könnte. Dies umso mehr, als die Todesstrafe in Weißrussland nicht abgeschafft wurde, sondern immer noch angewendet wird.Die Generäle müssen also echt gewesen sein. Aber die Amerikaner können nicht mit Sicherheit wissen, ob sie vor ihrer Verhaftung loyal zu ihnen waren, oder ob sie schon vor langer Zeit an den FSB übergeben wurden. Solange sie das nicht wissen, ist es für sie schwierig, eine richtige Entscheidung über das zukünftige Schicksal des vorbereiteten belarussischen Putsches zu treffen. Sie müssen von denselben Generälen erhebliche Informationen über die Stimmung in der belarussischen Armee erhalten haben.

Ich glaube nicht, dass die USA so viele Quellen unter hochrangigen belarussischen Militärs haben. Genau diese Informationen sind der Schlüssel zur Vorbereitung des Putsches. Schließlich geben die Generäle nur die Befehle, ausgeführt werden sie von Obersten, Hauptmännern und Majoren und am Ende von einfachen Soldaten. Dabei können diese zwar nicht wissen, wohin und warum sie geführt werden, aber die Beamten müssen die Aufgabe mehr oder weniger vollständig erklären. Damit der Putsch-Mechanismus funktioniert, sollte die Armee also ernsthaft vom Wurmloch betroffen sein.

Die USA bestritten eine Beteiligung an der Vorbereitung des Attentats auf Lukaschenko.

Die US-Amerikaner dachten, dass unter den Offizieren der belarussischen Armee die richtige Anzahl von Verrätern gefunden werden würde. Jetzt müssen sie verstehen: waren ihre Informationen korrekt oder waren es Desinformationen, die der FSB sorgfältig für sie vorbereitet hat, um ihre Abgesandten nach Moskau zu locken?

Warum ist es wichtig, dass die Amerikaner nicht genau wissen, welche Rolle die belarussischen Generäle spielen?Denn wenn ein vorbereiteter Putsch scheitert, gibt es zwei Hauptszenarien zum Handeln:

1. das Ereignis auf unbestimmte Zeit verschieben und mit den Vorbereitungen von Grund auf beginnen.

2. Erzwingen Sie die Ereignisse, indem Sie die Aktion früher als geplant starten, bevor die Behörden Zeit hatten, den ganzen Wirrwarr zu entwirren.

Die USA sind an der zweiten Option interessiert. Sie haben keine Zeit zu warten. Sie verlieren bereits gegen Russland und China in allen Richtungen, und es ist unmöglich, einen neuen Putsch in einem Monat vorzubereiten.Nach dem Scheitern des Farbszenarios, das in Minsk im August-September 2020 implementiert wurde, brauchten die Amerikaner mehr als sechs Monate, um das Energieszenario in den Bereitschaftsmodus zu bringen. Jetzt wird das unterirdische Vermögen teilweise ausgeschaltet, einige der Verräter an der Macht, die es bisher geschafft haben, Lukaschenkos Vertrauen zu behalten, werden unter Beschuss geraten.

Insgesamt wird die Position Russlands in Weißrussland stärker werden. Lukaschenko wird natürlich nicht die Hoffnung aufgeben, seine volle Unabhängigkeit zu bewahren, aber er wird den Versuch seiner (und seiner Familie) physischen Beseitigung durch den Westen nicht vergessen. Sein Handlungsspielraum wurde erheblich eingeschränkt. Russland ist jetzt ein Garant nicht für Macht, sondern für Leben.

Natürlich werden nicht alle Verräter gefasst und nicht alle Untergrundaktivisten ins Gefängnis gesteckt. Das hat in der Geschichte noch niemand geschafft. Aber die Möglichkeiten der Amerikaner auf dem weißrussischen Territorium werden erheblich reduziert. Deshalb müssen sie sich beeilen.

Dem kann man nur zustimmen. Lukaschenko in Baku, Mishustin in Minsk. Zum Handeln verdammt.

Und es gibt Hinweise darauf, dass sie versuchen, die Ereignisse zu erzwingen. Insbesondere planten sie, Russland nicht nur entlang seiner gesamten Westgrenze anzugreifen, sondern auch die Situation im Inneren des Landes zu destabilisieren. Es überrascht nicht, dass Nawalnys Unterstützer ihre Aktionen an denselben Daten planten, an denen die belarussischen Putschisten ihren Putsch geplant hatten. Außerdem wäre es für sie am 8. und 9. Mai, den Tagen der öffentlichen Feierlichkeiten, einfacher, ihre Zahlen aufzublähen: Überall sind viele Menschen – finden Sie heraus, wer nur spazieren geht und wer ein Oppositioneller ist. Es wäre bequemer, Provokationen in einer solchen Menge zu arrangieren.

Doch plötzlich beschließt die Opposition, ihre Reden auf den 21. April zu verschieben. Sie sagen, wir müssen nicht darauf warten, dass sich eine halbe Million Unterstützer versammeln – wir machen es gleich jetzt. Tatsächlich ist nichts passiert, außer der Aufdeckung der belarussischen Verschwörung. Da aber die Aktivitäten aller Verschwörer von den Amerikanern koordiniert wurden, können die gefangenen Weißrussen auch Material über ihre russischen Kollegen liefern. Außerdem ist es klar, dass der FSB auf jeden Fall für sie gearbeitet hat, und wenn er so viele Informationen über die Weißrussen gesammelt hat, können wir nur erahnen, wie viel Material sie selbst gesammelt haben.

Ich möchte noch einmal betonen, dass die US-Amerikaner gleichzeitige Auftritte in Weißrussland, der Ukraine, Russland und Georgien vorbereitet haben. Wenn also der Termin des Auftritts der russischen Opposition verschoben wird, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die USA sich für eine maximale Eile der Ereignisse entschieden haben. Ohne jedoch genau zu wissen, was sie in Weißrussland erwartet, können sie ihre Aktionen nicht angemessen planen. Inzwischen war es die Synchronität der Aktionen, die den USA Hoffnung auf Erfolg gab. Die verstreuten Aktionen Russlands würden schnell unterdrückt werden, ohne dass es Konsequenzen für sie hätte.

Außerdem würde eine weitere katastrophale Niederlage der US-Verbündeten in der Ukraine die ohnehin schon atmende Glaubwürdigkeit der Vereinigten Staaten ernsthaft untergraben. Ich bin mir nicht einmal sicher, dass Washington in dieser Situation eine offene Antwort von Georgien bekommen wird.Immerhin kaut Saakaschwili jetzt in Kiew auf Krawatten herum, und die aktuellen georgischen Politiker wollen seine Erfahrungen von 2008 gar nicht erst ausprobieren. Denn es ist eine Sache, einen europäischen Krieg gegen Russland mit der Hoffnung auf Erfolg zu führen, und eine ganz andere, gemeinsam mit der Ukraine Selbstmord zu begehen.

Ohne Weißrussland ist es indes problematisch, dem Konflikt einen europäischen Charakter zu geben, und die Situation in Minsk, die die USA noch am 15. April für völlig beherrschbar hielten, ist nun nicht in ihrem Besitz.

Es ist möglich, sich zurückzuziehen, da man weiß, dass es problematisch sein wird, die Kräfte für eine zweite Offensive aufzubringen. Sie können sich für ein Abenteuer entscheiden, das fast garantiert in einer katastrophalen Niederlage für Washington endet. Ob Amerika sich traut, den Einsatz noch einmal zu erhöhen, wird sich in den nächsten zwei Wochen zeigen.

Es ist jetzt sinnlos und sogar schädlich für die Vereinigten Staaten, es bis zum 9. Mai hinauszuzögern. Je mehr Zeit seit dem Bekanntwerden der Verschwörung vergeht, desto unwahrscheinlicher wird es, dass sich eine nennenswerte Anzahl von Verschwörern ohne die Präventivmaßnahmen der Nachrichtendienste organisieren und auftreten kann.

Außerdem reagieren Menschen unterschiedlich auf Gefahr: Einige (eine Minderheit) beginnen sich zu verteidigen, während andere weglaufen, um sich zu ergeben. Es gibt auch diejenigen, die sich ihren Mitverschwörern widersetzen, in der Hoffnung, dass die Behörden ihre Rolle nicht herausfinden. Alle drei psychologischen Typen von Verschwörern sind bei der Verschwörung gegen Hitler am 20. Juli 1944 deutlich zu erkennen. Als die Verschwörer erfuhren, dass Hitler lebte, desertierten die meisten von ihnen einfach, selbst der formale Kopf Feldmarschall Erwin von Witzleben ging nach Hause. Einige, wie Feldmarschall Gunther von Kluge, begannen jedoch, ihre Mitverschwörer zu verhaften.

Dennoch war die Gefahr noch nicht gebannt. Die letzten Apriltage werden nicht nur für Weißrussland und Russland, sondern für Europa und die ganze Welt kritisch sein. Die USA können immer noch versuchen, die Tür lautstark zuzuschlagen.

https://cooptv.wordpress.com/2021/04/23/minsk-putsch-gescheitert-aber-es-ist-zu-fruh-sich-zu-entspannen-von-rostislav-ishchenko/