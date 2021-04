Warum vertuscht der Westen den vereitelten weißrussischen Putschversuch?

von Andrew Korybko – http://oneworld.press

Übersetzung LZ

Präsident Putin nutzte die weltweite Aufmerksamkeit, die ihm während seiner jährlichen Ansprache vor der Föderalen Versammlung am Mittwoch zuteil wurde, um die breite Öffentlichkeit auf den weißrussischen Putschversuch aufmerksam zu machen, den seine Sicherheitsdienste am vergangenen Wochenende vereiteln halfen, der aber seitdem von den westlichen Mainstream-Medien weitgehend ignoriert wurde.

Der hybride Krieg gegen Weißrussland

Der laufende hybride Krieg gegen Weißrussland hätte eine dramatische Wendung zum Schlechteren nehmen können, wenn die russischen Sicherheitsdienste und ihre weißrussischen Kollegen am Wochenende nicht einen Mord- und Putschversuch gegen Präsident Lukaschenko vereitelt hätten, der für die nahe Zukunft geplant war. Präsident Putin bemerkte dies gegen Ende seiner ca. 1,5-stündigen Jahresansprache vor der Föderalversammlung am Mittwoch und nutzte klugerweise die weltweite Aufmerksamkeit, die ihm in dieser Zeit zuteil wurde, um ein breites Bewusstsein für dies Thema zu schaffen. Der russische Staatschef bemerkte sogar, wie seltsam es sei, dass der Westen diese dramatische Entwicklung größtenteils ignoriert habe, obwohl die möglichen Folgen einer erfolgreichen Umsetzung für die osteuropäische Nation vorhersehbar katastrophal wären.

Die Geschichte, die nie bekannt wurde

Ein weiterer Punkt, den man im Hinterkopf behalten sollte, ist, dass sein Sprecher Dmitri Peskow die Presse am Montag darüber informierte, dass Präsident Putin das Thema mit seinem amerikanischen Amtskollegen während ihres letzten Telefongesprächs besprochen hat, was stark darauf hindeutet, dass die US-Regierung ihre Vertreter in den Mainstream-Medien unter Druck gesetzt haben könnte, nicht über diesen Aspekt ihres Gesprächs zu berichten. Immerhin gab es in der letzten Administration viele Lecks, doch seltsamerweise sind in der jetzigen kaum welche aufgetreten. Nichtsdestotrotz berichteten russische Medien am Wochenende über den Skandal, nachdem er zum ersten Mal bekannt wurde, aber nur wenige andere Medien griffen ihn auf. Man kann es nicht mit Sicherheit sagen, aber abgesehen von den bereits erwähnten vernünftigen Spekulationen, könnte dies auch auf Selbstzensur zurückzuführen sein. Einige Medien wollen vielleicht einfach Bidens Außenpolitik nicht in einem negativen Licht darstellen.

Amerikanische Taschenspielertricks

Obwohl die USA offiziell jede Verwicklung in das Komplott bestritten, tragen die Details, die die Medien darüber enthüllten (und die auch Präsident Putin am Mittwoch vor aller Welt wiederholte), die Handschrift amerikanischer Vorgehensweise. Der Plan beinhaltete die Ermordung von Präsident Lukaschenko, angeblich während der Militärparade am Tag des Sieges (9. Mai), auf die ein Militärputsch folgen sollte, der von kompromittierten Elementen der Streitkräfte durchgeführt werden sollte. Außerdem sollte die Hauptstadt Minsk vom Rest des Landes abgeschnitten werden durch einen massiven Stromausfall, vermutlich als Folge eines Cyberangriffs. Die laufende Bewegung der Farbenrevolution hätte auch den Befehl erhalten, das EuroMaidan-Szenario des allumfassenden städtischen Terrorismus während dieser sensiblen Zeit zu wiederholen, um sicherzustellen, dass der Putsch auf die eine oder andere Weise gelingt.

Die Präzedenzfälle Ukraine und Venezuela

Präsident Putin verglich dieses Komplott mit dem, was zuvor gegen den ehemaligen ukrainischen Präsidenten Janukowitsch und den aktuellen venezolanischen Präsidenten Maduro angewandt worden war, und deutete damit eine amerikanische Beteiligung in den berichteten belarussischen Ereignissen an, wenn man bedenkt, dass die führende taktische und strategische Beteiligung der USA in den beiden vorangegangenen Fällen große Ähnlichkeit mit dem belarussischen Szenario aufweist. Die westlichen Mainstream-Medien wollten über dieses Schema schweigen, aus Angst, Biden schlecht aussehen zu lassen, da ihr Zielpublikum indoktriniert wurde zu denken, dass er eine umfassende Verbesserung gegenüber allem ist, was der frühere US-Präsident Trump früher war. Wenn Biden – oder besser gesagt, die militärische, nachrichtendienstliche und diplomatische Machtstruktur („tiefer Staat“) hinter ihm – in ein ausländisches Attentat und einen Putschversuch verwickelt war, dann könnte das Fragen darüber aufwerfen, ob der angeblich „demokratisch betriebene“ Regimewechsel der USA im vergangenen November tatsächlich etwas in der Welt verändert hat.

Biden tritt in Trumps Fußstapfen

Es sollte nicht vergessen werden, dass der ehemalige Präsident Trump trotz der rechtlich diskreditierten Vorwürfe, eine sogenannte „russische Marionette“ zu sein, mehr zur Destabilisierung Russlands beigetragen hat als jeder andere US-Führer in der Geschichte, was in diesem Zusammenhang auch die Organisation des laufenden Hybridkriegs gegen Weißrussland einschließt. Biden tritt also in Trumps Fußstapfen, ob seine Anhänger das nun anerkennen oder nicht, aber diese Beobachtung ist für seine Basis sehr „politisch unbequem“ und muss daher aus dem Bewusstsein der Öffentlichkeit verdrängt werden. Das erklärt, warum es praktisch verboten ist, von den Mainstream-Medien diskutiert zu werden, aber das könnte sich plötzlich geändert haben, nachdem Präsident Putin während seiner Rede vor der Bundesversammlung dafür gesorgt hat, dass die ganze Welt darauf aufmerksam wurde. Er tat dies aber nicht nur, um Biden zu ärgern, sondern aus ganz praktischen Gründen, die mit den nationalen Sicherheitsinteressen Russlands zusammenhängen.

Belarussische Drohungen = russische Drohungen

Der Kontext, in dem der russische Staatschef über den vereitelten Attentats- und Putschversuch im benachbarten Weißrussland sprach, betraf die größere Kampagne des Westens mit maximalem Druck gegen sein Land. Da Weißrussland ein kulturell ähnlicher Staat ist, der auch stolz Teil dessen ist, was viele in Moskau als die sogenannte „Russische Welt“ betrachten, folgt daraus natürlich, dass seine jüngste Hybridkriegs-Intrige Russland selbst direkt bedroht, da die erfolgreiche Umsetzung dieses Regimewechsel-Szenarios eines Tages auch zu seiner Replikation innerhalb Russlands führen könnte. Die sozio-ökonomische und sogar politische Situation dieser beiden Nationen ist bemerkenswert ähnlich, obwohl ihre Sicherheitsfähigkeiten unvergleichbar sind, da Russland eine Großmacht ist, während Weißrussland einfach ein mittelgroßer Regionalstaat mit sehr begrenztem Einfluss sogar innerhalb seiner eigenen Nachbarschaft ist.

Russlands rote Linien

Dennoch warnte Präsident Putin die Gegner seines Landes davor, auf verrückte Ideen zu kommen und zu versuchen, die roten Linien Russlands zu überschreiten, die sein Land nach eigenem Ermessen von Fall zu Fall ziehen werde. In Anbetracht der Tatsache, dass er gerade über die jüngste Eskalation des Hybridkriegs gegen das benachbarte Weißrussland gesprochen hatte, mit dem Russland über die OVKS einen gegenseitigen Verteidigungsvertrag hat und das seinem eigenen Land kulturell ähnlich ist, ist die implizite Botschaft offensichtlich und lautet, dass Moskau keine derartigen Versuche innerhalb seiner eigenen Grenzen dulden wird. Es würde wohl das Überschreiten einer sehr klaren roten Linie darstellen, wenn der Westen die Ermordung von Präsident Putin, einen Militärputsch, eine ernsthafte Farbrevolution (die von Nawalny inspirierte ist nicht so bedrohlich) und/oder einen lähmenden Cyberangriff versuchen (geschweige denn koordinieren) würde.

Die Wahrheit über den neuen Kalten Krieg

Der weißrussische Versuch wurde vereitelt, weshalb er von den westlichen Mainstream-Medien nicht thematisiert wird, weil dieser Fehlschlag für ihre Führer so peinlich ist. Es bestätigt auch, was Präsident Putin die ganze Zeit gesagt hat, nämlich dass der wahre Aggressor im neuen kalten Krieg nicht Russland ist, sondern der Westen und besonders die USA. Die meisten Menschen, die im Westen leben, wurden durch einen unaufhörlichen Strom von Propaganda und intensiven Wahrnehmungsmanagement-Operationen indoktriniert, das Gegenteil zu denken, aber selbst diese gehirngewaschenen Massen könnten ihre dogmatischen Überzeugungen überdenken, wenn sie sich die Zeit nähmen, über die Auswirkungen der Organisation der Ermordung eines russlandfreundlichen ausländischen Führers und eines Militärputsches gegen ihn durch ihre Regierungen nachzudenken. Das könnte sie im „Worst-Case-Szenario“ aus Sicht ihrer Führer zum Aufwachen bringen.

Abschließende Überlegungen

Viele von Präsident Putins ausländischen Anhängern bezeichnen ihn oft als „5D-Schachgroßmeister“, und während dieses Etikett in manchmal lächerlicher Weise ausgenutzt wird, um von einigen scheinbar unappetitlichen Teilen seiner Außenpolitik abzulenken, wie z.B. Russlands unbestreitbare Allianz mit „Israel“, kann man sagen, dass es dieses Mal genau ins Schwarze trifft, wenn es um sein strategisches Genie geht, das vereitelte Attentat und den Putschversuch in Weißrussland während seiner Rede vor der Föderalen Versammlung anzusprechen. Der russische Führer durchbrach die Zensurmauer der westlichen Mainstream-Medien und zwang dieses politisch unterdrückte Thema in die breitere Diskussion, obwohl es abzuwarten bleibt, ob es irgendeinen bedeutenden Einfluss auf die öffentliche Wahrnehmung haben wird. In jedem Fall war es ein schlauer Zug und völlig im Einklang mit der russischen Art der Reaktion auf den Westen in asymmetrischer Weise.

