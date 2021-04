Wie Bill Gates geistigem Eigentum Vorrang vor öffentlicher Gesundheit verschafft

von Jamie Love – http://www.antikrieg.com

Love ist Direktor von Knowledge Ecology International und argumentiert, dass die Gates-Stiftung mit ihren weitreichenden finanziellen Verbindungen schon früh in der Pandemie ihren Einfluss geltend machen konnte.

Er wird in einem soeben erschienenen Artikel in The New Republic zitiert: „Nur wenige haben Bill Gates‘ Hingabe an die Monopolmedizin genauer beobachtet als James Love, Gründer und Direktor von Knowledge Ecology International, einer in Washington, D.C., ansässigen Gruppe, die den breiten Nexus von Bundespolitik, Pharmaindustrie und geistigem Eigentum untersucht. Love betrat die Welt der globalen Gesundheitspolitik etwa zur gleichen Zeit wie Gates und hat ihn zwei Jahrzehnte lang dabei beobachtet, wie er die Höhen erklommen hat, während er das System stärkte, das für genau die Probleme verantwortlich ist, die er angeblich zu lösen versucht. Der rote Faden für Gates war sein unerschütterliches Engagement für das Recht der Pharmakonzerne auf exklusive Kontrolle über die medizinische Wissenschaft und die Märkte für ihre Produkte.

„‚Die Dinge hätten so oder so ausgehen können‘, sagt Love, ‚aber Gates wollte die Exklusivrechte behalten. Er handelte schnell, um den Vorstoß zu stoppen, das Wissen zu teilen, das für die Herstellung der Produkte benötigt wird – das Know-how, die Daten, die Zelllinien, den Technologietransfer, die Transparenz, die in dutzendfacher Hinsicht von entscheidender Bedeutung ist. Der Pooling-Ansatz, den der C-TAP [WHO Covid-19 Technology Access Pool] vertritt, beinhaltete all das. Anstatt diese frühen Diskussionen zu unterstützen, eilte er voraus und signalisierte mit der Ankündigung des ACT-Accelerators [Access to COVID-19 Tools] im März seine Unterstützung für Business-as-usual beim geistigen Eigentum.‘ …

„Technisch gesehen innerhalb der WHO angesiedelt, ist der ACT-Accelerator eine Gates-Operation, von oben bis unten. Er wird weitgehend von Mitarbeitern der Gates-Organisation entworfen, verwaltet und besetzt. Er verkörpert Gates‘ philanthropische Herangehensweise an die weithin erwarteten Probleme, die durch Firmen entstehen, die geistiges Eigentum horten und in der Lage sind, die globale Produktion einzuschränken, indem sie reiche Länder bevorzugen und die Lizenzvergabe behindern. Unternehmen, die mit COVAX zusammenarbeiten, dürfen ihre eigenen Staffelpreise festlegen. Sie unterliegen so gut wie keinen Transparenzanforderungen und zahnlosen vertraglichen Zusagen zum „gerechten Zugang“, die nie durchgesetzt wurden. Entscheidend ist, dass die Unternehmen die Exklusivrechte an ihrem geistigen Eigentum behalten.

Wenn sie von der Linie der Gates-Stiftung in Bezug auf Exklusivrechte abweichen, werden sie schnell in die Schranken gewiesen. Als der Direktor des Oxforder Jenner-Instituts auf die seltsame Idee kam, die Rechte an seinem von COVAX unterstützten Impfstoffkandidaten der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, griff Gates ein. Wie die Kaiser Health News berichten: „Ein paar Wochen später hat Oxford – gedrängt von der Bill & Melinda Gates Foundation – den Kurs gewechselt [und] einen exklusiven Impfstoffvertrag mit AstraZeneca unterzeichnet, der dem Pharmariesen die alleinigen Rechte und keine Garantie für niedrige Preise einräumt.

„Gates kann seine Verachtung für das wachsende Interesse an Einschränkungen für geistiges Eigentum kaum verbergen. In den letzten Monaten, als sich die Debatte von der WHO zur WTO verlagerte, haben Reporter Gates gereizte Antworten entlockt, die an seine stacheligen Auftritte vor den Antitrust-Anhörungen des Kongresses vor einem Vierteljahrhundert erinnerten. Als eine Reporterin von Fast Company das Thema im Februar ansprach, beschrieb sie, wie Gates „seine Stimme leicht anhob und frustriert lachte“, bevor er schnippisch sagte: „Es ist irritierend, dass dieses Thema hier zur Sprache kommt. Hier geht es nicht um IP (Intellectual Property – geistiges Eigentum)“.

„In einem Interview nach dem anderen hat Gates seine Kritiker zu diesem Thema – die die arme Mehrheit der Weltbevölkerung repräsentieren – als verwöhnte Kinder abgetan, die Eiscreme vor dem Abendessen verlangen. Es ist die klassische Situation im globalen Gesundheitswesen, wo die Befürworter plötzlich [den Impfstoff] für null Dollar und sofort haben wollen“, sagte er Ende Januar zu Reuters. Gates hat die Beleidigungen mit Kommentaren gespickt, die staatlich geschützte und öffentlich finanzierte Monopole mit dem ‚freien Markt‘ gleichsetzen. Nordkorea hat nicht so viele Impfstoffe, soweit wir das beurteilen können“, sagte er im November der New York Times. (Es ist merkwürdig, dass er Nordkorea als Beispiel wählte und nicht Kuba, ein sozialistisches Land mit einem innovativen und erstklassigen Impfstoffentwicklungsprogramm mit mehreren Covid-19-Impfstoffkandidaten in verschiedenen Teststadien.)“

erschienen am 19. April 2021 auf Institute for Public Accuracy

http://www.antikrieg.com/aktuell/2021_04_20_wiebillgates.htm