Wirecard Untersuchungsausschuss: Deutschlands politische und finanzielle Elite bloßgestellt

von investorsnewsblog – http://www.theblogcat.de

Die Abgeordneten werden wissen wollen, warum Merkel sich für Wirecard in China eingesetzt hat, obwohl Berichte über mutmaßliche Betrügereien bei dem Unternehmen schon seit Monaten an die Öffentlichkeit gedrungen waren. Scholz soll erklären, wie die BaFin, die Finanzaufsichtsbehörde, die er beaufsichtigt, es nicht nur versäumt hat, den Wirecard-Betrug aufzudecken, sondern auch gegen Leerverkäufer und Journalisten der Financial Times vorgegangen ist, die zuerst Unregelmäßigkeiten bei dem Unternehmen aufgedeckt hatten.

Die Untersuchung erreicht diese Woche einen emotionalen Höhepunkt, als die Abgeordneten die beiden mächtigsten deutschen Politiker befragen – Angela Merkel, die ewige Kanzlerin, und Finanzminister Olaf Scholz. Nur fünf Monate vor der Bundestagswahl – und in einer außerordentlich bewegten Zeit in der deutschen Politik – könnten die Begegnungen die politische Debatte für die kommenden Wochen prägen.

Das übergeordnete Ziel der Untersuchung, die im Oktober letzten Jahres ins Leben gerufen wurde, ist es, herauszufinden, warum die deutschen Aufsichtsbehörden es versäumt haben, einen der schlimmsten Fälle von Unternehmensbetrug in der Geschichte des Landes zu erkennen und Maßnahmen zu ergreifen, um ihn zu verhindern – und um herauszufinden, wie man verhindern kann, dass er sich wiederholt. Die deutschen Behörden schienen überrumpelt, als Wirecard im vergangenen Juni bekannt gab, dass 1,9 Milliarden Euro auf seinen Konten fehlten und Tage später in die Insolvenz ging.

Die Untersuchung war eine der gründlichsten, die der Bundestag je durchgeführt hat. Ausgestattet mit Vorladungsbefugnissen, die denen von Strafverfolgern ähneln, haben die Abgeordneten fast ein Terabyte an Daten und 174.000 Seiten an Dokumenten angehäuft und mehr als 80 Zeugen und Experten befragt, einige von ihnen wiederholt.

Aber das hat die anhaltende Kritik an der Untätigkeit seines Ministeriums vor dem Zusammenbruch von Wirecard nicht ausgeräumt. Lisa Paus, eine der Grünen-Abgeordneten im Untersuchungsausschuss, sagt, Scholz sei von dem Wunsch getrieben gewesen, eines der seltenen Beispiele für den Hightech-Erfolg in Deutschland zu fördern.

Der Druck war unerbittlich. Um das Verfahren in die letzten 11 Monate einer vierjährigen Legislaturperiode zu quetschen, haben die Abgeordneten rund um die Uhr gearbeitet, wobei sich Zeugenbefragungen oft bis in die frühen Morgenstunden hinzogen.

Die Abgeordneten kritisieren, dass sie es versäumt haben, einen Haftbefehl gegen Jan Marsalek, den ehemaligen Chief Operating Officer von Wirecard, zu erlassen, an dem Tag, an dem das Unternehmen das massive Loch in seiner Bilanz aufdeckte. Marsalek, der als einer der Drahtzieher des Betrugs gilt und auf einer Interpol-Fahndungsliste steht, konnte in die weißrussische Hauptstadt Minsk fliehen und wurde seitdem nicht mehr gesehen oder gehört.

Auch die Rolle der Münchner Staatsanwaltschaft beim BaFin-Leerverkaufsverbot ist umstritten. Die Oberstaatsanwältin Hildegard Bäumler-Hösl erzählte den Abgeordneten, dass sie vor zwei Jahren ein kurioses Telefongespräch mit einem Münchner Staranwalt hatte, der für Wirecard tätig war. Er erzählte ihr, dass Bloomberg-Reporter versucht hätten, den Zahlungsdienstleister zu erpressen: Sie hätten gedroht, „ein Angebot der FT anzunehmen“ und negative Geschichten über Wirecard zu veröffentlichen, wenn dieser nicht 6 Millionen Euro zahle.

Bäumler-Hösl schickte ein Memo an die BaFin, in dem die Informationen zusammengefasst wurden. Aus Angst vor einer sogenannten „Short-Attacke“ auf Wirecard erließ die BaFin daraufhin ihr inzwischen berüchtigtes Leerverkaufsverbot, das den Anschein erweckte, das größte Problem von Wirecard seien die Spekulanten, die auf den fallenden Aktienkurs wetteten, und nicht die Betrugsvorwürfe, die um das Unternehmen herumwirbelten.

Doch die Erpressungsgeschichte war eine Fiktion. Chats, die die Abgeordneten auf der Messaging-Plattform Telegram zwischen Marsalek und dem Leiter der Wirecard-Rechtsabteilung gefunden haben, zeigen, „dass er sich diese ganze Geschichte selbst ausgedacht hat“, sagt Jens Zimmermann, SPD-Abgeordneter im Untersuchungsausschuss.

Bäumler-Hösl beharrte im Parlament darauf, dass ihr Team die Informationen einfach an die BaFin weitergegeben habe, ohne deren Richtigkeit zu prüfen. Die BaFin wiederum sagte, die Staatsanwälte hätten in einer Reihe von Telefonaten betont, dass sie die Informationen für glaubwürdig hielten. Wirecard selbst hat damals in einem Brief an Bloomberg den Wahrheitsgehalt der Erpressungsbehauptung in Zweifel gezogen. Bloomberg hat auch bestritten, dass seine Reporter jemals versucht haben, Wirecard unter Druck zu setzen.

„Jeder im Ausschuss war überrascht, dass eine Geschichte, die von Wirecard erfunden wurde, am Ende der Grund für das Leerverkaufsverbot war“, sagt Zimmermann.